ДБР шиє підозру Шабуніну, щоб переслідуванням закрити йому рота, - журналістка Соколова

Журналістка Яніна Соколова виступила на захист голови ЦПК Віталія Шабуніна, якому напередодні ДБР повідомило про підозру.

Допис на підтримку Шабуніна вона опублікувала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Соколова звернулась до президента Володимира Зеленського та дорікнула йому корупційним скандалом за участі міністра Олексія Чернишова.

"Ви і ваша команда боїтеся незалежного голови БЕБ, бо відкати і схеми знову зацікавлять не тільки НАБУ, САП, але і БЕБ, а також журналістів-активістів антикорупційного напрямку. Одного із них, добровільно мобілізованого голову Центру протидії корупції, підпорядкований вам орган ДБР, обшукує і шиє підозру, аби цим переслідуванням закрити йому рота.

Іншим, зокрема журналістам відомих команд розслідувачів, ви направляєте ТЦК, у вигляді покарання. У воюючій країні, де ви провадили мобілізацію, за яку розплачується не Офіс Президента, а воїн на фронті. Поки ваше оточення, розбещене безкарністю і наглістю, втікає за кордон або діє методами тих, хто напав на нас, аби ми були як вони, тисячі воїнів віддають життя аби МИ ЖИЛИ ІНАКШЕ. Відчуваєте, в якому лайні ми опинилися. Це точно демократія, про яку ви розповідаєте з трибун західним лідерам?У мене погана новина. Вони все бачать", - пише журналістка.

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.