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Новини Підозра Шабуніну
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ДБР шиє підозру Шабуніну, щоб переслідуванням закрити йому рота, - журналістка Соколова

шабунін

Журналістка Яніна Соколова виступила на захист голови ЦПК Віталія Шабуніна, якому напередодні ДБР повідомило про підозру.

Допис на підтримку Шабуніна вона опублікувала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Соколова звернулась до президента Володимира Зеленського та дорікнула йому корупційним скандалом за участі міністра Олексія Чернишова.

"Ви і ваша команда боїтеся незалежного голови БЕБ, бо відкати і схеми знову зацікавлять не тільки НАБУ, САП, але і БЕБ, а також журналістів-активістів антикорупційного напрямку. Одного із них, добровільно мобілізованого голову Центру протидії корупції, підпорядкований вам орган ДБР, обшукує і шиє підозру, аби цим переслідуванням закрити йому рота.

Іншим, зокрема журналістам відомих команд розслідувачів, ви направляєте ТЦК, у вигляді покарання. У воюючій країні, де ви провадили мобілізацію, за яку розплачується не Офіс Президента, а воїн на фронті. Поки ваше оточення, розбещене безкарністю і наглістю, втікає за кордон або діє методами тих, хто напав на нас, аби ми були як вони, тисячі воїнів віддають життя аби МИ ЖИЛИ ІНАКШЕ. Відчуваєте, в якому лайні ми опинилися. Це точно демократія, про яку ви розповідаєте з трибун західним лідерам?У мене погана новина. Вони все бачать", - пише журналістка.

Також читайте: Зеленський робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму. Мене пропонують закрити на 5-10 років, - Шабунін

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) Шабунін Віталій (545) Яніна Соколова (28) підозра (821)


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Соколова це матерщиниця типу буткевича?
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12.07.2025 17:01 Відповісти
Вона. Та сама.
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12.07.2025 17:03 Відповісти
це наша солодка Яніночка ідіоте
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12.07.2025 17:04 Відповісти
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12.07.2025 17:01 Відповісти
агонь)))
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12.07.2025 17:09 Відповісти
Це зрозуміло, а що по суті обвинувачення - винен чи ні?
Чи якщо "антикорупціонер" - то можна?
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12.07.2025 17:02 Відповісти
Ухилянт, ти що робиш на українському сайті? Марш звідси, забувай про Україну! Гній і наволоч
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12.07.2025 17:05 Відповісти
Всіх гнид, які заступаються за наволоч і корупціонера - варто запам'ятати
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12.07.2025 17:04 Відповісти
В мене риторичне питання - якби Зеленському розум , а не повний "послух" ПРодюсерові з юнацьких років ( зараз вже 6 років як мінімум, ЛАРЬОЧНІК поганяло ПРодюсера) , він у цій шабунінобебівськочернишовській ситуації виходив би з оцим ЯНЕЛОХ-2 - ЯНЕПУТІН ?
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12.07.2025 17:05 Відповісти
Яніні Соколовій респект.Єдине-не згоден що "...погана новина.Вони все бачать!"
Це дуже гарна новина що вони все бачать.Якщо громадяни,громадські організації,журналісти,західні партнери бачать то не все так погано.Тільки треба ще не дати цій сволоті з Офісу,ДБР,СБУ,та й самому Зеленському завести нас в лайно.Бо в них "Ворогам закон,а друзям все!
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12.07.2025 17:09 Відповісти
 
 