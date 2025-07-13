Подозрение Шабунина в уклонении от военной службы абсурдно, поскольку он добровольно мобилизовался в первые дни войны, - Щербан

Обвинения главы ЦПК Виталия Шабунина в уклонении от прохождения военной службы являются абсурдными, поскольку он добровольно мобилизовался в армию в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас речь идет о статье 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения. Почему собственно эта статья и обвинение абсурдное, когда мы говорим о Виталии? Потому что он добровольно мобилизовался с первых дней войны. Он всегда находился физически там, где находились подразделения, в которых он служил. То есть, сначала это ТрО на Киевщине, позже в Донецкой области, когда надо было в Харьковской области, когда подразделения, в которых находился находились в Киеве, тогда был в Киеве... За эти три года службы - это было много подразделений в разных местах Украины", - рассказала Щербань.

Она отметила, что ГБР обвиняет Шабунина в том, что он "уклонялся путем обмана от военной службы" в короткий период от конца 2022 - начала 2023 года, когда был командирован в Национальное агентство по вопросам зарабатывания коррупции.

"Почему это никак не может быть связано с уклонением и тем более уклонением "путем обмана"? Потому, что в то время были официальные письма НАПК с просьбой отправить Шабунина в агентство. На основании этих писем были официальные приказы командования о командировке Шабунина в НАПК. То есть, как в воинской части, так и в НАПК все понимали, где находится Шабунин... Статья "уклонение", очевидно, нужна для политической составляющей, для дискредитации. Люди могут считать, что это СОЧ, но такого никогда не было.

Читайте также: ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Читайте также: Фирсов о подозрении Шабунину: Откровенное политическое преследование, которое завтра может перерасти в систему