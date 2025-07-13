Подозрение Шабунина в уклонении от военной службы абсурдно, поскольку он добровольно мобилизовался в первые дни войны, - Щербан
Обвинения главы ЦПК Виталия Шабунина в уклонении от прохождения военной службы являются абсурдными, поскольку он добровольно мобилизовался в армию в первые дни полномасштабного российского вторжения.
Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас речь идет о статье 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения. Почему собственно эта статья и обвинение абсурдное, когда мы говорим о Виталии? Потому что он добровольно мобилизовался с первых дней войны. Он всегда находился физически там, где находились подразделения, в которых он служил. То есть, сначала это ТрО на Киевщине, позже в Донецкой области, когда надо было в Харьковской области, когда подразделения, в которых находился находились в Киеве, тогда был в Киеве... За эти три года службы - это было много подразделений в разных местах Украины", - рассказала Щербань.
Она отметила, что ГБР обвиняет Шабунина в том, что он "уклонялся путем обмана от военной службы" в короткий период от конца 2022 - начала 2023 года, когда был командирован в Национальное агентство по вопросам зарабатывания коррупции.
"Почему это никак не может быть связано с уклонением и тем более уклонением "путем обмана"? Потому, что в то время были официальные письма НАПК с просьбой отправить Шабунина в агентство. На основании этих писем были официальные приказы командования о командировке Шабунина в НАПК. То есть, как в воинской части, так и в НАПК все понимали, где находится Шабунин... Статья "уклонение", очевидно, нужна для политической составляющей, для дискредитации. Люди могут считать, что это СОЧ, но такого никогда не было.
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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Шабуня - типичный украинец, у которого в жизни две мечты: чтоб не было коррупции, и чтоб был кум, который если что, все порешал.
Человек числился в войсках, получал за это деньги, под него и таких как он выделялись деньги западных партнеров. А теперь оказалось что он не воюет.
А другим так можно? Ну чтоб бусифицированный Микола не в посадку погибать поехал, а в Киев, звиздеть о том что и так все знают?
Микола проехал на красный, его останавливает полицейский. Показывает видеодоказательства, все дела.
И тут на другой улице, Тарас садится пьяным за руль.
Внимание вопрос: виноват ли Микола?
Весь цей срач і вимагання особливого ставлення ддо грантоїдів множать всіх «заступників» Шабуніна на нуль!
Це епічно)
Ну нарешті хтось висловив все, що я про цей кордебалет думаю.
Одне загальне речення з подякою. Два абзаци з критикою..
Хіба що Порох як політик, ніяк не міг написати те, на що вказала Тетяна, як комвзводу пртитанкового в ЗСУ. Військовий(-а) має право на будь-яку правду, якою гіркою вона би не була.
под это ему дaли гaрaнтии, что будет служить не в донецкой степи где посрaть без дронa висящего нaд тобой не выйти.
но вместо того, чтобы целовaть кормящую руку, он нaчaл ее косуть. теперь он узнaет, что тaкое быть укрaинским мужчиной средних лет в Укрaине.
Кожний "про своє"... Ніби Кремль їм дав таке завдання - створювати інформаційний хаос, який руйнує Україну з середини.