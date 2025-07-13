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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Подозрение Шабунина в уклонении от военной службы абсурдно, поскольку он добровольно мобилизовался в первые дни войны, - Щербан

шабунін

Обвинения главы ЦПК Виталия Шабунина в уклонении от прохождения военной службы являются абсурдными, поскольку он добровольно мобилизовался в армию в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас речь идет о статье 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения. Почему собственно эта статья и обвинение абсурдное, когда мы говорим о Виталии? Потому что он добровольно мобилизовался с первых дней войны. Он всегда находился физически там, где находились подразделения, в которых он служил. То есть, сначала это ТрО на Киевщине, позже в Донецкой области, когда надо было в Харьковской области, когда подразделения, в которых находился находились в Киеве, тогда был в Киеве... За эти три года службы - это было много подразделений в разных местах Украины", - рассказала Щербань.

Она отметила, что ГБР обвиняет Шабунина в том, что он "уклонялся путем обмана от военной службы" в короткий период от конца 2022 - начала 2023 года, когда был командирован в Национальное агентство по вопросам зарабатывания коррупции.

"Почему это никак не может быть связано с уклонением и тем более уклонением "путем обмана"? Потому, что в то время были официальные письма НАПК с просьбой отправить Шабунина в агентство. На основании этих писем были официальные приказы командования о командировке Шабунина в НАПК. То есть, как в воинской части, так и в НАПК все понимали, где находится Шабунин... Статья "уклонение", очевидно, нужна для политической составляющей, для дискредитации. Люди могут считать, что это СОЧ, но такого никогда не было.

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Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Автор: 

Шабунин Виталий (557) ГБР (3107) подозрение (534)


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Топ комментарии
+7
ви особисто за ним слідкували? чи ви татаров?
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13.07.2025 21:24 Ответить
+7
Думка Тетяни Чорновіл щодо Шабуніна
Ну нарешті хтось висловив все, що я про цей кордебалет думаю.
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13.07.2025 21:45 Ответить
+6
дивно бачити як найзапекліші критики зе-******* встали на її бік, поливаючи лайном Шабуніна...
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13.07.2025 21:17 Ответить
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ну це ж брехня - "Він завжди перебував фізично, там, де знаходилися підрозділи, в яких він служив"
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13.07.2025 21:14 Ответить
ви особисто за ним слідкували? чи ви татаров?
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13.07.2025 21:24 Ответить
Так слідкував, читав його висери. Які він з окопа писав.
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13.07.2025 21:26 Ответить
дивно бачити як найзапекліші критики зе-******* встали на її бік, поливаючи лайном Шабуніна...
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13.07.2025 21:17 Ответить
Одно к другому отношения не имеет.

Шабуня - типичный украинец, у которого в жизни две мечты: чтоб не было коррупции, и чтоб был кум, который если что, все порешал.

Человек числился в войсках, получал за это деньги, под него и таких как он выделялись деньги западных партнеров. А теперь оказалось что он не воюет.

А другим так можно? Ну чтоб бусифицированный Микола не в посадку погибать поехал, а в Киев, звиздеть о том что и так все знают?
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13.07.2025 21:33 Ответить
Это уже нудно и все такое, а где 95 квартал числится?
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13.07.2025 21:54 Ответить
Отвечу, но после того как вы решите юридическую задачу.

Микола проехал на красный, его останавливает полицейский. Показывает видеодоказательства, все дела.

И тут на другой улице, Тарас садится пьяным за руль.

Внимание вопрос: виноват ли Микола?
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13.07.2025 22:29 Ответить
Кондом, почав правду-матку рубати, стоячі у черзі в газову камеру. А до того, шість років, вперто нічого не помічав.
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13.07.2025 21:54 Ответить
Шабуніну пора показати пару відосиків з нуля де він танки гризе як барбарис і цим заткнути ібало всім хто каже що він не служив
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13.07.2025 21:20 Ответить
Справа в тому що нема відосиків....
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13.07.2025 21:46 Ответить
Зупиніться тиснути на слідчі органи!!! Ви не поза законом!
Весь цей срач і вимагання особливого ставлення ддо грантоїдів множать всіх «заступників» Шабуніна на нуль!
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13.07.2025 21:21 Ответить
Татарівське ДБР - слідчий орган? 🤔
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13.07.2025 21:27 Ответить
Татаров проти Сороса?))
Це епічно)
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13.07.2025 22:16 Ответить
А кого ви називаєте слідчими органами? Тих хто вдерся в ваш дім без ордера на обшук?
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13.07.2025 22:22 Ответить
и где оно воевало?
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13.07.2025 21:31 Ответить
Думка Тетяни Чорновіл щодо Шабуніна
Ну нарешті хтось висловив все, що я про цей кордебалет думаю.
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13.07.2025 21:45 Ответить
Він написав не ЗА шабуню, а ПРОТИ дій ЗЕнарко.
Одне загальне речення з подякою. Два абзаци з критикою..
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13.07.2025 22:30 Ответить
ну, так. Згоден. Подумав, і уточню так:
Хіба що Порох як політик, ніяк не міг написати те, на що вказала Тетяна, як комвзводу пртитанкового в ЗСУ. Військовий(-а) має право на будь-яку правду, якою гіркою вона би не була.
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13.07.2025 22:39 Ответить
Нічого особистого, добру справу робе, тільки нехай розповість що він на службі робив особисто, щоб зняти напуженність.
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13.07.2025 21:57 Ответить
его в зсу приняли по-брaтски, чтобы он зa перемогу писaл, писaл про то, что нет коррупции, но есть мелкие недочеты нa местaх.
под это ему дaли гaрaнтии, что будет служить не в донецкой степи где посрaть без дронa висящего нaд тобой не выйти.

но вместо того, чтобы целовaть кормящую руку, он нaчaл ее косуть. теперь он узнaет, что тaкое быть укрaинским мужчиной средних лет в Укрaине.
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13.07.2025 21:57 Ответить
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13.07.2025 22:02 Ответить
*********** все и все.шабунины\.зерьмаки-шуферы -шеферы.надоело жить под дронами.я за 50 км от кацапов.донатил\\\\.спорил в инете\.доказывал \зебилам что они зебилы.все зря.не верю уже в эту страну.***** оно все конем.купил хатку в селе\.в р-не \буковины.заведу козу и кур.пошло все нах..уважаю только ВСУ.остальное-говнище.
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13.07.2025 21:59 Ответить
А як можна мобілізуватися, шоб ніколи не побувати на нулі? да що там на нулі, навіть на полігоні ні разу не побувамши) Розкажіть будь-ласка.
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13.07.2025 22:01 Ответить
Не вопрос ,,Как?,, Тема широкая гораздо. Там вся столичная шобла-**-а давно в хаки ходит с понтом в боях и тро и волонторят мотаясь за кордон бабло вывозя. Муз-группы, ансамбли песни и пляски, спортсмены в возрасте, и так же бабло получая и фото вкидывая в сми в полевых условиях! Та ещё кутерьма оперетка поцриотов ряженых! Стоит ещё трусануть все департаменты обл-центров, там с 24 февраля 22 г все умотали за кордон! Только мэры остались в горисполкомах с ограниченым штатом. Но оклады идут, стаж и запросто ещё пребывание у кое кого в зоне боевых действий. Это кстати совковая схемка. Потом и к пенсии будет добавка и стаж боевой итд. Копать не перекопать!
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13.07.2025 22:53 Ответить
Шабунін... Приклад як працює органи, преса - нічого не можна зрозуміти...

Кожний "про своє"... Ніби Кремль їм дав таке завдання - створювати інформаційний хаос, який руйнує Україну з середини.
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13.07.2025 22:12 Ответить
Уся привладна діяльність, групи осіб в Урядовому кварталі, АБСУРДНА, що має наслідком своєї діяльності, з 2019 року, смерть Українців та втрати території України! Особи, на посадах ГПУ, ДБР, СБУ, Конституційного Суду, …. про це, знають, але не виконують своїх функціональних та посадових обов'язків!!
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13.07.2025 22:23 Ответить
Та просто всё как кусок хозяйственного мыла вся эта кутерьма с Шабуниным! Отличный очередной громоотвод от реальных схем, по которым стогуют бабло, зарабатывают на войне тыря безбожно на госзаказах итд и тп! Ешь потей----работай мёрзни!
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13.07.2025 22:57 Ответить
 
 