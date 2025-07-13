Обшуки у Шабуніна відбувалися без ухвали суду. Це кричуще порушення, - Щербан

Обшуки у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна відбулися без ухвали суду.

Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щербан розповіла про порушення під час обшуків у Шабуніна.

"Всі обшуки були без ухвали суду. Тобто, ніхто не йшов до суду, не питав навіть дозволу. Обшук може проводитися лише за ухвалою суду, є виняткові випадки, але нам ніхто не пояснив ні під час обшуків, ні постфактум, де ухвала суду. Її просто немає. Її не брали, як додому до Віталія, так і на місце, де він служить. Це кричуще порушення, яке ми обов'язково будемо використовувати у цій справі", - заявила вона.

Щербан зазначила, що сам обшук був організований так, аби "виманити штучним чином розблокований телефон" у Шабуніна.

"Кримінальне провадження розслідується з 2023 року... Дійти до такого етапу, до підозр, до обшуків і не спромогтися піти в суд взяти дозвіл. Це історія про те, що це треба, або відчувати такий рівень якого "кришування", що не будеш покараний за таке порушення ні за яких обставин або просто бути "безпредєлщиком"", - сказала Щербан.

Вона також зауважила, що слідчі вилучили речі, які не мають жодного відношення до кримінальної справи. Це годинник Віталія, планшет та талефон його дітей, Laptop дружини.

"Порушення насправді кричущі", - додала вона.

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Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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