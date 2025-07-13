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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Обшуки у Шабуніна відбувалися без ухвали суду. Це кричуще порушення, - Щербан

Шабунін

Обшуки у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна відбулися без ухвали суду.

Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щербан розповіла про порушення під час обшуків у Шабуніна.

"Всі обшуки були без ухвали суду. Тобто, ніхто не йшов до суду, не питав навіть дозволу. Обшук може проводитися лише за ухвалою суду, є виняткові випадки, але нам ніхто не пояснив ні під час обшуків, ні постфактум, де ухвала суду. Її просто немає. Її не брали, як додому до Віталія, так і на місце, де він служить. Це кричуще порушення, яке ми обов'язково будемо використовувати у цій справі", - заявила вона.

Щербан зазначила, що сам обшук був організований так, аби "виманити штучним чином розблокований телефон" у Шабуніна.

"Кримінальне провадження розслідується з 2023 року... Дійти до такого етапу, до підозр, до обшуків і не спромогтися піти в суд взяти дозвіл. Це історія про те, що це треба, або відчувати такий рівень якого "кришування", що не будеш покараний за таке порушення ні за яких обставин або просто бути "безпредєлщиком"", - сказала Щербан.

Вона також зауважила, що слідчі вилучили речі, які не мають жодного відношення до кримінальної справи. Це годинник Віталія, планшет та талефон його дітей, Laptop дружини.

"Порушення насправді кричущі", - додала вона.

Читайте також: "Підозра Шабуніну - тиск та політичне переслідування за критику влади": "Голос", "ЄС", Transparency International та представники ЗМІ виступили на захист голови ЦПК

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Читайте також: Шабунін не отримував жодних "бойових виплат", - Щербан

Автор: 

обшук (1993) Шабунін Віталій (556) Центр протидії корупції (273) підозра (827)


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Топ коментарі
+9
коли бойового медика Замрія бусифікували без ухвал суду, щось ця Щербан не дзявкала. коли вибірково кричати про якісь ухвали суду, і про дворян, то це працювати не буде.
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13.07.2025 22:19 Відповісти
+9
І скажіть тепер, що Трамп був не правий, коли назвав Зеленського диктатором, який користується війною.
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13.07.2025 22:35 Відповісти
+8
а коли тявкав на "баригу"...то чогось ніхто не чіпав цього Моську-Шабуніна...дивно якось....може все ж є на світі бумеранг?
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13.07.2025 22:16 Відповісти
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Міністр Безкультур'я #608782

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Реєстрація: 02.06.2025
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13.07.2025 23:29 Відповісти
Не, ***, давай ****** освятим.
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13.07.2025 22:19 Відповісти
Справа не тільки в Шабунені. Справа в порушенні прав людини та свободі слова, без яких Україні не світить ЄС та й НАТО. І робиться це з викликом, як і кидок з БЕБ.
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13.07.2025 22:37 Відповісти
Знову критично помилкова думка, як і з наш слоняра та інші.
Питання не в шабуніні, а в прірві, в яку падає країна.
Шабудін, це зачіпка, завдяки якій можна спробувати хочаб призупигити падіння.
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13.07.2025 23:04 Відповісти
ДБР= КГБ
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13.07.2025 22:16 Відповісти
а коли тявкав на "баригу"...то чогось ніхто не чіпав цього Моську-Шабуніна...дивно якось....може все ж є на світі бумеранг?
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13.07.2025 22:16 Відповісти
Да какая разница на кого он тявкал - у нас свобода слова, если не согласен - растрелять. Тот кто нарушает Закон и не придерживается Веховенства Права - растрелять нахер.
И мне все равно что он говорил и есть ли вообще состав преступления. Это только так работает.
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13.07.2025 22:47 Відповісти
блажен кто верует....одно ворьё везде сидит и ведут стадо скотов на убой
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13.07.2025 23:28 Відповісти
от подавайте зустрічний позов в суді, який обиратиме міру запобіжного заходу Шабуніну.
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13.07.2025 22:17 Відповісти
КВНщика з Банкової, плющить перелицювати в Україні, таку собі, під прутіна, систему тиску на Українців!!??
Але ж Кучма уже знає, що Україна, це не московія!
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13.07.2025 22:18 Відповісти
Її просто немає. Її не брали, як додому до Віталія, так і на місце, де він служить. Це кричуще порушення, яке ми обов'язково будемо використовувати у цій справі

Вони санкції проти громадян України від сосни вводять без будь-яких підстав і правлять вже після публікації.
Що їм ухвалу суду вже після обшуку підмахнути?
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13.07.2025 22:18 Відповісти
Прочитав статтю і чітко усвідомив,що зевлада веде Україну до диктатури, де право і Закон ''розтоптані''і нівельовані а у свою чергу це призведе до поразки у війні і до ліквідації України.Зепрез впевнено іде до своєї мети. На жаль такі реалії
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13.07.2025 22:19 Відповісти
коли бойового медика Замрія бусифікували без ухвал суду, щось ця Щербан не дзявкала. коли вибірково кричати про якісь ухвали суду, і про дворян, то це працювати не буде.
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13.07.2025 22:19 Відповісти
Хвєдя, за " вдало" засунутий комент про мобілізацію, скіки зара тариф?
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13.07.2025 23:32 Відповісти
я про мобілізацію нічого не писав, ущербне. Я навів приклад диктатури, який ця захисниця проігнорувала.
Нічого не маю проти законної мобілізації. А ти проти, бот?
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13.07.2025 23:37 Відповісти
Хвєдя, а ну на біс- чий Крим і хто карло?
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13.07.2025 23:43 Відповісти
Спочатку дай відповідь на моє питання
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13.07.2025 23:45 Відповісти
Ви неправі - не тільки злочинів проти особи. Всіх злочинів стосується. Але дивіться мій коментар нижче.
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13.07.2025 22:41 Відповісти
витяг із ст. 233 КПК :
3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Я ніколи не був фанатом Шабуніна і вважаю його інформаційним кіллером - це людина, яка вічно накидує лайно на вентилятор. Хоча для суспільства (точніше контролю за владою) і такі треба теж за принципом "для того щука в річці, аби карась не дрімав". АЛЕ :

Я завжди казав, що судові і правоохоронні органи зловживають ч. 3 ст. 233 КПК, точніше занадто "широко" її читають. Тут є три конкретних види невідкладних випадків проникнення у приміщення без ухвали слідчого судді :
1. Рятування життя людей - наприклад, викрадена дитина, правоохоронці мають підстави вважати, що викрадач ховає дитину в такій-то хаті - ясно, що дозвіл слідчого судді буде по факту братися.
2. Рятування майна - аналогічно.
3. Безпосереднє переслідування підозрюваного - наприклад, женуться за вбивцею, той забіг у будинок, ясна річ, що поліція увірветься, а не побіжить до слідчого судді. Узаконять згодои.

А тепер скажіть - що з цих трьох було у Шабуніна ? Я його не терплю, відверто, ну дратує він мене. Але за принципом : я ненавиджу Ваші слова, але готовий битися за те, аби Ви могли їх сказати. Тобто треба бути справедливим - Шабунін, можливо (не знаю), заслужив притягнення до відповідальності, але його права при цьому обшуку таки порушуються.
Правоохоронці просто боялися, що при отриманні дозволу слідчого судді на обшук хтось з працівників суду зіллє інфу журналістам або самому Шабуніну і той "підготується" до обшуку. Тому пішли без ухвали. Висновки :
1. Жахливо, що у цій країні правоохоронні органи не довіряють навіть суду (і іноді - небезпідставно)
2. Жахливо, що суд з цим погоджується і пост-фактум узаконює результати таких обшуків, санкціонуючи арешт вилученого правоохоронцями майна - якби я був суддею, я би відмовив в такій ситуації і повернув би гаджети цьому журналісту-активісту, навіть якби там був відеозапис, на якому він, образно кажучи, зізнається у "вбивсті президента Кеннеді". Ну і так, відповідні докази (якщо в тих телефонах щось знайдуть) слід вважати недопустимими.
Правоохоронці не поважають суд і простих громадян, суд не поважає простих громадян і самого себе, прості громадяни не поважають державу, бо вона не поважає їх.
Якось так все це виглядає.
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13.07.2025 22:38 Відповісти
Оце цікава фраза "...ну дратує він мене." - чим саме? Своїм виглядом, манерою спілкування, чим? Якщо ви доросла людина, ви повинні контролювати свою поведінку, особливо по відношенню до тих, хто викриває злодіїв. А корупціонери це злодії, які крадуть і наші з вами гроші. А війна це гроші, і вкрадені на війні призведуть до поразки. Ви цього хочете?
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13.07.2025 23:07 Відповісти
Таких як Шабунін називають грандоїди,бо західні країни і США платять їм гроші за певні функції по контролю за державними органами.В залежності на якому функціоналі знаходяться такі люди залежить їхня зарплата.
Те що правоохоронні органи поступили не по закону це однозначно.Діяли вони не від себе ,а за командою ЗЕлених мерзот.
Співробітників ДБР та СБУ потрібно звільнити,включаючи їхніх керівників.До ЗЕбільних ще час прийде.
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13.07.2025 22:29 Відповісти
Ти хоча б писав правильно - грантоїди, від слова грант. Точно не знаю, чи отримує це ГО гранти зараз, оскільки трамп усе поскорочував, але це усталена практика підтримки подібних ГО - ну, не ті ж їх будуть підтримувати, кого вони викривають? Взагалі дивно: люди намагаються викрити корупціонерів, і це чомусь викликає осуд. Може, ви самі крадете, чи в долі з крадіями?
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13.07.2025 22:56 Відповісти
Ви такий наївний що вірите що уся та тусовка "антикорупціонерів" група святих безсрібників, яка ночей не спить, усе бореться з корупцієй заради усього суспільства. Як по мені, то звичайна група заробітчан, яка гасить одних на замовлення інших, за що отримають непогані кошти.
Просто Шабунін і КО зараз дуже в себе повірили, бо за часів Байдена змогли нав'язувати керівництву країни свою волю, у вигляді призначення на ключові посади своїх людей, які не обладали достатніми компитенціями, валили усю роботу, але були теж "палкими антикорупціонерами".
З приходом Трампа парасолька у вигляді посольства США зникла, виплати по грантовим програмам теж. А цім "дуже завзятим борунам з корупцієй" просто вказали на їх місце, бо неможливо боротися за законість всіяко порушуючі її самими
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13.07.2025 23:17 Відповісти
Ну хоть поржом😁
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13.07.2025 22:31 Відповісти
Зеленский ПАРЛАМЕНТ РАЗОГНАЛ!!!!!!
Что ему Шабунин?
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13.07.2025 22:34 Відповісти
І скажіть тепер, що Трамп був не правий, коли назвав Зеленського диктатором, який користується війною.
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13.07.2025 22:35 Відповісти
Трамп був правий, навіть, коли вигнав це недорозуміння з Овального кабінету
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13.07.2025 22:42 Відповісти
"Диктатор без виборів, Зеленський, краще хай рухається швидше. У нього скоро не залишиться країни".

Фредович мабуть мав на увазі пришвидшення до перегрворів, а Зеленський, як завжди, сприйняв це по-своєму.
От він і пришвидшився, укріплюючи свою диктатуру репресіями та знищенням останніх проблесків демократії.
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13.07.2025 22:45 Відповісти
Фредович мав на увазі капітуляцію.
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13.07.2025 23:11 Відповісти
Точно? Можеш процитувати?
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13.07.2025 23:15 Відповісти
Так де телефон буа, за місцем служби чи вдома?
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13.07.2025 22:44 Відповісти
І за місцем служби, і вдома, і у дітей - кілька телефонів це злочин? Ти вже золотий айфончик у трампа придбав?
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13.07.2025 22:58 Відповісти
Золоті телефони - жлобство.
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13.07.2025 23:14 Відповісти
В тій державі лиш що ще не відбувається з порушенням((список нескінчений....від народження дитини аж до глибокої старості(((
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13.07.2025 22:59 Відповісти
Сьогодні Шабунін, завтра хтось з нас буде в його положенні. Гундосий побудував мафіозно авторитарну державу. Ради, немає, судів незалежних теж. 5-6 менеджерів дружбанів нікчеми всім керують.
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13.07.2025 23:11 Відповісти
Це вже не авторитаризм, а диктатура.
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13.07.2025 23:16 Відповісти
***** з-за поребріка з вами суцільно згодний.
Для загального розвитку почитайте що сталося з УНР, де такі розумники як ви усе боролися за демократію.
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13.07.2025 23:22 Відповісти
Де УНР, а де ватний недодиктатор ЗЄ, що на попереднє президентство заїхав з Москви...
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13.07.2025 23:28 Відповісти
Російська фірма Зеленського «Грін Філмс» перемагала у конкурсі на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з російського бюджету. У 2017 році вона отримала 35 мільйонів рублів як субвенцію на зйомки фільму «Вниз». Це засвідчує угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії.
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13.07.2025 23:32 Відповісти
У березні 2019 року «Схеми»​ https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyy-firma-update/29849799.html повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва - автора «Студії Квартал-95». Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО «Грин Филмс» Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв - 20 відсотків, Борис Шефір - 15 відсотків, Сергій Шефір - 15 відсотків, Appex International LTD Тімура Міндіча - 50 відсотків.
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14.07.2025 00:11 Відповісти
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13.07.2025 23:38 Відповісти
 
 