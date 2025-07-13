Обшуки у Шабуніна відбувалися без ухвали суду. Це кричуще порушення, - Щербан
Обшуки у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна відбулися без ухвали суду.
Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.
Щербан розповіла про порушення під час обшуків у Шабуніна.
"Всі обшуки були без ухвали суду. Тобто, ніхто не йшов до суду, не питав навіть дозволу. Обшук може проводитися лише за ухвалою суду, є виняткові випадки, але нам ніхто не пояснив ні під час обшуків, ні постфактум, де ухвала суду. Її просто немає. Її не брали, як додому до Віталія, так і на місце, де він служить. Це кричуще порушення, яке ми обов'язково будемо використовувати у цій справі", - заявила вона.
Щербан зазначила, що сам обшук був організований так, аби "виманити штучним чином розблокований телефон" у Шабуніна.
"Кримінальне провадження розслідується з 2023 року... Дійти до такого етапу, до підозр, до обшуків і не спромогтися піти в суд взяти дозвіл. Це історія про те, що це треба, або відчувати такий рівень якого "кришування", що не будеш покараний за таке порушення ні за яких обставин або просто бути "безпредєлщиком"", - сказала Щербан.
Вона також зауважила, що слідчі вилучили речі, які не мають жодного відношення до кримінальної справи. Це годинник Віталія, планшет та талефон його дітей, Laptop дружини.
"Порушення насправді кричущі", - додала вона.
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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Питання не в шабуніні, а в прірві, в яку падає країна.
Шабудін, це зачіпка, завдяки якій можна спробувати хочаб призупигити падіння.
И мне все равно что он говорил и есть ли вообще состав преступления. Это только так работает.
Але ж Кучма уже знає, що Україна, це не московія!
Вони санкції проти громадян України від сосни вводять без будь-яких підстав і правлять вже після публікації.
Що їм ухвалу суду вже після обшуку підмахнути?
Нічого не маю проти законної мобілізації. А ти проти, бот?
3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
Я ніколи не був фанатом Шабуніна і вважаю його інформаційним кіллером - це людина, яка вічно накидує лайно на вентилятор. Хоча для суспільства (точніше контролю за владою) і такі треба теж за принципом "для того щука в річці, аби карась не дрімав". АЛЕ :
Я завжди казав, що судові і правоохоронні органи зловживають ч. 3 ст. 233 КПК, точніше занадто "широко" її читають. Тут є три конкретних види невідкладних випадків проникнення у приміщення без ухвали слідчого судді :
1. Рятування життя людей - наприклад, викрадена дитина, правоохоронці мають підстави вважати, що викрадач ховає дитину в такій-то хаті - ясно, що дозвіл слідчого судді буде по факту братися.
2. Рятування майна - аналогічно.
3. Безпосереднє переслідування підозрюваного - наприклад, женуться за вбивцею, той забіг у будинок, ясна річ, що поліція увірветься, а не побіжить до слідчого судді. Узаконять згодои.
А тепер скажіть - що з цих трьох було у Шабуніна ? Я його не терплю, відверто, ну дратує він мене. Але за принципом : я ненавиджу Ваші слова, але готовий битися за те, аби Ви могли їх сказати. Тобто треба бути справедливим - Шабунін, можливо (не знаю), заслужив притягнення до відповідальності, але його права при цьому обшуку таки порушуються.
Правоохоронці просто боялися, що при отриманні дозволу слідчого судді на обшук хтось з працівників суду зіллє інфу журналістам або самому Шабуніну і той "підготується" до обшуку. Тому пішли без ухвали. Висновки :
1. Жахливо, що у цій країні правоохоронні органи не довіряють навіть суду (і іноді - небезпідставно)
2. Жахливо, що суд з цим погоджується і пост-фактум узаконює результати таких обшуків, санкціонуючи арешт вилученого правоохоронцями майна - якби я був суддею, я би відмовив в такій ситуації і повернув би гаджети цьому журналісту-активісту, навіть якби там був відеозапис, на якому він, образно кажучи, зізнається у "вбивсті президента Кеннеді". Ну і так, відповідні докази (якщо в тих телефонах щось знайдуть) слід вважати недопустимими.
Правоохоронці не поважають суд і простих громадян, суд не поважає простих громадян і самого себе, прості громадяни не поважають державу, бо вона не поважає їх.
Якось так все це виглядає.
Те що правоохоронні органи поступили не по закону це однозначно.Діяли вони не від себе ,а за командою ЗЕлених мерзот.
Співробітників ДБР та СБУ потрібно звільнити,включаючи їхніх керівників.До ЗЕбільних ще час прийде.
Просто Шабунін і КО зараз дуже в себе повірили, бо за часів Байдена змогли нав'язувати керівництву країни свою волю, у вигляді призначення на ключові посади своїх людей, які не обладали достатніми компитенціями, валили усю роботу, але були теж "палкими антикорупціонерами".
З приходом Трампа парасолька у вигляді посольства США зникла, виплати по грантовим програмам теж. А цім "дуже завзятим борунам з корупцієй" просто вказали на їх місце, бо неможливо боротися за законість всіяко порушуючі її самими
Что ему Шабунин?
Фредович мабуть мав на увазі пришвидшення до перегрворів, а Зеленський, як завжди, сприйняв це по-своєму.
От він і пришвидшився, укріплюючи свою диктатуру репресіями та знищенням останніх проблесків демократії.
Для загального розвитку почитайте що сталося з УНР, де такі розумники як ви усе боролися за демократію.