Обыски у Шабунина проходили без решения суда. Это вопиющее нарушение, - Щербан

Обыски у руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина состоялись без решения суда.

Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербан, сообщает Цензор.НЕТ.

Щербан рассказала о нарушениях во время обысков у Шабунина.

"Все обыски были без решения суда. То есть, никто не шел в суд, не спрашивал даже разрешения. Обыск может проводиться только по решению суда, есть исключительные случаи, но нам никто не объяснил ни во время обысков, ни постфактум, где решение суда. Его просто нет. Его не брали, как домой к Виталию, так и на место, где он служит. Это вопиющее нарушение, которое мы обязательно будем использовать в этом деле", - заявила она.

Щербан отметила, что сам обыск был организован так, чтобы "выманить искусственным образом разблокированный телефон" у Шабунина.

"Уголовное производство расследуется с 2023 года... Дойти до такого этапа, до подозрений, до обысков и не удосужиться пойти в суд взять разрешение. Это история о том, что это надо, или чувствовать такой уровень какого "крышевания", что не будешь наказан за такое нарушение ни при каких обстоятельствах или просто быть "беспредельщиком"", - сказала Щербань.

Она также отметила, что следователи изъяли вещи, которые не имеют никакого отношения к уголовному делу. Это часы Виталия, планшет и телефон его детей, Laptop жены.

"Нарушения на самом деле вопиющие", - добавила она.

Читайте также: "Подозрение Шабунину - давление и политическое преследование за критику власти": "Голос", "ЕС", Transparency International и представители СМИ выступили в защиту главы ЦПК

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Читайте также: Шабунин не получал никаких "боевых выплат", - Щербань