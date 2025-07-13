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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Обыски у Шабунина проходили без решения суда. Это вопиющее нарушение, - Щербан

Шабунін

Обыски у руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина состоялись без решения суда.

Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербан, сообщает Цензор.НЕТ.

Щербан рассказала о нарушениях во время обысков у Шабунина.

"Все обыски были без решения суда. То есть, никто не шел в суд, не спрашивал даже разрешения. Обыск может проводиться только по решению суда, есть исключительные случаи, но нам никто не объяснил ни во время обысков, ни постфактум, где решение суда. Его просто нет. Его не брали, как домой к Виталию, так и на место, где он служит. Это вопиющее нарушение, которое мы обязательно будем использовать в этом деле", - заявила она.

Щербан отметила, что сам обыск был организован так, чтобы "выманить искусственным образом разблокированный телефон" у Шабунина.

"Уголовное производство расследуется с 2023 года... Дойти до такого этапа, до подозрений, до обысков и не удосужиться пойти в суд взять разрешение. Это история о том, что это надо, или чувствовать такой уровень какого "крышевания", что не будешь наказан за такое нарушение ни при каких обстоятельствах или просто быть "беспредельщиком"", - сказала Щербань.

Она также отметила, что следователи изъяли вещи, которые не имеют никакого отношения к уголовному делу. Это часы Виталия, планшет и телефон его детей, Laptop жены.

"Нарушения на самом деле вопиющие", - добавила она.

Читайте также: "Подозрение Шабунину - давление и политическое преследование за критику власти": "Голос", "ЕС", Transparency International и представители СМИ выступили в защиту главы ЦПК

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Читайте также: Шабунин не получал никаких "боевых выплат", - Щербань

Автор: 

обыск (1909) Шабунин Виталий (557) Центр противодействия коррупции (255) подозрение (534)


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Топ комментарии
+11
І скажіть тепер, що Трамп був не правий, коли назвав Зеленського диктатором, який користується війною.
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13.07.2025 22:35 Ответить
+9
коли бойового медика Замрія бусифікували без ухвал суду, щось ця Щербан не дзявкала. коли вибірково кричати про якісь ухвали суду, і про дворян, то це працювати не буде.
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13.07.2025 22:19 Ответить
+8
а коли тявкав на "баригу"...то чогось ніхто не чіпав цього Моську-Шабуніна...дивно якось....може все ж є на світі бумеранг?
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13.07.2025 22:16 Ответить
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Міністр Безкультур'я #608782

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Реєстрація: 02.06.2025
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13.07.2025 23:29 Ответить
Не, ***, давай ****** освятим.
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13.07.2025 22:19 Ответить
Справа не тільки в Шабунені. Справа в порушенні прав людини та свободі слова, без яких Україні не світить ЄС та й НАТО. І робиться це з викликом, як і кидок з БЕБ.
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13.07.2025 22:37 Ответить
Знову критично помилкова думка, як і з наш слоняра та інші.
Питання не в шабуніні, а в прірві, в яку падає країна.
Шабудін, це зачіпка, завдяки якій можна спробувати хочаб призупигити падіння.
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13.07.2025 23:04 Ответить
ДБР= КГБ
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13.07.2025 22:16 Ответить
а коли тявкав на "баригу"...то чогось ніхто не чіпав цього Моську-Шабуніна...дивно якось....може все ж є на світі бумеранг?
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13.07.2025 22:16 Ответить
Да какая разница на кого он тявкал - у нас свобода слова, если не согласен - растрелять. Тот кто нарушает Закон и не придерживается Веховенства Права - растрелять нахер.
И мне все равно что он говорил и есть ли вообще состав преступления. Это только так работает.
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13.07.2025 22:47 Ответить
блажен кто верует....одно ворьё везде сидит и ведут стадо скотов на убой
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13.07.2025 23:28 Ответить
от подавайте зустрічний позов в суді, який обиратиме міру запобіжного заходу Шабуніну.
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13.07.2025 22:17 Ответить
КВНщика з Банкової, плющить перелицювати в Україні, таку собі, під прутіна, систему тиску на Українців!!??
Але ж Кучма уже знає, що Україна, це не московія!
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13.07.2025 22:18 Ответить
Її просто немає. Її не брали, як додому до Віталія, так і на місце, де він служить. Це кричуще порушення, яке ми обов'язково будемо використовувати у цій справі

Вони санкції проти громадян України від сосни вводять без будь-яких підстав і правлять вже після публікації.
Що їм ухвалу суду вже після обшуку підмахнути?
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13.07.2025 22:18 Ответить
Прочитав статтю і чітко усвідомив,що зевлада веде Україну до диктатури, де право і Закон ''розтоптані''і нівельовані а у свою чергу це призведе до поразки у війні і до ліквідації України.Зепрез впевнено іде до своєї мети. На жаль такі реалії
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13.07.2025 22:19 Ответить
коли бойового медика Замрія бусифікували без ухвал суду, щось ця Щербан не дзявкала. коли вибірково кричати про якісь ухвали суду, і про дворян, то це працювати не буде.
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13.07.2025 22:19 Ответить
Хвєдя, за " вдало" засунутий комент про мобілізацію, скіки зара тариф?
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13.07.2025 23:32 Ответить
я про мобілізацію нічого не писав, ущербне. Я навів приклад диктатури, який ця захисниця проігнорувала.
Нічого не маю проти законної мобілізації. А ти проти, бот?
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13.07.2025 23:37 Ответить
Хвєдя, а ну на біс- чий Крим і хто карло?
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13.07.2025 23:43 Ответить
Спочатку дай відповідь на моє питання
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13.07.2025 23:45 Ответить
Ви неправі - не тільки злочинів проти особи. Всіх злочинів стосується. Але дивіться мій коментар нижче.
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13.07.2025 22:41 Ответить
витяг із ст. 233 КПК :
3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Я ніколи не був фанатом Шабуніна і вважаю його інформаційним кіллером - це людина, яка вічно накидує лайно на вентилятор. Хоча для суспільства (точніше контролю за владою) і такі треба теж за принципом "для того щука в річці, аби карась не дрімав". АЛЕ :

Я завжди казав, що судові і правоохоронні органи зловживають ч. 3 ст. 233 КПК, точніше занадто "широко" її читають. Тут є три конкретних види невідкладних випадків проникнення у приміщення без ухвали слідчого судді :
1. Рятування життя людей - наприклад, викрадена дитина, правоохоронці мають підстави вважати, що викрадач ховає дитину в такій-то хаті - ясно, що дозвіл слідчого судді буде по факту братися.
2. Рятування майна - аналогічно.
3. Безпосереднє переслідування підозрюваного - наприклад, женуться за вбивцею, той забіг у будинок, ясна річ, що поліція увірветься, а не побіжить до слідчого судді. Узаконять згодои.

А тепер скажіть - що з цих трьох було у Шабуніна ? Я його не терплю, відверто, ну дратує він мене. Але за принципом : я ненавиджу Ваші слова, але готовий битися за те, аби Ви могли їх сказати. Тобто треба бути справедливим - Шабунін, можливо (не знаю), заслужив притягнення до відповідальності, але його права при цьому обшуку таки порушуються.
Правоохоронці просто боялися, що при отриманні дозволу слідчого судді на обшук хтось з працівників суду зіллє інфу журналістам або самому Шабуніну і той "підготується" до обшуку. Тому пішли без ухвали. Висновки :
1. Жахливо, що у цій країні правоохоронні органи не довіряють навіть суду (і іноді - небезпідставно)
2. Жахливо, що суд з цим погоджується і пост-фактум узаконює результати таких обшуків, санкціонуючи арешт вилученого правоохоронцями майна - якби я був суддею, я би відмовив в такій ситуації і повернув би гаджети цьому журналісту-активісту, навіть якби там був відеозапис, на якому він, образно кажучи, зізнається у "вбивсті президента Кеннеді". Ну і так, відповідні докази (якщо в тих телефонах щось знайдуть) слід вважати недопустимими.
Правоохоронці не поважають суд і простих громадян, суд не поважає простих громадян і самого себе, прості громадяни не поважають державу, бо вона не поважає їх.
Якось так все це виглядає.
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13.07.2025 22:38 Ответить
Оце цікава фраза "...ну дратує він мене." - чим саме? Своїм виглядом, манерою спілкування, чим? Якщо ви доросла людина, ви повинні контролювати свою поведінку, особливо по відношенню до тих, хто викриває злодіїв. А корупціонери це злодії, які крадуть і наші з вами гроші. А війна це гроші, і вкрадені на війні призведуть до поразки. Ви цього хочете?
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13.07.2025 23:07 Ответить
Таких як Шабунін називають грандоїди,бо західні країни і США платять їм гроші за певні функції по контролю за державними органами.В залежності на якому функціоналі знаходяться такі люди залежить їхня зарплата.
Те що правоохоронні органи поступили не по закону це однозначно.Діяли вони не від себе ,а за командою ЗЕлених мерзот.
Співробітників ДБР та СБУ потрібно звільнити,включаючи їхніх керівників.До ЗЕбільних ще час прийде.
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13.07.2025 22:29 Ответить
Ти хоча б писав правильно - грантоїди, від слова грант. Точно не знаю, чи отримує це ГО гранти зараз, оскільки трамп усе поскорочував, але це усталена практика підтримки подібних ГО - ну, не ті ж їх будуть підтримувати, кого вони викривають? Взагалі дивно: люди намагаються викрити корупціонерів, і це чомусь викликає осуд. Може, ви самі крадете, чи в долі з крадіями?
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13.07.2025 22:56 Ответить
Ви такий наївний що вірите що уся та тусовка "антикорупціонерів" група святих безсрібників, яка ночей не спить, усе бореться з корупцієй заради усього суспільства. Як по мені, то звичайна група заробітчан, яка гасить одних на замовлення інших, за що отримають непогані кошти.
Просто Шабунін і КО зараз дуже в себе повірили, бо за часів Байдена змогли нав'язувати керівництву країни свою волю, у вигляді призначення на ключові посади своїх людей, які не обладали достатніми компитенціями, валили усю роботу, але були теж "палкими антикорупціонерами".
З приходом Трампа парасолька у вигляді посольства США зникла, виплати по грантовим програмам теж. А цім "дуже завзятим борунам з корупцієй" просто вказали на їх місце, бо неможливо боротися за законість всіяко порушуючі її самими
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13.07.2025 23:17 Ответить
Ну хоть поржом😁
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13.07.2025 22:31 Ответить
Зеленский ПАРЛАМЕНТ РАЗОГНАЛ!!!!!!
Что ему Шабунин?
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13.07.2025 22:34 Ответить
І скажіть тепер, що Трамп був не правий, коли назвав Зеленського диктатором, який користується війною.
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13.07.2025 22:35 Ответить
Трамп був правий, навіть, коли вигнав це недорозуміння з Овального кабінету
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13.07.2025 22:42 Ответить
"Диктатор без виборів, Зеленський, краще хай рухається швидше. У нього скоро не залишиться країни".

Фредович мабуть мав на увазі пришвидшення до перегрворів, а Зеленський, як завжди, сприйняв це по-своєму.
От він і пришвидшився, укріплюючи свою диктатуру репресіями та знищенням останніх проблесків демократії.
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13.07.2025 22:45 Ответить
Фредович мав на увазі капітуляцію.
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13.07.2025 23:11 Ответить
Точно? Можеш процитувати?
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13.07.2025 23:15 Ответить
Так де телефон буа, за місцем служби чи вдома?
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13.07.2025 22:44 Ответить
І за місцем служби, і вдома, і у дітей - кілька телефонів це злочин? Ти вже золотий айфончик у трампа придбав?
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13.07.2025 22:58 Ответить
Золоті телефони - жлобство.
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13.07.2025 23:14 Ответить
В тій державі лиш що ще не відбувається з порушенням((список нескінчений....від народження дитини аж до глибокої старості(((
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13.07.2025 22:59 Ответить
Сьогодні Шабунін, завтра хтось з нас буде в його положенні. Гундосий побудував мафіозно авторитарну державу. Ради, немає, судів незалежних теж. 5-6 менеджерів дружбанів нікчеми всім керують.
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13.07.2025 23:11 Ответить
Це вже не авторитаризм, а диктатура.
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13.07.2025 23:16 Ответить
***** з-за поребріка з вами суцільно згодний.
Для загального розвитку почитайте що сталося з УНР, де такі розумники як ви усе боролися за демократію.
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13.07.2025 23:22 Ответить
Де УНР, а де ватний недодиктатор ЗЄ, що на попереднє президентство заїхав з Москви...
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13.07.2025 23:28 Ответить
Російська фірма Зеленського «Грін Філмс» перемагала у конкурсі на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з російського бюджету. У 2017 році вона отримала 35 мільйонів рублів як субвенцію на зйомки фільму «Вниз». Це засвідчує угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії.
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13.07.2025 23:32 Ответить
У березні 2019 року «Схеми»​ https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyy-firma-update/29849799.html повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва - автора «Студії Квартал-95». Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО «Грин Филмс» Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв - 20 відсотків, Борис Шефір - 15 відсотків, Сергій Шефір - 15 відсотків, Appex International LTD Тімура Міндіча - 50 відсотків.
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14.07.2025 00:11 Ответить
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13.07.2025 23:38 Ответить
 
 