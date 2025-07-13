Обыски у Шабунина проходили без решения суда. Это вопиющее нарушение, - Щербан
Обыски у руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина состоялись без решения суда.
Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербан, сообщает Цензор.НЕТ.
Щербан рассказала о нарушениях во время обысков у Шабунина.
"Все обыски были без решения суда. То есть, никто не шел в суд, не спрашивал даже разрешения. Обыск может проводиться только по решению суда, есть исключительные случаи, но нам никто не объяснил ни во время обысков, ни постфактум, где решение суда. Его просто нет. Его не брали, как домой к Виталию, так и на место, где он служит. Это вопиющее нарушение, которое мы обязательно будем использовать в этом деле", - заявила она.
Щербан отметила, что сам обыск был организован так, чтобы "выманить искусственным образом разблокированный телефон" у Шабунина.
"Уголовное производство расследуется с 2023 года... Дойти до такого этапа, до подозрений, до обысков и не удосужиться пойти в суд взять разрешение. Это история о том, что это надо, или чувствовать такой уровень какого "крышевания", что не будешь наказан за такое нарушение ни при каких обстоятельствах или просто быть "беспредельщиком"", - сказала Щербань.
Она также отметила, что следователи изъяли вещи, которые не имеют никакого отношения к уголовному делу. Это часы Виталия, планшет и телефон его детей, Laptop жены.
"Нарушения на самом деле вопиющие", - добавила она.
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 02.06.2025
Питання не в шабуніні, а в прірві, в яку падає країна.
Шабудін, це зачіпка, завдяки якій можна спробувати хочаб призупигити падіння.
И мне все равно что он говорил и есть ли вообще состав преступления. Это только так работает.
Але ж Кучма уже знає, що Україна, це не московія!
Вони санкції проти громадян України від сосни вводять без будь-яких підстав і правлять вже після публікації.
Що їм ухвалу суду вже після обшуку підмахнути?
Нічого не маю проти законної мобілізації. А ти проти, бот?
3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
Я ніколи не був фанатом Шабуніна і вважаю його інформаційним кіллером - це людина, яка вічно накидує лайно на вентилятор. Хоча для суспільства (точніше контролю за владою) і такі треба теж за принципом "для того щука в річці, аби карась не дрімав". АЛЕ :
Я завжди казав, що судові і правоохоронні органи зловживають ч. 3 ст. 233 КПК, точніше занадто "широко" її читають. Тут є три конкретних види невідкладних випадків проникнення у приміщення без ухвали слідчого судді :
1. Рятування життя людей - наприклад, викрадена дитина, правоохоронці мають підстави вважати, що викрадач ховає дитину в такій-то хаті - ясно, що дозвіл слідчого судді буде по факту братися.
2. Рятування майна - аналогічно.
3. Безпосереднє переслідування підозрюваного - наприклад, женуться за вбивцею, той забіг у будинок, ясна річ, що поліція увірветься, а не побіжить до слідчого судді. Узаконять згодои.
А тепер скажіть - що з цих трьох було у Шабуніна ? Я його не терплю, відверто, ну дратує він мене. Але за принципом : я ненавиджу Ваші слова, але готовий битися за те, аби Ви могли їх сказати. Тобто треба бути справедливим - Шабунін, можливо (не знаю), заслужив притягнення до відповідальності, але його права при цьому обшуку таки порушуються.
Правоохоронці просто боялися, що при отриманні дозволу слідчого судді на обшук хтось з працівників суду зіллє інфу журналістам або самому Шабуніну і той "підготується" до обшуку. Тому пішли без ухвали. Висновки :
1. Жахливо, що у цій країні правоохоронні органи не довіряють навіть суду (і іноді - небезпідставно)
2. Жахливо, що суд з цим погоджується і пост-фактум узаконює результати таких обшуків, санкціонуючи арешт вилученого правоохоронцями майна - якби я був суддею, я би відмовив в такій ситуації і повернув би гаджети цьому журналісту-активісту, навіть якби там був відеозапис, на якому він, образно кажучи, зізнається у "вбивсті президента Кеннеді". Ну і так, відповідні докази (якщо в тих телефонах щось знайдуть) слід вважати недопустимими.
Правоохоронці не поважають суд і простих громадян, суд не поважає простих громадян і самого себе, прості громадяни не поважають державу, бо вона не поважає їх.
Якось так все це виглядає.
Те що правоохоронні органи поступили не по закону це однозначно.Діяли вони не від себе ,а за командою ЗЕлених мерзот.
Співробітників ДБР та СБУ потрібно звільнити,включаючи їхніх керівників.До ЗЕбільних ще час прийде.
Просто Шабунін і КО зараз дуже в себе повірили, бо за часів Байдена змогли нав'язувати керівництву країни свою волю, у вигляді призначення на ключові посади своїх людей, які не обладали достатніми компитенціями, валили усю роботу, але були теж "палкими антикорупціонерами".
З приходом Трампа парасолька у вигляді посольства США зникла, виплати по грантовим програмам теж. А цім "дуже завзятим борунам з корупцієй" просто вказали на їх місце, бо неможливо боротися за законість всіяко порушуючі її самими
Что ему Шабунин?
Фредович мабуть мав на увазі пришвидшення до перегрворів, а Зеленський, як завжди, сприйняв це по-своєму.
От він і пришвидшився, укріплюючи свою диктатуру репресіями та знищенням останніх проблесків демократії.
Для загального розвитку почитайте що сталося з УНР, де такі розумники як ви усе боролися за демократію.