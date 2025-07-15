The Kyiv Independent про підозру Шабуніну: Ведучи війну на виживання проти Росії, Україна не повинна перетворитися на авторитарного сусіда

Низка останніх подій свідчить про те, що українське керівництво все частіше обходить демократичні інститути і саботує верховенство права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у редакційній статті The Kyiv Independent.

Видання зазначає, що головною з цих подій є кримінальне розслідування проти найвідомішого антикорупційного активіста України Віталія Шабуніна.

"Шабунін, співзасновник провідної антикорупційної організації країни, офіційно перебуває під слідством за ухилення від призову до армії. Насправді ж Шабунін добровільно пішов до армії в перші дні повномасштабного вторгнення, а під час служби продовжував займатися антикорупційною діяльністю, проводячи частину часу в Києві, щоб продовжити свою роботу. Тепер правоохоронні органи України - система, яку Шабунін виступав за реформування, - стверджують, що Шабунін ухилявся від військової служби", - йдеться в матеріалі.

Справа була відкрита вже давно, але минулого тижня влада загострила її, обшукавши будинок Шабуніна в Києві та його військову базу поблизу лінії фронту. Що їх найбільше цікавило? Телефон активіста.

Все, що стосується того, як ведеться ця справа, вказує на те, що її метою є переслідування ворога, а не здійснення правосуддя.

Що зробило активіста ворогом?

Шабунін та його Центр протидії корупції вже понад десять років очолюють рух громадянського суспільства України за реформи та викорінення корупції. Вони виступають за створення існуючих антикорупційних інституцій та реформування правоохоронних органів. Якщо ви коли-небудь чули, що Україна може похвалитися "сильним громадянським суспільством", то саме про них, серед інших, йдеться у цьому вислові.

Президент Володимир Зеленський сам визнав це - у 2019 році, коли він балотувався в президенти, Зеленський сів з Шабуніним на публічній зустрічі, щоб обговорити необхідність викорінення корупції. Цей альянс швидко закінчився, і відтоді активіст послідовно критикує високопосадовців Зеленського та самого президента.

Шабунін неодноразово критикував керівника штабу Зеленського Андрія Єрмака та його найбільш суперечливого заступника Олега Татарова.

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Останнім часом Шабунін зосередився на критиці Міністерства оборони України, звинувачуючи його в неефективних закупівлях зброї для української армії та нездатності нарощувати оборонне виробництво.

Чи робить активна позиція проти неефективності та корупції в уряді ворогом держави? Лише в одному випадку - коли керівництво країни ставить власне виживання та комфорт вище за інтереси держави, якою керує.

Репресії проти найвідомішого борця з корупцією в країні не можуть відбуватися без принаймні мовчазної згоди президента Зеленського, якщо не активного дозволу.

Таким чином Зеленський не лише ставить під загрозу демократичне майбутнє України - він робить дорогоцінний подарунок ворогам України, які чекають, щоб наша країна сповзла, а суспільство розкололося.

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Якщо він санкціонував репресії проти Шабуніна, Зеленський повинен відступити, поки ще не пізно. Якщо він цього не робив, він повинен уважно придивитися до того, хто це зробив, тому що ця людина працює не в інтересах України.

Влада України хоче обійти правила і вийти сухим з води

Переслідування Шабуніна не є окремим випадком. Воно слідує за іншими подіями, які показують, що українське керівництво прагне обійти правила і вийти сухим з води. Минулого тижня уряд зі скандалом відхилив незалежного кандидата на посаду керівника агентства, яке розслідує посадові злочини, відклавши вкрай необхідне перезавантаження суперечливого відомства, щоб знайти більш бажаного кандидата - і, безсумнівно, того, кого буде легше контролювати.

Зовсім іншою проблемою є озброєння Ради національної безпеки і оборони - органу, який запроваджує санкції як проти українців, так і проти іноземців. Замість надзвичайного інструменту захисту безпеки України, санкції тепер використовуються як довільний позасудовий інструмент для розправи з опонентами. Найвідомішою мішенню став експрезидент Петро Порошенко, головний внутрішньополітичний опонент Зеленського. Якою б суперечливою і сумнівною не була діяльність Порошенка, він повинен постати перед реальним правосуддям, а не перед довільними санкціями.

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Серед інших тривожних сигналів - ознаки кампаній тиску на незалежні ЗМІ.

Довівши свою ефективність у забезпеченні зброї та підтримки України на міжнародному рівні, президент Зеленський має обов'язок і вдома - підтримувати та захищати демократичні інститути.

Є ще один суб'єкт, який має цей обов'язок, але на диво мовчить. Дипломатичне співтовариство, особливо G7, раніше було реактивним сторожовим псом верховенства права і демократії в Україні, вітаючи реформи і засуджуючи антидемократичні заходи, такі як переслідування преси. Однак посольства країн G7 в Україні промовчали щодо Шабуніна. У своїй останній заяві вони привітали обрання керівника Бюро економічної безпеки - і жодного слова від них за тиждень, що минув відтоді, як уряд відхилив його кандидатуру.

Все це зводиться до наступного: Війна не може бути приводом для підриву демократії в Україні - так само як і для того, щоб не викривати зловживання владою.

Вибіркове правосуддя та переслідування політичних опонентів несумісні з країною, за яку бореться Україна.

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Ми завжди говоримо, що ця війна - це більше, ніж просто території. "Це зіткнення двох світів, двох полярних наборів цінностей", - писали ми в одній з наших перших редакційних статей, слова, які процитувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

Цей "набір цінностей" - не порожні слова. Вони точно не для українських захисників, які проливають кров за вільну і демократичну Україну, а не за авторитарну.

І українське керівництво, і ті, хто прислухається, повинні пам'ятати про це - і робити свій внесок у захист цих цінностей.