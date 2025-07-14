Ходатайство об избрании меры пресечения Шабунину следствие еще не подало, - ЦПК

Главе ЦПК Виталию Шабунину вручили ряд повесток на допросы в ГБР, по которым он обязан прибывать. Однако пока ходатайство об избрании меры пресечения следствие не подало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЦПК.

"По нашей информации, следователь еще не подал ходатайство об избрании Виталию Шабунину меры пресечения. Как только это сделают, мы отдельно проинформируем о дате и месте избрания меры пресечения.

Кроме того, защита Шабунина требует рассматривать легализацию обысков с участием адвокатов и самого Виталия. Поскольку следователи грубо нарушили закон и пришли в часть, где служит Виталий, и дом его семьи без постановлений суда", - говорится в сообщении.

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В ЦПК также заявили о ряде существенных нарушений со стороны ГБР:

никаких аргументов и оснований для проведения неотложного обыска без определения суда следователи не привели;

как в доме в Киеве, так и на Харьковщине обыски были организованы таким образом, чтобы адвокаты не имели возможности прибыть вовремя и принять все меры для соблюдения прав, следователи намеренно не ждали адвокатов;

во время обыска на Харьковщине изъятие большинства техники и предметов не было зафиксировано на видео. Следователи ГБР изъяли, в частности, технику неизвестного происхождения, которая могла быть подброшена. Не исключено, что это сделали для организации в будущем провокаций и дискредитационных кампаний;

следователи изъяли ряд предметов, которые не имеют никакого отношения к сути уголовного производства (личную технику жены и детей, часы Виталия);

после прибытия адвокатов и их попыток зафиксировать процесс - ГБР угрожало изъять телефоны у самих адвокатов.

"Сейчас Виталий Шабунин находится в Киеве, ему вручили ряд повесток на допросы в ГБР, по которым он обязан прибывать. А значит, сейчас он не может вернуться к месту службы", - подытожили там.

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Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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