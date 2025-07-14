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Ходатайство об избрании меры пресечения Шабунину следствие еще не подало, - ЦПК

Дело Шабунина ЦПК заявил о возбуждении

Главе ЦПК Виталию Шабунину вручили ряд повесток на допросы в ГБР, по которым он обязан прибывать. Однако пока ходатайство об избрании меры пресечения следствие не подало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЦПК.

"По нашей информации, следователь еще не подал ходатайство об избрании Виталию Шабунину меры пресечения. Как только это сделают, мы отдельно проинформируем о дате и месте избрания меры пресечения.

Кроме того, защита Шабунина требует рассматривать легализацию обысков с участием адвокатов и самого Виталия. Поскольку следователи грубо нарушили закон и пришли в часть, где служит Виталий, и дом его семьи без постановлений суда", - говорится в сообщении.

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В ЦПК также заявили о ряде существенных нарушений со стороны ГБР:

  • никаких аргументов и оснований для проведения неотложного обыска без определения суда следователи не привели;
  • как в доме в Киеве, так и на Харьковщине обыски были организованы таким образом, чтобы адвокаты не имели возможности прибыть вовремя и принять все меры для соблюдения прав, следователи намеренно не ждали адвокатов;
  • во время обыска на Харьковщине изъятие большинства техники и предметов не было зафиксировано на видео. Следователи ГБР изъяли, в частности, технику неизвестного происхождения, которая могла быть подброшена. Не исключено, что это сделали для организации в будущем провокаций и дискредитационных кампаний;
  • следователи изъяли ряд предметов, которые не имеют никакого отношения к сути уголовного производства (личную технику жены и детей, часы Виталия);
  • после прибытия адвокатов и их попыток зафиксировать процесс - ГБР угрожало изъять телефоны у самих адвокатов.

"Сейчас Виталий Шабунин находится в Киеве, ему вручили ряд повесток на допросы в ГБР, по которым он обязан прибывать. А значит, сейчас он не может вернуться к месту службы", - подытожили там.

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Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Дело Шабунина ЦПК заявил о возбуждении

Автор: 

Шабунин Виталий (562) Центр противодействия коррупции (259) ГБР (3109)


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Стісняюсь спитать: а всі повістки до одного "слєдака" чи до різних?
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14.07.2025 16:15 Ответить
Хочуть спробувати спочатку КАБ навести?
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14.07.2025 16:22 Ответить
Ось йому і отвєтка. Рвав свою дупу за найвиличнішого, а прийшов час найвеличніший і кинув його.
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14.07.2025 16:33 Ответить
Шабуня, для тебе, дурнику спеціально є приказка : за что боролись, на то и напоролись. Ті, болезній, мечтал, что если лично обгавкаешь Порошенка, то тебе ЗЕля даст пост аж целого министра. Не вийшло, у зрадників така доля, їхніми мордами влада завжди підтерає собі тухес. Ось що пише штучний інтелект. Заміть, не порозобот якийсь, як я, а штучний інтелект :

Обзор от ИИ

Да, Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, в 2019 году критиковал Петра Порошенко, в частности, за его действия во время президентства и после президентских выборов. Конкретные претензии касались коррупционных скандалов, связанных с окружением Порошенко, а также его попыток сохранить влияние после поражения на выборах.

В 2019 году в Украине состоялись президентские выборы, где Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому. В период после выборов и до формирования нового правительства, Шабунин и его организация активно критиковали Порошенко, обвиняя его в злоупотреблениях властью и попытках заблокировать работу нового президента.

Шабуня, ти мріяв про ЗЕбануту владу? Жри теперь ложками, не обляпайся. Получи и распишись.
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14.07.2025 16:40 Ответить
Треба закрити покидька, бо втіче
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14.07.2025 17:08 Ответить
А зе він критикував? може в цьому і полягає його робота?
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14.07.2025 17:21 Ответить
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14.07.2025 17:27 Ответить
Шабунін дуже багато радив Зєлєнському. Що зробити, що покращити. І Лідор все прийняв до уваги - в окоп, як генералам обіцяв. Висновок: курвам радити - собі шкодити. Краще вже курвам. Шкодити.
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14.07.2025 18:10 Ответить
 
 