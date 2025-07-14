Клопотання про обрання запобіжного заходу Шабуніну слідство ще не подало, - ЦПК
Голові ЦПК Віталію Шабуніну вручили низку повісток на допити у ДБР, за якими він зобовʼязаний прибувати. Проте наразі клопотання про обрання запобіжного заходу слідство не подало.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЦПК.
"За нашою інформацією, слідчий ще не подав клопотання про обрання Віталію Шабуніну запобіжного заходу. Як тільки це зроблять, ми окремо проінформуємо про дату і місце обрання запобіжки.
Крім того, захист Шабуніна вимагає розглядати легалізацію обшуків за участі адвокатів та самого Віталія. Оскільки слідчі грубо порушили закон та прийшли в частину, де служить Віталій, та будинок його сімʼї без ухвал суду", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК також заявили про низку суттєвих порушень з боку ДБР:
- жодних аргументів і підстав для проведення невідкладного обшуку без ухвали суду слідчі не навели;
- як в будинку в Києві, так і на Харківщині обшуки були організовані таким чином, аби адвокати не мали змоги прибути вчасно та вжити всіх заходів для дотримання прав, слідчі навмисно не чекали адвокатів;
- під час обшуку на Харківщині вилучення більшості техніки та предметів не було зафіксовано на відео. Слідчі ДБР вилучили, зокрема, техніку невідомого походження, яка могла бути підкинута. Не виключено, що це зробили для організації в майбутньому провокацій та дискредитаційних кампаній;
- слідчі вилучили ряд предметів, які не мають жодного стосунку до суті кримінального провадження (особисту техніку дружини та дітей, годинник Віталія);
- після прибуття адвокатів та їхніх спроб зафіксувати процес – ДБР погрожувало вилучити телефони у самих адвокатів.
"Наразі Віталій Шабунін перебуває у Києві, йому вручили низку повісток на допити у ДБР, за якими він зобовʼязаний прибувати. А отже, наразі він не може повернутися до місця служби", - підсумували там.
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обзор от ИИ
Да, Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, в 2019 году критиковал Петра Порошенко, в частности, за его действия во время президентства и после президентских выборов. Конкретные претензии касались коррупционных скандалов, связанных с окружением Порошенко, а также его попыток сохранить влияние после поражения на выборах.
В 2019 году в Украине состоялись президентские выборы, где Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому. В период после выборов и до формирования нового правительства, Шабунин и его организация активно критиковали Порошенко, обвиняя его в злоупотреблениях властью и попытках заблокировать работу нового президента.
Шабуня, ти мріяв про ЗЕбануту владу? Жри теперь ложками, не обляпайся. Получи и распишись.