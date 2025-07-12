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Заявление редакции сайта "Цензор.НЕТ" о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина

виталий,шабунин

Дело против Виталия Шабунина является полностью вымышленным украинскими правоохранительными органами. Обвинять солдата за то, что командир отправлял его в командировку, - это надругательство над правосудием, потому что здесь нет ни состава, ни предмета преступления. Солдат Шабунин действовал согласно решению своего командира. Командировка не может быть мошенничеством. Вымышленное дело против Шабунина - это проявление коррумпированной диктатуры во главе с Владимиром Зеленским. Это дело очевидно открыто по приказу самого Президента, иначе руководители ГБР, которые совершают "беспредел", не посмели бы действовать с таким ощущением безнаказанности.

Читайте: ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова

Президент Зеленский нанес прямой удар по украинской демократии, свободе слова и правам граждан. А кроме того, еще и опозорил статус военнослужащего. Напомним, что Виталий Шабунин добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины и не уклонялся от выполнения приказов, в отличие от самого Владимира Зеленского, который четыре раза уклонялся от повесток военкомата.

Подозрение вручили не правоохранители. Подозрение вручили коррупционеры, которые хотят скрыть многомиллиардные хищения бюджета во время войны.

Читайте: Подозрение Шабунину - дой@б за то, что и как он говорит, - BIHUS.Info

Украинский народ сражается с оккупантами не за политиков, а за свободу, справедливость и права каждого украинца.

Читайте: "Подозрение Шабунину - давление и политическое преследование за критику власти": "Голос", "ЕС", Transparency International и представители СМИ выступили в защиту главы ЦПК

Владимир Зеленский начал расправляться со своими оппонентами теми же методами, которыми пользовался для расправы над демократическим обществом и оппонентами Виктор Янукович. Теми же методами, которые применял при Януковиче и применяет сейчас Олег Татаров. Если Зеленский продолжит идти по пути Януковича, то он, несомненно, придет к тем же результатам.

Требуем максимальной публичности и открытости в этом сфальсифицированном деле. Его заказчики должны отвечать за свои поступки.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

репрессии (2771) Шабунин Виталий (554) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+14
Майдан не дойшов до логічного кінця, тому ми і спостерігаємо затяжну агонію режиму Януковича. Контрреволюція перемогла. А далі буде тільки гірше.
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12.07.2025 18:59 Ответить
+12
Пізно.Вже все пройобано.ОП відчуло смак влади і не віддадуть її
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12.07.2025 18:56 Ответить
+6
Тим часом фронт відкочується на захід, кацапи захоплюють наші землі, міста, села, руйнують нашу економіку, енергетику, інфраструктуту а ВОНО на цьому піариться, знімає "потужно-переможні відосіки і монологи, катається і гастролює по закордонах, краде і Х поклало на Україну і Народ.
Остання наша надія - це Армія.
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12.07.2025 19:06 Ответить
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Пізно.Вже все пройобано.ОП відчуло смак влади і не віддадуть її
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12.07.2025 18:56 Ответить
Майдан не дойшов до логічного кінця, тому ми і спостерігаємо затяжну агонію режиму Януковича. Контрреволюція перемогла. А далі буде тільки гірше.
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12.07.2025 18:59 Ответить
Майдан не приніс очікуваного результату, бо втрутилося плєшиве Ху@ло.
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12.07.2025 19:04 Ответить
ма маємо можливість це писати тільки завдяки Майдану
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12.07.2025 19:13 Ответить
100%
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12.07.2025 19:14 Ответить
Теперішня влада в більшості були опонентами майдану,навіть Лідор.
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12.07.2025 19:09 Ответить
Хіба ви не розумієте, що Майдан і зараз продовжується? Вбивці Майдану - 73 відсотка співгромадян, 20 відсотків майданить, 5 відсотків допомагає - така приблизно статистика. Але у Майдана вже не трактор, і януковича з азіровими вже й слід простиг. Тож це той самий випадок, коли меншість перемагає не кількістю а якістю
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12.07.2025 19:18 Ответить
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12.07.2025 19:02 Ответить
логіка дебіла))) яка тут атака на свободу слова якщо хтось пише будь-яку хєрню ?? то це не треба видаляти??
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12.07.2025 19:07 Ответить
Взагалі то в бан найчастіше потрапляють найтупіші російські боти. Ну і за мат туди теж закидають.
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12.07.2025 19:08 Ответить
Може хтось плутає пропаганду і брехню зі свободою слова? Тому й коментарі блокують.
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12.07.2025 19:09 Ответить
Ви можете надати документ, що ви, наприклад, не ґвалтівник?
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12.07.2025 19:11 Ответить
Ніт, не надасть. Його спеціалізація - сирнув і втік.
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12.07.2025 19:13 Ответить
«…- то вона б виклала б документи ,які пітверджують невинуватість Шабуніна…» - презумпція винуватості - це мрія коломойських Шарікових: звинувачуєш кого небудь в злочині, а він нехай доводить що не робив злочин. Ти про таку країну мрієш при Зеленському?
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12.07.2025 19:08 Ответить
Тим часом фронт відкочується на захід, кацапи захоплюють наші землі, міста, села, руйнують нашу економіку, енергетику, інфраструктуту а ВОНО на цьому піариться, знімає "потужно-переможні відосіки і монологи, катається і гастролює по закордонах, краде і Х поклало на Україну і Народ.
Остання наша надія - це Армія.
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12.07.2025 19:06 Ответить
Армію вони в першу чергу обрізали, прибрали незалежного ГК, та усіх генералів/комбатів з власною думкою.
Для диктатур незналежна армія це найголовніший ворог, тому майже одразу прийшов наказ з центру - валити армію, що що, а москалі у такому добре розбираються. Справи на генералів, в т.ч. Залужного, почали відкривати вже через місяць повномастшабної війни.
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12.07.2025 19:16 Ответить
Може нагадаєш хто і як рятував ЗЕ в 2022р,то мене банять
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12.07.2025 19:40 Ответить
Людина забрала собі безкоштовно в користування волонтерській джип мерседес, кожного місяца отримував 50 тис. та займався своїми особистими справами, ночував вдома, лише на папірі будучі військовим. Я хочу такого тиску.
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12.07.2025 19:07 Ответить
Звинувачувати солдата за те, що командир відправляв його у відрядження, - це наруга над правосуддям, бо тут нема ні складу, ні предмету злочину Джерело: https://censor.net/ua/n3562942
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12.07.2025 19:12 Ответить
О! Точно. Ми і забули вже про Кирило Тимошенко.
Цікаво, що з ним і як його покарали за це.
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12.07.2025 19:13 Ответить
"ночував вдома, лише на папірі будучі військовим"

Я вам, можливо, "відкрию америку", але військові у тилу зараз не ночують у казармах через ракетні удари. Тому якщо військовий працює у якомусь штабі чи то у юридичному відділі, чи у ТЦК, чи ще десь там, де знаходиться його дім - то він і живе у себе вдома.
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12.07.2025 19:13 Ответить
Одразу бачу що пан не служив в війську. Те що інкримінують Шабуніну повна нісенітниця. Що авто, що зарплата, що місце розташування військового все йде через військову частину та накази командирів. Притягнути можна командира, а не військовослужбовця якій лише виконує накази
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12.07.2025 19:15 Ответить
Джип волонтерський. Є заява волонтерів до правоохоронних органів? Немає. Ідіть всі лісом.
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12.07.2025 19:17 Ответить
От побачите, буде як з Трампом і зупинкою поставок зброї. Це не Зеленський винуватий. Він не знав. Він дає наказ терміново відпустити Шабуніна!
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12.07.2025 19:07 Ответить
Ще один потужний знавець з атестатом школи імені «95 кварталу», коментар якого скоро буде видалено.
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12.07.2025 19:11 Ответить
Коли це й нас були незалежні суди?
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12.07.2025 19:15 Ответить
А в Німеччині щось про презумпцію невинуватості чули?
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12.07.2025 19:16 Ответить
ну от нарешті своїми словами назвали владу Оманської Гниди "корумпована диктатура"

я б ще додав руснява
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12.07.2025 19:10 Ответить
Це недоречно, поки що...
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12.07.2025 19:24 Ответить
Зелик йде шляхом Януковича - давайте допоможемо йому на цьому шляху.
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12.07.2025 19:17 Ответить
Потрібно визначитись,бо раніше тут говорили,що боневтіку не на часі,тобто рятували боневтіка,коли той був на лижах
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12.07.2025 19:35 Ответить
Ні фіга. Це наслідок "хитрого" схематоза з відрядженнями. От і досхематозився🤷‍♂️
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12.07.2025 19:18 Ответить
Цензор нет провів розслідування?
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12.07.2025 19:20 Ответить
Підтримую заяву редакції "Цензор.НЕТ"!
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12.07.2025 19:20 Ответить
В грудні 2023 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C Державне бюро розслідувань зареєструвало два кримінальні провадження проти Віталія Шабуніна - за частиною 1 статті 358 та частиною 4 статті 409 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК України. Його звинувачують в ухиленні від військової служби в 207 окремому батальйоні ТрО (в/ч А 7376) шляхом підроблення документів щодо відрядження до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 НАЗКhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-73 [73]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74 [74].

У квітні 2024 року суд зобов'язав територіальне управління ДБР у Києві невідкладно розпочати досудове розслідування про самовільне залишення Шабуніним місця служби. Володимир Бойко повідомив, що у рамках зареєстрованих кримінальних проваджень протягом чотирьох місяців не відбувається слідчих дій через близьке знайомство Шабуніна із заступником директора ДБР Романом Олефіренком.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75]

У травні 2024 року стало відомо, що 24 жовтня 2023 року Шабуніна було переведено із в/ч 7376 до іншої в/ч на посаду бойового медика взводу охорони. Суд встановив, що з березня по вересень 2023 року, коли в/ч 7376 виконувала бойові завдання у Донецькій області, Шабунін перебував у Києві, хоча до НАЗК не відряджався.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76 [76]

Також Шабуніна звинувачують у привласненні автомобіля Nissan Pathfinder, який був наданий благодійним фондом «Паладин» в/ч 7376 для виконання завдань зі зміцнення обороноздатності України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-77 [77]
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12.07.2025 19:23 Ответить
Якщо хтось пише таке, то він трохи не в курсі як тут працює цензура!!!
Тож гадаю іди подивись на корабель.
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12.07.2025 19:30 Ответить
Підозру вручили не правоохоронці. Підозру вручили корупціонери, які хочуть приховати багатомільярдні розкрадання бюджету під час війни Джерело: https://censor.net/ua/n3562942
Дуже вірно сказано.
Зеленський замість боротьби з корупцією, бажає її приховати, щоб іти на вибори біленьким і пушистим разом зі своїми 5-ю "успішними" менеджерами корупціонерами.
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12.07.2025 19:27 Ответить
Що ви доколупались до прізвища Зе?
Він що сам один???
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12.07.2025 19:33 Ответить
А скільки їх там?
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12.07.2025 19:35 Ответить
Повторю: В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Но это диктатура ничтожеств, воров и приспособленцев!
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12.07.2025 19:30 Ответить
Останній з Могікан... Ще хтось намагається чинити диктатурі супротив.
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12.07.2025 19:31 Ответить
Тобі ніхто не заважає коментувати, але одне але... аргументуй...
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12.07.2025 19:35 Ответить
Безтолковий ішак - ганьба для країни та її народу.
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12.07.2025 19:40 Ответить
 
 