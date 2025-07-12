Заявление редакции сайта "Цензор.НЕТ" о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина
Дело против Виталия Шабунина является полностью вымышленным украинскими правоохранительными органами. Обвинять солдата за то, что командир отправлял его в командировку, - это надругательство над правосудием, потому что здесь нет ни состава, ни предмета преступления. Солдат Шабунин действовал согласно решению своего командира. Командировка не может быть мошенничеством. Вымышленное дело против Шабунина - это проявление коррумпированной диктатуры во главе с Владимиром Зеленским. Это дело очевидно открыто по приказу самого Президента, иначе руководители ГБР, которые совершают "беспредел", не посмели бы действовать с таким ощущением безнаказанности.
Президент Зеленский нанес прямой удар по украинской демократии, свободе слова и правам граждан. А кроме того, еще и опозорил статус военнослужащего. Напомним, что Виталий Шабунин добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины и не уклонялся от выполнения приказов, в отличие от самого Владимира Зеленского, который четыре раза уклонялся от повесток военкомата.
Подозрение вручили не правоохранители. Подозрение вручили коррупционеры, которые хотят скрыть многомиллиардные хищения бюджета во время войны.
Украинский народ сражается с оккупантами не за политиков, а за свободу, справедливость и права каждого украинца.
Владимир Зеленский начал расправляться со своими оппонентами теми же методами, которыми пользовался для расправы над демократическим обществом и оппонентами Виктор Янукович. Теми же методами, которые применял при Януковиче и применяет сейчас Олег Татаров. Если Зеленский продолжит идти по пути Януковича, то он, несомненно, придет к тем же результатам.
Требуем максимальной публичности и открытости в этом сфальсифицированном деле. Его заказчики должны отвечать за свои поступки.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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Остання наша надія - це Армія.
Для диктатур незналежна армія це найголовніший ворог, тому майже одразу прийшов наказ з центру - валити армію, що що, а москалі у такому добре розбираються. Справи на генералів, в т.ч. Залужного, почали відкривати вже через місяць повномастшабної війни.
Цікаво, що з ним і як його покарали за це.
Я вам, можливо, "відкрию америку", але військові у тилу зараз не ночують у казармах через ракетні удари. Тому якщо військовий працює у якомусь штабі чи то у юридичному відділі, чи у ТЦК, чи ще десь там, де знаходиться його дім - то він і живе у себе вдома.
я б ще додав руснява
У квітні 2024 року суд зобов'язав територіальне управління ДБР у Києві невідкладно розпочати досудове розслідування про самовільне залишення Шабуніним місця служби. Володимир Бойко повідомив, що у рамках зареєстрованих кримінальних проваджень протягом чотирьох місяців не відбувається слідчих дій через близьке знайомство Шабуніна із заступником директора ДБР Романом Олефіренком.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75]
У травні 2024 року стало відомо, що 24 жовтня 2023 року Шабуніна було переведено із в/ч 7376 до іншої в/ч на посаду бойового медика взводу охорони. Суд встановив, що з березня по вересень 2023 року, коли в/ч 7376 виконувала бойові завдання у Донецькій області, Шабунін перебував у Києві, хоча до НАЗК не відряджався.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76 [76]
Також Шабуніна звинувачують у привласненні автомобіля Nissan Pathfinder, який був наданий благодійним фондом «Паладин» в/ч 7376 для виконання завдань зі зміцнення обороноздатності України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-77 [77]
Тож гадаю іди подивись на корабель.
Дуже вірно сказано.
Зеленський замість боротьби з корупцією, бажає її приховати, щоб іти на вибори біленьким і пушистим разом зі своїми 5-ю "успішними" менеджерами корупціонерами.
Він що сам один???