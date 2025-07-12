Дело против Виталия Шабунина является полностью вымышленным украинскими правоохранительными органами. Обвинять солдата за то, что командир отправлял его в командировку, - это надругательство над правосудием, потому что здесь нет ни состава, ни предмета преступления. Солдат Шабунин действовал согласно решению своего командира. Командировка не может быть мошенничеством. Вымышленное дело против Шабунина - это проявление коррумпированной диктатуры во главе с Владимиром Зеленским. Это дело очевидно открыто по приказу самого Президента, иначе руководители ГБР, которые совершают "беспредел", не посмели бы действовать с таким ощущением безнаказанности.

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Президент Зеленский нанес прямой удар по украинской демократии, свободе слова и правам граждан. А кроме того, еще и опозорил статус военнослужащего. Напомним, что Виталий Шабунин добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины и не уклонялся от выполнения приказов, в отличие от самого Владимира Зеленского, который четыре раза уклонялся от повесток военкомата.

Подозрение вручили не правоохранители. Подозрение вручили коррупционеры, которые хотят скрыть многомиллиардные хищения бюджета во время войны.

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Украинский народ сражается с оккупантами не за политиков, а за свободу, справедливость и права каждого украинца.

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Владимир Зеленский начал расправляться со своими оппонентами теми же методами, которыми пользовался для расправы над демократическим обществом и оппонентами Виктор Янукович. Теми же методами, которые применял при Януковиче и применяет сейчас Олег Татаров. Если Зеленский продолжит идти по пути Януковича, то он, несомненно, придет к тем же результатам.

Требуем максимальной публичности и открытости в этом сфальсифицированном деле. Его заказчики должны отвечать за свои поступки.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.