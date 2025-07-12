Справа проти Віталія Шабуніна є цілком вигаданою українськими правоохоронними органами. Звинувачувати солдата за те, що командир відправляв його у відрядження, – це наруга над правосуддям, бо тут нема ні складу, ні предмету злочину. Солдат Шабунін діяв згідно з рішенням свого командира. Відрядження не може бути шахрайством. Вигадана справа проти Шабуніна – це прояв корумпованої диктатури на чолі з Володимиром Зеленським. Ця справа очевидно відкрита за наказом самого Президента, інакше керівники ДБР, які чинять "бєспрєдєл", не посміли б діяти з таким відчуттям безкарності.

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Президент Зеленський завдав прямого удару по українській демократії, свободі слова та правах громадян. А крім того, ще й зганьбив статус військовослужбовця. Нагадаємо, що Віталій Шабунін добровільно мобілізувався до лав Збройних Сил України та не ухилявся від виконання наказів, на відміну від самого Володимира Зеленського, який чотири рази ухилявся від повісток військкомату.

Підозру вручили не правоохоронці. Підозру вручили корупціонери, які хочуть приховати багатомільярдні розкрадання бюджету під час війни.

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Український народ б’ється з окупантами не за політиків, а за свободу, справедливість і права кожного українця.

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Володимир Зеленський почав розправлятися зі своїми опонентами тими ж методами, якими користувався для розправи над демократичним суспільством та опонентами Віктор Янукович. Тими ж методами, які застосовував при Януковичі і застосовує зараз Олег Татаров. Якщо Зеленський продовжить іти шляхом Януковича, то він, поза сумнівом, прийде до тих самих результатів.

Вимагаємо максимальної публічності та відкритості у цій сфальшованій справі. Її замовники мають відповідати за свої вчинки.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.