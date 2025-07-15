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Новости Дело о командировке Шабунина Подозрение Шабунину
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Прокуратура просит для Шабунина личное обязательство на 2 месяца

Меры пресечения Шабунину Чего хочет прокуратура

Прокуратура просит для председателя правления ЦПК Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Обвинение просит изменить резолютивную часть ходатайства об избрании меры пресечения Шабунину, изложив ее в следующей редакции. Применить в отношении подозреваемого Шабунина Виталия Викторовича ... меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст 194 УПК Украины", - сказал прокурор во время заседания.

Так, прокурор просит обязать Шабунина прибывать по вызову к следственному прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову заранее сообщить об этом. Не отлучаться из населенного пункта - с. Коробчино, Чугуевского района Харьковской области, в котором дислоцируется подразделение Шабунина.

Читайте: Заявление ОО по делу Шабунина: Призываем Зеленского, ОГП и ГБР не использовать правосудие для политических расправ

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Также читайте: Ходатайство об избрании меры пресечения Шабунину следствие еще не подало, - ЦПК

Автор: 

Киев (25869) суд (25166) Шабунин Виталий (565)


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Классно у нас выходит по мнению прокуратуры - виновен, но это как посмотреть. Как "чуток беременна". Если виновен - то что это за мера такая? А если он невиновен - то какого хрена весь этот цирк? Прослеживается только желание посадить его на крючке, как Бигуса с его командой.
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15.07.2025 17:26 Ответить
и Буткевича...
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15.07.2025 17:50 Ответить
сурово, очень сурово
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15.07.2025 17:42 Ответить
І навіщо світити дислокацію??
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15.07.2025 18:04 Ответить
Дебилизм прокуратуры никто не отменял.
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15.07.2025 18:49 Ответить
А якщо його частина передислокується то Шабуніну в тому населеному пункті залишатись, чи діяти згідно наказу командира частини?
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15.07.2025 18:59 Ответить
дебилы прокурорско-судейские, с. Коробчине, Чугуївського району - напряглось
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15.07.2025 19:12 Ответить
 
 