Прокуратура просит для Шабунина личное обязательство на 2 месяца

Прокуратура просит для председателя правления ЦПК Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Обвинение просит изменить резолютивную часть ходатайства об избрании меры пресечения Шабунину, изложив ее в следующей редакции. Применить в отношении подозреваемого Шабунина Виталия Викторовича ... меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст 194 УПК Украины", - сказал прокурор во время заседания.

Так, прокурор просит обязать Шабунина прибывать по вызову к следственному прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову заранее сообщить об этом. Не отлучаться из населенного пункта - с. Коробчино, Чугуевского района Харьковской области, в котором дислоцируется подразделение Шабунина.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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