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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Жена Шабунина: "Пробито очередное дно власти: дату заседания суда "коммуницируют" в стремных телеграм-каналах и "черти-джокеры" знают все заранее"

шабунін

Жена главы ЦПК Виталия Шабунина Елена рассказала об обыске у семьи 11 июля, который состоялся без решения суда и без участия адвоката. После этого ГБР сообщило о подозрении ее мужу.

Об этом Елена Шабунина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что на момент "обыска" ГБР она была дома с двумя несовершеннолетними детьми (10 и 7 лет) и отцом с инвалидностью, у которого рак 4 стадии.

"Обыск" был осуществлен без определения суда и без участия адвоката. В какой-то момент я уже не переживала об украденных детских телефонах и планшете, телефоне дедушки и моем собственном рабочем компьютере и личном телефоне. Переживала только за эмоциональное состояние детей и отца, которому стало плохо.

Сегодня пробито очередное дно: дату судебного заседания "власть" "коммуницирует" в стремных ТГ-каналах и условные черти-джокеры знают наперед развитие событий и рассказывают о них раньше "официальных" источников", - подчеркнула она.

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"Если молчать сейчас - то даже если к вам не придут следующими - вы сами не захотите жить в такой стране, которую эти прожорливые уроды построят после расправы над активистами, журналистами и патриотами.

Это опыт, который я никому не желаю переживать. Однако это также гораздо больше - это шаг в беспредел и проверка на готовность общества и партнеров этот беспредел проглотить", - добавила Елена Шабунина.

Дело Шабунина: жена Елена рассказала об обысках

Дело Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Автор: 

обыск (1910) суд (25166) Шабунин Виталий (565)


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Топ комментарии
+13
а я не здивований. Необмежена влада породжує вседозволеність. Але - зато паржалі. лядь
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15.07.2025 17:37 Ответить
+7
Дивує мовчання стада.Далі тільки гірше буде,чи дебіли на щось надіються
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15.07.2025 17:41 Ответить
+5
Цікаво, а сам Шабунін думав, що так буде, коли топив перед виборами за сьогоднішніх зелених владоможців, знищуючи Порошенка? 🤔 І ще цікавіше, чому більша частина з тих, хто зараз захищає самого Шабуніна - то умовні порохоботи?
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15.07.2025 17:52 Ответить
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а я не здивований. Необмежена влада породжує вседозволеність. Але - зато паржалі. лядь
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15.07.2025 17:37 Ответить
+1.
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15.07.2025 17:41 Ответить
Дивує мовчання стада.Далі тільки гірше буде,чи дебіли на щось надіються
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15.07.2025 17:41 Ответить
На те фоно й стадо, щоб мовчати.
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15.07.2025 17:44 Ответить
фоно == воно
Вибачте.
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15.07.2025 17:48 Ответить
ти не мовчиш? сказав своє вагоме віртуальне слово? вже не в стаді? Молодець!
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15.07.2025 17:46 Ответить
Я по приколу не голосував і не забеспечую підтримку 60+%.
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15.07.2025 17:50 Ответить
зараз всі в одному човні де ззовні московські вощі, а в середині українські гниди...хоча може твій ІР обманка
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15.07.2025 17:53 Ответить
Про один човен не потрібно,оскільки мудрі в 2019р вирішили втопитись і повискакували,ніби сказились
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15.07.2025 17:58 Ответить
то якщо ти врятувався і доля країни тебе не хвилює, радій мовчки
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15.07.2025 18:06 Ответить
значить рейтинг 60 у Вовы - то правда?
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15.07.2025 17:47 Ответить
Дуже прикольно читати, коли якесь недорозвинене чмо називає українців - вкраїнчиками, стадом або ще якесь гидке слово знайдуть. Ти, ****** кінська, ти недалеко від усіх українців втік
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15.07.2025 18:15 Ответить
Як назвати чортів,які привели зебанду до влади?
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15.07.2025 18:18 Ответить
Я вважаю їх дебілами і маю повне моральне право.
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15.07.2025 18:19 Ответить
Ти за кого розвинена галочку ставила?
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15.07.2025 18:20 Ответить
Як там було? -- "Самі зробили себе разом". Так чи я помиляюсь?
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15.07.2025 17:43 Ответить
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15.07.2025 17:45 Ответить
цікаво: всі ті хто скаче від радощів що зе-******* нагинає Шабуніна, а як ви вважаєте чи нормально щоб чуваки в масках зі зброєю приймали участь в обшуку помешкання де жінка з двома дітьми? Я навіть абстрагуюсь від питання законності цього обшуку..Чим таким ця жінка з дітьми загрожувала слідчим що вони потребували такої підтримки?
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15.07.2025 17:45 Ответить
О! Якщо ви так питаєте, то ви не зрозуміли, чому я/ми "скачемо від радощів що зе-******* нагинає Шабуніна".
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15.07.2025 17:47 Ответить
так що по суті питання? СлабО відповісти? чи ти як Зеблазень любиш на жінках і дітях відіграватись?
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15.07.2025 17:51 Ответить
Досить піарити злочинця
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15.07.2025 17:51 Ответить
Цікаво, а сам Шабунін думав, що так буде, коли топив перед виборами за сьогоднішніх зелених владоможців, знищуючи Порошенка? 🤔 І ще цікавіше, чому більша частина з тих, хто зараз захищає самого Шабуніна - то умовні порохоботи?
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15.07.2025 17:52 Ответить
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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15.07.2025 17:55 Ответить
Джон Сміт

2019. І був там Шабунін… Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Приходько, яка розколалася і попливла на першому ж інтерв'ю.

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15.07.2025 18:01 Ответить
я..заплакал а когда к сотням тысяч простых граждан приходили за эти годы..так с обысками..Чото ЦПК и т.д.не рассказывали что там незаконно))
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15.07.2025 18:14 Ответить
Всем! Кто оправдывает беззаконие политической целесообразностью! Жрите! Не обляпайтесь! Особенно Цензоровским "растрелянтам" и "потом разберемся"! Миллион раз доказано! Потом никто разбираться не будет! Пока нужен Герой, а как стал плохим в Утиль!
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15.07.2025 18:23 Ответить
Так джокери й керують,та лупляться в дупи одне з одним.
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15.07.2025 18:43 Ответить
Заспокойтеся. З Шабуніним чи без, з українською корупцією, нічого погагного не станеться
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15.07.2025 18:51 Ответить
 
 