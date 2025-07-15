Жена Шабунина: "Пробито очередное дно власти: дату заседания суда "коммуницируют" в стремных телеграм-каналах и "черти-джокеры" знают все заранее"

Жена главы ЦПК Виталия Шабунина Елена рассказала об обыске у семьи 11 июля, который состоялся без решения суда и без участия адвоката. После этого ГБР сообщило о подозрении ее мужу.

Об этом Елена Шабунина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что на момент "обыска" ГБР она была дома с двумя несовершеннолетними детьми (10 и 7 лет) и отцом с инвалидностью, у которого рак 4 стадии.

"Обыск" был осуществлен без определения суда и без участия адвоката. В какой-то момент я уже не переживала об украденных детских телефонах и планшете, телефоне дедушки и моем собственном рабочем компьютере и личном телефоне. Переживала только за эмоциональное состояние детей и отца, которому стало плохо.

Сегодня пробито очередное дно: дату судебного заседания "власть" "коммуницирует" в стремных ТГ-каналах и условные черти-джокеры знают наперед развитие событий и рассказывают о них раньше "официальных" источников", - подчеркнула она.

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"Если молчать сейчас - то даже если к вам не придут следующими - вы сами не захотите жить в такой стране, которую эти прожорливые уроды построят после расправы над активистами, журналистами и патриотами.

Это опыт, который я никому не желаю переживать. Однако это также гораздо больше - это шаг в беспредел и проверка на готовность общества и партнеров этот беспредел проглотить", - добавила Елена Шабунина.

Дело Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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