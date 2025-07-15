Печерский суд сегодня избирает меру пресечения Шабунину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Печерский райсуд Киева сегодня избирает меру пресечения председателю правления "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.
Заседание должно начаться в 15:00. Зал 334.
Меру пресечения будет избирать судья Светлана Гречаная.
"Важно, что Виталий и его защитники получили информацию о времени заседания значительно позже, чем она появилась в телеграмм-каналах, связанных с Офисом президента и ГБР. Уже когда информация появилась на разных каналах Виталий с защитником находились на допросе ГБР, однако следователь не сообщил ни о том, что сегодня состоится заседание суда, ни о запланированном времени", - добавили там.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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Звісно на ненависних йому порохоботів, з якими він воював, і на Порошенка.
Так само як колись покладався Стерненко, поки не продався з Зелі.
Власне якби не притомні люди, то прихильники Шабуніна не зроблять нічого.
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
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Україна, з якої не поїдуть наші діти".
і наступники.
Все, як обіцяли!
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"Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!"
Шлях до ЄС на паузі, принаймні поки слуги при владі.
Допомагати будуть,бо це в інтересах безпеки ЄС.
Запетляли вертухаї з Банкової, як і у якунОвоща, у 2014 році, татаров з беркутівцями, пам'ятають, як вони ховалися від Майданівців!!!
Чи дождемося коли ЗЕбільній шоблі будуть нари готувати?