РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Дело о командировке Шабунина Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
2 726 36

Печерский суд сегодня избирает меру пресечения Шабунину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Дело Шабунина Суд будет выбирать меру пресечения

Печерский райсуд Киева сегодня избирает меру пресечения председателю правления "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Заседание должно начаться в 15:00. Зал 334.

Меру пресечения будет избирать судья Светлана Гречаная.

"Важно, что Виталий и его защитники получили информацию о времени заседания значительно позже, чем она появилась в телеграмм-каналах, связанных с Офисом президента и ГБР. Уже когда информация появилась на разных каналах Виталий с защитником находились на допросе ГБР, однако следователь не сообщил ни о том, что сегодня состоится заседание суда, ни о запланированном времени", - добавили там.

Читайте: Заявление ОО по делу Шабунина: Призываем Зеленского, ОГП и ГБР не использовать правосудие для политических расправ

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Также читайте: The Kyiv Independent о подозрении Шабунину: Ведя войну на выживание против России, Украина не должна превратиться в авторитарного соседа

Автор: 

Киев (25869) суд (25166) Шабунин Виталий (565)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
На кого надіятись Шабуніну ?
Звісно на ненависних йому порохоботів, з якими він воював, і на Порошенка.
Так само як колись покладався Стерненко, поки не продався з Зелі.
Власне якби не притомні люди, то прихильники Шабуніна не зроблять нічого.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:03 Ответить
+9
Якби не Порох та Шабунин, уже б в раю жили.

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
показать весь комментарий
15.07.2025 15:16 Ответить
+4
Інші всі - під підозрою ! КВН переміг Здоровий глузд.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо суд щось обере, то в цій країні буде кілька громадян. І всі зєлєнськіє.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:02 Ответить
ща дрвічне дадуть-там сам цар обідався і ц у дав своїм псам закрити це питання
показать весь комментарий
15.07.2025 15:02 Ответить
Інші всі - під підозрою ! КВН переміг Здоровий глузд.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:03 Ответить
Колись-то, ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:05 Ответить
Так ось чому наших зєлєнських потягло ... на солоненьке лібертаріанство. Хоча ці неуки хіба знають щось ?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:10 Ответить
На кого надіятись Шабуніну ?
Звісно на ненависних йому порохоботів, з якими він воював, і на Порошенка.
Так само як колись покладався Стерненко, поки не продався з Зелі.
Власне якби не притомні люди, то прихильники Шабуніна не зроблять нічого.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:03 Ответить
Це нагадує атеїста, котрий молиться перед розстрілом.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:07 Ответить
Пам'ятаємо каву на Хрещатику. Дійсно потужна сила.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:13 Ответить
Головне що не Порошенко
показать весь комментарий
15.07.2025 16:44 Ответить
А чому в інфі нема нічого, якого саме запобіжного заходу вимагають прокурори і слідаки?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:11 Ответить
ще не визначилися
показать весь комментарий
15.07.2025 15:35 Ответить
Елдак не сообщил еще...
показать весь комментарий
15.07.2025 15:44 Ответить
Не подзвонив до суду, прокурору.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:55 Ответить
Якби не Порох та Шабунин, уже б в раю жили.

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
показать весь комментарий
15.07.2025 15:16 Ответить
Охорона, винесіть цього стендапера!
показать весь комментарий
15.07.2025 15:24 Ответить
Про корупцію, карпатські ліси і комуналку- сподобалось. Продовжуйте, не зупиняйтесь
показать весь комментарий
15.07.2025 15:52 Ответить
+100500!!! Я теж хочу жити в такій Україні. Але... Ці слова своїм ротом промовляла людина, яка в 2019 році сіла в крісло Президента України. І що ж для реалізації (начебто) своїх/наших бажань зробив той президент?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:53 Ответить
Те саме, що й іньші - нічого.
показать весь комментарий
15.07.2025 16:23 Ответить
Хотів би поспівчувати Шабуніна, але одразу пригадую, як Віталік істерично плювався на початку 2019 року в Папєрєдніка ... вільно та абсолютно безкарно плювався , бо за Папєрєдніка була майже нормальна країна.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:18 Ответить
+1.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:46 Ответить
"Папєрєднік" і ЄС виступили проти свавілля зевлади. Розкрутиться бандитський механізм розправи з неугодними - у лещата потраплять
і наступники.
показать весь комментарий
15.07.2025 16:51 Ответить
Мабуть Шабуніна заохочувати будуть за викриття корупції.
Все, як обіцяли!
Рекомендую цікаве чтиво, передвиборчі марення ЗЕ: https://program.ze2019.com/
"Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!"
показать весь комментарий
15.07.2025 15:22 Ответить
За грати негідника!
показать весь комментарий
15.07.2025 15:29 Ответить
Хочуть посадити,як Янукович Юлю.
Шлях до ЄС на паузі, принаймні поки слуги при владі.
Допомагати будуть,бо це в інтересах безпеки ЄС.
показать весь комментарий
15.07.2025 15:30 Ответить
З цим шоу, татарова з портновськими щодо Шабуніна, керівники ДБР і ГПУ, геть замили тему щодо реального злочину чернишова з шмигалем!
Запетляли вертухаї з Банкової, як і у якунОвоща, у 2014 році, татаров з беркутівцями, пам'ятають, як вони ховалися від Майданівців!!!
показать весь комментарий
15.07.2025 15:32 Ответить
ЗЕблоїди плетуть лапті Віталію Шабуніну.
Чи дождемося коли ЗЕбільній шоблі будуть нари готувати?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:37 Ответить
Ну что, Виталька, сам понимаешь, какой вопрос ты должен себе задать? Или подсказать?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:45 Ответить
Тромб еще не оторвался?
показать весь комментарий
15.07.2025 15:47 Ответить
Чернишов з подєльніми, уже теж, на підході до будівлі суду???
показать весь комментарий
15.07.2025 16:37 Ответить
Может быть Зермак Шабуниным хочет отвлечь внимание от зашквара с БЭБ.?
показать весь комментарий
15.07.2025 16:38 Ответить
Мабуть я щось пропустив, ще розглядається заява про відвід судді, але вона буде обирати запобіжний захід?
показать весь комментарий
15.07.2025 16:41 Ответить
зовсім не жалко таких Бігусів-Шабуніних-Стерненків які жопу на собі рвали щоб привести до влади зрадників, ворюг, хапуг,невігласів, ларьочників...а тепер населення кров*ю вмивається і вбитих дуже багато....а як весело всім було "хуже не будет".
показать весь комментарий
15.07.2025 16:49 Ответить
 
 