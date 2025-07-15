Печерский суд сегодня избирает меру пресечения Шабунину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский райсуд Киева сегодня избирает меру пресечения председателю правления "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Заседание должно начаться в 15:00. Зал 334.

Меру пресечения будет избирать судья Светлана Гречаная.

"Важно, что Виталий и его защитники получили информацию о времени заседания значительно позже, чем она появилась в телеграмм-каналах, связанных с Офисом президента и ГБР. Уже когда информация появилась на разных каналах Виталий с защитником находились на допросе ГБР, однако следователь не сообщил ни о том, что сегодня состоится заседание суда, ни о запланированном времени", - добавили там.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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