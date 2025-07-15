Печерський суд обирає запобіжний захід Шабуніну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський райсуд Києва сьогодні обирає запобіжний захід голові правління "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

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Захист Шабуніна заявив відвід судді Світлані Гречаній. Це пояснили тим, що ЦПК раніше публікував критичні дописи про неї.

Після перерви засідання відновили. Відвід розглядає суддя Євген Хайнацький.

Згодом суддя клопотання щодо відводу відхилив. Відтак розгляд продовжить суддя Гречана.

"Важливо, що Віталій та його захисники отримали інформацію про час засідання значно пізніше, аніж вона зʼявилася в телеграм-каналах, повʼязаних з Офісом президента та ДБР. Вже коли інформація з'явилась на різних каналах, Віталій із захисником перебували на допиті ДБР, проте слідчий не повідомив ні про те, що сьогодні відбудеться засідання суду, ні про запланований час", - додали у ЦПК.

Журналіст Михайло Ткач оприлюднив фото із зали судових засідань.









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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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