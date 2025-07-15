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Печерський суд обирає запобіжний захід Шабуніну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський райсуд Києва сьогодні обирає запобіжний захід голові правління "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

Оновлення

Захист Шабуніна заявив відвід судді Світлані Гречаній. Це пояснили тим, що ЦПК раніше публікував критичні дописи про неї.

Після перерви засідання відновили. Відвід розглядає суддя Євген Хайнацький.

Згодом суддя клопотання щодо відводу відхилив. Відтак розгляд продовжить суддя Гречана.

"Важливо, що Віталій та його захисники отримали інформацію про час засідання значно пізніше, аніж вона зʼявилася в телеграм-каналах, повʼязаних з Офісом президента та ДБР. Вже коли інформація з'явилась на різних каналах, Віталій із захисником перебували на допиті ДБР, проте слідчий не повідомив ні про те, що сьогодні відбудеться засідання суду, ні про запланований час", - додали у ЦПК.

Журналіст Михайло Ткач оприлюднив фото із зали судових засідань.

Справа Шабуніна Суд обирає запобіжний захід
Справа Шабуніна Суд обирає запобіжний захід
Справа Шабуніна Суд обирає запобіжний захід
Справа Шабуніна Суд обирає запобіжний захід

Читайте: Заява ГО щодо справи Шабуніна: Закликаємо Зеленського, ОГП та ДБР не використовувати правосуддя для політичних розправ

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Також читайте: The Kyiv Independent про підозру Шабуніну: Ведучи війну на виживання проти Росії, Україна не повинна перетворитися на авторитарного сусіда

Автор: 

Київ (19880) суд (11774) Шабунін Віталій (561)


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Топ коментарі
+15
На кого надіятись Шабуніну ?
Звісно на ненависних йому порохоботів, з якими він воював, і на Порошенка.
Так само як колись покладався Стерненко, поки не продався з Зелі.
Власне якби не притомні люди, то прихильники Шабуніна не зроблять нічого.
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15.07.2025 15:03 Відповісти
+14
Якби не Порох та Шабунин, уже б в раю жили.

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
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15.07.2025 15:16 Відповісти
+13
Колись-то, ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху.
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15.07.2025 15:05 Відповісти
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Якщо суд щось обере, то в цій країні буде кілька громадян. І всі зєлєнськіє.
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15.07.2025 15:02 Відповісти
ща дрвічне дадуть-там сам цар обідався і ц у дав своїм псам закрити це питання
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15.07.2025 15:02 Відповісти
Інші всі - під підозрою ! КВН переміг Здоровий глузд.
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15.07.2025 15:03 Відповісти
Колись-то, ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху.
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15.07.2025 15:05 Відповісти
Так ось чому наших зєлєнських потягло ... на солоненьке лібертаріанство. Хоча ці неуки хіба знають щось ?
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15.07.2025 15:10 Відповісти
На кого надіятись Шабуніну ?
Звісно на ненависних йому порохоботів, з якими він воював, і на Порошенка.
Так само як колись покладався Стерненко, поки не продався з Зелі.
Власне якби не притомні люди, то прихильники Шабуніна не зроблять нічого.
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15.07.2025 15:03 Відповісти
Це нагадує атеїста, котрий молиться перед розстрілом.
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15.07.2025 15:07 Відповісти
Пам'ятаємо каву на Хрещатику. Дійсно потужна сила.
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15.07.2025 15:13 Відповісти
Головне що не Порошенко
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15.07.2025 16:44 Відповісти
А чому в інфі нема нічого, якого саме запобіжного заходу вимагають прокурори і слідаки?
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15.07.2025 15:11 Відповісти
ще не визначилися
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15.07.2025 15:35 Відповісти
Елдак не сообщил еще...
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15.07.2025 15:44 Відповісти
Не подзвонив до суду, прокурору.
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15.07.2025 15:55 Відповісти
Якби не Порох та Шабунин, уже б в раю жили.

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
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15.07.2025 15:16 Відповісти
Охорона, винесіть цього стендапера!
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15.07.2025 15:24 Відповісти
Про корупцію, карпатські ліси і комуналку- сподобалось. Продовжуйте, не зупиняйтесь
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15.07.2025 15:52 Відповісти
+100500!!! Я теж хочу жити в такій Україні. Але... Ці слова своїм ротом промовляла людина, яка в 2019 році сіла в крісло Президента України. І що ж для реалізації (начебто) своїх/наших бажань зробив той президент?
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15.07.2025 15:53 Відповісти
Те саме, що й іньші - нічого.
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15.07.2025 16:23 Відповісти
Це перший пункт в твоїй методичці7 Бо більшого ти не збагнеш.
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15.07.2025 18:08 Відповісти
Хотів би поспівчувати Шабуніна, але одразу пригадую, як Віталік істерично плювався на початку 2019 року в Папєрєдніка ... вільно та абсолютно безкарно плювався , бо за Папєрєдніка була майже нормальна країна.
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15.07.2025 15:18 Відповісти
+1.
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15.07.2025 15:46 Відповісти
"Папєрєднік" і ЄС виступили проти свавілля зевлади. Розкрутиться бандитський механізм розправи з неугодними - у лещата потраплять
і наступники.
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15.07.2025 16:51 Відповісти
Мабуть Шабуніна заохочувати будуть за викриття корупції.
Все, як обіцяли!
Рекомендую цікаве чтиво, передвиборчі марення ЗЕ: https://program.ze2019.com/
"Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!"
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15.07.2025 15:22 Відповісти
За грати негідника!
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15.07.2025 15:29 Відповісти
а что он сделал?
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15.07.2025 17:59 Відповісти
За що тебе за грати, ваню? Бо ти - гнида продажна?
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15.07.2025 18:00 Відповісти
Хочуть посадити,як Янукович Юлю.
Шлях до ЄС на паузі, принаймні поки слуги при владі.
Допомагати будуть,бо це в інтересах безпеки ЄС.
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15.07.2025 15:30 Відповісти
З цим шоу, татарова з портновськими щодо Шабуніна, керівники ДБР і ГПУ, геть замили тему щодо реального злочину чернишова з шмигалем!
Запетляли вертухаї з Банкової, як і у якунОвоща, у 2014 році, татаров з беркутівцями, пам'ятають, як вони ховалися від Майданівців!!!
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15.07.2025 15:32 Відповісти
ЗЕблоїди плетуть лапті Віталію Шабуніну.
Чи дождемося коли ЗЕбільній шоблі будуть нари готувати?
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15.07.2025 15:37 Відповісти
Брісь,свінасабака..
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15.07.2025 16:57 Відповісти
Ну что, Виталька, сам понимаешь, какой вопрос ты должен себе задать? Или подсказать?
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15.07.2025 15:45 Відповісти
Тромб еще не оторвался?
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15.07.2025 15:47 Відповісти
Чернишов з подєльніми, уже теж, на підході до будівлі суду???
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15.07.2025 16:37 Відповісти
Может быть Зермак Шабуниным хочет отвлечь внимание от зашквара с БЭБ.?
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15.07.2025 16:38 Відповісти
Мабуть я щось пропустив, ще розглядається заява про відвід судді, але вона буде обирати запобіжний захід?
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15.07.2025 16:41 Відповісти
зовсім не жалко таких Бігусів-Шабуніних-Стерненків які жопу на собі рвали щоб привести до влади зрадників, ворюг, хапуг,невігласів, ларьочників...а тепер населення кров*ю вмивається і вбитих дуже багато....а як весело всім було "хуже не будет".
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15.07.2025 16:49 Відповісти
Менше пролетарської помсти, Слава Героям!
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15.07.2025 16:56 Відповісти
Героям Слава!
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15.07.2025 16:58 Відповісти
Брісь,свінасабака..
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15.07.2025 16:58 Відповісти
Та нє... та ще нещодавно ти стверджував, що найбільше зусиль для вкорінення шобли ЕрЗе-леної влади доклав Порох!
А що сі стало?
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15.07.2025 16:59 Відповісти
за хкйт на ЗСУ тобі пора *****
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15.07.2025 17:16 Відповісти
І жоден телеканал, навіть полівікном не транслює цього суду...
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15.07.2025 17:01 Відповісти
ні, кличковий "Київ-24" розпочав трансляцію...
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15.07.2025 17:21 Відповісти
шабунин- работал за гранты сороса, значит выполнял задания работодателя
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15.07.2025 17:23 Відповісти
Суд Зеленського обирає критику Зеленського запобіжний захд за критику Зеленського. Додати можна тільки зєлю геть і вибори(Залужного)
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15.07.2025 17:56 Відповісти
Суддя трьошку орендує за 150 000 грн. (при ринковій вартості 18 000 грн.) а BMW X3 купила за 98 000 грн. (при ринковй вартості 600 000 грн.) мабуть відірвала на розпродажі. Її чоловік поліціянт живе в гуртожитку інститута культури, а у його батька в елітному ЖК "Адмірал" квартира за 3 800 000 грн і котедж в заміському комплексі "На Дачу". У судді бекграунд відмазування топових корупціонерів Тимошенка, Тишленка, Маркушина і сумочка за 225 000 грн. Отже, суд буде чесний.
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15.07.2025 18:01 Відповісти
Ще одна гнида заробляє на пльовках по ЮВТ...
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15.07.2025 18:07 Відповісти
Понад 60 громадських організацій висловили протест проти використання судової системи як інструменту політичного переслідування. Їхня заява з'явилася після обшуків у військовослужбовця та антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Текст звернення https://zmina.ua/statements/prypynyty-vykorystovuvaty-systemu-pravosuddya-dlya-politychnyh-rozprav-zayava-gromadskyh-organizaczij-shhodo-spravy-vitaliya-shabunina/ опублікували на ресурсі Центру прав людини ZMINA. Документ адресовано президенту Володимиру Зеленському, генпрокурору Руслану Кравченку та очільнику Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову.
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15.07.2025 18:13 Відповісти
Як можна одночасно служити в ВСУ і працювати в ЦПК?
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15.07.2025 18:19 Відповісти
Ми порохоботи , попереджували , що Зе прибере всіх ,хто допоміг йому прийти до влади . До речі , і білецького з кухарчуком це стосується .
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15.07.2025 18:24 Відповісти
 
 