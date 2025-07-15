Печерський суд обирає запобіжний захід Шабуніну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Печерський райсуд Києва сьогодні обирає запобіжний захід голові правління "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.
Оновлення
Захист Шабуніна заявив відвід судді Світлані Гречаній. Це пояснили тим, що ЦПК раніше публікував критичні дописи про неї.
Після перерви засідання відновили. Відвід розглядає суддя Євген Хайнацький.
Згодом суддя клопотання щодо відводу відхилив. Відтак розгляд продовжить суддя Гречана.
"Важливо, що Віталій та його захисники отримали інформацію про час засідання значно пізніше, аніж вона зʼявилася в телеграм-каналах, повʼязаних з Офісом президента та ДБР. Вже коли інформація з'явилась на різних каналах, Віталій із захисником перебували на допиті ДБР, проте слідчий не повідомив ні про те, що сьогодні відбудеться засідання суду, ні про запланований час", - додали у ЦПК.
Журналіст Михайло Ткач оприлюднив фото із зали судових засідань.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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Звісно на ненависних йому порохоботів, з якими він воював, і на Порошенка.
Так само як колись покладався Стерненко, поки не продався з Зелі.
Власне якби не притомні люди, то прихильники Шабуніна не зроблять нічого.
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
і наступники.
Все, як обіцяли!
Рекомендую цікаве чтиво, передвиборчі марення ЗЕ: https://program.ze2019.com/
"Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!"
Шлях до ЄС на паузі, принаймні поки слуги при владі.
Допомагати будуть,бо це в інтересах безпеки ЄС.
Запетляли вертухаї з Банкової, як і у якунОвоща, у 2014 році, татаров з беркутівцями, пам'ятають, як вони ховалися від Майданівців!!!
Чи дождемося коли ЗЕбільній шоблі будуть нари готувати?
А що сі стало?
Текст звернення https://zmina.ua/statements/prypynyty-vykorystovuvaty-systemu-pravosuddya-dlya-politychnyh-rozprav-zayava-gromadskyh-organizaczij-shhodo-spravy-vitaliya-shabunina/ опублікували на ресурсі Центру прав людини ZMINA. Документ адресовано президенту Володимиру Зеленському, генпрокурору Руслану Кравченку та очільнику Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову.