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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Дружина Шабуніна: "Пробито чергове дно влади: дату засідання суду "комунікують" в стрьомних телеграм-каналах і "чорти-джокери" знають все наперед"

шабунін

Дружина голови ЦПК Віталія Шабуніна Олена розповіла про обшук у родини 11 липня, який відбувся без ухвали суду та без участі адвоката. Після цього ДБР повідомило про підозру її чоловіку. 

Про це Олена Шабуніна повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що на момент "обшуку" ДБР вона була вдома з двома неповнолітніми дітьми (10 і 7 років) і батьком з інвалідністю, у якого рак 4 стадії.

"Обшук" було здійснено без ухвали суду і без участі адвоката. В якийсь момент я вже не переживала про вкрадені дитячі телефони й планшет, телефон дідуся і мій власний робочий компʼютер і особистий телефон. Переживала лише за емоційний стан дітей та батька, якому стало зле.

Сьогодні пробито чергове дно: дату судового засідання "влада" "комунікує" в стрьомних ТГ-каналах і умовні чорти-джокери знають наперед розвиток подій і розповідають про них раніше "офіційних" джерел", - наголосила вона.

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"Якщо мовчати зараз - то навіть якщо до вас не прийдуть наступними - ви самі не захочете жити в такій країні, яку ці ненажерливі виродки збудують після розправи над активістами, журналістами та патріотами.

Це досвід, який я нікому не бажаю переживати. Однак це також значно більше - це крок в бєспрєдєл і перевірка на готовність суспільства та партнерів цей бєспрєдєл проковтнути", - додала Олена Шабуніна.

Справа Шабуніна: дружина Олена розповіла про обшуки

Справа Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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Автор: 

обшук (1994) суд (11774) Шабунін Віталій (561)


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Топ коментарі
+10
а я не здивований. Необмежена влада породжує вседозволеність. Але - зато паржалі. лядь
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15.07.2025 17:37 Відповісти
+5
Дивує мовчання стада.Далі тільки гірше буде,чи дебіли на щось надіються
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15.07.2025 17:41 Відповісти
+5
Цікаво, а сам Шабунін думав, що так буде, коли топив перед виборами за сьогоднішніх зелених владоможців, знищуючи Порошенка? 🤔 І ще цікавіше, чому більша частина з тих, хто зараз захищає самого Шабуніна - то умовні порохоботи?
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15.07.2025 17:52 Відповісти
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а я не здивований. Необмежена влада породжує вседозволеність. Але - зато паржалі. лядь
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15.07.2025 17:37 Відповісти
+1.
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15.07.2025 17:41 Відповісти
Дивує мовчання стада.Далі тільки гірше буде,чи дебіли на щось надіються
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15.07.2025 17:41 Відповісти
На те фоно й стадо, щоб мовчати.
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15.07.2025 17:44 Відповісти
фоно == воно
Вибачте.
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15.07.2025 17:48 Відповісти
ти не мовчиш? сказав своє вагоме віртуальне слово? вже не в стаді? Молодець!
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15.07.2025 17:46 Відповісти
Я по приколу не голосував і не забеспечую підтримку 60+%.
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15.07.2025 17:50 Відповісти
зараз всі в одному човні де ззовні московські вощі, а в середині українські гниди...хоча може твій ІР обманка
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15.07.2025 17:53 Відповісти
Про один човен не потрібно,оскільки мудрі в 2019р вирішили втопитись і повискакували,ніби сказились
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15.07.2025 17:58 Відповісти
то якщо ти врятувався і доля країни тебе не хвилює, радій мовчки
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15.07.2025 18:06 Відповісти
значить рейтинг 60 у Вовы - то правда?
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15.07.2025 17:47 Відповісти
коли побили студентів на Майдане, то тоді десятки тисяч людей першою електричкою метро о 6-й ранку приїхали на Майдан....за цю людину ніхто не поїде...стадо це ті хто привів цю владу, а ми звичайні люди.
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15.07.2025 17:58 Відповісти
Дуже прикольно читати, коли якесь недорозвинене чмо називає українців - вкраїнчиками, стадом або ще якесь гидке слово знайдуть. Ти, ****** кінська, ти недалеко від усіх українців втік
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15.07.2025 18:15 Відповісти
Як назвати чортів,які привели зебанду до влади?
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15.07.2025 18:18 Відповісти
Я вважаю їх дебілами і маю повне моральне право.
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15.07.2025 18:19 Відповісти
Ти за кого розвинена галочку ставила?
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15.07.2025 18:20 Відповісти
Як там було? -- "Самі зробили себе разом". Так чи я помиляюсь?
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15.07.2025 17:43 Відповісти
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15.07.2025 17:45 Відповісти
цікаво: всі ті хто скаче від радощів що зе-******* нагинає Шабуніна, а як ви вважаєте чи нормально щоб чуваки в масках зі зброєю приймали участь в обшуку помешкання де жінка з двома дітьми? Я навіть абстрагуюсь від питання законності цього обшуку..Чим таким ця жінка з дітьми загрожувала слідчим що вони потребували такої підтримки?
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15.07.2025 17:45 Відповісти
О! Якщо ви так питаєте, то ви не зрозуміли, чому я/ми "скачемо від радощів що зе-******* нагинає Шабуніна".
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15.07.2025 17:47 Відповісти
так що по суті питання? СлабО відповісти? чи ти як Зеблазень любиш на жінках і дітях відіграватись?
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15.07.2025 17:51 Відповісти
Досить піарити злочинця
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15.07.2025 17:51 Відповісти
Цікаво, а сам Шабунін думав, що так буде, коли топив перед виборами за сьогоднішніх зелених владоможців, знищуючи Порошенка? 🤔 І ще цікавіше, чому більша частина з тих, хто зараз захищає самого Шабуніна - то умовні порохоботи?
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15.07.2025 17:52 Відповісти
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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15.07.2025 17:55 Відповісти
Джон Сміт

2019. І був там Шабунін… Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Приходько, яка розколалася і попливла на першому ж інтерв'ю.

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15.07.2025 18:01 Відповісти
я..заплакал а когда к сотням тысяч простых граждан приходили за эти годы..так с обысками..Чото ЦПК и т.д.не рассказывали что там незаконно))
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15.07.2025 18:14 Відповісти
Всем! Кто оправдывает беззаконие политической целесообразностью! Жрите! Не обляпайтесь! Особенно Цензоровским "растрелянтам" и "потом разберемся"! Миллион раз доказано! Потом никто разбираться не будет! Пока нужен Герой, а как стал плохим в Утиль!
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15.07.2025 18:23 Відповісти
Так джокери й керують,та лупляться в дупи одне з одним.
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15.07.2025 18:43 Відповісти
 
 