Дружина Шабуніна: "Пробито чергове дно влади: дату засідання суду "комунікують" в стрьомних телеграм-каналах і "чорти-джокери" знають все наперед"
Дружина голови ЦПК Віталія Шабуніна Олена розповіла про обшук у родини 11 липня, який відбувся без ухвали суду та без участі адвоката. Після цього ДБР повідомило про підозру її чоловіку.
Про це Олена Шабуніна повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що на момент "обшуку" ДБР вона була вдома з двома неповнолітніми дітьми (10 і 7 років) і батьком з інвалідністю, у якого рак 4 стадії.
"Обшук" було здійснено без ухвали суду і без участі адвоката. В якийсь момент я вже не переживала про вкрадені дитячі телефони й планшет, телефон дідуся і мій власний робочий компʼютер і особистий телефон. Переживала лише за емоційний стан дітей та батька, якому стало зле.
Сьогодні пробито чергове дно: дату судового засідання "влада" "комунікує" в стрьомних ТГ-каналах і умовні чорти-джокери знають наперед розвиток подій і розповідають про них раніше "офіційних" джерел", - наголосила вона.
"Якщо мовчати зараз - то навіть якщо до вас не прийдуть наступними - ви самі не захочете жити в такій країні, яку ці ненажерливі виродки збудують після розправи над активістами, журналістами та патріотами.
Це досвід, який я нікому не бажаю переживати. Однак це також значно більше - це крок в бєспрєдєл і перевірка на готовність суспільства та партнерів цей бєспрєдєл проковтнути", - додала Олена Шабуніна.
Справа Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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Вибачте.
2019. І був там Шабунін… Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Приходько, яка розколалася і попливла на першому ж інтерв'ю.