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Новости Подозрение Шабунину
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Меру пресечения Шабунину будет выбирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко

судья Печерского районного суда Светлана Гречаная

Меру пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину будет избирать судья Печерского районного суда Киева Светлана Гречаная.

Об этом сообщает Prosud, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья Гречаная оправдала экс-заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по делу о незаконных подарках. Напомним, Тишлек бесплатно "арендовал" квартиру на Печерске площадью 140 м² у приближенного к ОП чиновника Голика. НАПК признало это подарком, но судья решила: оценить стоимость жилья невозможно. И поверила, что Тишлек еще и обставил чужое жилье на 910 тыс. грн по доброй воле.

Судья Гречаная также закрыла дело экс-заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, который пользовался элитным авто от застройщика и жил в отеле Emili Resort - тоже бесплатно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд избирает меру пресечения Шабунину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Prosud напоминает, что сама Гречаная с уже бывшим мужем-сотрудником МВД в 2018 году попадала в коррупционный скандал. Они обратились в горсовет с просьбой дать им служебную квартиру, потому что якобы негде жить.

"Горсовет предоставил им бесплатное жилье - потому что имущества в декларации ноль, а муж прописан в общежитии. Только никто не проверил, что на родственников семьи записаны многочисленные квартиры, два коттеджа на 10 млн грн, участки земли. А их дочь хвастается фото из Парижа, Шарм-эль-Шейха, Барселоны и Каннов. А как по-другому, когда председатель жилищной комиссии, которая выделяла квартиру, праздновал Крещение в том самом коттедже семьи Гречаной?", - отмечает издание.

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Дело Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

судья (2654) Шабунин Виталий (565) Тимошенко Кирилл (432) Печерский суд Киева (25) Тишлек Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+11
це, мабуть, тільки в нашій країні таке можливо... суддя, яка замішана в корупційних скандалах, замовних рішеннях, як нічого й не сталося, продовжує вершити правосуддя..., каста привілейованої мразоти...
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15.07.2025 17:30 Ответить
+6
"Сваі люді"
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15.07.2025 17:21 Ответить
+4
Ще й губи робочі.
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15.07.2025 17:30 Ответить
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"Сваі люді"
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15.07.2025 17:21 Ответить
Ще й губи робочі.
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15.07.2025 17:30 Ответить
Головний інструмент кривоправосуддя
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15.07.2025 17:36 Ответить
У всьому міри не знає- губіщі вже як дупа гібона...
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15.07.2025 20:34 Ответить
це, мабуть, тільки в нашій країні таке можливо... суддя, яка замішана в корупційних скандалах, замовних рішеннях, як нічого й не сталося, продовжує вершити правосуддя..., каста привілейованої мразоти...
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15.07.2025 17:30 Ответить
"Мудрому наріду" подобаєтся. Особливо 73% його відсоткам.
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15.07.2025 18:25 Ответить
мудрий нарід буде ще утримувати потім на пенсії і одержуватиме вона і подібні по 250 тис
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15.07.2025 20:01 Ответить
Виходить якесь показове судилище ручним суддею, ще й в той час, коли Кіт Келог перебуває в Україні. Ларьочник тестує нерви адміністрації Трампа?
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15.07.2025 17:35 Ответить
"показове судилище ручним суддею" - чиї руки?
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15.07.2025 17:53 Ответить
Робоча сосна!
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15.07.2025 17:37 Ответить
Як то кажуть, коли суддю, без розгляду справи поведуть на розстріл, то він (вона) будуть знати за що...
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15.07.2025 17:38 Ответить
так тоді вже слово за ЗМІ , піднімають питання в світі ,шоб держави ЄС та США , хай влуплять Гречаній санкції довічно ,комусь треба захищати демократію ,та взагалі розум ... бо 37р вже намалювався ...
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15.07.2025 17:58 Ответить
Головне після ери імЗератора їх всіх потім з еміратів і Австрій до буцигарень на хліб і воду екстрадувати.
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15.07.2025 18:11 Ответить
Зелена **** вершить правосуддя.
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15.07.2025 20:04 Ответить
 
 