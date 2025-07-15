Меру пресечения Шабунину будет выбирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко

Меру пресечения главе ЦПК Виталию Шабунину будет избирать судья Печерского районного суда Киева Светлана Гречаная.

Об этом сообщает Prosud, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья Гречаная оправдала экс-заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по делу о незаконных подарках. Напомним, Тишлек бесплатно "арендовал" квартиру на Печерске площадью 140 м² у приближенного к ОП чиновника Голика. НАПК признало это подарком, но судья решила: оценить стоимость жилья невозможно. И поверила, что Тишлек еще и обставил чужое жилье на 910 тыс. грн по доброй воле.

Судья Гречаная также закрыла дело экс-заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, который пользовался элитным авто от застройщика и жил в отеле Emili Resort - тоже бесплатно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд избирает меру пресечения Шабунину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Prosud напоминает, что сама Гречаная с уже бывшим мужем-сотрудником МВД в 2018 году попадала в коррупционный скандал. Они обратились в горсовет с просьбой дать им служебную квартиру, потому что якобы негде жить.

"Горсовет предоставил им бесплатное жилье - потому что имущества в декларации ноль, а муж прописан в общежитии. Только никто не проверил, что на родственников семьи записаны многочисленные квартиры, два коттеджа на 10 млн грн, участки земли. А их дочь хвастается фото из Парижа, Шарм-эль-Шейха, Барселоны и Каннов. А как по-другому, когда председатель жилищной комиссии, которая выделяла квартиру, праздновал Крещение в том самом коттедже семьи Гречаной?", - отмечает издание.

Читайте: Список судей, которые входят в мафиозную группу Портнова, - расследование

Дело Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.