Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка

Запобіжний захід голові ЦПК Віталію Шабуніну обиратиме суддя Печерського районного суду Києва Світлана Гречана.

Про це повідомляє Prosud, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя Гречана виправдала ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки. Нагадаємо, Тишлек безкоштовно "орендував" квартиру на Печерську площею 140 м² у наближеного до ОП чиновника Голика. НАЗК визнало це подарунком, але суддя вирішила: оцінити вартість житла неможливо. І повірила, що Тишлек ще й обставив чуже житло на 910 тис. грн з доброї волі.

Суддя Гречана також закрила справу ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка, який користувався елітним авто від забудовника та жив у готелі Emili Resort — теж безоплатно.

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Prosud нагадує, що сама Гречана з вже колишнім чоловіком-співробітником МВС у 2018 році потрапляла в корупційний скандал. Вони звернулися до міськради з проханням дати їм службову квартиру, бо нібито немає де жити.

"Міськрада надала їм безкоштовне житло — бо майна в декларації нуль, а чоловік прописаний у гуртожитку. Тільки ніхто не перевірив, що на родичів сім’ї записані численні квартири, два котеджі на 10 млн грн, ділянки землі. А їхня донька хвалиться фото з Парижа, Шарм-ель-Шейха, Барселони і Каннів. А як по-іншому, коли голова житлової комісії, яка виділяла квартиру, святкував Водохреща в тому самому котеджі родини Гречаної?", - зазначає видання.

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Справа Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.