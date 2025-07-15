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Новини Підозра Шабуніну
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Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка

суддя Печерського районного суду Світлана Гречана

Запобіжний захід голові ЦПК Віталію Шабуніну обиратиме суддя Печерського районного суду Києва Світлана Гречана.

Про це повідомляє Prosud, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя Гречана виправдала ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки. Нагадаємо, Тишлек безкоштовно "орендував" квартиру на Печерську площею 140 м² у наближеного до ОП чиновника Голика. НАЗК визнало це подарунком, але суддя вирішила: оцінити вартість житла неможливо. І повірила, що Тишлек ще й обставив чуже житло на 910 тис. грн з доброї волі.

Суддя Гречана також закрила справу ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка, який користувався елітним авто від забудовника та жив у готелі Emili Resort — теж безоплатно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд обирає запобіжний захід Шабуніну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

 Prosud нагадує, що сама Гречана з вже колишнім чоловіком-співробітником МВС у 2018 році потрапляла в корупційний скандал. Вони звернулися до міськради з проханням дати їм службову квартиру, бо нібито немає де жити.

"Міськрада надала їм безкоштовне житло — бо майна в декларації нуль, а чоловік прописаний у гуртожитку. Тільки ніхто не перевірив, що на родичів сім’ї записані численні квартири, два котеджі на 10 млн грн, ділянки землі. А їхня донька хвалиться фото з Парижа, Шарм-ель-Шейха, Барселони і Каннів. А як по-іншому, коли голова житлової комісії, яка виділяла квартиру, святкував Водохреща в тому самому котеджі родини Гречаної?", - зазначає видання.

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Справа Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

суддя (1592) Шабунін Віталій (561) Тимошенко Кирило (558) Печерський суд Києва (40) Тишлек Дмитро (25)


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Топ коментарі
+5
це, мабуть, тільки в нашій країні таке можливо... суддя, яка замішана в корупційних скандалах, замовних рішеннях, як нічого й не сталося, продовжує вершити правосуддя..., каста привілейованої мразоти...
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15.07.2025 17:30 Відповісти
+4
"Сваі люді"
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15.07.2025 17:21 Відповісти
+2
Ще й губи робочі.
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15.07.2025 17:30 Відповісти
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"Сваі люді"
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15.07.2025 17:21 Відповісти
Ще й губи робочі.
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15.07.2025 17:30 Відповісти
Головний інструмент кривоправосуддя
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15.07.2025 17:36 Відповісти
це, мабуть, тільки в нашій країні таке можливо... суддя, яка замішана в корупційних скандалах, замовних рішеннях, як нічого й не сталося, продовжує вершити правосуддя..., каста привілейованої мразоти...
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15.07.2025 17:30 Відповісти
"Мудрому наріду" подобаєтся. Особливо 73% його відсоткам.
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15.07.2025 18:25 Відповісти
Виходить якесь показове судилище ручним суддею, ще й в той час, коли Кіт Келог перебуває в Україні. Ларьочник тестує нерви адміністрації Трампа?
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15.07.2025 17:35 Відповісти
"показове судилище ручним суддею" - чиї руки?
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15.07.2025 17:53 Відповісти
Робоча сосна!
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15.07.2025 17:37 Відповісти
Як то кажуть, коли суддю, без розгляду справи поведуть на розстріл, то він (вона) будуть знати за що...
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15.07.2025 17:38 Відповісти
так тоді вже слово за ЗМІ , піднімають питання в світі ,шоб держави ЄС та США , хай влуплять Гречаній санкції довічно ,комусь треба захищати демократію ,та взагалі розум ... бо 37р вже намалювався ...
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15.07.2025 17:58 Відповісти
Головне після ери імЗератора їх всіх потім з еміратів і Австрій до буцигарень на хліб і воду екстрадувати.
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15.07.2025 18:11 Відповісти
 
 