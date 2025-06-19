УКР
24 141 105

Список суддів, які входять у мафіозну групу Портнова, - розслідування

Журналісти з’ясували, як ексзаступнику голови адміністрації президента Януковича Андрію Портнову  роками вдавалося зберігати вплив на суддівську систему і систематично вигравати у судах. Також вони дослідили, які саме судді з Печерського районного суду Києва та Київського апеляційного суду найчастіше розглядали справи за позовом Портнова і ставали на його бік.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

розслідування Схем про суддів Портнова

"Схеми" досліджувати архіви Вищої ради юстиції, щоб зрозуміти, хто саме і як призначав суддів за президентства Януковича, в тому числі тих, хто і досі ухвалює рішення – йдеться у розслідуванні. Серед них судді, які мали родинні зв’язки з Портновим або були його колишніми підлеглими, а також судді, пов’язані із іншими впливовими членами ВРЮ.

Як свідчать документи, у грудні 2011 року ВРЮ проголосувала за подання президенту Януковичу про призначення на посаду судді Господарського суду Луганської області Андрія Секірського. Він – брат колишньої дружини Портнова, Тетяни. Це рішення підтримали всі присутні на засіданні, серед яких, відповідно до протоколу, був і Портнов.

Так само усі присутні члени Вищої ради юстиції у липні 2010-го підтримали подання дружини судді Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адмінсуду. Серед них – Портнов. Секірські, йдеться в розслідуванні, і досі працюють суддями.

суддя Сікерська

У травні 2010 року ВРЮ проголосувала за подання сестри Портнова Олени Ісаєвської на посаду судді Печерського райсуду Києва. Портнов взяв самовідвід. Згодом Ісаєвська стала адвокаткою і захищала брата у судах, зокрема й Печерському.

суддя Ісаєвська

У той же період проголосували за Тетяну Скочок, яка була помічницею Портнова ще в статусі народного депутата. Її кандидатуру подали на посаду судді Окружного адмінсуду Києва. Підтримали це рішення всі присутні члени ВРЮ, серед них, згідно із протоколом, і Андрій Портнов. У грудні 2022-го року Верховна Рада підтримала в цілому ліквідацію ОАСК, але Скочок, як і решта суддів, зберігає свій суддівський статус і декларує, що отримує там зарплату.

Також читайте: Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Відповідно до архівів, Вища рада юстиції в грудні 2011 року підтримала подання на посаду судді іншої ексдружини Портнова – Інни Белоконної. Вона досі працює суддею Оболонського райсуду Києва.

суддя Белоконна

У розслідуванні журналісти звернули увагу на суддю Шостого апеляційного адмінсуду Андрія Парінова, до якого у 2019 році потрапила справа за позовом Портнова до посольства України в Канаді. Тоді він просив визнати протиправними дії щодо направлення від посольства у період з березня 2016 року до липня 2018 року до МЗС Канади "інформації про наявність кримінальних проваджень на території України". Інша сторона в цій справі наполягала на відводі судді Парінова, посилаючись на можливий конфлікт інтересів через його дружину. Це – Марина Парінова, вона працювала завідувачкою відділу з питань судової реформи Головного управління з питань судоустрою в адміністрації Януковича, яке очолював Андрій Портнов. А згодом вона стала його адвокаткою.

Парінов пояснив, що на момент розгляду справи був розлучений із дружиною – і його не відвели. Пізніше Парінов разом з іншими суддями Шостого апеляційного адмінсуду стали на бік Портнова, підтвердивши таким чином попереднє рішення ОАСК про задоволення позову експосадовця.

Також читайте: Портнова застрелили в Іспанії

У вересні 2010 року ВРЮ проголосувала "за" призначення судді Павла Вовка, який був помічником Ківалова у Верховній Раді, головою Окружного адмінсуду Києва. Серед них, відповідно до протоколу, сам Ківалов, Портнов та Лідія Ізовітова (нині голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України – ред.).

суддя Вовк Павло

Племінник Ківалова Сергій Могил у 2009 році став суддею Вищого господарського суду України. А наступного року, відповідно до архівів, Ківалов, як голова комітету ВР з правосуддя, виступив доповідачем щодо нагородження Могила відзнакою комітету "за чесну і сумлінну працю, підвищення якості правосуддя в державі", а також з нагоди відзначення чергової річниці утворення господарських судів.

Коли Лідія Ізовітова була членкинею Вищої ради юстиції, її діти-судді отримали адміністративні посади. Відповідно до архівів, на засіданні ВРЮ проголосувала за те, щоб її син Павло Хотенець став заступником голови Господарського суду Харківської області, а донька Олена Ізвітова-Вакім — заступницею голови Харківського окружного адмінсуду. Під час Революції гідності громадські організації називали її суддею Майдану.

У розслідуванні журналісти також дослідили, як в окремих судах певні судді найчастіше розглядали справи за позовом Портнова і ставали на його бік. Зокрема, в Печерському райсуді по декілька таких справ розглянули Сергій Вовк, Світлана Волкова, Ірина Литвинова, Олексій Соколов та Тетяна Ільєва.

судді Соколов, Вовк, Ільєва

Зокрема, Ільєва розглядала позов Андрія Портнова про захист честі і гідності проти холдингу "Телерадіокомпанія Люкс", якому належить "24 канал", та Генпрокуратури. Портнов оскаржував згадки про кримінальне провадження щодо його нібито можливого незаконного збагачення на 26 мільйонів гривень – ці дані поширила Спеціалізована антикорупційна прокуратура без зазначення прізвища, але згодом, вже в контексті Портнова, їх процитував в етері "24 каналу" голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

В іншій справі за позовом Портнова суддя Ільєва відмовила у відводі судді Сергія Вовка. Сам Сергій Вовк також ставав на бік Портнова у трьох справах. Наприклад, визнав інформацію, поширену ЦПК у колонці на сайті "Українська правда" у 2023 році, як таку, що "порочить честь, гідність та ділову репутацію Портнова".

У 2011 році у ЗМІ писали, що Портнов врятував суддю Сергія Вовка від звільнення як член Вищої ради юстиції. "Схеми" розшукали цей документ в архіві. Портнов дійсно був доповідачем у справі за скаргою на суддю Вовка і зробив висновок про відсутність підстав про його звільнення.

Суддя Ірина Литвинова (вона також – заступниця голови Печерського суду) розглядала справу за позовом Портнова про захист честі, гідності та ділової репутації, зокрема, проти телеканалу "Прямий" – і винесла рішення на користь експосадовця.

За допомогою архівів "Схеми" з’ясували, що Портнов у 2011 році як член Вищої ради юстиції розглядав скаргу на суддю Литвинову і надав висновок про відсутність підстав для її звільнення.

Читайте: Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

Під час розгляду справ за позовами Портнова про захист честі і гідності, суддя Олексій Соколов двічі ставав на його бік. В одному випадку це була справа проти "Прямого". В іншому – проти, зокрема, керівниці "Схем", журналістки Радіо Свобода Наталії Седлецької. 

Як з’ясували "Схеми", судді Ільєва, Вовк, Соколов працювали за часів Януковича в одній судовій колегії зі згаданою раніше сестрою Портнова Оленою Ісаєвською.

Журналісти звернули увагу і на декількох суддів Київського апеляційного суду, які розглянули найбільше справ за участю Портнова і ухвалили рішення на його користь. Це Максим Оніщук, Любов Поливач, Вікторія Шебуєва, Ганна Крижанівська.

суддя Крижанівська

Відповідно до архівних документів, які розшукали "Схеми", у 2013-му році усі присутні на засіданні члени ВРЮ проголосували за призначення Крижанівської на адміністративну посаду – заступниці голови Апеляційного суду Києва. Серед них – і Андрій Портнов.

+42
Одного не пойму - ***** потрібні ті судді після релізу ChatGPT-4 ?
Адвокат ввів свої дані, прокурор свої, свідки свої, ШІ виніс своє рішення за секунду.
Всьо, профіт ********* мільярдів, корупції немає, колишні судді копають окопи.
19.06.2025 22:35 Відповісти
+31
Вся мразота пещерного суду Києва і одні вовки ,
яких потрібно всіх розвісити на ліхтарях 😡
19.06.2025 23:02 Відповісти
+28
Ага. Хіба що розслідувачів зі "Схем".
19.06.2025 22:37 Відповісти
Коментувати
В США судді - це останній бастіон, який не дає Трампу перетворити державу в авторитарну, а в нас судді - це мафіозне угруповування, яке не дає нам стати демократією.
20.06.2025 11:10 Відповісти
Тут цікаво ще одне -
Після дослідження іспанською поліцією маєтку і телефона Портнова - яку інформацію ми отримаємо про тісну співпрацю банди Єрмака-Татарова-Зеленського і суддівської мафії Портнова-Ківалова-Медведчука....
20.06.2025 11:42 Відповісти
Расстрєлять нєльзя поміловать. Кому поставте самі, шановні форумчани.
20.06.2025 14:33 Відповісти
Це ж яку зарплату отримують ті, що вже не судді ОАСК але ще судді?
20.06.2025 17:05 Відповісти
