Список судей, входящих в мафиозную группу Портнова, – расследование

Журналисты выяснили, как экс-заместителю главы администрации президента Януковича Андрею Портнову годами удавалось сохранять влияние на судейскую систему и систематически выигрывать в судах. Также они исследовали, какие именно судьи из Печерского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда чаще всего рассматривали дела по иску Портнова и становились на его сторону.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Схемы" исследовали архивы Высшего совета юстиции, чтобы понять, кто именно и как назначал судей при президентстве Януковича, в том числе тех, кто до сих пор принимает решения, - говорится в расследовании. Среди них судьи, которые имели родственные связи с Портновым или были его бывшими подчиненными, а также судьи, связанные с другими влиятельными членами ВСЮ.

Как свидетельствуют документы, в декабре 2011 года ВСЮ проголосовал за представление президенту Януковичу о назначении на должность судьи Хозяйственного суда Луганской области Андрея Секирского. Он - брат бывшей жены Портнова, Татьяны. Это решение поддержали все присутствующие на заседании, среди которых, согласно протоколу, был и Портнов.

Так же все присутствующие члены Высшего совета юстиции в июле 2010-го поддержали представление жены судьи Анжелы Секирской на должность судьи Луганского окружного админсуда. Среди них - Портнов. Секирские, говорится в расследовании, до сих пор работают судьями.

В мае 2010 года ВСЮ проголосовал за представление сестры Портнова Елены Исаевской на должность судьи Печерского райсуда Киева. Портнов взял самоотвод. Впоследствии Исаевская стала адвокатом и защищала брата в судах, в том числе и Печерском.

В тот же период проголосовали за Татьяну Скочок, которая была помощницей Портнова еще в статусе народного депутата. Ее кандидатуру подали на должность судьи Окружного админсуда Киева. Поддержали это решение все присутствующие члены ВСЮ, среди них, согласно протоколу, и Андрей Портнов. В декабре 2022-го года Верховная Рада поддержала в целом ликвидацию ОАСК, но Скочок, как и остальные судьи, сохраняет свой судейский статус и декларирует, что получает там зарплату.

Также читайте: Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО

Согласно архивам, Высший совет юстиции в декабре 2011 года поддержал представление на должность судьи другой экс-жены Портнова - Инны Белоконной. Она до сих пор работает судьей Оболонского райсуда Киева.

В расследовании журналисты обратили внимание на судью Шестого апелляционного админсуда Андрея Паринова, к которому в 2019 году попало дело по иску Портнова к посольству Украины в Канаде. Тогда он просил признать противоправными действия по направлению от посольства в период с марта 2016 года по июль 2018 года в МИД Канады "информации о наличии уголовных производств на территории Украины". Другая сторона в этом деле настаивала на отводе судьи Паринова, ссылаясь на возможный конфликт интересов из-за его жены. Это - Марина Паринова, она работала заведующей отделом по вопросам судебной реформы Главного управления по вопросам судоустройства в администрации Януковича, которое возглавлял Андрей Портнов. А впоследствии она стала его адвокатом.

Паринов объяснил, что на момент рассмотрения дела был разведен с женой - и его не отвели. Позже Паринов вместе с другими судьями Шестого апелляционного админсуда стали на сторону Портнова, подтвердив таким образом предыдущее решение ОАСК об удовлетворении иска экс-чиновника.

В сентябре 2010 года ВСЮ проголосовал "за" назначение судьи Павла Вовка, который был помощником Кивалова в Верховной Раде, председателем Окружного админсуда Киева. Среди них, согласно протоколу, сам Кивалов, Портнов и Лидия Изовитова (ныне председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины - ред.)

Племянник Кивалова Сергей Могил в 2009 году стал судьей Высшего хозяйственного суда Украины. А в следующем году, согласно архивам, Кивалов, как председатель комитета ВР по правосудию, выступил докладчиком по награждению Могила знаком отличия комитета "за честный и добросовестный труд, повышение качества правосудия в государстве", а также по случаю очередной годовщины образования хозяйственных судов.

Когда Лидия Изовитова была членом Высшего совета юстиции, ее дети-судьи получили административные должности. Согласно архивам, на заседании ВСЮ проголосовал за то, чтобы ее сын Павел Хотенец стал заместителем председателя Хозяйственного суда Харьковской области, а дочь Елена Извитова-Ваким - заместителем председателя Харьковского окружного админсуда. Во время Революции достоинства общественные организации называли ее судьей Майдана.

В расследовании журналисты также исследовали, как в отдельных судах определенные судьи чаще всего рассматривали дела по иску Портнова и становились на его сторону. В частности, в Печерском райсуде по несколько таких дел рассмотрели Сергей Вовк, Светлана Волкова, Ирина Литвинова, Алексей Соколов и Татьяна Ильева.

В частности, Ильева рассматривала иск Андрея Портнова о защите чести и достоинства против холдинга "Телерадиокомпания Люкс", которому принадлежит "24 канал", и Генпрокуратуры. Портнов оспаривал упоминания об уголовном производстве относительно его якобы возможного незаконного обогащения на 26 миллионов гривен - эти данные распространила Специализированная антикоррупционная прокуратура без указания фамилии, но впоследствии, уже в контексте Портнова, их процитировал в эфире "24 канала" председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

В другом деле по иску Портнова судья Ильева отказала в отводе судьи Сергея Вовка. Сам Сергей Вовк также становился на сторону Портнова в трех делах. Например, признал информацию, распространенную ЦПК в колонке на сайте "Украинская правда" в 2023 году, как такую, что "порочит честь, достоинство и деловую репутацию Портнова".

В 2011 году в СМИ писали, что Портнов спас судью Сергея Вовка от увольнения как член Высшего совета юстиции. "Схемы" разыскали этот документ в архиве. Портнов действительно был докладчиком в деле по жалобе на судью Вовка и сделал вывод об отсутствии оснований для его увольнения.

Судья Ирина Литвинова (она также - заместитель председателя Печерского суда) рассматривала дело по иску Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации, в частности, против телеканала "Прямой" - и вынесла решение в пользу экс-чиновника.

С помощью архивов "Схемы" выяснили, что Портнов в 2011 году как член Высшего совета юстиции рассматривал жалобу на судью Литвинову и предоставил заключение об отсутствии оснований для ее увольнения.

Читайте: Президенту подана петиция об очищении системы правосудия от влияния Портнова, - Лапин

При рассмотрении дел по искам Портнова о защите чести и достоинства, судья Алексей Соколов дважды становился на его сторону. В одном случае это было дело против "Прямого". В другом - против, в частности, руководительницы "Схем", журналистки Радио Свобода Натальи Седлецкой.

Как выяснили "Схемы", судьи Ильева, Вовк, Соколов работали во времена Януковича в одной судебной коллегии с упомянутой ранее сестрой Портнова Еленой Исаевской.

Журналисты обратили внимание и на нескольких судей Киевского апелляционного суда, которые рассмотрели больше всего дел с участием Портнова и приняли решение в его пользу. Это Максим Онищук, Любовь Поливач, Виктория Шебуева, Анна Крыжановская.

Согласно архивным документам, которые разыскали "Схемы", в 2013-м году все присутствующие на заседании члены ВСЮ проголосовали за назначение Крыжановской на административную должность - заместителя председателя Апелляционного суда Киева. Среди них - и Андрей Портнов.