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Новини Підозра Шабуніну
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Суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня

Запобіжний захід Шабуніну

Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня. 

Про це повідомили у ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

На Шабуніна поклали такі обовʼязки:

  • прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
  • не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;
  • утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;
  • не відвідувати будівлю НАЗК;
  • здати паспорт для виїзду за кордон.

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З клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету.

Під час обрання запобіжки суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК, додали у ЦПК.

"Можна багато говорити про прогалини слідства, але ось лише один факт. За два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія. А ще жодного разу не допитало Шабуніна до оголошення підозри", - зазначили там.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка

Автор: 

суд (11774) Шабунін Віталій (561) запобіжний захід (520) Центр протидії корупції (277) Печерський суд Києва (40)


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Топ коментарі
+11
Ще раз - це не про Шабуніна, Шабунін тут - як всім відомий маркер. Тема про "друзям все - ворогам по асій строгості закону".
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15.07.2025 19:56 Відповісти
+4
Почему у нас нет военных судов? Та и чаруй на этого шепунина, оставил место несения службы, в дисбат…
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15.07.2025 19:51 Відповісти
+4
бо такі )(уйлоязичні ще й досі тут вештаються.
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15.07.2025 19:57 Відповісти
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Почему у нас нет военных судов? Та и чаруй на этого шепунина, оставил место несения службы, в дисбат…
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15.07.2025 19:51 Відповісти
бо такі )(уйлоязичні ще й досі тут вештаються.
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15.07.2025 19:57 Відповісти
Цензор! Да не интересен ваш Шабунин! Не будет платить "спонсор" на букву "U" Голодные останетесь!
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15.07.2025 19:52 Відповісти
Ще раз - це не про Шабуніна, Шабунін тут - як всім відомий маркер. Тема про "друзям все - ворогам по асій строгості закону".
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15.07.2025 19:56 Відповісти
Так всегда так было! И что нового случилась? Завтра придут к новому редактору Цензора ( могут и к нам приди, только мы , слава Богу не слишком интересны). Деньги! (т.е. возможность жить за счет других)Все остальное, лирика!
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15.07.2025 20:04 Відповісти
Але це не означає, що злочинця-"ворога" потрібно відпустити.
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15.07.2025 20:05 Відповісти
Звичайно, ні. От лише не потрібно звіздіти.
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15.07.2025 20:08 Відповісти
Так що тоді обговорюємо? Який факт?
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15.07.2025 20:12 Відповісти
Я не можу уявити чим подібні б звинувачення закінчились для не Шабуніна. Скоріше за все лежав би десь під землею в курську чи ще якійсь російській ******
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15.07.2025 20:17 Відповісти
Перепрошую, а що це за "спонсор" на букву "U"? Натякніть якось більше, бо я реально не розумію, про кого мова.
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15.07.2025 20:07 Відповісти
Unicef. Ті які захищають права людини, той який в Україні "і на *** нє нужон"
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15.07.2025 21:38 Відповісти
😊 Навіть судді два місяці, які просив прокурор, чомусь давати не захотіли. Видно звинувачення - то справді дичина. І так, був би то не Шабунін, а якийсь Червінський, то особисьим зобов'язанням не обійшлося б.
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15.07.2025 19:53 Відповісти
Як завжди жодних доказів. Складу злочину взагалі немає. Не вдалось насмоктати
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15.07.2025 19:56 Відповісти
Бачиш, у чому справа. Ти ж з колегами верещиш, що суди підпорядковуються владі, і приймають вигідні їй рішення. А виявляється, що у нас є незалежне від влади правосуддя, яке приймає до уваги докази, агрументи захисту і виносить справедливе рішення. До речі, те, що до Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, не означає його невинуватість. Це означає, що Шабунін не становить загрози суспільству і не має можливості втекти.
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15.07.2025 20:19 Відповісти
Де тут незалежжність? Що в липовій справі призначається запобіжний захід замість її закриття? І в чому саме 'винуватість' Шабуніна?
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15.07.2025 22:22 Відповісти
Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!
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15.07.2025 19:57 Відповісти
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15.07.2025 20:01 Відповісти
Це чистої води -фармазон.Слідчих та прокурорів мобілізувати і на перевиховання.Ініціатива вийшла з сарая імені Єрмака.
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15.07.2025 19:58 Відповісти
Пронесло... А міг і на зону загриміти...
До хвалебних пісень в сторону влади залишилось: 3,2,1, старт...
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15.07.2025 19:58 Відповісти
Хм... У вас безпрограшна тактика. Якби Шабуніна посадили - це свавілля та репресія влади проти чесного активіста-антикорупціонера. Відпустили - значить підла влада купила лояльність активіста... Може його якось між небом та землею підвісити?
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15.07.2025 20:10 Відповісти
Нє. Я не проти влади і не за шабуніна. Лише розуміння, що просто так, у нас в державі, пропетляти неможна...
І нічого в нього не купляли, його яйця в лещатах правосуддя, думаю, буде працювати на громадських засадах...
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15.07.2025 21:05 Відповісти
Навіть не знаю, як це прокоментувати... Якщо Шабунін винен, він має бути покараним згідно закону. Якщо не винен, то його мають вибачитись і відпустити. Не знаю, чи є такий вид покарання для таких злочинів, як "працювати на громадських засадах"...
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15.07.2025 21:13 Відповісти
Конституція України-0,оце і все у цій закінченій зе-владі
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15.07.2025 20:28 Відповісти
Де він в Києві служив? В штаб гамбургери з Мака носив?
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15.07.2025 20:38 Відповісти
І де, цікаво, буде тепер знаходитися Шабунін - по місцю служби чи вдома?
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15.07.2025 20:39 Відповісти
Типа их блиндажа не выходить
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15.07.2025 20:43 Відповісти
воена-антикоррупционера-ветерана прям с передовой в кандалах привезли до Киева и отпустили, чтобы снова на передовую не прорывался?
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15.07.2025 20:51 Відповісти
От просто цікаво: які відчуття у Шабуніна зараз? Адже він був майже лідером тих, хто "змітали клятого баригу" і "рвав дупу" за "нових ліц, що зламають систему"... Подобається йому "зламана система"? Насолоджується "по повній" результатами своєї діяльності? Ну і на 100500% щасливий, бо "не барига"!

А ще цікаво наступне: чи лишилися в Україні люди, які можуть хоч трохи прораховувати наслідки своїх вчинків? Ну хоча б для себе....
🤔
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15.07.2025 20:53 Відповісти
Залишилися, от і рахуємо: це ж яким треба бути лицеміром та нікчемою, щоб проти тебе проголосувало 73% виборців.
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15.07.2025 22:24 Відповісти
Це ще раз доводить ,що владу понад усе цікавить не перемога на фронті ,а зачистка від тих хто заважає владі красти і брехати.
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15.07.2025 21:31 Відповісти
Вовка дограється, шо ЄС йому яйка відкрутить. єс нам, з такими мансами - не світить
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15.07.2025 21:33 Відповісти
 
 