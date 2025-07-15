Суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня
Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
Про це повідомили у ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.
На Шабуніна поклали такі обовʼязки:
- прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
- не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;
- утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;
- не відвідувати будівлю НАЗК;
- здати паспорт для виїзду за кордон.
З клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету.
Під час обрання запобіжки суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК, додали у ЦПК.
"Можна багато говорити про прогалини слідства, але ось лише один факт. За два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія. А ще жодного разу не допитало Шабуніна до оголошення підозри", - зазначили там.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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До хвалебних пісень в сторону влади залишилось: 3,2,1, старт...
І нічого в нього не купляли, його яйця в лещатах правосуддя, думаю, буде працювати на громадських засадах...
А ще цікаво наступне: чи лишилися в Україні люди, які можуть хоч трохи прораховувати наслідки своїх вчинків? Ну хоча б для себе....
🤔