Суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня

Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Про це повідомили у ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

На Шабуніна поклали такі обовʼязки:

прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК;

здати паспорт для виїзду за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО

З клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету.

Під час обрання запобіжки суддя відмовлялась задовольняти клопотання захисту. Зокрема, Гречана відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що Шабунін виконував великий обсяг роботи під час відрядження до НАЗК, додали у ЦПК.

"Можна багато говорити про прогалини слідства, але ось лише один факт. За два роки розслідування ДБР не спромоглось допитати керівництво НАЗК про відрядження Віталія. А ще жодного разу не допитало Шабуніна до оголошення підозри", - зазначили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Шабуніна: "Пробито чергове дно влади: дату засідання суду "комунікують" в стрьомних телеграм-каналах і "чорти-джокери" знають все наперед"

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка