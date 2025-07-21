СБУ без предупреждения пришла в САП с проверкой, - антикоррупционная прокуратура

Служба безопасности Украины пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава НБУ Шевченко смог избежать экстрадиции из Австрии благодаря войне, - глава НАБУ

В САП отметили, что проверка организована, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке.

"Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП.



Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", - подытожили там.

Читайте также: САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ

Обыски в НАБУ

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Читайте: ЦПК об обысках в НАБУ: Только открытые судебные заседания покажут, объективен ли процесс