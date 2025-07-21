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Новости Обыск в НАБУ Обыски в САП
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СБУ без предупреждения пришла в САП с проверкой, - антикоррупционная прокуратура

СБУ проводит обыски в САП Что известно

Служба безопасности Украины пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава НБУ Шевченко смог избежать экстрадиции из Австрии благодаря войне, - глава НАБУ

В САП отметили, что проверка организована, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке.

"Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП.

Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", - подытожили там.

СБУ проводит обыски в САП Что известно

Читайте также: САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ

Обыски в НАБУ

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Читайте: ЦПК об обысках в НАБУ: Только открытые судебные заседания покажут, объективен ли процесс 

Автор: 

НАБУ (4256) обыск (1917) СБУ (20204) САП (2086)


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Топ комментарии
+19
Ото так образили Бубочку справою проти кума-Черниша...
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21.07.2025 11:39 Ответить
+19
І САП Малюк зачепив...
ну-ну
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
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21.07.2025 11:41 Ответить
+15
Мета одна - виїмка справ по зашкварених слугах.
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21.07.2025 11:46 Ответить
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Ото так образили Бубочку справою проти кума-Черниша...
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21.07.2025 11:39 Ответить
рубает гарант контроль над заграничной помощью
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21.07.2025 12:13 Ответить
І САП Малюк зачепив...
ну-ну
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
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21.07.2025 11:41 Ответить
Були в них колись міждусобойчики - НАБУ - САП - хто кого?
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21.07.2025 11:42 Ответить
Мета одна - виїмка справ по зашкварених слугах.
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21.07.2025 11:46 Ответить
Вірогідно що НАБУ та САП щось накопали на верхівку влади і ті вирішили йти на випередження. Цікаво, як відреагують міжнародні партнери на цей цирк?
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21.07.2025 11:51 Ответить
Як як, ще грошей підкинуть! Де ще на такий жабогадюкінг подивишся, як не в Україні?
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21.07.2025 12:13 Ответить
Партнерам всерівно якщо ви не замітили за 30 років. Чим більше тут вкрадуть коштів тим більше повернеться до них в економіку, куди виводять кошти всі наші колишні чиновники, в їх банки та нерухомість. Практично немає таких хто тут живе після завершення кар'єри.
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21.07.2025 12:19 Ответить
А фотки знайдених баксів де?
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21.07.2025 11:46 Ответить
А чим відрізняється прокуратура від антикорупційної прокуратури?

І чи з назви першої випливає, що вона корупційна?
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21.07.2025 11:48 Ответить
Логічно ж. Якщо є антикорупційна, то інша корупційна. Все сходиться.
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21.07.2025 12:31 Ответить
Коли в країні не працюють закони, то беззаконня може і приведе до хаосу, що зруйнує все, що ще залишилось від демократії та і держави вцілому. А те, що ми бачимо зараз, це тільки початок вакханалії різних впливових центрів під проводом "справжнього українця" і "борця за інтереси Украхни" - ЗЕлупи. Як він сказав: "до побєди над ворогом", а ми ж з вами вже точно знаємо хто для нього ворог! І це не тільки Порошенко чи його партія, ні. Для нього ми всі, патріоти України, є його ворогами. І він зі своєю шоблою зробить все, щоб нас знищити. А це можно зробити за допомогою кремля, тобто - спалити у війні.
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21.07.2025 11:49 Ответить
СБУ без попередження прийшла в САП з перевіркою

Аж засапалась...
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21.07.2025 11:53 Ответить
Хіба вон не знають що потрібно дотримуватись процедури?
Вони навмисне роблять порушення, щоб потім усе можна було легко оскаржити
а порушників не можливо було притягнути до відповідальності.
Це просто вистава для лохторату, а ще може відволікають увагу від чогось важливого!...
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21.07.2025 11:57 Ответить
Можна оскаржити порушення стосовно яких вони діяли.
А як бути з вчининими порушеннями самими сбу?
Не в зелених країнах мрій повинна ж бути якась відповідальність?!?
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21.07.2025 13:00 Ответить
А шо ща кіпіш шо за волання? А керівництво за кордоном і шо? Як шо додержання держтаімниці у нормі то чого сратися ріденьким?
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21.07.2025 11:58 Ответить
Отак от, всі гадали, як саме спасатимуть Чернишова, але врешті решт, ніхто правильно і не вгадав.
Окрім звісно Татарова.
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21.07.2025 12:00 Ответить
А САП маже прийти з перевіркою до СБУ?
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21.07.2025 12:04 Ответить
ОПа злякалася, що САП на неї вийде... скрізь вуха Осла торчать у всіх корупційних справах.
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21.07.2025 12:09 Ответить
Як побороти корупцію, саме простіше прибрати всіх хто з нею бореться, і все корупції немає.
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21.07.2025 12:17 Ответить
Блін ... Хто прийде з превіркою до СБУ того спеца, який перевіряв Молочного-молодшого ??
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21.07.2025 12:21 Ответить
Эдакая война спецслужб или еще нет. В СБУ мини-вмс и мини-ввс есть, ставлю на нее.
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21.07.2025 12:48 Ответить
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21.07.2025 12:55 Ответить
Здається щось твориться в країні що становиться з ніг на голову.Країною управляють ЗЕлені ідіоти.Не "потужні" менеджери,а бездарні ідіоти.Один відосики пише,а "сірий кардинал" Єрмак робить свою справу.
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21.07.2025 13:03 Ответить
 
 