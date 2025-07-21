СБУ без предупреждения пришла в САП с проверкой, - антикоррупционная прокуратура
Служба безопасности Украины пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП", - говорится в сообщении.
В САП отметили, что проверка организована, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке.
"Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП.
Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", - подытожили там.
Обыски в НАБУ
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
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ну-ну
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
І чи з назви першої випливає, що вона корупційна?
Аж засапалась...
Вони навмисне роблять порушення, щоб потім усе можна було легко оскаржити
а порушників не можливо було притягнути до відповідальності.
Це просто вистава для лохторату, а ще може відволікають увагу від чогось важливого!...
А як бути з вчининими порушеннями самими сбу?
Не в зелених країнах мрій повинна ж бути якась відповідальність?!?
Окрім звісно Татарова.