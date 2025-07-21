РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10393 посетителя онлайн
Новости Фото Обыск в НАБУ
5 030 19

Действующий нардеп от ОПЗЖ Христенко был агентом РФ и помог Боголюбову сбежать. Его подозревают в госизмене и влиянии на НАБУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Офиса Президента.

Федор Христенко получил подозрение
Федор Христенко получил подозрение

Как отмечается, после начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал за границу и оттуда продолжал свою противоправную деятельность. Установлено, что народного депутата ФСБ РФ завербовала в период правления В. Януковича, и он активно выполнял задания российской спецслужбы во время "Революции Достоинства".

По данным Офиса генпрокурора, в ходе расследования получены доказательства его тесных контактов с Юрием Иванющенко - резидентом спецслужб России на территории так называемой "ДНР" и коллаборационистом, ныне уже покойным, Арменом Саркисяном.

По данным следствия, подозреваемый Христенко также наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ.

"Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которому сегодня прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Другой чиновник, с которым у народного депутата происходили контакты, - руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Есть доказательства, что жена Скомарова в 2022 году покидала страну на автомобиле, принадлежавшем семье беглого нардепа Христенко", - говорится в сообщении.

Также читайте: ЦПК об обысках в НАБУ: Только открытые судебные заседания покажут, объективен ли процесс 

Помощь Боголюбову

Задокументировано, что подчиненные Скомарова детективы НАБУ по поручению народного депутата Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову. В частности установлено, что двое сотрудников Бюро сопровождали беглого олигарха в поезде, во время его бегства за границу.

"Кроме того, по имеющейся у следствия информации, другой украинский олигарх Игорь Коломойский тоже планировал решить свои уголовные дела с помощью Скомарова, в случае его победы в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности, где он принимал участие", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Также читайте: СБУ и Офис генпрокурора без постановлений суда проводят следственные действия у сотрудников НАБУ, - пресс-центр Бюро

Подозрение Христенко

Прокуроры Офиса Генпрокурора народному депутату Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Служба безопасности Украины продолжает документировать факты возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро и разоблачать работников, которые с ними сотрудничают.

Автор: 

НАБУ (4256) Боголюбов Геннадий (110) государственная измена (1590) Христенко (6) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Офис Генпрокурора (2542)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
ОПЗЖ і держзрада? Та не може такого бути!!!!!!!!!! Це ж монобільшість!
показать весь комментарий
21.07.2025 11:29 Ответить
+15
Чинний нардеп. Тому і після 2022-го голосував. І нехай мені хтось пояснить, як саме оте христенко з опзж впливало на НАБУ? Бо як на СБУ і Генпрокуратуру впливають Татаров, Жрмак та інші вихідці з цієї ж ОПЗЖ всім відомо. І ще. Чому "впливу" того христенка на НАБУ не заважали до того часу, доки НАБУ не відкрило справи по Чернишову і Стефанішиній? Все нормально було? Просто цвкаво.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:39 Ответить
+14
Там більше половини таких підАрів сидить
показать весь комментарий
21.07.2025 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там більше половини таких підАрів сидить
показать весь комментарий
21.07.2025 11:24 Ответить
Всі
показать весь комментарий
21.07.2025 11:26 Ответить
ОПЗЖ і держзрада? Та не може такого бути!!!!!!!!!! Це ж монобільшість!
показать весь комментарий
21.07.2025 11:29 Ответить
а цей депутат з ОПЗЖ як голосував до 22 року ? Разом зі слугами урода ?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:31 Ответить
Чинний нардеп. Тому і після 2022-го голосував. І нехай мені хтось пояснить, як саме оте христенко з опзж впливало на НАБУ? Бо як на СБУ і Генпрокуратуру впливають Татаров, Жрмак та інші вихідці з цієї ж ОПЗЖ всім відомо. І ще. Чому "впливу" того христенка на НАБУ не заважали до того часу, доки НАБУ не відкрило справи по Чернишову і Стефанішиній? Все нормально було? Просто цвкаво.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:39 Ответить
Чомусь маю чуйку, що саме Єрмак хотів, щоб саме Скомаров очолив БЕБ, і саме тому підконтрольний Єрмаку уряд Шмигаля відмовився призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:33 Ответить
Відомо, новий уряд вже його затвердив ??
показать весь комментарий
21.07.2025 12:18 Ответить
там 100% жопоблаку і 90% француватих зе слуг є агентами кацапів !!! перші з них "найвеличніший" зе-лідор та його регент дермак !!!
показать весь комментарий
21.07.2025 11:40 Ответить
Усьо ж парішалі в ОПУ, з татаровим, аброхамієм, ригоАНАЛЬНИМИ???
Ніколи ж, такого московського лайна у стефанчуків та ВРУ, не було, аж ось тобі, знову!!! А може, патіхаму, в лєс?…Як бакай, і на мацковію, до сівковича, деркача, мертвечука!?!?!?
Бойко з Тимошенко, приємно вражені, не тільки ж, від них, московське лайно тече з ВРУ !!??…
Сирійці, ті більш дієво з таким, московським та башарівським лайном, вирішують, без шоу, від портновських заробітчан у мантіях та прокурорських!
Жодного, повторного рецидиву!!! Лише нагадування, для наступних…
показать весь комментарий
21.07.2025 11:43 Ответить
а коли агента "Козир" розкриють ?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:45 Ответить
після виборів. І те - підозру оголосять заочно.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:51 Ответить
🤣
показать весь комментарий
21.07.2025 12:24 Ответить
В раді сидить Гетьманцев, агент Сівковича. Не муляє вам?
показать весь комментарий
21.07.2025 12:02 Ответить
Головні друзі Слуг є осередком ФСБ? Від кого вони отримують всказівки по голосуванню у Раді?
показать весь комментарий
21.07.2025 12:11 Ответить
Пишить вірно! Не "заборонеоії патії", а "чиної партії с забороненою назовою"!
показать весь комментарий
21.07.2025 12:37 Ответить
Весь світ - ерефія, а люди в ньому - агенти. Це все дуже смердить совком і вибірковим правосуддям
показать весь комментарий
21.07.2025 12:51 Ответить
чого ж він досі чинний нардеп? Не на часі?
показать весь комментарий
21.07.2025 13:05 Ответить
 
 