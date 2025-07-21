Действующий нардеп от ОПЗЖ Христенко был агентом РФ и помог Боголюбову сбежать. Его подозревают в госизмене и влиянии на НАБУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Офиса Президента.





Как отмечается, после начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал за границу и оттуда продолжал свою противоправную деятельность. Установлено, что народного депутата ФСБ РФ завербовала в период правления В. Януковича, и он активно выполнял задания российской спецслужбы во время "Революции Достоинства".

По данным Офиса генпрокурора, в ходе расследования получены доказательства его тесных контактов с Юрием Иванющенко - резидентом спецслужб России на территории так называемой "ДНР" и коллаборационистом, ныне уже покойным, Арменом Саркисяном.

По данным следствия, подозреваемый Христенко также наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ.

"Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которому сегодня прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Другой чиновник, с которым у народного депутата происходили контакты, - руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Есть доказательства, что жена Скомарова в 2022 году покидала страну на автомобиле, принадлежавшем семье беглого нардепа Христенко", - говорится в сообщении.

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Помощь Боголюбову

Задокументировано, что подчиненные Скомарова детективы НАБУ по поручению народного депутата Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову. В частности установлено, что двое сотрудников Бюро сопровождали беглого олигарха в поезде, во время его бегства за границу.

"Кроме того, по имеющейся у следствия информации, другой украинский олигарх Игорь Коломойский тоже планировал решить свои уголовные дела с помощью Скомарова, в случае его победы в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности, где он принимал участие", - добавляют в Офисе генпрокурора.

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Подозрение Христенко

Прокуроры Офиса Генпрокурора народному депутату Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Служба безопасности Украины продолжает документировать факты возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро и разоблачать работников, которые с ними сотрудничают.