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Ексголова НБУ Шевченко зміг уникнути екстрадиції з Австрії завдяки війні, – голова НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос

Земельний суд з кримінальних справ Відня відмовився задовольнити запит українських правоохоронців на екстрадицію ексголови Нацбанку Кирила Шевченка через війну в Україні.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Стосовно ексголови Нацбанку, то Офіс генпрокурора направив до Відня запит про його екстрадицію ще у травні 2023 року. У серпні того ж року Земельний суд з кримінальних справ Відня відмовив у його екстрадиції, причина – війна в Україні", – сказав голова НАБУ.

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Як повідомлялося, НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку.

За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року.

Його підозрюють в організації схеми незаконного виведення коштів на суму понад 200 млн грн у 2014-2020 роках з державного "Укргазбанку", який він очолював до призначення головою правління НБУ.

У вересні 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування у цій справі, а у лютому 2025 року її передали до суду.

На початку грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

НАБУ (1558) НБУ (9424) Укргазбанк (265) Шевченко Кирило (153) Кривонос Семен (6)


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а як він зміг виїхати, теж тільки завдяки війні?
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08.07.2025 14:23 Відповісти
і крав завдяки ї з Укргазу такий потужний шлейф тягнувся проваджень, що аж головою НБУ став. туляк, тульські робята такі...
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08.07.2025 14:26 Відповісти
і що цікаво, блоги цього корупціонера з Відня, Кирило Шевченко, щомісяця тегаються на сайті.
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08.07.2025 14:25 Відповісти
А в Австрії на самокатах не їздять?
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08.07.2025 14:27 Відповісти
А красти лями можна а коли до нігтя - то війна - причину завжди можна знайти - Фірташ каже шо він в Україні політично переслідуваний і туди йому зась - залишаються тільки повістки - як Портнову
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08.07.2025 14:28 Відповісти
У вас завжди так...тто куй довгий то майка коротка
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08.07.2025 14:30 Відповісти
А Кирило Шевченко - це часом не бувший голова банку Мрія ?
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08.07.2025 14:42 Відповісти
Тера-банк, потім Фінік. І там і там вкрадені гроші вкладників через австрійській Майнлбанк.
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08.07.2025 14:55 Відповісти
заслуговує ордену Самоката.
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08.07.2025 14:53 Відповісти

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