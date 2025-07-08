Ексголова НБУ Шевченко зміг уникнути екстрадиції з Австрії завдяки війні, – голова НАБУ

Земельний суд з кримінальних справ Відня відмовився задовольнити запит українських правоохоронців на екстрадицію ексголови Нацбанку Кирила Шевченка через війну в Україні.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Стосовно ексголови Нацбанку, то Офіс генпрокурора направив до Відня запит про його екстрадицію ще у травні 2023 року. У серпні того ж року Земельний суд з кримінальних справ Відня відмовив у його екстрадиції, причина – війна в Україні", – сказав голова НАБУ.

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Як повідомлялося, НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку.

За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року.

Його підозрюють в організації схеми незаконного виведення коштів на суму понад 200 млн грн у 2014-2020 роках з державного "Укргазбанку", який він очолював до призначення головою правління НБУ.

У вересні 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування у цій справі, а у лютому 2025 року її передали до суду.

На початку грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою.