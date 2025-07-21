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Новини Обшук у НАБУ
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Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Його підозрюють у держзраді та впливі на НАБУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Офісу Президента.

Федір Христенко отримав підозру
Федір Христенко отримав підозру

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Встановлено, що народного депутата ФСБ РФ завербувала в період правління В. Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час "Революції Гідності".

За даними Офісу генпрокурора, під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб Росії на території так званої "ДНР" та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

За даними слідства, підозрюваний Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ.

"Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якому сьогодні прокуратура повідомила про підозру в пособництві державі-агресору.

Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЦПК про обшуки в НАБУ: Лише відкриті судові засідання покажуть, чи є процес об’єктивним

Допомога Боголюбову

Задокументовано, що підлеглі Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон.

"Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь", - додають в Офісі генпрокурора.

Також читайте: СБУ та Офіс генпрокурора без ухвал суду проводять слідчі дії у співробітників НАБУ, - пресцентр Бюро

Підозра Христенку

Прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Христенку заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора Служба безпеки України продовжує документувати факти можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро та викривати працівників, які з ними співпрацюють.

Автор: 

НАБУ (5131) Боголюбов Геннадій (302) державна зрада (1737) Христенко (6) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (493) Офіс Генпрокурора (3335)


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Топ коментарі
+27
ОПЗЖ і держзрада? Та не може такого бути!!!!!!!!!! Це ж монобільшість!
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21.07.2025 11:29 Відповісти
+16
Чинний нардеп. Тому і після 2022-го голосував. І нехай мені хтось пояснить, як саме оте христенко з опзж впливало на НАБУ? Бо як на СБУ і Генпрокуратуру впливають Татаров, Жрмак та інші вихідці з цієї ж ОПЗЖ всім відомо. І ще. Чому "впливу" того христенка на НАБУ не заважали до того часу, доки НАБУ не відкрило справи по Чернишову і Стефанішиній? Все нормально було? Просто цвкаво.
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21.07.2025 11:39 Відповісти
+15
Там більше половини таких підАрів сидить
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21.07.2025 11:24 Відповісти
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Там більше половини таких підАрів сидить
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21.07.2025 11:24 Відповісти
Всі
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21.07.2025 11:26 Відповісти
ОПЗЖ і держзрада? Та не може такого бути!!!!!!!!!! Це ж монобільшість!
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21.07.2025 11:29 Відповісти
а цей депутат з ОПЗЖ як голосував до 22 року ? Разом зі слугами урода ?
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21.07.2025 11:31 Відповісти
Чинний нардеп. Тому і після 2022-го голосував. І нехай мені хтось пояснить, як саме оте христенко з опзж впливало на НАБУ? Бо як на СБУ і Генпрокуратуру впливають Татаров, Жрмак та інші вихідці з цієї ж ОПЗЖ всім відомо. І ще. Чому "впливу" того христенка на НАБУ не заважали до того часу, доки НАБУ не відкрило справи по Чернишову і Стефанішиній? Все нормально було? Просто цвкаво.
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21.07.2025 11:39 Відповісти
Чомусь маю чуйку, що саме Єрмак хотів, щоб саме Скомаров очолив БЕБ, і саме тому підконтрольний Єрмаку уряд Шмигаля відмовився призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.
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21.07.2025 11:33 Відповісти
Відомо, новий уряд вже його затвердив ??
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21.07.2025 12:18 Відповісти
там 100% жопоблаку і 90% француватих зе слуг є агентами кацапів !!! перші з них "найвеличніший" зе-лідор та його регент дермак !!!
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21.07.2025 11:40 Відповісти
Усьо ж парішалі в ОПУ, з татаровим, аброхамієм, ригоАНАЛЬНИМИ???
Ніколи ж, такого московського лайна у стефанчуків та ВРУ, не було, аж ось тобі, знову!!! А може, патіхаму, в лєс?…Як бакай, і на мацковію, до сівковича, деркача, мертвечука!?!?!?
Бойко з Тимошенко, приємно вражені, не тільки ж, від них, московське лайно тече з ВРУ !!??…
Сирійці, ті більш дієво з таким, московським та башарівським лайном, вирішують, без шоу, від портновських заробітчан у мантіях та прокурорських!
Жодного, повторного рецидиву!!! Лише нагадування, для наступних…
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21.07.2025 11:43 Відповісти
а коли агента "Козир" розкриють ?
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21.07.2025 11:45 Відповісти
після виборів. І те - підозру оголосять заочно.
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21.07.2025 11:51 Відповісти
🤣
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21.07.2025 12:24 Відповісти
В раді сидить Гетьманцев, агент Сівковича. Не муляє вам?
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21.07.2025 12:02 Відповісти
Головні друзі Слуг є осередком ФСБ? Від кого вони отримують всказівки по голосуванню у Раді?
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21.07.2025 12:11 Відповісти
Пишить вірно! Не "заборонеоії патії", а "чиної партії с забороненою назовою"!
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21.07.2025 12:37 Відповісти
Весь світ - ерефія, а люди в ньому - агенти. Це все дуже смердить совком і вибірковим правосуддям
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21.07.2025 12:51 Відповісти
чого ж він досі чинний нардеп? Не на часі?
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21.07.2025 13:05 Відповісти
Понабирали вражин, а зараз активну роботу демонструють. СБУ саме в пуху по вуха. У воєнний час мав би працювати закон про неблагонадійність. Кожний кандидат мав би проходити крізь сито повного контролю. Немає довіри- «вег»! Там клубок агентів і їх помічників, що вірою і правдою продовжують служити москві за гроші. Московити добре прорахували зажерливість укрАінскаґа сєлюка.
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21.07.2025 13:22 Відповісти
СБУ,ви трусоніть ще фракцію"Слуга народа" за зв'язки з ОПЗЖопою в Верховній Раді яка розчинилася в різних групах.
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21.07.2025 13:22 Відповісти
 
 