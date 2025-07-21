Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Його підозрюють у держзраді та впливі на НАБУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Офісу Президента.





Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Встановлено, що народного депутата ФСБ РФ завербувала в період правління В. Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час "Революції Гідності".

За даними Офісу генпрокурора, під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб Росії на території так званої "ДНР" та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

За даними слідства, підозрюваний Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ.

"Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якому сьогодні прокуратура повідомила про підозру в пособництві державі-агресору.

Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка", - йдеться у повідомленні.

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Допомога Боголюбову

Задокументовано, що підлеглі Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон.

"Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь", - додають в Офісі генпрокурора.

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Підозра Христенку

Прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Христенку заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора Служба безпеки України продовжує документувати факти можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро та викривати працівників, які з ними співпрацюють.