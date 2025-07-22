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Новости Давление на НАБУ
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Рада хочет сегодня подчинить НАБУ генпрокурору, - Железняк

НАБУ хотят подчинить генеральному прокурору

В Верховной Раде хотят принять правку, которая позволит подчинить НАБУ генеральному прокурору.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня через законопроект 12414 (изменения в УК) будут тянуть правку подчинять по факту НАБУ генпрокурору и дать возможность во время военного положения передавать дела по подследственности НАБУ другим правоохранительным органам.... Ну и САП после этого законопроекта по факту превратятся в свадебных генералов. Короче, обнуляют НАБУ и САП", - рассказал парламентарий.

Железняк отметил, что за это уже сегодня хотят голосовать в Раде.

"Только первые полторы страницы...

1. Руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генпрокурор, а не руководитель САП. Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.

2. Генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору.

3. Убирается норма о запрете забирать у НАБУ производства", - сказал он.

НАБУ хотят подчинить генеральному прокурору

Также читайте: Послы G7 заявили о "серьезном беспокойстве" из-за атаки на НАБУ и хотят встречи с правительством

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) Железняк Ярослав (448)


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Топ комментарии
+19
Тобто , Зеленський і дЄрмак дуже хочуть підпорядкувати під себе
НАБУ , оскільки генеральний прокурор вже в кишені Зе ,
правильно ?
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22.07.2025 10:55 Ответить
+17
Реванш антимайданівьких сил і кінець революції Гідності.
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22.07.2025 10:58 Ответить
+9
Відкритий ПРокремлівсько-слугоОПУзажопний бесПРєдєл в Україні під час війни з рашкою навіть Янукович усією медведчуківською ратью Портнових не зміг би мріяти ПРо таке
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22.07.2025 11:00 Ответить
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ну то нахєра взагалі те набу? сказали би тій Європі - ідіть в жопу, не буде у нас ніяких набу-барабу.
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22.07.2025 10:54 Ответить
Європа грошей не дає - європейські закони не приймаються. Все логічно, з боку зелених шантажистів.
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22.07.2025 10:58 Ответить
Та ця сволота давно сказала і Європі, іАмереці «йдіть в раку», але продовжує скиглити і канючити, вимагаючи кошти!
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22.07.2025 11:04 Ответить
а на хера взагалі просрочене тЗЕЙЛО , якє гірше сраліна , якого біса воно кришує всіх зрадників( баканова, шефіра, ………! Всіх мегамародерів (…Чернишова …, шарапова, ліева, еммануілова, Резнікова! Умерова, стефанішину, Міндіча………?
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22.07.2025 11:58 Ответить
Не довго музика грала....
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22.07.2025 10:54 Ответить
Тобто , Зеленський і дЄрмак дуже хочуть підпорядкувати під себе
НАБУ , оскільки генеральний прокурор вже в кишені Зе ,
правильно ?
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22.07.2025 10:55 Ответить
Абсолютнно вірно!
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22.07.2025 10:58 Ответить
З чого розпочали то до того прийшли.
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22.07.2025 10:56 Ответить
Емануель, у е?
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22.07.2025 10:57 Ответить
Тобто - влада пішла ва-банк...
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22.07.2025 10:57 Ответить
Навіщо взагалі всі ці органи, коли є ОПа ?
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22.07.2025 10:57 Ответить
Так і є!
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22.07.2025 11:01 Ответить
А накуя , та жОПа ? Ермак, це вжє Україна Доголосувались , убогі барани Так вам і треба , нехай " нелох" з кумом Чернишовим обкрадають вас
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22.07.2025 12:02 Ответить
Реванш антимайданівьких сил і кінець революції Гідності.
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22.07.2025 10:58 Ответить
Це сталось ще в 2019 році, а ви й не помітили.
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22.07.2025 11:00 Ответить
Це вже реальний кінець. Але чому мовчить Європа? Адже створення незалежного НАБУ це була одна з умов для безвізу!
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22.07.2025 11:16 Ответить
Реванш і кінець тому що революції не було. Влада мафіозно-олігархічних кланів залишилась.
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22.07.2025 11:59 Ответить
Відкритий ПРокремлівсько-слугоОПУзажопний бесПРєдєл в Україні під час війни з рашкою навіть Янукович усією медведчуківською ратью Портнових не зміг би мріяти ПРо таке
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22.07.2025 11:00 Ответить
Йшли в Європу а залізли в попу.
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22.07.2025 11:01 Ответить
Украйонський виборець і не вилазив з неї ніколи.
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22.07.2025 11:02 Ответить
єрмаківщина...
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22.07.2025 11:01 Ответить
Сракоголовія великої частини населення України.
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22.07.2025 11:03 Ответить
Ніч довгих ножів вже скоро в історії новітньої України...
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22.07.2025 11:02 Ответить
А хто її буде робити, ті що серуть у штани як бачать Бус на дорозі???
Всі іньші зайняті. Та й не можна зараз - війна, от красти можна, узурпацією влади займатися можна а все іньше "неначасі".....
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22.07.2025 11:11 Ответить
Не бояться , а не ризикують лише тому , що люди не хочуть діяти на руку москалям створюючи умови для дестабілізації країни . Не було б зовнішнього ворога - вся поліція разом з тітушками з ТЦК ( не беремо до уваги працівників цих структур ,що намагаються діяти в рамках закону ) та зеленою шоблою - вже давно ховалися б по лісам та підвалам.
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22.07.2025 11:15 Ответить
Александр Штундер у тому то й проблема що війна й ЗЕкоМанда цим користується в їх обмежень , як бачимо , немає . А у Патріотів України обмеження є , нажаль так виглядає ситуація.
Потрібні шляхи як провести вибори доки д'Єрмак, Татаров та Зе не добили країну остаточно. Вже зрозуміло що Зеленський сам не піде з влади.
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22.07.2025 11:34 Ответить
ну що ж-повернулись до стартових позицій-до янека
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22.07.2025 11:02 Ответить
Єрик хоче стати самодержцем? Сміливо...
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22.07.2025 11:02 Ответить
Мабуть вже й трон виготовив, ховає десь в підвалі ОПи. Час від часу спускається, щоб приміряти сідушку власною сракою
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22.07.2025 11:06 Ответить
Прийде Залужний демократія ввдновиться , тож тримайтеся
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22.07.2025 11:03 Ответить
Не створюйте собі кумирів...згадайте, де Залужний захищав свою дисертацію і про що була та дисертація. Я б, якщо чесно, краще б вже за Порошенка голосував, ніж за Залужного...Порошенко хоч з Ківаловим не корефанив після 2014го...
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22.07.2025 11:06 Ответить
Порошенко створив партію регіонів і працював у януковоща ... тож даруйте краще Залужного... другий раз на граблі не потрібно наступати, а іти далі.
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22.07.2025 11:10 Ответить
"тож даруйте краще Залужного"

Залужний захищав дисертацію у Кивалова. Ви знаєте, хто такий Кивалов?
Це означає, що Залужний не розірвав зв'язків з Партією Регіонів і після 2014 року.
А дисертація була на тему обоснування необхідності підвищеної відповідальности на фронті солдатів і відсутності покарання для командирів - тобто обоснування трешу, який вбиває мотивацію захисників України зараз.
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22.07.2025 11:27 Ответить
,🤣🤣🤣
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22.07.2025 11:11 Ответить
Тепер пройдуть в Стамбулі переговори з Росією що буде закритими секретними договорняками про капітуляцію з умовою збереження влади Зеленського- Єрмака.
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22.07.2025 11:04 Ответить
https://nabu.gov.ua/about-the-bureau/

изучите и отпадут всякие сомнения
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22.07.2025 11:05 Ответить
Гниди прокацапські ще дограються...
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22.07.2025 11:06 Ответить
Писав і буду писати,виборці зеленського безмозглі ********,які своїми руками зробили суіцид Україні.Де ви знесуни *****,агов ??
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22.07.2025 11:06 Ответить
Зеленський будує диктатуру. Це зрозуміло ще з 2020року (як мінімум).
Тому й допомога лімітована бо не бажають ЄС та США зростити ще одного диктатора у Європі.
Й зупинити ЗЕ , поки , сил в Україні немає, вони роблять все що бажають а проти них щось робити "неначасі".... вибори "неначасі", а красти начасі для їх.....
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22.07.2025 11:07 Ответить
Одних заганяють в окопи, щоб інші могли далі красти, країна мрій, за яку кожен має хотіти померти в окопі доки фронт стоїть ми будемо красти, бо в разі якщо він впаде і ми втікатимемо, щоб в нас було бабло з чим утікати
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22.07.2025 11:10 Ответить
Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра,😁
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22.07.2025 11:20 Ответить
Пропоную після підпорядкування Генпрокурору НАБУ змінити офіційну назву , для більш чіткого розуміння оновленної структури - наприклад на ******
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22.07.2025 11:10 Ответить
ану хто перешкодить ***********? А НІХТО!
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22.07.2025 11:12 Ответить
В 2019 році сталась подія яка привела Україну в теперішній стан як в 2010 році через не дозрілу еліту яка не в змозі очолити державотворення і це веде до подій які принесуть в майбутньому важкі наслідки.
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22.07.2025 11:13 Ответить
Европа и США ОБЯЗАНЫ присечь всякую помощь Украине в плане оплачивания чего либо кроме материальной военной помощи. Денег 0. Покрытие бюджета - 0. Я мечтаю о том что бы дефицит в 50% никем не финансировался. Только тогда можно ожидать реакцию конченых калбасников и желудочников, которые позабыли уже что у нас война, и латентно за зеленых ублюдков... Как они запоют когда зарплаты не будет, пенсии не будет, соц пособий не будет...
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22.07.2025 11:13 Ответить
Вони просто підвищать податки докрадуть все що можна докрасти і втечуть на захід, коли вже буде повна ж..па
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22.07.2025 11:33 Ответить
Лідери Майдану говорили одне а творили друге.Аваков що витворяв.Він є тим хто вбив першим цвях в віко гроба смерті Майдану знищивши Сашка Білого і повернув ментівську мафію.І так всі кинувшись грабити та набивати кишені і привели до влади цю зелену зграю шакалів.
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22.07.2025 11:22 Ответить
зробили це разом
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22.07.2025 11:24 Ответить
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22.07.2025 11:41 Ответить
А навіщо тоді взагалі НАБУ і вся ця шалена купа органів? Це вже за межею!
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22.07.2025 11:50 Ответить
Захід ще 10 років тому почав наполегливо допомагати Україні і вимагати створити незалежну антикорупційну систему (НАБУ, САП, ВАКС). Сьогодні на Заході через війну змістилися пріоритети. Сьогодні всім нам в першу чергу потрібна перемога над ****** і його касапами.
Чинну владу України на Заході нині подають як представників народу що б'ється, і ототожнюють їх разом; інакше це не заходить західному обивателю. Бо він любить образами, і не хоче влазити в тонкощі української політичної кухні.
Влада України критично залежить від Заходу і тому у головних питаннях має рухатися у геополітичному коридорі, узгодженому із союзниками. І це єдино логічно. І поки це відбувається, то там багато на що заплющують очі (більше, ніж до війни).
Але це не означає, що на антикорупційні органи дозволено наїжджати. Це не означає, що цих наїздів не помічають на Заході. І до війни після таких необґрунтованих наїздів посли G-7 вимагали б рандеву з української владою та пояснень; і вчора стався аналогічний демарш. Але сьогодні таке трапляється набагато рідше, бо на таких зустрічах сьогодні тема одна - війна, зброя, санкції.
Інша причина того, що послабла увага Заходу до наїздів української влади на антикорупційні органи полягає в тому, що в США змінилася влада. З-за Трампа в Америці вже не такі непримиренні до фактів корупції, як за Байдена, наприклад, бо Трамп сам - торгаш, та навіть типовий барига (порівняйте його діяльність в бізнесі з Порошенком - і ви зрозумієте, наскільки Саакашвілі набрехав українському народу).
Тому нині доводиться констатувати в Україні значний регрес у боротьбі з корупцією - порівняно з періодом "до Зеленського".
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22.07.2025 11:52 Ответить
Хотів цей комент розмістити в блозі Москальової, але, виявляється, вона не любить критики (назвав її міхоботкою) витерла мій попередній комент і заборонила мені що-небуть коментувати...
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22.07.2025 11:56 Ответить
 
 