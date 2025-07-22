Рада хочет сегодня подчинить НАБУ генпрокурору, - Железняк
В Верховной Раде хотят принять правку, которая позволит подчинить НАБУ генеральному прокурору.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня через законопроект 12414 (изменения в УК) будут тянуть правку подчинять по факту НАБУ генпрокурору и дать возможность во время военного положения передавать дела по подследственности НАБУ другим правоохранительным органам.... Ну и САП после этого законопроекта по факту превратятся в свадебных генералов. Короче, обнуляют НАБУ и САП", - рассказал парламентарий.
Железняк отметил, что за это уже сегодня хотят голосовать в Раде.
"Только первые полторы страницы...
1. Руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генпрокурор, а не руководитель САП. Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.
2. Генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору.
3. Убирается норма о запрете забирать у НАБУ производства", - сказал он.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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НАБУ , оскільки генеральний прокурор вже в кишені Зе ,
правильно ?
Всі іньші зайняті. Та й не можна зараз - війна, от красти можна, узурпацією влади займатися можна а все іньше "неначасі".....
Потрібні шляхи як провести вибори доки д'Єрмак, Татаров та Зе не добили країну остаточно. Вже зрозуміло що Зеленський сам не піде з влади.
Залужний захищав дисертацію у Кивалова. Ви знаєте, хто такий Кивалов?
Це означає, що Залужний не розірвав зв'язків з Партією Регіонів і після 2014 року.
А дисертація була на тему обоснування необхідності підвищеної відповідальности на фронті солдатів і відсутності покарання для командирів - тобто обоснування трешу, який вбиває мотивацію захисників України зараз.
изучите и отпадут всякие сомнения
Тому й допомога лімітована бо не бажають ЄС та США зростити ще одного диктатора у Європі.
Й зупинити ЗЕ , поки , сил в Україні немає, вони роблять все що бажають а проти них щось робити "неначасі".... вибори "неначасі", а красти начасі для їх.....
Чинну владу України на Заході нині подають як представників народу що б'ється, і ототожнюють їх разом; інакше це не заходить західному обивателю. Бо він любить образами, і не хоче влазити в тонкощі української політичної кухні.
Влада України критично залежить від Заходу і тому у головних питаннях має рухатися у геополітичному коридорі, узгодженому із союзниками. І це єдино логічно. І поки це відбувається, то там багато на що заплющують очі (більше, ніж до війни).
Але це не означає, що на антикорупційні органи дозволено наїжджати. Це не означає, що цих наїздів не помічають на Заході. І до війни після таких необґрунтованих наїздів посли G-7 вимагали б рандеву з української владою та пояснень; і вчора стався аналогічний демарш. Але сьогодні таке трапляється набагато рідше, бо на таких зустрічах сьогодні тема одна - війна, зброя, санкції.
Інша причина того, що послабла увага Заходу до наїздів української влади на антикорупційні органи полягає в тому, що в США змінилася влада. З-за Трампа в Америці вже не такі непримиренні до фактів корупції, як за Байдена, наприклад, бо Трамп сам - торгаш, та навіть типовий барига (порівняйте його діяльність в бізнесі з Порошенком - і ви зрозумієте, наскільки Саакашвілі набрехав українському народу).
Тому нині доводиться констатувати в Україні значний регрес у боротьбі з корупцією - порівняно з періодом "до Зеленського".