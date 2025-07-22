Рада хочет сегодня подчинить НАБУ генпрокурору, - Железняк

В Верховной Раде хотят принять правку, которая позволит подчинить НАБУ генеральному прокурору.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня через законопроект 12414 (изменения в УК) будут тянуть правку подчинять по факту НАБУ генпрокурору и дать возможность во время военного положения передавать дела по подследственности НАБУ другим правоохранительным органам.... Ну и САП после этого законопроекта по факту превратятся в свадебных генералов. Короче, обнуляют НАБУ и САП", - рассказал парламентарий.

Железняк отметил, что за это уже сегодня хотят голосовать в Раде.

"Только первые полторы страницы...

1. Руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генпрокурор, а не руководитель САП. Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.

2. Генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору.

3. Убирается норма о запрете забирать у НАБУ производства", - сказал он.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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