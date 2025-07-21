Задержанный сотрудник проверялся СБУ в 2023-24 годах, никаких доказательств работы на спецслужбы РФ обнаружено не было, - НАБУ.

В Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали утверждение СБУ о возможном сотрудничестве работника НАБУ с представителем спецслужб РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"В августе 2023 года в НАБУ поступила информация от руководства СБУ о возможных рисках, связанных с одним из сотрудников Бюро. Речь шла о том, что в период службы в МВД (2012-2015 годы, то есть до начала работы в НАБУ), это лицо пересылало по электронной почте информацию о гражданах Украины одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

В материалах отмечалось, что упомянутый представитель УГО до 2012 года занимал должности в СБУ, а с 2012 по 2014 год возглавлял одно из подразделений в составе службы безопасности президента в составе УГО. По данным СБУ, после аннексии Крыма это лицо перешло на сторону страны-агрессора и с 2020 года работает в ФСО РФ.

Национальное бюро сразу включилось в установление обстоятельств. В рамках рабочего взаимодействия между НАБУ и СБУ была организована дополнительная проверка с участием определенных сотрудников НАБУ и одного из руководителей подразделений СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время совместной проверки никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связи представителя УГО с российскими спецслужбами, обнаружено не было.

Кроме того, НАБУ инициировало проведение опроса сотрудника с целью принятия решения о его дальнейшей службе или возможной дисциплинарной ответственности. "Однако СБУ настоятельно рекомендовала воздержаться от любых действий, чтобы не помешать их оперативной работе по другим связям бывшего работника УГО. СБУ также отметила, что упомянутые связи не касаются работника НАБУ, и контактов между ними не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Как сообщают в НАБУ, в августе 2024 года СБУ устно сообщила, что в ходе расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности - нет.

"С тех пор НАБУ неоднократно обращалось в СБУ с просьбой предоставить официальное документальное подтверждение результатов проверки, чтобы принять обоснованное решение - о возможной ответственности или дальнейшего прохождения службы. По состоянию на сегодня ни одного официального ответа Бюро не получило. Единственное публичное упоминание об этом эпизоде появилось в сообщении СБУ в соцсетях 21 июля 2025 года", - отметили в НАБУ.

Напоминаем, 21 июля СБУ сообщила, что в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для российской спецслужбы.