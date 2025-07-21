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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ
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Задержанный сотрудник проверялся СБУ в 2023-24 годах, никаких доказательств работы на спецслужбы РФ обнаружено не было, - НАБУ.

набу

В Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали утверждение СБУ о возможном сотрудничестве работника НАБУ с представителем спецслужб РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"В августе 2023 года в НАБУ поступила информация от руководства СБУ о возможных рисках, связанных с одним из сотрудников Бюро. Речь шла о том, что в период службы в МВД (2012-2015 годы, то есть до начала работы в НАБУ), это лицо пересылало по электронной почте информацию о гражданах Украины одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

В материалах отмечалось, что упомянутый представитель УГО до 2012 года занимал должности в СБУ, а с 2012 по 2014 год возглавлял одно из подразделений в составе службы безопасности президента в составе УГО. По данным СБУ, после аннексии Крыма это лицо перешло на сторону страны-агрессора и с 2020 года работает в ФСО РФ.

Национальное бюро сразу включилось в установление обстоятельств. В рамках рабочего взаимодействия между НАБУ и СБУ была организована дополнительная проверка с участием определенных сотрудников НАБУ и одного из руководителей подразделений СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время совместной проверки никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связи представителя УГО с российскими спецслужбами, обнаружено не было.

Кроме того, НАБУ инициировало проведение опроса сотрудника с целью принятия решения о его дальнейшей службе или возможной дисциплинарной ответственности. "Однако СБУ настоятельно рекомендовала воздержаться от любых действий, чтобы не помешать их оперативной работе по другим связям бывшего работника УГО. СБУ также отметила, что упомянутые связи не касаются работника НАБУ, и контактов между ними не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Как сообщают в НАБУ, в августе 2024 года СБУ устно сообщила, что в ходе расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности - нет.

"С тех пор НАБУ неоднократно обращалось в СБУ с просьбой предоставить официальное документальное подтверждение результатов проверки, чтобы принять обоснованное решение - о возможной ответственности или дальнейшего прохождения службы. По состоянию на сегодня ни одного официального ответа Бюро не получило. Единственное публичное упоминание об этом эпизоде появилось в сообщении СБУ в соцсетях 21 июля 2025 года", - отметили в НАБУ.

Напоминаем, 21 июля СБУ сообщила, что в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для российской спецслужбы.

НАБУ (4256) СБУ (20204) шпионаж (1430)


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Топ комментарии
+4
Тобто СБУ підсунуло в набу агента ручні, а потім прийшло його викривати з обшуками?
Нормально...точніше не нлрмально
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21.07.2025 20:46 Ответить
+3
Хто перевіряв,може Зінка?
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21.07.2025 20:40 Ответить
+2
О боже мій, та всім нас рать. Не роботягу ж з заводу закатували.
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21.07.2025 20:38 Ответить
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О боже мій, та всім нас рать. Не роботягу ж з заводу закатували.
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21.07.2025 20:38 Ответить
Пташенята Баканова...
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21.07.2025 20:38 Ответить
а може жабогадюкінг Татарівських орлів-спеців? Ну щодо ДБР -то його вірні, шакали були й є!!! А от щодо НАБУ та СБУ...СБУ МАЮТЬ ГЕРОЇВ ТА ПАТРІОТІВ - доведено! впевнена в СБУ сидять й орли Татарова , але хитрі специ патріоти Татарова на іксу вєртєлі А які заслуги памʼятаємо у НАБУ? Заведення справи проти Умєрова , була а де вона зараз ? Доречі, було доручення спецуказ від ВАКС для НАБУ завести справу проти Умєрова ще у кріслі керівника Держмайна Рівно за два тижні - його Єрмаком заховав у крісло міністра оборони...
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21.07.2025 20:55 Ответить
Хто перевіряв,може Зінка?
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21.07.2025 20:40 Ответить
це діктатура в повний зріст без рішення суду зачистка останіх органів неподвластних владі це помста за Чернишова за викриття оборуток інших зелени рил біля корита і все це підводиться під держраду звязки з росією щоб народ не так реагував а вони зачистили забрали всі справи які були зібрани на блатне прикоритне шобло теперь усе похоронять такі методи все під кальку раши ці брехуни стілки врали що їхні сьогоднішні заяви проі іхню честну боротьбу з правопорущеннями визиватільки огиду до цього дійства. Тримайте скоро як в рашці за пошук матеріалів в інтернеті проти Зе команди будуть зе трійки виносити рішення хто не згоден з верховним то позбавлення Вас громадянства та накладення на Вас санкцій оце вони краще всього можуть робити після першого великого крадівництва
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21.07.2025 20:46 Ответить
Тобто СБУ підсунуло в набу агента ручні, а потім прийшло його викривати з обшуками?
Нормально...точніше не нлрмально
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21.07.2025 20:46 Ответить
це не про "Магамедрасулова, це про оцей епізод: "Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ"
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21.07.2025 20:47 Ответить
Допис СБУ в соцмережі. Це вже дно, чи є куди ще падати?
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21.07.2025 20:50 Ответить
Баканова з кулінічем, сам сівкович з деркачем знав, мертвечук може засвідчити, і що, воно меньше нагадило Україні, з 2019 року??
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21.07.2025 20:59 Ответить
Как и писал ранее. Они просто достали все что у них было на НАБУшников. Это не операция.
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21.07.2025 21:15 Ответить
Напомню что такая кадровая политика по засовыванию российской агентуры в госорганы массово и тотально происходила за правления Порошенка! И эта российская гнида тоже попала в НаБу при Парашенко!
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21.07.2025 21:19 Ответить
Напомни себе подмьіться, а то від тебе подоляцьким лайном несе
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21.07.2025 21:32 Ответить
Задержанный Руслан Магомедрасулов в НАБУ с 2015 года назначен Петром Порошенком! Мы помним как Порошенко всех украинец в органах на кавказцев поменял!
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21.07.2025 21:35 Ответить
"...у серпні 2024 року СБУ усно повідомила..." ну і де шукати кінці, якого результату ми хочемо від СБУ, НАБУ, САП... якщо в них все діловодство, в усній формі, за бакалом пива ведеться.
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21.07.2025 21:25 Ответить
зелена шобла захоплює владу все більше в більше.
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21.07.2025 21:25 Ответить
Шерстяную шкуру задержали! Какая жалость!
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21.07.2025 21:31 Ответить
Шерстяной тебе в зеркале бухую льібу тянет
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21.07.2025 21:33 Ответить
Ти дивись як шабунінци-соросята відмазуються.
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21.07.2025 21:31 Ответить
Не перетрудись, подляк не заціне
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21.07.2025 21:34 Ответить
 
 