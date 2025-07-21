Массовые обыски по фактам ДТП, произошедших 2-4 года назад, выглядят непонятными, - заявление НАБУ
В НАБУ прокомментировали сообщение о подозрении трем своим работникам по фактам участия в дорожно-транспортных происшествиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Бюро.
"Речь идет о трех отдельных ДТП, которые имели место в 2021 (два события) и 2023 годах (одно событие). В каждом из случаев работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и сообщили в соответствующие органы. Это зафиксировано должным образом и подтверждено выводами служебных расследований, проведенных Управлением внутреннего контроля НАБУ.
Сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот - максимально способствовали установлению обстоятельств событий и предоставляли все необходимые объяснения и документы по требованию следствия", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что проведение массовых обысков по фактам событий, которые произошли два-четыре года назад и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей выглядят непонятными.
"Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие.
Отметим, что процессуальные решения должны основываться на принципах правомерности, обоснованности и пропорциональности", - подытожили в Бюро.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
В ГБР заявили, что трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении в совершении ДТП, которые привели к увечьям потерпевших.
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Але як так сталося що з "героїв" тих ДТП як з гуся вода? У самого супер пурер некорумпованого НАБУ з сертифікатом від ЦПК?
Оце незрозуміло...
- Чи хтось знає випадки коли після скоєння ДТП, з будь якими наслідками, до винуватця приходили з обшуком хоч додму хоч на роботу?
Максимум шо могли шукати то автомобіль яким вчинили ДТП перевірити на алкоголь чи наркоту..
Вітаю всіх дружніх владі корупціонерів з ОП, Кабміну, ВР та інших держструктур. Сьогодні на вашій вулиці свято!
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Татаров сьогодні може відкорковувати пляшку Pеtrus чи 6-ти літрову пляшку Dom Perignon Rose Gold Methuselah. Бо сьогодні в його руках опинився справжній скарб і гачок, на якому буде намало "великої риби". А також багато хто з корупціонерів дізнається, що він був у фокусі антикорупційних органів та знищить всі докази чи взагалі "тихенько піде у ліс".
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.