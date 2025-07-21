Массовые обыски по фактам ДТП, произошедших 2-4 года назад, выглядят непонятными, - заявление НАБУ

В НАБУ прокомментировали сообщение о подозрении трем своим работникам по фактам участия в дорожно-транспортных происшествиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Бюро.

"Речь идет о трех отдельных ДТП, которые имели место в 2021 (два события) и 2023 годах (одно событие). В каждом из случаев работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и сообщили в соответствующие органы. Это зафиксировано должным образом и подтверждено выводами служебных расследований, проведенных Управлением внутреннего контроля НАБУ.



Сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот - максимально способствовали установлению обстоятельств событий и предоставляли все необходимые объяснения и документы по требованию следствия", - говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что проведение массовых обысков по фактам событий, которые произошли два-четыре года назад и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей выглядят непонятными.

"Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие.



Отметим, что процессуальные решения должны основываться на принципах правомерности, обоснованности и пропорциональности", - подытожили в Бюро.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В ГБР заявили, что трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении в совершении ДТП, которые привели к увечьям потерпевших.

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