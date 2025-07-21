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Главред Forbes Давиденко об обысках в НАБУ: СБУ ищет шпионов или разрушает антикоррупционный орган?

Обушки в НАБУ и САП Главный редактор Forbes прокомментировал

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокомментировал обыск НАБУ и САП.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Шпионское отродье 2 ?

- Дождаться командировки руководства НАБУ и САП

- Прийти с обысками по 70+ адресам к детективам НАБУ и САП

- Выложить фото российских паспортов родственников и какой-то конопли по одному из подозреваемых (в чем?)

- Большинству других "фигурантов" предъявить незначительные нарушения - правила ПДД и так далее

- Получить доступ к делам и следственным действиям, в том числе негласных разработок", - говорится в сообщении.

Давыденко задает вопрос, "СБУ доблестно ищет шпионов или разрушение последнего независимого антикороргана?".

Обушки в НАБУ и САП Главный редактор Forbes прокомментировал

Читайте: "По воле Зеленского черти из ГБР, СБУ и ОГП проводят демонтаж антикоррупционной инфрастуктуры страны", - Каленюк

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Также читайте: "Агентура на Банковой начала демонтаж Украины изнутри", - Каленюк

Автор: 

Forbes (118) НАБУ (4256) САП (2086)


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Топ комментарии
+5
Розігнати треба всю корумповану наволоч, якій муляють антикорупційні незалежні органи. І не тільки розігнати, але й посадити з конфіскацією.
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21.07.2025 13:57 Ответить
+1
Цей орган треба було розігнати нахрєн ще після "тактичних" шкарпеток по триста гривень.
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21.07.2025 13:54 Ответить
+1
Я вважаю шо шпігунів Парагі яки до того ж ще і прислуговують Ze.
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21.07.2025 13:56 Ответить
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Цей орган треба було розігнати нахрєн ще після "тактичних" шкарпеток по триста гривень.
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21.07.2025 13:54 Ответить
Розігнати треба всю корумповану наволоч, якій муляють антикорупційні незалежні органи. І не тільки розігнати, але й посадити з конфіскацією.
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21.07.2025 13:57 Ответить
Неможливо, гроші, після конфіскації буде занадто багато, тоді у ЄС можуть виникнути питання
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21.07.2025 14:02 Ответить
Я вважаю шо шпігунів Парагі яки до того ж ще і прислуговують Ze.
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21.07.2025 13:56 Ответить
Шо на цю канітєль скаже Безугла? - чого мовчимо?
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21.07.2025 13:58 Ответить
Ще не скинули що казати.
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21.07.2025 14:00 Ответить
Накінець, повод підказали, шпигунів шукають
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21.07.2025 13:59 Ответить
Знайшли одного ворога - дагестанця і на цій новині знищать всю систему НАБУ, бо вона єдина, яка не підконтрольна Офісу президента і зеленій мафії. Дискридитація пішла на найвищому рівні, але є маленьке "але"...зелені барани не запам'ятовують що таке ДБР, що таке НАБУ, їх головне ковбаса по 2.20 і поржать. Вони навіть не знають прізвищ прем'єр міністра та міністрів.
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21.07.2025 14:07 Ответить
Ну якщо вірити журналістці - Т Ніколаєнко , все ж таки мабуть - шукає шпигунів .!

...за даними слідства, "цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо". Джерело: https://censor.net/ua/b3564396

Йшов четвертий рік війни , зрадники колаборанти з прокацапської опзж - і досі мали значний вплив на антикорупційні органи України .
Занавєс .!!
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21.07.2025 14:11 Ответить
шпигуни в СБУ руйнують антикорупційний орган
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21.07.2025 15:11 Ответить
 
 