Главред Forbes Давиденко об обысках в НАБУ: СБУ ищет шпионов или разрушает антикоррупционный орган?

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокомментировал обыск НАБУ и САП.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Шпионское отродье 2 ?

- Дождаться командировки руководства НАБУ и САП

- Прийти с обысками по 70+ адресам к детективам НАБУ и САП

- Выложить фото российских паспортов родственников и какой-то конопли по одному из подозреваемых (в чем?)

- Большинству других "фигурантов" предъявить незначительные нарушения - правила ПДД и так далее

- Получить доступ к делам и следственным действиям, в том числе негласных разработок", - говорится в сообщении.

Давыденко задает вопрос, "СБУ доблестно ищет шпионов или разрушение последнего независимого антикороргана?".

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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