Главред Forbes Давиденко об обысках в НАБУ: СБУ ищет шпионов или разрушает антикоррупционный орган?
Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокомментировал обыск НАБУ и САП.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Шпионское отродье 2 ?
- Дождаться командировки руководства НАБУ и САП
- Прийти с обысками по 70+ адресам к детективам НАБУ и САП
- Выложить фото российских паспортов родственников и какой-то конопли по одному из подозреваемых (в чем?)
- Большинству других "фигурантов" предъявить незначительные нарушения - правила ПДД и так далее
- Получить доступ к делам и следственным действиям, в том числе негласных разработок", - говорится в сообщении.
Давыденко задает вопрос, "СБУ доблестно ищет шпионов или разрушение последнего независимого антикороргана?".
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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...за даними слідства, "цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо". Джерело: https://censor.net/ua/b3564396
Йшов четвертий рік війни , зрадники колаборанти з прокацапської опзж - і досі мали значний вплив на антикорупційні органи України .
Занавєс .!!