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Новости Обыск в НАБУ Обыски в САП
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"Агентура на Банковой начала демонтаж Украины изнутри", - Каленюк

Каленюк заявила о демонтаже Украины изнутри

Россияне будут пытаться сломать Украину изнутри и парализовать дух борьбы через саботаж, коррупцию и откат реформ.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Агентура на Банковой включила план демонтажа Украины изнутри. Писала об этом сценарии в мае.

"Параллельно враг попытается сломать волю украинцев бороться. Уникальное единство украинского общества в 2022 году стало несокрушимой, никому не понятной стихией, которая остановила наступление врага и удивила мир, родив нестандартные инновационные решения. Весной 2022 года враг осознал, что наша воля к борьбе важнее оружия", - отметила она.

По словам Каленюк, россияне будут пытаться сломать Украину изнутри и "парализовать наш дух бороться через саботаж, коррупцию и откат реформ".

"Они имели три года, чтобы адаптировать свои методички и нарративы, которые нас раскалывают изнутри и ослабляют. Поднимет выше голову вражеская агентура и коррумпированные полезные идиоты.

Будет усиливаться деградация государственного аппарата, который по своему дизайну не способен масштабировать на национальном уровне рожденные снизу инновационные оборонные решения. Будет действовать негативный отбор на ключевые государственные должности. Система пяти менеджеров в дальнейшем будет ценить лояльность, послушание, аморфность больше инициативности, профессионализма, добропорядочности. Будет углубляться нездоровое межведомственное и междолжностное недоверие. С целью концентрации и сохранения власти будут применяться авторитарные механизмы. Охота ручного ГБР за военными, активистами, политическими оппонентами - яркий пример начала тенденции.

Безнаказанно будет бурлить коррупция в наиболее социально чувствительных темах, как возможность откупиться от ТЦК, сбежать за границу от расследования, дерибанить государственные деньги на оружие. Параллельный паралич принятия критических для войска изменений и решений, несмотря на уже очевидную усталость и крик военных", - цитирует она свое майское сообщение.

Также, добавила Каленюк постепенный откат реформ, принятых еще после Революции Достоинства, окончательно нас отбросит от быстрой евроинтеграции.

"Не говоря уже о неспособности государства пяти менеджеров воплощать десятки сложных национальных реформ ежегодно, если мы хотим быть в ЕС до 2030-го. Это подорвет и так шаткую волю Европы нам помогать и даст сильные антиукраинские аргументы европейским сателлитам рф. На этом этапе большинство украинцев остро почувствуют, что такое грузинский сценарий поглощения страны врагом", - подытожила она.

Каленюк заявила о демонтаже Украины изнутри

Читайте: У 15 работников НАБУ по меньшей мере 70 обысков, к детективу применили силу. СБУ может получить информацию, которая сорвет наши расследования, - НАБУ

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Автор: 

НАБУ (4256) Офис Президента (1809) Каленюк Дарья (19)


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Топ комментарии
+21
«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля», смерть, московітам та їх Оманським прихвостням!!
Зеленський, вирок Україні!! Зло, має бути знищеним!
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21.07.2025 12:44 Ответить
+17
В ОПі демонтують Україну краще за кацапів.
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21.07.2025 12:52 Ответить
+14
Дар'я живе в якійсь своїй далекій космічній реальності. Бо це не :

росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та "паралізувати наш дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ". Джерело: https://censor.net/ua/n3564376

Це роблять українці ,руками українців і голосами українців. Жодна московська агєнтура не зробила в плані корупції ,розвалу армії та держави ,як власні злодії та брехуни +корисні ідіоти ,які їх підтримують .
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21.07.2025 12:51 Ответить
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Це ти про кого?
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21.07.2025 12:44 Ответить
Шайтан він,під дією препаратів😁
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21.07.2025 12:45 Ответить
«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля», смерть, московітам та їх Оманським прихвостням!!
Зеленський, вирок Україні!! Зло, має бути знищеним!
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21.07.2025 12:44 Ответить
Так і є
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21.07.2025 12:45 Ответить
так демонтіруйте банкову !
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21.07.2025 12:48 Ответить
Дар'я живе в якійсь своїй далекій космічній реальності. Бо це не :

росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та "паралізувати наш дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ". Джерело: https://censor.net/ua/n3564376

Це роблять українці ,руками українців і голосами українців. Жодна московська агєнтура не зробила в плані корупції ,розвалу армії та держави ,як власні злодії та брехуни +корисні ідіоти ,які їх підтримують .
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21.07.2025 12:51 Ответить
Ви праві. Дар'я яскравий представник тих, і навіть очільник, хто робив все аби Україна крок за кроком втрачала незележність в управлінні державою. Але гранти річ переконлива, плюс захист пінчука і різні нішяки у вигляді безмежної влади, вседозволеність і повна секретність і захист власних статків наїдених на грантах.
Що рашка що Європа, що США мають.на увазі нашу незалежність.
Саме тому ОУН, УПА та всі провідники незалежності України, розуміли, що незалежність це воля, коли ми самі вирішуємо свою волю.
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21.07.2025 13:31 Ответить
Весела, то ти ще не нариготалася з 2019 року???
бо такі як ти, дуполизи зЄрмаків і є корисною зЄботвою в 73% цікаво, що ж ти заспіваєш коли американці і європейці припинять фінінсування України і ваше зЄкорито висохне? бе ж такі як ти будуть їсти з рук подоляків???
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21.07.2025 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CvGLeBy0Vew Тут Червінський багато чого оповів.
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21.07.2025 15:36 Ответить
Назвіть хоча одного етнічного українця при цій владі?
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21.07.2025 14:18 Ответить
В ОПі демонтують Україну краще за кацапів.
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21.07.2025 12:52 Ответить
Ми пожинаємо плоди посіянного в 2019 році.До влади прийшли пройдисвіти,бездарні люди,навіть не політики.Перетусовка влади нідочого не призведе."ОПЗЖопа " та "Уродливі слуги",об'єднавшись вершать свої "справи"ЗЕленського оточують зрадники та агенти кремля .
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21.07.2025 12:52 Ответить
Зеленського оточують зрадники? Та він ними керує!
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21.07.2025 13:12 Ответить
чому без імен?
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21.07.2025 12:57 Ответить
Просто так они не уйдут. И выборов, на которых у них будет шанс проиграть - тоже не будет.
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21.07.2025 12:58 Ответить
Дивлячись, як на річницю вбивства Ірини Фаріон, влада не згадала її жодною відзнакою, а Лісовий далі в кріслі міністра, вірю цій пані, що описує недалекі події майбутнього.
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21.07.2025 12:59 Ответить
орден сутулого її доньці не видали? яка трагедія.
тут країну хитають із середини, а дебіли далі за свою іпануту комуністку торочать
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21.07.2025 13:13 Ответить
В Україні кацапські воши замаскувались під українських гнид...
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21.07.2025 12:59 Ответить
І не тільки кацапськи
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21.07.2025 13:32 Ответить
Зелену мерзоту давно пора стерти!
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21.07.2025 13:00 Ответить
Щось вони дуже вже довго "валять" Україну, вам не здається? Здається я ці "прогнози" ще з 2019 року чую. І хто така ця "пророчиця" Каленюк і чим конкретно вона відома окрім своїх "передбачень"?
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21.07.2025 13:04 Ответить
довго валять? Ну не знав вавасік що українці не дадуть свою країну злити за 3 дні як в Омані договорилися, не розрахував трохи. Буває.
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21.07.2025 13:14 Ответить
Так сильно хочеться красти, що навіть війна не стримує владу, а ще більше мотивує на дерібан державних грошей. Різні держслужбовці патологічно не вірять в Україну та не вміють працювати без відкатів, тому готують собі власні золоті запаси та мріють жити закордоном.
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21.07.2025 13:06 Ответить
хай відповідають ті ,хто привів до влади зеленське 🤡 шобло...їм подобається все ,навіть те шо мапа України зменьшиласі в половину ...але теми для вкиду суспільству, зелені БЕБи , НАБи, ДЕБи... борцуни імітують ...
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21.07.2025 13:11 Ответить
Опять на те же грабли. Снова во время возможного исторического момента, внутри страны 5 колонна у власти делает за кремль всю грязную работу лучше чем их агенты. Если зелю, татарова и ко не устранят в ближайшее время то будет вторая Грузия
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21.07.2025 13:13 Ответить
Покажіть ій сценарій від Портнікова, який він написав ще в 2019 році

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21.07.2025 13:20 Ответить
100%
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21.07.2025 13:24 Ответить
Пишу вдруге, бо коментар вилучив автор "новини".

...повідомила...

- де повідомила?

...директорка Центру...

- якого центру?

Що це за журналістика така?

Виправіть текст вашої незграбної новини, а не вилучайте коментарі.
У вас з перших речень не зрозуміло про що мова.
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21.07.2025 13:24 Ответить
з 2019 року
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21.07.2025 13:28 Ответить
S 1991 röku
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21.07.2025 14:06 Ответить
Що вона має на увазі ? Невже ОП ?
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21.07.2025 13:36 Ответить
Так а что ни так?
Сегодня СБУ пришла с обысками в НАБУ, завтра НАБУ возьмут в оборот какого нибудь продажного СБУшника.
Конеуренция двигатель прогресса.
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21.07.2025 13:52 Ответить
Бо вона зрозуміла , що завтра прийдуть і до неї , а там - невідомо що приховується ...
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21.07.2025 14:02 Ответить
Якась маячня
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21.07.2025 14:02 Ответить
спам'яталися. Це було питанням часу
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21.07.2025 14:17 Ответить
Вони це роблять з 2000х років!
Тільки в 2019 "муТрий нарІТ" ,у кількості 73%,надав їм всю повноту влади,якої не було нівкого з 1991 року!
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21.07.2025 14:28 Ответить
а що зробило нАБУ за роки свого існування корисного ? святе *****.в чому тут державні монтажі з набу ?
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21.07.2025 15:37 Ответить
 
 