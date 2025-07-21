"Агентура на Банковой начала демонтаж Украины изнутри", - Каленюк

Россияне будут пытаться сломать Украину изнутри и парализовать дух борьбы через саботаж, коррупцию и откат реформ.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Агентура на Банковой включила план демонтажа Украины изнутри. Писала об этом сценарии в мае.

"Параллельно враг попытается сломать волю украинцев бороться. Уникальное единство украинского общества в 2022 году стало несокрушимой, никому не понятной стихией, которая остановила наступление врага и удивила мир, родив нестандартные инновационные решения. Весной 2022 года враг осознал, что наша воля к борьбе важнее оружия", - отметила она.

По словам Каленюк, россияне будут пытаться сломать Украину изнутри и "парализовать наш дух бороться через саботаж, коррупцию и откат реформ".

"Они имели три года, чтобы адаптировать свои методички и нарративы, которые нас раскалывают изнутри и ослабляют. Поднимет выше голову вражеская агентура и коррумпированные полезные идиоты.

Будет усиливаться деградация государственного аппарата, который по своему дизайну не способен масштабировать на национальном уровне рожденные снизу инновационные оборонные решения. Будет действовать негативный отбор на ключевые государственные должности. Система пяти менеджеров в дальнейшем будет ценить лояльность, послушание, аморфность больше инициативности, профессионализма, добропорядочности. Будет углубляться нездоровое межведомственное и междолжностное недоверие. С целью концентрации и сохранения власти будут применяться авторитарные механизмы. Охота ручного ГБР за военными, активистами, политическими оппонентами - яркий пример начала тенденции.

Безнаказанно будет бурлить коррупция в наиболее социально чувствительных темах, как возможность откупиться от ТЦК, сбежать за границу от расследования, дерибанить государственные деньги на оружие. Параллельный паралич принятия критических для войска изменений и решений, несмотря на уже очевидную усталость и крик военных", - цитирует она свое майское сообщение.

Также, добавила Каленюк постепенный откат реформ, принятых еще после Революции Достоинства, окончательно нас отбросит от быстрой евроинтеграции.

"Не говоря уже о неспособности государства пяти менеджеров воплощать десятки сложных национальных реформ ежегодно, если мы хотим быть в ЕС до 2030-го. Это подорвет и так шаткую волю Европы нам помогать и даст сильные антиукраинские аргументы европейским сателлитам рф. На этом этапе большинство украинцев остро почувствуют, что такое грузинский сценарий поглощения страны врагом", - подытожила она.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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