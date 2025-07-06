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Новости Ермак пытался уволить Буданова
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Ермак пытался в очередной раз уволить Буданова в июне, - The Economist

В июне Ермак пытался уволить Буданова с поста главы ГУР

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытался уволить главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, в течение июня в украинской разведке назревала большая чистка, а трехлетняя вражда между Ермаком и Будановым грозила завершиться отставкой последнего.

"Источники, близкие к Ермаку, называют генерала непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину. По словам инсайдера, 90% работников офиса президента считают Буданова сумасшедшим, а остальные 10% - гением. В то же время союзники начальника ГУР говорят, что он убежденный государственник и один из немногих, кто может сказать президенту горькую правду", - говорится в материале.

Читайте: Закомплексованный мальчик Литвин отодвинул от ушей Президента Ермака, - "слуга народа" Безуглая

The Economist утверждает, что июньская попытка снять его с должности была уже девятой. Однако Буданову удалось избежать отставки, привычно сочетая давление и хитрость. Издание также пишет, что этому могли поспособствовать неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять руководителя ГУР.

Кроме того, издание пишет, что Ермак использовал свое влияние, сознательно позволив продвигаться коррупционному делу против вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова.

Все якобы из-за того, что Чернышов пытался выдвинуть себя как альтернативный канал для контактов с США. Еще одна причина заключалась в том, что его отставка поспособствует продвижению вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, связанной с главой ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, - Politico

Автор: 

Буданов Кирилл (470) Ермак Андрей (1279) Офис Президента (1804) ГУР (502)


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Топ комментарии
+41
Якщо єрмак ще раз поїде до Америки, то США почнуть постачати зброю росії...
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06.07.2025 20:47 Ответить
+27
Це дешевий спектакль для лохів по підвищенню рейтингів.
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06.07.2025 20:52 Ответить
+23
Давайте головою ГУР зробимо брата Єрмака. Хуже не будєт. Хоть паржем!!!!
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06.07.2025 20:45 Ответить
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ні - все простіше - ллють лайно барани - якім пофіг на кого лити
в свій час тут лили на Пороха, нагадаю хто забув, "мародер, бізнес на крові, вбив брата, вальцман і хто вбив Гандзюк?"
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06.07.2025 21:10 Ответить
А кому це вам? ПАзвольтЬЄ АсвЄдаміЦЦА...
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06.07.2025 21:09 Ответить
Як же про Яценюка забули, і Юлю треба згадати, щоб відволікти увагу від зеленої шпани, яка засіла на Банковій і в Кабміні
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06.07.2025 21:12 Ответить
від санітврів втік і забарикадувався в кабінеті головлікаря
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06.07.2025 21:12 Ответить
найкращий діагноз так званій дермократії в Україні((
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06.07.2025 21:01 Ответить
Дрочь Жени мабуть забув змінити настінний календар 2019 року.
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06.07.2025 20:54 Ответить
Давайте головою ГУР зробимо брата Єрмака. Хуже не будєт. Хоть паржем!!!!
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06.07.2025 20:45 Ответить
Воскрес.Це велике господнє чудо.Однозначно заслуговує такої посади.
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06.07.2025 20:47 Ответить
пропоную призначити дєрмьмака Царем України
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06.07.2025 20:48 Ответить
Хотів би єрмак буданов би давно зник. Але буданов це частина зеленої системи. Це така ж гнида як в зеля татаров єрмак малюк та інші ефективні менеджери.
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06.07.2025 20:50 Ответить
Це дешевий спектакль для лохів по підвищенню рейтингів.
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06.07.2025 20:52 Ответить
Повсталий брат єрмака служить під крилом буданова.
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06.07.2025 21:11 Ответить
Однак Буданову вдалося уникнути відставки, звично поєднуючи тиск і хитрість.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561830
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06.07.2025 21:44 Ответить
Та да ! Єрмак царь гори!
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06.07.2025 21:45 Ответить
Цари на срасії. Тут гетьмани.
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06.07.2025 21:13 Ответить
Снайпер-мінометник БПЛА.
Правда про "героїчного" брата Єрмака від бійця з його підрозділу
Джерело: https://censor.net/ua/b3449315
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06.07.2025 21:09 Ответить
та ні. краще Мар"яну Безуглу поставити на місце Буданова.
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06.07.2025 21:38 Ответить
Якщо єрмак ще раз поїде до Америки, то США почнуть постачати зброю росії...
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06.07.2025 20:47 Ответить
Повітряна куля Зерусні почала втрачати висоту, і за борт полетіли мішки баласту. Єрмак - це останній мішок
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06.07.2025 20:52 Ответить
Не видно щоб він полетів за борт. Краще б полетів з вікна як Чєчєтов.
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06.07.2025 20:58 Ответить
Поки долетить - переодягнеться в повітрі і втече... Краще куля в лоб...
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06.07.2025 22:09 Ответить
Шось в нас на верху зачастили - 9 спроб кувиркнути Буданова - 13 спроб завалити Зелю - життя бурлить
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06.07.2025 20:48 Ответить
А люся при посаді, чи вже у запасі?
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06.07.2025 20:50 Ответить
Тссс !
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06.07.2025 21:46 Ответить
А Єрмака звільнити не пробували?
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06.07.2025 20:51 Ответить
Він зі слів ішака з ішаком одне ціле .Звільнення тільки з ішаком
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06.07.2025 20:54 Ответить
Це що за мутант - кентzавр?
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06.07.2025 21:07 Ответить
Сіамські ( чи оманські?) близнюки
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06.07.2025 21:18 Ответить
Стісняюсь спитать: а у цього Тягни - Пхая хто голова, а хто - дупа?
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06.07.2025 21:13 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html "Прийшов із Зеленським, з ним і піду": Єрмак

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/ Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною - Зеленський
https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/

https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html
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06.07.2025 21:14 Ответить
Одна гіляка двох не витримає.
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06.07.2025 21:34 Ответить
Звільнити потрібно і Єрмака і Буданова, але починати потрібно з блазня.
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06.07.2025 20:51 Ответить
Які реальні претензії до Буданова ?
Крім тієї маячні, що усі військові операції мають проходити вдало і без втрат.
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06.07.2025 21:48 Ответить
«…90% працівників клоунів і рашистських кротів офісу президента вважають…» - так правильніше.
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06.07.2025 20:52 Ответить
Хто такий цей йух? Хто і коли його обирав?
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06.07.2025 20:53 Ответить
Ларьочнику і шапітолію до сраки що його ніхто не обирав, бо гарант Конституції сказав що вона на паузі.
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06.07.2025 20:56 Ответить
ви про буданова?
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06.07.2025 21:43 Ответить
В Україні,фактично,завершилося формування державного механізму нової Хазарії. В старій Хазарії було так: формальна влада належала согцесяйному кагану,а фактично вся влада була в руках бека,керувала Хозарією маленька юдейська верхівка. В Україні саме так зараз: на вершині сонцесяйний але нікчемний каган-Зінка,вся реальна влада у його бека Єрмака,а взагалі владу узурпувала маленька юдейська група..
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06.07.2025 20:55 Ответить
Коли своїх мізків не вистачає завжди звинувачуй йудеїв(інструкція)
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06.07.2025 21:24 Ответить
який процент юдеїв в ВР? і в ОП? напиши сюди, що тобі гугл відповість на це питання
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06.07.2025 21:44 Ответить
Умеров ? Агрохімія ? Ткаченко ? Точно не євреї.

Новий Генеральний прокурор точно нє. Сирський - нє. Голова ВР і його зам - нє.
Шмигаль - неясно.

Якщо візьмете ОС ОП, там явно різний склад.
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06.07.2025 21:52 Ответить
Не євГеї. Ні разу. Вони й прізвища змінили.
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06.07.2025 22:09 Ответить
У ********* значенні - юдаїзм це вірування, а не національність.
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06.07.2025 21:54 Ответить
Кнура забити і добряче поголити паяльною лампою!
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06.07.2025 20:57 Ответить
Так не можна. Спочатку поголити паяльною лампою, а потім..
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06.07.2025 21:20 Ответить
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06.07.2025 21:26 Ответить
"За словами інсайдера, 90% працівників офісу президента вважають Буданова божевільним, а інші 10% - генієм".
Глава розвідки - божевільний?
А все сн не є таким?
Прийняти на себе сталінський ярлик "слуга народу",ототожнюючи його з званням народного депутата,не є ознакою божевілля?
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06.07.2025 20:58 Ответить
Якщо хочеш перемогти в такій війні, як йде зараз, треба бути достатньо божевільним!
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06.07.2025 21:12 Ответить
Той ярлик узяли з-за незнання. Темні вони, неосвідчені.
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06.07.2025 21:56 Ответить
Писали, що Єрмак підозрівав про причетність Буданова до розгромного матеріалу в Politico, тому в офісі була істерика з вимогою звільнити Буданова.
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06.07.2025 21:05 Ответить
Да вони самі розпатякали усе якомусь амерському писаці. Його туди пускали у бункер, він там серед них перебував.

Як подумаю, що зелені витворяли і витворяютьи з режимами і процедурами - починає тіпати.
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06.07.2025 21:58 Ответить
Може, настав час керівнику ГУР зняти єрмака?
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06.07.2025 21:05 Ответить
З якої відстані?
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06.07.2025 21:22 Ответить
25 метрів, щоб "наверняка".
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06.07.2025 21:54 Ответить
А довго ще парламент буде терпити цього Ермака ?
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06.07.2025 21:06 Ответить
По процедурах, ВР там ні до чого. Це епархія Президента.
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06.07.2025 22:00 Ответить
У нас наразі немає парламенту.
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06.07.2025 22:04 Ответить
Єрмак ворог України
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06.07.2025 21:09 Ответить
Коли Єрмак доб'ється зустрічі з Путлером, на якій розіб'є об його голову графін чи пляшку з водою, а потім ще й для надійності переріже ВВХ сонну артерію скляною скалкою, тоді матиме моральне право знімати будь-кого: Буланова, Малюка, Сирського..., навіть самого Зеленського!
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06.07.2025 21:10 Ответить
Він давно має, не знали? Залужного не пам'ятаєте вже?
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06.07.2025 21:16 Ответить
Не вийде - пляшка з водою ПЕТ.
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06.07.2025 22:01 Ответить
дермак й досі не у СІЗО СБУ?
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06.07.2025 21:10 Ответить
Штирлиц понял, что находится на грани Провала, увидев торгующего билетами Остапа Бендера.
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06.07.2025 21:12 Ответить
єрмачина в стопятсотий раз хоче звільнити буданова, що живе з особистим секретарем зе!поца?
де сміятися?
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06.07.2025 21:16 Ответить
жабо-гадюкинг

с одной стороны, человек разваливший мобилизацию экономики с другой стороны, пи з д абол-контрнаступатель по минным полям и обещатель кавы в крыму.
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06.07.2025 21:17 Ответить
Вони один одного варті.
Там все кодло на чолі з артистом членограйного жанру потрібно гнати підсрачниками до самого ростова.
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06.07.2025 21:18 Ответить
Невже у Буданова немає ніякої папочки на цього чорта. А це таки чорт, просто роги у нього всередину макітри ростуть. Тому і дурне таке, що мізкам місця там немає
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06.07.2025 21:21 Ответить
Папочек можно завести хоть сотню, но не имея стволов за плечами - эти папочки трудно применить.

У Дерьмака за плечами Смирнов, у которого за плечами Клименко, а это - полиция у которой есть исполнительные полномочия относительно закона, и нацгвардия, у которой есть опыт ведения боевых действий.

Короче. ГУР на Ермака уголовное дело завести не может. А вот МВД на Буданова может.

Удивляет другое.

В стране диктатура. Что в принципе простительно во время войны, даже античные римляне просекли фишку что бюрократия в экстренных ситуациях уничтожает страну.

Но несмотря на диктатуру, во время войны у крыс идет междусобойчик.
Казалось бы, спорят жаба с гадюкой за Железный Трон, нам какое дело.

А на самом деле, определенный процент населения глядя на это - во-первых убеждается в правильности своего решения не идти в военкомат и избегать ТЦК на улицах; а во-вторых благосклонно относится к путлеру, справедливо полагая что здесь такое же самое что и там, просто там еще и бензин с коммуналкой дешевле.

Т.е. их срачи volens-nolens снижают обороноспособность государства.
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06.07.2025 21:32 Ответить
Буданов самий медійний блогер розвідник.Це просто боротьба за доступ до вух лідора нації
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06.07.2025 21:24 Ответить
Явно дЄрмак впливовіший за ЗЕбіла.Він і ЗЕбілом вертить як циган сонцем.ЗЕбільна шобла задрала,якби воно не забралося з ногами на трон то все було б по іншому.Все почалося з оманських домовленостей,потім злили "Вагнергейт"(скоріше той же дЄрмак бульбофюрера попередив).За яким воно поперлося "Я іду в президенти."Беня надоумив,а в подяку ті "пристроїли"директора театру в"нумер люкс".
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06.07.2025 21:29 Ответить
Ну нафіг нам цей російський агент на чолі України?

Вибори
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06.07.2025 21:30 Ответить
дЄрмака ніхто не чіпає , так як він знаходиться під дахом Зеленського
і це давно всім відомо !
А це означає , що вони являються лютими ворогами Украіни і зрадниками
Довести країну до такого стану , можуть тільки відверті вороги !!
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06.07.2025 21:33 Ответить
Хто Буданов і хто таке секретарка єрмак
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06.07.2025 21:33 Ответить
обидва гандони. якщо один звільнить іншого - країна тільки виграє. чи буданов звільнить єрмака, чи навпаки.
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06.07.2025 21:46 Ответить
Останній козир на руках виконуючого обовʼязки президента.
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06.07.2025 21:48 Ответить
Якщо Буданов божевільний геній розвідки, то мати при собі який небудь компромат на Єрмака це просто маст хев для його посади…
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06.07.2025 21:52 Ответить
Коли ми позбавимось цієї зеленої кодли, це буде свято не менш за перемогу над кацапнею.
Я чесно кажу - ненавиджу 73% нашого народа що пересрали життя собі і іншим українцям в 2019 р.
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06.07.2025 21:54 Ответить
лайно не може не бути лайном-бо воно лайно...
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06.07.2025 22:00 Ответить
Не забуваємо, що єрмак зняв Залужного
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06.07.2025 22:01 Ответить
хай брата Єрмака в яму посадить , той же в нього числиться
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06.07.2025 22:02 Ответить
Як можна звільняти людину, яка зруйнувала 4 Кримські мости?
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06.07.2025 22:03 Ответить
 
 