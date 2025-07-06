Ермак пытался в очередной раз уволить Буданова в июне, - The Economist
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытался уволить главу ГУР Кирилла Буданова.
Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, в течение июня в украинской разведке назревала большая чистка, а трехлетняя вражда между Ермаком и Будановым грозила завершиться отставкой последнего.
"Источники, близкие к Ермаку, называют генерала непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину. По словам инсайдера, 90% работников офиса президента считают Буданова сумасшедшим, а остальные 10% - гением. В то же время союзники начальника ГУР говорят, что он убежденный государственник и один из немногих, кто может сказать президенту горькую правду", - говорится в материале.
The Economist утверждает, что июньская попытка снять его с должности была уже девятой. Однако Буданову удалось избежать отставки, привычно сочетая давление и хитрость. Издание также пишет, что этому могли поспособствовать неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять руководителя ГУР.
Кроме того, издание пишет, что Ермак использовал свое влияние, сознательно позволив продвигаться коррупционному делу против вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова.
Все якобы из-за того, что Чернышов пытался выдвинуть себя как альтернативный канал для контактов с США. Еще одна причина заключалась в том, что его отставка поспособствует продвижению вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, связанной с главой ОП.
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в свій час тут лили на Пороха, нагадаю хто забув, "мародер, бізнес на крові, вбив брата, вальцман і хто вбив Гандзюк?"
служитьпід крилом буданова.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561830
Правда про "героїчного" брата Єрмака від бійця з його підрозділу
Джерело: https://censor.net/ua/b3449315
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/ Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною - Зеленський
https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/
https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html
Крім тієї маячні, що усі військові операції мають проходити вдало і без втрат.
працівниківклоунів і рашистських кротів офісу президента вважають…» - так правильніше.
Новий Генеральний прокурор точно нє. Сирський - нє. Голова ВР і його зам - нє.
Шмигаль - неясно.
Якщо візьмете ОС ОП, там явно різний склад.
Глава розвідки - божевільний?
А все сн не є таким?
Прийняти на себе сталінський ярлик "слуга народу",ототожнюючи його з званням народного депутата,не є ознакою божевілля?
Як подумаю, що зелені витворяли і витворяютьи з режимами і процедурами - починає тіпати.
де сміятися?
с одной стороны, человек разваливший мобилизацию экономики с другой стороны, пи з д абол-контрнаступатель по минным полям и обещатель кавы в крыму.
Там все кодло на чолі з артистом членограйного жанру потрібно гнати підсрачниками до самого ростова.
У Дерьмака за плечами Смирнов, у которого за плечами Клименко, а это - полиция у которой есть исполнительные полномочия относительно закона, и нацгвардия, у которой есть опыт ведения боевых действий.
Короче. ГУР на Ермака уголовное дело завести не может. А вот МВД на Буданова может.
Удивляет другое.
В стране диктатура. Что в принципе простительно во время войны, даже античные римляне просекли фишку что бюрократия в экстренных ситуациях уничтожает страну.
Но несмотря на диктатуру, во время войны у крыс идет междусобойчик.
Казалось бы, спорят жаба с гадюкой за Железный Трон, нам какое дело.
А на самом деле, определенный процент населения глядя на это - во-первых убеждается в правильности своего решения не идти в военкомат и избегать ТЦК на улицах; а во-вторых благосклонно относится к путлеру, справедливо полагая что здесь такое же самое что и там, просто там еще и бензин с коммуналкой дешевле.
Т.е. их срачи volens-nolens снижают обороноспособность государства.
Вибори
і це давно всім відомо !
А це означає , що вони являються лютими ворогами Украіни і зрадниками
Довести країну до такого стану , можуть тільки відверті вороги !!
Я чесно кажу - ненавиджу 73% нашого народа що пересрали життя собі і іншим українцям в 2019 р.