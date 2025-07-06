Ермак пытался в очередной раз уволить Буданова в июне, - The Economist

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытался уволить главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, в течение июня в украинской разведке назревала большая чистка, а трехлетняя вражда между Ермаком и Будановым грозила завершиться отставкой последнего.

"Источники, близкие к Ермаку, называют генерала непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину. По словам инсайдера, 90% работников офиса президента считают Буданова сумасшедшим, а остальные 10% - гением. В то же время союзники начальника ГУР говорят, что он убежденный государственник и один из немногих, кто может сказать президенту горькую правду", - говорится в материале.

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The Economist утверждает, что июньская попытка снять его с должности была уже девятой. Однако Буданову удалось избежать отставки, привычно сочетая давление и хитрость. Издание также пишет, что этому могли поспособствовать неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять руководителя ГУР.

Кроме того, издание пишет, что Ермак использовал свое влияние, сознательно позволив продвигаться коррупционному делу против вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова.

Все якобы из-за того, что Чернышов пытался выдвинуть себя как альтернативный канал для контактов с США. Еще одна причина заключалась в том, что его отставка поспособствует продвижению вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, связанной с главой ОП.

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