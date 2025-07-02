Закомплексованный мальчик Литвин отодвинул от ушей Президента Ермака, - "слуга народа" Безуглая
Спичрайтер Зеленского Дмитрий Литвин добивается увольнения с должности министра здравоохранения Виктора Ляшко и "отодвинул от ушей Президента" руководителя ОП Андрея Ермака.
Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Знаете, спичрайтер Президента Дмитрий Литвин - это пример того закомплексованного парня, которого былили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, то отыгрывается на человечестве с азартом подростка, который до сих пор держит его психику.
Вот, например, Литвин хочет "снять" целого министра здравоохранения Ляшко и запускает по нему дезинформационные кампании, не раз атаковал меня через телеграм-каналы, или же толкает начальнику все эти победные речи без признания ситуации, которая есть. Боится разобраться в сложном клубке интриг в сфере обороны и проталкивает постоянно повестку прикрытия генералов.
Вообще, у меня уже впечатление, что Дмитрий сейчас отодвинул даже Андрея Борисовича от ушей Президента, и мы наблюдаем печальную фантасмагорию в ОП", - написала Безуглая в фейсбуке.
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Найменьше зло
А таки щось в цьому є...
хочу сказати що в усіх владах в Україні не було ерудитів , а були бариги . Ось і маємо результат
https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ
https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ