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Новости Безугла о спичрайтере Зеленского Литвине
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Закомплексованный мальчик Литвин отодвинул от ушей Президента Ермака, - "слуга народа" Безуглая

Владимир Зеленский и Дмитрий Литвин

Спичрайтер Зеленского Дмитрий Литвин добивается увольнения с должности министра здравоохранения Виктора Ляшко и "отодвинул от ушей Президента" руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, спичрайтер Президента Дмитрий Литвин - это пример того закомплексованного парня, которого былили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, то отыгрывается на человечестве с азартом подростка, который до сих пор держит его психику.

Вот, например, Литвин хочет "снять" целого министра здравоохранения Ляшко и запускает по нему дезинформационные кампании, не раз атаковал меня через телеграм-каналы, или же толкает начальнику все эти победные речи без признания ситуации, которая есть. Боится разобраться в сложном клубке интриг в сфере обороны и проталкивает постоянно повестку прикрытия генералов.

Вообще, у меня уже впечатление, что Дмитрий сейчас отодвинул даже Андрея Борисовича от ушей Президента, и мы наблюдаем печальную фантасмагорию в ОП", - написала Безуглая в фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окозамиливание создает спичрайтер президента Литвин, член ЛГБТ сообщества. Зеленский переродился, Литвин - нет, - "слуга народа" Безуглая

Безуглая пишет о Литвине

Автор: 

Ляшко Виктор (1366) Ермак Андрей (1278) Безуглая Марьяна (297) Литвин Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+17
Якщо , саму безумну спустили з ланцюга, то не такий вже і поганий той Літвін
Найменьше зло
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02.07.2025 19:10 Ответить
+17
Шавка Єрмака обізвалася...
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02.07.2025 19:11 Ответить
+14
За її логікою, в Зе нема власного розуму, залишились лише вуха.
А таки щось в цьому є...
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02.07.2025 19:23 Ответить
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Якщо , саму безумну спустили з ланцюга, то не такий вже і поганий той Літвін
Найменьше зло
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02.07.2025 19:10 Ответить
Шавка Єрмака обізвалася...
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02.07.2025 19:11 Ответить
Як це чмоня зумів відсунути таку глибу як Єрмак
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02.07.2025 19:12 Ответить
Відсунув від вуха Zе дЕрьмака а мам прилаштквавсч до сраки і лиже, лиже лиже і смокче. А Марьянці мабуть заздрістно шо не вона смокче а отой закомплексований хлопчик.
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02.07.2025 19:14 Ответить
Володенькі усі хочут чути тільки гарні новини...
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02.07.2025 19:16 Ответить
За її логікою, в Зе нема власного розуму, залишились лише вуха.
А таки щось в цьому є...
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02.07.2025 19:23 Ответить
І де тут погана новина?
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02.07.2025 19:53 Ответить
Чого, ще 21 палець е
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02.07.2025 19:58 Ответить
Та немає вже - там кришкою рояля відбили - і провели ампутацію.
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02.07.2025 20:08 Ответить
когда дерьмак догонит портнова??????????????????????
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02.07.2025 19:25 Ответить
я тільки знаю де-на байковому кладовищі
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02.07.2025 19:27 Ответить
Мар'яна працює.
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02.07.2025 19:25 Ответить
Що за паніка у Безуглої? Вуха у Вови для того щоб слухати. А ріт для того щоб гундосити відосики-гундосики. Четвертий рік гундосить херпоймишо. І нічого.
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02.07.2025 19:26 Ответить
виявляється не для того, якщо лигибитишний Літвин відсунув від них Єрмака.
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02.07.2025 19:46 Ответить
Та ви що! Ніколи б не подумав...
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02.07.2025 20:00 Ответить
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02.07.2025 19:34 Ответить
А може той хлопчик - ерудит а Ермак - ні ?
хочу сказати що в усіх владах в Україні не було ерудитів , а були бариги . Ось і маємо результат
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02.07.2025 19:34 Ответить
Завжди в Україні були совки, а ще додались тупі зелені ******, ніщеброди по життю
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02.07.2025 20:00 Ответить
бозєцьки-бозєцькі, шо робицця...
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02.07.2025 19:39 Ответить
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02.07.2025 19:41 Ответить
лигибитишний Літвін відсунув Єрмака, яке цікаве кіно виходить.
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02.07.2025 19:45 Ответить
Да вы шо? Не знаю, хорошо это или плохо для "зелени". Но раз Марьяне сказали фас, то наверное для Украины это хорошо! "Слуги" друг друга перегрызут.
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02.07.2025 19:50 Ответить
Ермак пообіцяв Безмозглий посаду президента -
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02.07.2025 19:54 Ответить
Возможно) Самое печальное для Украины, она может в это поверить!
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02.07.2025 19:56 Ответить
Хуже не буде.
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02.07.2025 20:02 Ответить
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02.07.2025 19:53 Ответить
Ed Sheeran - 2step ft Antytila [Official Video]

https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ

https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ
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02.07.2025 20:09 Ответить
Це інфа для нас, чи для Америки? Пишіть статтю англійською, можливо трамп повірить.
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02.07.2025 19:54 Ответить
Как за шефа переживает. Ну или работа такая).
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02.07.2025 20:03 Ответить
А это он показал как они 69 на баньке делают!!!
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02.07.2025 20:40 Ответить
Закомплексованный мальчик путин убивает людей сотнями тысяч, что до него это же самое делали несметные другие закомплексованные мальчики всех эпох. Мир вообще так устроен, и это, между прочим, правильно. И тем не менее лысый кэгэбэшный ******** и его русское шобло-**** незеслуживает ничего, кроме смерти.
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02.07.2025 20:49 Ответить
Злі язики кажуть, що Зеля настільки тупий, що навіть Литвин ним крутить на органі, яким клоуни імітують гру на роялі.
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02.07.2025 20:51 Ответить
Всі пафосні промови (читання) зе- продукт творчості дімилітвіна.Що-що,а для створення пафосного тексту він має талант.
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02.07.2025 21:41 Ответить
Проблема не в цьому підері, а в безтоловому ішаку . Це обкурене чмо взагалі не має своєї голови та думки.
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02.07.2025 21:07 Ответить
того Єрмака потрібно було усунути 24.02.22 за те, що лив у вуха верховному ху єту від суркова/козака/гризлова про те, що ніякого нападу не буде і Вова повірив саме йому, а не американській розвідці.
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02.07.2025 21:07 Ответить
Маряшка-їбанашка, ми так співчуваємо твоєму шефові Гандрей Підрісичу, аж кющать не можемо, оцей підлий Литвин своїми порадами нам же зараз зіпсує найкращого, найталановитішого, найрозумнішого президента в галактиці, який так мудро і плідно правив нами 6 років, ніяк не можна цього допустити, усі на Майдан за Їрмака! Веди нас, Безумна Ковбиця, а ми всі як один за тобою!
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02.07.2025 21:27 Ответить
Справа в тому,що, і дімалітвін, і дракониха-люди ермака, грають свої ролі для відбілювання постаті ермака,яка в західних колах дуже зблідла.
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02.07.2025 21:37 Ответить
 
 