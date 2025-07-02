Закомплексований хлопчик Литвин відсунув від вух Президента Єрмака, - "слуга народу " Безугла
Спічрайтер Зеленського Дмитро Литвин добивається звільнення з посади міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та "відсунув від вух Президента" керівника ОП Андрія Єрмака.
Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаєте, спічрайтер Президента Дмитро Литвин — це приклад того закомплексованого хлопця, якого булили в школі, на усіх роботах, але коли він дорвався до вух першої особи держави, то відігрується на людстві з азартом підлітка, який досі тримає його психіку.
От, наприклад, Литвин хоче "зняти" цілого міністра охорони здоров'я Ляшка і запускає по ньому дезінформаційні кампанії, не раз атакував мене через телеграм-канали, чи ж штовхає начальнику всі ці переможні промови без визнання ситуації, яка є. Боїться розібратися в складному клубку інтриг у сфері оборони і проштовхує постійно повістку прикриття генералів.
Взагалі, маю вже враження, що Дмитро зараз відсунув навіть Андрія Борисовича від вух Президента, і ми спостерігаємо сумну фантасмагорію в ОП", - написала Безугла у фейсбуці.
Будь ласка, зачекайте...
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Найменьше зло
А таки щось в цьому є...
хочу сказати що в усіх владах в Україні не було ерудитів , а були бариги . Ось і маємо результат
https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ
https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ