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Новини Безугла про спічрайтера Зеленського Литвина
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Закомплексований хлопчик Литвин відсунув від вух Президента Єрмака, - "слуга народу " Безугла

Володимир Зеленський та Дмитро Литвин

Спічрайтер Зеленського Дмитро Литвин добивається звільнення з посади міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та "відсунув від вух Президента" керівника ОП Андрія Єрмака.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, спічрайтер Президента Дмитро Литвин — це приклад того закомплексованого хлопця, якого булили в школі, на усіх роботах, але коли він дорвався до вух першої особи держави, то відігрується на людстві з азартом підлітка, який досі тримає його психіку.

От, наприклад, Литвин хоче "зняти" цілого міністра охорони здоров'я Ляшка і запускає по ньому дезінформаційні кампанії, не раз атакував мене через телеграм-канали, чи ж штовхає начальнику всі ці переможні промови без визнання ситуації, яка є. Боїться розібратися в складному клубку інтриг у сфері оборони і проштовхує постійно повістку прикриття генералів.

Взагалі, маю вже враження, що Дмитро зараз відсунув навіть Андрія Борисовича від вух Президента, і ми спостерігаємо сумну фантасмагорію в ОП", - написала Безугла у фейсбуці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окозамилювання створює спічрайтер президента Литвин, член ЛГБТ спільноти. Зеленський переродився, Литвин - ні, - "слуга народу" Безугла

Безугла пише про Литвина

Автор: 

Ляшко Віктор (1519) Єрмак Андрій (1391) Безугла Мар’яна (305) Литвин Дмитро (22)


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Топ коментарі
+16
Якщо , саму безумну спустили з ланцюга, то не такий вже і поганий той Літвін
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02.07.2025 19:10 Відповісти
+12
Шавка Єрмака обізвалася...
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02.07.2025 19:11 Відповісти
+10
За її логікою, в Зе нема власного розуму, залишились лише вуха.
А таки щось в цьому є...
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02.07.2025 19:23 Відповісти
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Якщо , саму безумну спустили з ланцюга, то не такий вже і поганий той Літвін
Найменьше зло
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02.07.2025 19:10 Відповісти
Шавка Єрмака обізвалася...
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02.07.2025 19:11 Відповісти
Як це чмоня зумів відсунути таку глибу як Єрмак
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02.07.2025 19:12 Відповісти
Відсунув від вуха Zе дЕрьмака а мам прилаштквавсч до сраки і лиже, лиже лиже і смокче. А Марьянці мабуть заздрістно шо не вона смокче а отой закомплексований хлопчик.
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02.07.2025 19:14 Відповісти
Володенькі усі хочут чути тільки гарні новини...
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02.07.2025 19:16 Відповісти
За її логікою, в Зе нема власного розуму, залишились лише вуха.
А таки щось в цьому є...
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02.07.2025 19:23 Відповісти
І де тут погана новина?
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02.07.2025 19:53 Відповісти
Чого, ще 21 палець е
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02.07.2025 19:58 Відповісти
Та немає вже - там кришкою рояля відбили - і провели ампутацію.
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02.07.2025 20:08 Відповісти
когда дерьмак догонит портнова??????????????????????
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02.07.2025 19:25 Відповісти
я тільки знаю де-на байковому кладовищі
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02.07.2025 19:27 Відповісти
Мар'яна працює.
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02.07.2025 19:25 Відповісти
Що за паніка у Безуглої? Вуха у Вови для того щоб слухати. А ріт для того щоб гундосити відосики-гундосики. Четвертий рік гундосить херпоймишо. І нічого.
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02.07.2025 19:26 Відповісти
виявляється не для того, якщо лигибитишний Літвин відсунув від них Єрмака.
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02.07.2025 19:46 Відповісти
Та ви що! Ніколи б не подумав...
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02.07.2025 20:00 Відповісти
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02.07.2025 19:34 Відповісти
А може той хлопчик - ерудит а Ермак - ні ?
хочу сказати що в усіх владах в Україні не було ерудитів , а були бариги . Ось і маємо результат
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02.07.2025 19:34 Відповісти
Завжди в Україні були совки, а ще додались тупі зелені ******, ніщеброди по життю
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02.07.2025 20:00 Відповісти
бозєцьки-бозєцькі, шо робицця...
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02.07.2025 19:39 Відповісти
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02.07.2025 19:41 Відповісти
лигибитишний Літвін відсунув Єрмака, яке цікаве кіно виходить.
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02.07.2025 19:45 Відповісти
Да вы шо? Не знаю, хорошо это или плохо для "зелени". Но раз Марьяне сказали фас, то наверное для Украины это хорошо! "Слуги" друг друга перегрызут.
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02.07.2025 19:50 Відповісти
Ермак пообіцяв Безмозглий посаду президента -
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02.07.2025 19:54 Відповісти
Возможно) Самое печальное для Украины, она может в это поверить!
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02.07.2025 19:56 Відповісти
Хуже не буде.
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02.07.2025 20:02 Відповісти
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02.07.2025 19:53 Відповісти
Ed Sheeran - 2step ft Antytila [Official Video]

https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ

https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ
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02.07.2025 20:09 Відповісти
Це інфа для нас, чи для Америки? Пишіть статтю англійською, можливо трамп повірить.
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02.07.2025 19:54 Відповісти
Как за шефа переживает. Ну или работа такая).
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02.07.2025 20:03 Відповісти
А это он показал как они 69 на баньке делают!!!
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02.07.2025 20:40 Відповісти
Закомплексованный мальчик путин убивает людей сотнями тысяч, что до него это же самое делали несметные другие закомплексованные мальчики всех эпох. Мир вообще так устроен, и это, между прочим, правильно. И тем не менее лысый кэгэбэшный ******** и его русское шобло-**** незеслуживает ничего, кроме смерти.
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02.07.2025 20:49 Відповісти
Злі язики кажуть, що Зеля настільки тупий, що навіть Литвин ним крутить на органі, яким клоуни імітують гру на роялі.
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02.07.2025 20:51 Відповісти
 
 