Окозамилювання створює спічрайтер президента Литвин, член ЛГБТ спільноти. Зеленський переродився, Литвин - ні, - "слуга народу" Безугла
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила в "окозамилюванні" спічрайтера президента Дмитра Литвина.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Розумієте, оці всі окозамилювання, медбатальйони, лінії дронів, лисячі нори, мадяри — це просто медіа подачки, аби можна було залишати все, як є. Немалу роль у такому підході відіграє активний член ЛГБТК+ спільноти, спічрайтер Президента Дмитро Литвин.
І коли сам Зеленський багато в чому переродився, його оточення — багато в чому ні", - написала Безугла у фейсбуці.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар24.06.2025 17:39 Відповісти Посилання
+20 Роман Демченко
показати весь коментар24.06.2025 17:44 Відповісти Посилання
+17 Амандрапапупа
показати весь коментар24.06.2025 18:08 Відповісти Посилання
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хоч за це вдячність, най буде мем.
Але цікаво, хто науськує безумну бур'яну? Та сама лбгтк чи інша
Про неї ж не пишуть "Страшна як смерть, тупа нейобана ***** Мар'яна Безугла".
Навіть за два мішки бараболі.
І за три також.
...Гадаю, і Ви також.
То чому на те чуперадло має спокуситися якийсь інший чоловік?
...Ото ж бо й воно.
Ото чолов'яга попав...
Та все ж є надія, що чолов'яга не постраждав: а раптом шлюб фіктивний?
Ніт! Бо п'ять мішків - це два мішки і ще три.
Боюся, сільодку Мар'яша не хаває. Їй би в шампанскам устріц (виловлених у найближчому ставку)...
А дімалітвін,залізши в оп-нору,застиг на місці.
На одного і другого позначається згубна роль ярмака,який їх поїдає очима в буквальному смислі слів на свою користь.
А ми досі навіть не заявили про наміри. Я НЕОДНОРАЗОВО зверталася до ОП та МЗС з цього приводу. Досі жодних дій
Схоже, інтенсивна камасутра під час цього безперервного жабогадюкінгу свідчить про одне: зє!-покидькам точно відома дата наступних виборів... а всім іншим - невідома.
Щось я нічого не поняла
Мар'яна Безугла (НУБ - Новий Український Блок)
Олексій Чорнишов (ЕКС - Ефективне Корпоративне Середовище)
Но-но-но! Ніззя так казати! Зараз на Вас нападуть, уклавши для того ситуативну угоду, зє!-біли та ліберали.
Не вірите? А даремно! Бо інтереси у них цілком співпадають: нагадати про себе з виграшного для себе коханих боку і хором плюнути гівном у того, хто ними незадоволений.