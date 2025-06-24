Окозамилювання створює спічрайтер президента Литвин, член ЛГБТ спільноти. Зеленський переродився, Литвин - ні, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила в "окозамилюванні" спічрайтера президента Дмитра Литвина.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Розумієте, оці всі окозамилювання, медбатальйони, лінії дронів, лисячі нори, мадяри — це просто медіа подачки, аби можна було залишати все, як є. Немалу роль у такому підході відіграє активний член ЛГБТК+ спільноти, спічрайтер Президента Дмитро Литвин.

І коли сам Зеленський багато в чому переродився, його оточення — багато в чому ні", - написала Безугла у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті, - "слуга народу" Безугла