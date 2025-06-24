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Новини Безугла про спічрайтера Зеленського Литвина
20 528 153

Окозамилювання створює спічрайтер президента Литвин, член ЛГБТ спільноти. Зеленський переродився, Литвин - ні, - "слуга народу" Безугла

спічрайтер президента Литвин

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила в "окозамилюванні" спічрайтера президента Дмитра Литвина.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Розумієте, оці всі окозамилювання, медбатальйони, лінії дронів, лисячі нори, мадяри — це просто медіа подачки, аби можна було залишати все, як є. Немалу роль у такому підході відіграє активний член ЛГБТК+ спільноти, спічрайтер Президента Дмитро Литвин.

І коли сам Зеленський багато в чому переродився, його оточення — багато в чому ні", - написала Безугла у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті, - "слуга народу" Безугла

безугла про литвина

Автор: 

Слуга народу (2822) Безугла Мар’яна (304) Литвин Дмитро (22)


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Топ коментарі
+34
Потужно лизнула
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24.06.2025 17:39 Відповісти
+20
Знов забули дверцята в вольєрі закрити...
Вже на своїх кидаєцця...
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24.06.2025 17:44 Відповісти
+17
Схема з безуглою примітивна і давня, як кізяки мамонта. Влада десь накосячила і для того, щоб замаскувати свої проколи або злочини випускають таких, як ця пи*да безугла. Нарід дружно під голосне улюлюкання накидаються на гівно, висране безуглою і 2-3 дні смакує типу "смажений" факт, а тим часом влада або протягує якийсь закон у ВРУ, або якого "слугу", которий поцупив кілька мільярдів і чкурнув за кордон.
Якби висери безуглої були невигідні зєрмачій ОПі, то вже давно за безуглу взялися б НАЬУ, СБУ, а самий "досвідчений" ********** наклав би на неї привентивні санкції.
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24.06.2025 18:08 Відповісти
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Новий евфемізм ОП - лгбтк+ спільнота
хоч за це вдячність, най буде мем.
Але цікаво, хто науськує безумну бур'яну? Та сама лбгтк чи інша
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24.06.2025 19:14 Відповісти
опгопп=спільнота
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24.06.2025 19:28 Відповісти
На хер из каждого твита этой сумасшедшей новость делать?
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24.06.2025 19:16 Відповісти
та ти вже звик?
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24.06.2025 19:29 Відповісти
Ну от скажіть що божевільного у її писанині? Ціль очевидна, обілити хриплого, підготувавши електорат до повторних виборів.
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25.06.2025 06:47 Відповісти
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24.06.2025 19:18 Відповісти
Так це шо у верховного хєнєралісімуса дєнщік-спічрайтер откритий гєйка...???
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24.06.2025 19:21 Відповісти
підерастьош, поймьош, синок
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24.06.2025 19:26 Відповісти
Дайте їй сельодки!!!!
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24.06.2025 19:24 Відповісти
мочити у сортирах іпаних глиномісів!
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24.06.2025 19:25 Відповісти
куди дивилась Лєна?
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24.06.2025 19:30 Відповісти
скумбрію купувала
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24.06.2025 20:59 Відповісти
В ОП кругове очкозамилювання
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24.06.2025 19:33 Відповісти
Не дуже розумію до чого вона приплела ЛГБТ.

Про неї ж не пишуть "Страшна як смерть, тупа нейобана ***** Мар'яна Безугла".
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24.06.2025 19:50 Відповісти
Без пиз.и але роботяща.
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24.06.2025 21:16 Відповісти
Правду кажучи, в голодний рік за мішок бараболі я не спокусився б неї.
Навіть за два мішки бараболі.
І за три також.
...Гадаю, і Ви також.
То чому на те чуперадло має спокуситися якийсь інший чоловік?
...Ото ж бо й воно.
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24.06.2025 22:22 Відповісти
Прикинь - у неї є офіційний шлюб.

Ото чолов'яга попав...
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24.06.2025 22:30 Відповісти
Боже... Жах який...
Та все ж є надія, що чолов'яга не постраждав: а раптом шлюб фіктивний?
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24.06.2025 22:51 Відповісти
Гм, а 5 мішків?
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25.06.2025 14:09 Відповісти

Ніт! Бо п'ять мішків - це два мішки і ще три.
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25.06.2025 18:45 Відповісти
Краще б писали
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25.06.2025 01:59 Відповісти
турборежим брехні триває 6 років
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24.06.2025 20:08 Відповісти
От тільки питання де литвин бере гроші на свою мега діяльність на користь зеленського
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25.06.2025 08:27 Відповісти
З тумбочки. Бюджет називається.
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25.06.2025 14:11 Відповісти
принесите селедки маруси. нехай рота свого займе чим.
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24.06.2025 20:14 Відповісти

Боюся, сільодку Мар'яша не хаває. Їй би в шампанскам устріц (виловлених у найближчому ставку)...
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24.06.2025 22:18 Відповісти
Ця гнида пропагандонська зробила скільки горя Українцям воно думає що його нелох буде вічно у корита
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24.06.2025 20:21 Відповісти
Переродився? Шо, виліз із безуглої?
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24.06.2025 21:07 Відповісти
Неправда!!! Зе не переродився, а ВИродився!"!!!!
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24.06.2025 21:09 Відповісти
Танунах! У него то вроджене.
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24.06.2025 23:19 Відповісти
Після квартал95, переродився лише в гіршу сторону.
А дімалітвін,залізши в оп-нору,застиг на місці.
На одного і другого позначається згубна роль ярмака,який їх поїдає очима в буквальному смислі слів на свою користь.
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24.06.2025 21:25 Відповісти
Вони там коксу нюхнуть, а потім е...буть один одного ))) а потім з'являються мільярди дерев, автобани, мільйони дронів ))))
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24.06.2025 21:37 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/3899 Безугла П'ять країн НАТО - Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща - офіційно вийшли з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

А ми досі навіть не заявили про наміри. Я НЕОДНОРАЗОВО зверталася до ОП та МЗС з цього приводу. Досі жодних дій
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24.06.2025 22:09 Відповісти
Хм-м-м...
Схоже, інтенсивна камасутра під час цього безперервного жабогадюкінгу свідчить про одне: зє!-покидькам точно відома дата наступних виборів... а всім іншим - невідома.
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24.06.2025 22:15 Відповісти
Безкутня мочканула конкурента.
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24.06.2025 22:35 Відповісти
а він (LGBT) активний чи пассивний? не написала😮‍💨
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24.06.2025 23:07 Відповісти
То для неї занадто складний біном Ньютона.
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24.06.2025 23:22 Відповісти
очко-втиратель. в хорошем смысле этого выражения.
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24.06.2025 23:47 Відповісти
Ага. В прямом и приятном
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25.06.2025 00:13 Відповісти
Оце Жлоболонь втнула в 19 році...
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25.06.2025 00:48 Відповісти
Забула галоперидола прийняти?
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25.06.2025 01:48 Відповісти
Ніт. Галоперидолом Мар'яша годує унітаза...
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26.06.2025 20:10 Відповісти
ПОТРІБЕН НОВІЙ ПРЕЗИДЕНТ
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25.06.2025 02:39 Відповісти
Дайте ей селедки.
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25.06.2025 03:29 Відповісти
До чого тут ЛГБТ+? Трясця, та коли вже карма наздожене цю qrwu?!
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25.06.2025 07:25 Відповісти
Зеля переродився з нея в сідори ?
Щось я нічого не поняла
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25.06.2025 08:18 Відповісти
Шановна пані, майте трохи терпіння: гадаю, ближчим часом ми усі довідаємось, яку "ґеніяльну " ідею згенерує цей (чи вже інший) спічрайтер для Нашого Сонцеликого Боневтіка Незламного, і як та "ґеніяльна " ідея чотко все розставить на полички.
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26.06.2025 20:15 Відповісти
Як би тут не словоблудили, а цей Литвин -- по-народному ПІДАРАС. У всіх смислах цього слова.
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25.06.2025 08:26 Відповісти
Не звертай на неї уваги.
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25.06.2025 09:36 Відповісти
Президентські вибори 2030:

Мар'яна Безугла (НУБ - Новий Український Блок)
Олексій Чорнишов (ЕКС - Ефективне Корпоративне Середовище)
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25.06.2025 14:14 Відповісти
Педика Литвина на ліхтар.
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25.06.2025 15:33 Відповісти

Но-но-но! Ніззя так казати! Зараз на Вас нападуть, уклавши для того ситуативну угоду, зє!-біли та ліберали.
Не вірите? А даремно! Бо інтереси у них цілком співпадають: нагадати про себе з виграшного для себе коханих боку і хором плюнути гівном у того, хто ними незадоволений.
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26.06.2025 20:23 Відповісти
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