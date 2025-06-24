Очковтирательство создает спичрайтер президента Литвин, член ЛГБТ-сообщества. Зеленский переродился, Литвин - нет, - "слуга народа" Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила в "очковтирательстве" спичрайтера президента Дмитрия Литвина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Понимаете, эти все очковтирательства, медбатальоны, линии дронов, лисьи норы, мадяры - это просто медиа подачки, чтобы можно было оставлять все, как есть. Немалую роль в таком подходе играет активный член ЛГБТК+ сообщества, спичрайтер Президента Дмитрий Литвин.
И когда сам Зеленский во многом переродился, его окружение, во многом, - нет", - написала Безуглая в фейсбуке.
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+20 Роман Демченко
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хоч за це вдячність, най буде мем.
Але цікаво, хто науськує безумну бур'яну? Та сама лбгтк чи інша
Про неї ж не пишуть "Страшна як смерть, тупа нейобана ***** Мар'яна Безугла".
Навіть за два мішки бараболі.
І за три також.
...Гадаю, і Ви також.
То чому на те чуперадло має спокуситися якийсь інший чоловік?
...Ото ж бо й воно.
Ото чолов'яга попав...
Та все ж є надія, що чолов'яга не постраждав: а раптом шлюб фіктивний?
Ніт! Бо п'ять мішків - це два мішки і ще три.
Боюся, сільодку Мар'яша не хаває. Їй би в шампанскам устріц (виловлених у найближчому ставку)...
А дімалітвін,залізши в оп-нору,застиг на місці.
На одного і другого позначається згубна роль ярмака,який їх поїдає очима в буквальному смислі слів на свою користь.
А ми досі навіть не заявили про наміри. Я НЕОДНОРАЗОВО зверталася до ОП та МЗС з цього приводу. Досі жодних дій
Схоже, інтенсивна камасутра під час цього безперервного жабогадюкінгу свідчить про одне: зє!-покидькам точно відома дата наступних виборів... а всім іншим - невідома.
Щось я нічого не поняла
Мар'яна Безугла (НУБ - Новий Український Блок)
Олексій Чорнишов (ЕКС - Ефективне Корпоративне Середовище)
Но-но-но! Ніззя так казати! Зараз на Вас нападуть, уклавши для того ситуативну угоду, зє!-біли та ліберали.
Не вірите? А даремно! Бо інтереси у них цілком співпадають: нагадати про себе з виграшного для себе коханих боку і хором плюнути гівном у того, хто ними незадоволений.