Очковтирательство создает спичрайтер президента Литвин, член ЛГБТ-сообщества. Зеленский переродился, Литвин - нет, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила в "очковтирательстве" спичрайтера президента Дмитрия Литвина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Понимаете, эти все очковтирательства, медбатальоны, линии дронов, лисьи норы, мадяры - это просто медиа подачки, чтобы можно было оставлять все, как есть. Немалую роль в таком подходе играет активный член ЛГБТК+ сообщества, спичрайтер Президента Дмитрий Литвин.

И когда сам Зеленский во многом переродился, его окружение, во многом, - нет", - написала Безуглая в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Литвин был активным в ЛГБТ-сообществе, - "слуга народа" Безуглая