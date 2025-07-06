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Новини Єрмак намагався звільнити Буданова
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Єрмак намагався вчергове звільнити Буданова у червні, - The Economist

У червні Єрмак намагався звільнити Буданова з посади очільника ГУР

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак намагався звільнити очільника ГУР Кирила Буданова.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, протягом червня в українській розвідці назрівала велика чистка, а трирічна ворожнеча між Єрмаком і Будановим загрожувала завершитися відставкою останнього.

"Джерела, близькі до Єрмака, називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. За словами інсайдера, 90% працівників офісу президента вважають Буданова божевільним, а інші 10% — генієм. Водночас союзники начальника ГУР кажуть, що він переконаний державник і один з небагатьох, хто може сказати президенту гірку правду", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Закомплексований хлопчик Литвин відсунув від вух Президента Єрмака, - "слуга народу " Безугла

The Economist стверджує, що червнева спроба зняти його з посади була уже дев’ятою. Однак Буданову вдалося уникнути відставки, звично поєднуючи тиск і хитрість. Видання також пише, що цьому могли посприяти неодноразові попередження Білого дому не звільняти керівника ГУР.

Крім того, видання пише, що Єрмак використав свій вплив, свідомо дозволивши просуватися корупційній справі проти віцепрем’єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Усе нібито через те, що Чернишов намагався висунути себе як альтернативний канал для контактів зі США. Ще одна причина полягала в тому, що його відставка посприяє просуванню віцепрем’єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко, пов’язаної з головою ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак викликає роздратування в адміністрації Трампа, - Politico

Автор: 

Буданов Кирило (506) Єрмак Андрій (1392) Офіс Президента (2036) ГУР (582)


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Топ коментарі
+19
Якщо єрмак ще раз поїде до Америки, то США почнуть постачати зброю росії...
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06.07.2025 20:47 Відповісти
+11
Давайте головою ГУР зробимо брата Єрмака. Хуже не будєт. Хоть паржем!!!!
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06.07.2025 20:45 Відповісти
+6
Це дешевий спектакль для лохів по підвищенню рейтингів.
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06.07.2025 20:52 Відповісти
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А можна Роттердам + повернути?
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06.07.2025 20:48 Відповісти
Скільки лайна вилили на Буданова на цьому сайті за три роки, а він виявляється ворог єрмака. Отже лайно лили друзі єрмака?
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06.07.2025 21:05 Відповісти
ні - все простіше - ллють лайно барани - якім пофіг на кого лити
в свій час тут лили на Пороха, нагадаю хто забув, "мародер, бізнес на крові, вбив брата, вальцман і хто вбив Гандзюк?"
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06.07.2025 21:10 Відповісти
А кому це вам? ПАзвольтЬЄ АсвЄдаміЦЦА...
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06.07.2025 21:09 Відповісти
Як же про Яценюка забули, і Юлю треба згадати, щоб відволікти увагу від зеленої шпани, яка засіла на Банковій і в Кабміні
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06.07.2025 21:12 Відповісти
моргніте шоколадним оком, якщо Гройсмани тримають вас в заручниках!
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06.07.2025 20:46 Відповісти
Що ти там, Дочь Жени "вільна людина"? В ЗСУ без вихідних в окопі, чи від ТЦК ховаєшся?
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06.07.2025 20:55 Відповісти
ЗЕпідор Дочь Жени заглохні.
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06.07.2025 21:08 Відповісти
від санітврів втік і забарикадувався в кабінеті головлікаря
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06.07.2025 21:12 Відповісти
найкращий діагноз так званій дермократії в Україні((
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06.07.2025 21:01 Відповісти
пійшшов ***** кацап..
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06.07.2025 21:15 Відповісти
1) антисемітизм у нас заборонений зеленським
2) зеленський та єрмак теж "такі да"
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06.07.2025 21:17 Відповісти
Дрочь Жени мабуть забув змінити настінний календар 2019 року.
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06.07.2025 20:54 Відповісти
Що? годівнички боїшся позбутися))?? Ти краще стовбчик фонарний вибери або камеру з імпотентами - поже і переживеш гнів народу шістка з ботоферми
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06.07.2025 21:03 Відповісти
Давайте головою ГУР зробимо брата Єрмака. Хуже не будєт. Хоть паржем!!!!
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06.07.2025 20:45 Відповісти
Воскрес.Це велике господнє чудо.Однозначно заслуговує такої посади.
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06.07.2025 20:47 Відповісти
пропоную призначити дєрмьмака Царем України
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06.07.2025 20:48 Відповісти
Хотів би єрмак буданов би давно зник. Але буданов це частина зеленої системи. Це така ж гнида як в зеля татаров єрмак малюк та інші ефективні менеджери.
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06.07.2025 20:50 Відповісти
Це дешевий спектакль для лохів по підвищенню рейтингів.
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06.07.2025 20:52 Відповісти
Повсталий брат єрмака служить під крилом буданова.
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06.07.2025 21:11 Відповісти
Цари на срасії. Тут гетьмани.
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06.07.2025 21:13 Відповісти
Снайпер-мінометник БПЛА.
Правда про "героїчного" брата Єрмака від бійця з його підрозділу
Джерело: https://censor.net/ua/b3449315
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06.07.2025 21:09 Відповісти
Якщо єрмак ще раз поїде до Америки, то США почнуть постачати зброю росії...
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06.07.2025 20:47 Відповісти
Повітряна куля Зерусні почала втрачати висоту, і за борт полетіли мішки баласту. Єрмак - це останній мішок
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06.07.2025 20:52 Відповісти
Не видно щоб він полетів за борт. Краще б полетів з вікна як Чєчєтов.
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06.07.2025 20:58 Відповісти
Шось в нас на верху зачастили - 9 спроб кувиркнути Буданова - 13 спроб завалити Зелю - життя бурлить
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06.07.2025 20:48 Відповісти
А люся при посаді, чи вже у запасі?
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06.07.2025 20:50 Відповісти
А Єрмака звільнити не пробували?
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06.07.2025 20:51 Відповісти
Він зі слів ішака з ішаком одне ціле .Звільнення тільки з ішаком
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06.07.2025 20:54 Відповісти
Це що за мутант - кентzавр?
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06.07.2025 21:07 Відповісти
Сіамські ( чи оманські?) близнюки
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06.07.2025 21:18 Відповісти
Стісняюсь спитать: а у цього Тягни - Пхая хто голова, а хто - дупа?
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06.07.2025 21:13 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html "Прийшов із Зеленським, з ним і піду": Єрмак

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/ Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною - Зеленський
https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298373/

https://uainfo.org/blognews/1748516454--priyshov-iz-zelenskim-z-nim-i-pidu-ermak-dae-gotovi-rishennya.html
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06.07.2025 21:14 Відповісти
Звільнити потрібно і Єрмака і Буданова, але починати потрібно з блазня.
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06.07.2025 20:51 Відповісти
«…90% працівників клоунів і рашистських кротів офісу президента вважають…» - так правильніше.
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06.07.2025 20:52 Відповісти
Хто такий цей йух? Хто і коли його обирав?
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06.07.2025 20:53 Відповісти
Ларьочнику і шапітолію до сраки що його ніхто не обирав, бо гарант Конституції сказав що вона на паузі.
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06.07.2025 20:56 Відповісти
В Україні,фактично,завершилося формування державного механізму нової Хазарії. В старій Хазарії було так: формальна влада належала согцесяйному кагану,а фактично вся влада була в руках бека,керувала Хозарією маленька юдейська верхівка. В Україні саме так зараз: на вершині сонцесяйний але нікчемний каган-Зінка,вся реальна влада у його бека Єрмака,а взагалі владу узурпувала маленька юдейська група..
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06.07.2025 20:55 Відповісти
Кнура забити і добряче поголити паяльною лампою!
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06.07.2025 20:57 Відповісти
"За словами інсайдера, 90% працівників офісу президента вважають Буданова божевільним, а інші 10% - генієм".
Глава розвідки - божевільний?
А все сн не є таким?
Прийняти на себе сталінський ярлик "слуга народу",ототожнюючи його з званням народного депутата,не є ознакою божевілля?
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06.07.2025 20:58 Відповісти
Якщо хочеш перемогти в такій війні, як йде зараз, треба бути достатньо божевільним!
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06.07.2025 21:12 Відповісти
Писали, що Єрмак підозрівав про причетність Буданова до розгромного матеріалу в Politico, тому в офісі була істерика з вимогою звільнити Буданова.
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06.07.2025 21:05 Відповісти
Може, настав час керівнику ГУР зняти єрмака?
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06.07.2025 21:05 Відповісти
А довго ще парламент буде терпити цього Ермака ?
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06.07.2025 21:06 Відповісти
Єрмак ворог України
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06.07.2025 21:09 Відповісти
Коли Єрмак доб'ється зустрічі з Путлером, на якій розіб'є об його голову графін чи пляшку з водою, а потім ще й для надійності переріже ВВХ сонну артерію скляною скалкою, тоді матиме моральне право знімати будь-кого: Буланова, Малюка, Сирського..., навіть самого Зеленського!
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06.07.2025 21:10 Відповісти
Він давно має, не знали? Залужного не пам'ятаєте вже?
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06.07.2025 21:16 Відповісти
дермак й досі не у СІЗО СБУ?
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06.07.2025 21:10 Відповісти
Штирлиц понял, что находится на грани Провала, увидев торгующего билетами Остапа Бендера.
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06.07.2025 21:12 Відповісти
єрмачина в стопятсотий раз хоче звільнити буданова, що живе з особистим секретарем зе!поца?
де сміятися?
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06.07.2025 21:16 Відповісти
жабо-гадюкинг

с одной стороны, человек разваливший мобилизацию экономики с другой стороны, пи з д абол-контрнаступатель по минным полям и обещатель кавы в крыму.
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06.07.2025 21:17 Відповісти
Вони один одного варті.
Там все кодло на чолі з артистом членограйного жанру потрібно гнати підсрачниками до самого ростова.
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06.07.2025 21:18 Відповісти
 
 