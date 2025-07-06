Єрмак намагався вчергове звільнити Буданова у червні, - The Economist

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак намагався звільнити очільника ГУР Кирила Буданова.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, протягом червня в українській розвідці назрівала велика чистка, а трирічна ворожнеча між Єрмаком і Будановим загрожувала завершитися відставкою останнього.

"Джерела, близькі до Єрмака, називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. За словами інсайдера, 90% працівників офісу президента вважають Буданова божевільним, а інші 10% — генієм. Водночас союзники начальника ГУР кажуть, що він переконаний державник і один з небагатьох, хто може сказати президенту гірку правду", - йдеться в матеріалі.

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The Economist стверджує, що червнева спроба зняти його з посади була уже дев’ятою. Однак Буданову вдалося уникнути відставки, звично поєднуючи тиск і хитрість. Видання також пише, що цьому могли посприяти неодноразові попередження Білого дому не звільняти керівника ГУР.

Крім того, видання пише, що Єрмак використав свій вплив, свідомо дозволивши просуватися корупційній справі проти віцепрем’єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Усе нібито через те, що Чернишов намагався висунути себе як альтернативний канал для контактів зі США. Ще одна причина полягала в тому, що його відставка посприяє просуванню віцепрем’єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко, пов’язаної з головою ОП.

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