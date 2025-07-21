УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини Обшук у НАБУ Обшуки в САП
5 514 35

"Агентура на Банковій почала демонтаж України зсередини" , - Каленюк

Каленюк заявила про демонтаж України зсередини

Росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та паралізувати дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ.

Про це повідомила виконавча директорка Центру Дарʼя Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Агентура на Банковій включила план демонтажу України зсередини. Писала про цей сценарій в травні.

"Паралельно ворог спробує зламати волю українців боротися. Унікальна єдність українського суспільства в 2022 році стала незламною, нікому не зрозумілою стихією, яка спинила наступ ворога та здивувала світ, народивши нестандартні інноваційні рішення. Весною 2022 року ворог усвідомив, що наша воля до боротьби є важливішою за зброю", - зазначила вона.

За словами Каленюк, росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та "паралізувати наш дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ".

"Вони мали три роки аби адаптувати свої методички та наративи, які нас розколюють зсередини та послаблюють. Підніме вище голову ворожа агентура та корумповані корисні ідіоти.

Посилюватиметься деградація державного апарату, який за своїм дизайном не спроможний масштабувати на національному рівні народжені знизу інноваційні оборонні рішення. Діятиме негативний відбір на ключові державні посади. Система п’яти менеджерів надалі цінуватиме лояльність, слухняність, аморфність більше за ініціативність, професійність, доброчесність. Поглиблюватиметься нездорова міжвідомча та міжпосадова недовіра. З метою концентрації та збереження влади будуть застосовуватися авторитарні механізми. Полювання ручного ДБР за військовими, активістами, політичними опонентами – яскравий приклад початку тенденції.

Безкарно вируватиме корупція в найбільш соціально чутливих темах, як можливість відкупитися від ТЦК, втекти за кордон від розслідування, дерибанити державні гроші на зброї. Паралельний параліч прийняття критичних для війська змін та рішень попри вже очевидну втому та крик військових", - цитує вона свій травневий допис.

Також, додала Каленюк поступовий відкат реформ, ухвалених ще після Революції Гідності, остаточно нас відкине від швидкої євроінтеграції.

"Не кажучи вже про неспроможність держави п’яти менеджерів втілювати десятки складних національних реформ щороку, якщо ми хочемо бути в ЄС до 2030-го. Це підірве і так хитку волю Європи нам допомагати і дасть сильні антиукраїнські аргументи європейським сателітам рф. На цьому етапі більшість українців гостро відчують, що таке грузинський сценарій поглинання країни ворогом", - підсумувала вона.

Каленюк заявила про демонтаж України зсередини

Читайте: У 15 працівників НАБУ щонайменше 70 обшуків, до детектива застосували силу. СБУ може отримати інформацію, яка зірве наші розслідування, - НАБУ

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Єрмак намагався вчергове звільнити Буданова у червні, - The Economist

Автор: 

НАБУ (5131) Офіс Президента (2040) Каленюк Дар’я (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля», смерть, московітам та їх Оманським прихвостням!!
Зеленський, вирок Україні!! Зло, має бути знищеним!
показати весь коментар
21.07.2025 12:44 Відповісти
+5
Дар'я живе в якійсь своїй далекій космічній реальності. Бо це не :

росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та "паралізувати наш дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ". Джерело: https://censor.net/ua/n3564376

Це роблять українці ,руками українців і голосами українців. Жодна московська агєнтура не зробила в плані корупції ,розвалу армії та держави ,як власні злодії та брехуни +корисні ідіоти ,які їх підтримують .
показати весь коментар
21.07.2025 12:51 Відповісти
+5
В ОПі демонтують Україну краще за кацапів.
показати весь коментар
21.07.2025 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ти про кого?
показати весь коментар
21.07.2025 12:44 Відповісти
Шайтан він,під дією препаратів😁
показати весь коментар
21.07.2025 12:45 Відповісти
«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля», смерть, московітам та їх Оманським прихвостням!!
Зеленський, вирок Україні!! Зло, має бути знищеним!
показати весь коментар
21.07.2025 12:44 Відповісти
Так і є
показати весь коментар
21.07.2025 12:45 Відповісти
так демонтіруйте банкову !
показати весь коментар
21.07.2025 12:48 Відповісти
Дар'я живе в якійсь своїй далекій космічній реальності. Бо це не :

росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та "паралізувати наш дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ". Джерело: https://censor.net/ua/n3564376

Це роблять українці ,руками українців і голосами українців. Жодна московська агєнтура не зробила в плані корупції ,розвалу армії та держави ,як власні злодії та брехуни +корисні ідіоти ,які їх підтримують .
показати весь коментар
21.07.2025 12:51 Відповісти
Ви праві. Дар'я яскравий представник тих, і навіть очільник, хто робив все аби Україна крок за кроком втрачала незележність в управлінні державою. Але гранти річ переконлива, плюс захист пінчука і різні нішяки у вигляді безмежної влади, вседозволеність і повна секретність і захист власних статків наїдених на грантах.
Що рашка що Європа, що США мають.на увазі нашу незалежність.
Саме тому ОУН, УПА та всі провідники незалежності України, розуміли, що незалежність це воля, коли ми самі вирішуємо свою волю.
показати весь коментар
21.07.2025 13:31 Відповісти
В ОПі демонтують Україну краще за кацапів.
показати весь коментар
21.07.2025 12:52 Відповісти
Ми пожинаємо плоди посіянного в 2019 році.До влади прийшли пройдисвіти,бездарні люди,навіть не політики.Перетусовка влади нідочого не призведе."ОПЗЖопа " та "Уродливі слуги",об'єднавшись вершать свої "справи"ЗЕленського оточують зрадники та агенти кремля .
показати весь коментар
21.07.2025 12:52 Відповісти
Зеленського оточують зрадники? Та він ними керує!
показати весь коментар
21.07.2025 13:12 Відповісти
чому без імен?
показати весь коментар
21.07.2025 12:57 Відповісти
Просто так они не уйдут. И выборов, на которых у них будет шанс проиграть - тоже не будет.
показати весь коментар
21.07.2025 12:58 Відповісти
Дивлячись, як на річницю вбивства Ірини Фаріон, влада не згадала її жодною відзнакою, а Лісовий далі в кріслі міністра, вірю цій пані, що описує недалекі події майбутнього.
показати весь коментар
21.07.2025 12:59 Відповісти
орден сутулого її доньці не видали? яка трагедія.
тут країну хитають із середини, а дебіли далі за свою іпануту комуністку торочать
показати весь коментар
21.07.2025 13:13 Відповісти
В Україні кацапські воши замаскувались під українських гнид...
показати весь коментар
21.07.2025 12:59 Відповісти
І не тільки кацапськи
показати весь коментар
21.07.2025 13:32 Відповісти
Зелену мерзоту давно пора стерти!
показати весь коментар
21.07.2025 13:00 Відповісти
Щось вони дуже вже довго "валять" Україну, вам не здається? Здається я ці "прогнози" ще з 2019 року чую. І хто така ця "пророчиця" Каленюк і чим конкретно вона відома окрім своїх "передбачень"?
показати весь коментар
21.07.2025 13:04 Відповісти
довго валять? Ну не знав вавасік що українці не дадуть свою країну злити за 3 дні як в Омані договорилися, не розрахував трохи. Буває.
показати весь коментар
21.07.2025 13:14 Відповісти
Так сильно хочеться красти, що навіть війна не стримує владу, а ще більше мотивує на дерібан державних грошей. Різні держслужбовці патологічно не вірять в Україну та не вміють працювати без відкатів, тому готують собі власні золоті запаси та мріють жити закордоном.
показати весь коментар
21.07.2025 13:06 Відповісти
хай відповідають ті ,хто привів до влади зеленське 🤡 шобло...їм подобається все ,навіть те шо мапа України зменьшиласі в половину ...але теми для вкиду суспільству, зелені БЕБи , НАБи, ДЕБи... борцуни імітують ...
показати весь коментар
21.07.2025 13:11 Відповісти
Опять на те же грабли. Снова во время возможного исторического момента, внутри страны 5 колонна у власти делает за кремль всю грязную работу лучше чем их агенты. Если зелю, татарова и ко не устранят в ближайшее время то будет вторая Грузия
показати весь коментар
21.07.2025 13:13 Відповісти
Покажіть ій сценарій від Портнікова, який він написав ще в 2019 році

показати весь коментар
21.07.2025 13:20 Відповісти
100%
показати весь коментар
21.07.2025 13:24 Відповісти
Пишу вдруге, бо коментар вилучив автор "новини".

...повідомила...

- де повідомила?

...директорка Центру...

- якого центру?

Що це за журналістика така?

Виправіть текст вашої незграбної новини, а не вилучайте коментарі.
У вас з перших речень не зрозуміло про що мова.
показати весь коментар
21.07.2025 13:24 Відповісти
з 2019 року
показати весь коментар
21.07.2025 13:28 Відповісти
Що вона має на увазі ? Невже ОП ?
показати весь коментар
21.07.2025 13:36 Відповісти
 
 