"Агентура на Банковій почала демонтаж України зсередини" , - Каленюк

Росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та паралізувати дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ.

Про це повідомила виконавча директорка Центру Дарʼя Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Агентура на Банковій включила план демонтажу України зсередини. Писала про цей сценарій в травні.

"Паралельно ворог спробує зламати волю українців боротися. Унікальна єдність українського суспільства в 2022 році стала незламною, нікому не зрозумілою стихією, яка спинила наступ ворога та здивувала світ, народивши нестандартні інноваційні рішення. Весною 2022 року ворог усвідомив, що наша воля до боротьби є важливішою за зброю", - зазначила вона.

За словами Каленюк, росіяни намагатимуться зламати Україну зсередини та "паралізувати наш дух боротися через саботаж, корупцію та відкат реформ".

"Вони мали три роки аби адаптувати свої методички та наративи, які нас розколюють зсередини та послаблюють. Підніме вище голову ворожа агентура та корумповані корисні ідіоти.

Посилюватиметься деградація державного апарату, який за своїм дизайном не спроможний масштабувати на національному рівні народжені знизу інноваційні оборонні рішення. Діятиме негативний відбір на ключові державні посади. Система п’яти менеджерів надалі цінуватиме лояльність, слухняність, аморфність більше за ініціативність, професійність, доброчесність. Поглиблюватиметься нездорова міжвідомча та міжпосадова недовіра. З метою концентрації та збереження влади будуть застосовуватися авторитарні механізми. Полювання ручного ДБР за військовими, активістами, політичними опонентами – яскравий приклад початку тенденції.

Безкарно вируватиме корупція в найбільш соціально чутливих темах, як можливість відкупитися від ТЦК, втекти за кордон від розслідування, дерибанити державні гроші на зброї. Паралельний параліч прийняття критичних для війська змін та рішень попри вже очевидну втому та крик військових", - цитує вона свій травневий допис.

Також, додала Каленюк поступовий відкат реформ, ухвалених ще після Революції Гідності, остаточно нас відкине від швидкої євроінтеграції.

"Не кажучи вже про неспроможність держави п’яти менеджерів втілювати десятки складних національних реформ щороку, якщо ми хочемо бути в ЄС до 2030-го. Це підірве і так хитку волю Європи нам допомагати і дасть сильні антиукраїнські аргументи європейським сателітам рф. На цьому етапі більшість українців гостро відчують, що таке грузинський сценарій поглинання країни ворогом", - підсумувала вона.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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