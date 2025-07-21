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Новини Обшук у НАБУ
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У 15 працівників НАБУ щонайменше 70 обшуків, до детектива застосували силу. СБУ може отримати інформацію, яка зірве наші розслідування, - НАБУ

Обшуки в набу

⁠Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, які проводяться працівниками СБУ та ОГП стосовно співробітників НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як наголошують у НАБУ, обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

"Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ.

"Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", - додають у НАБУ.

Також читайте: Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Його підозрюють у держзраді та впливі на НАБУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Окрім того, зазначається, що триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

До детектива НАБУ застосували силу

"Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору", - зауважили у Бюро.

Кривонос перервав візит до Британії та повертається в Україну

⁠На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну.

НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК про обшуки в НАБУ: Лише відкриті судові засідання покажуть, чи є процес об’єктивним

"Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", - резюмували у НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5131) обшук (2002) СБУ (13141) Офіс Генпрокурора (3335)


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Топ коментарі
+18
Але за дивним збігом обставин, вони почали це робити, коли оголосили підозру Чернишову... Можливо, просто співпадіння.
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21.07.2025 11:39 Відповісти
+14
А що шановні, хтось вирішив що можна безкарно відкрити справу на чоловіка подруги Олени Зеленської? Вони там зовсім подуріли, таких людей чіпати?!!
От тепер і НАБУ і САП по всій строгості беззаконня будуть відповідати перед САМИМ за таку наглість.
Вітаю усіх українців, з черговим етапом державності - відкритим і неприхованим переслідуванням усіх ворогів владної верхівки. Усіх, від журналістів до антикорупційних чиновників. Ще одна цеглина в уже видимий фундамент диктатури.
Втім......саме за це і голосували в 2019, чи не так, нешановні 73%? Все ще хочеться "похохотать"? Чи вже відпускає?
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21.07.2025 11:47 Відповісти
+11
Дивно ... а Ванька Баканов досі на волі і свідчення не дає, як мацковитських агентів набрав на посади в СБУ.
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21.07.2025 11:54 Відповісти
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Трохи з зарізнення це робиться, але добре, що СБУі ОГП згадали свої прямі обов'язки. Є надія що законність і порядок воскреснуть.
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21.07.2025 11:36 Відповісти
Але за дивним збігом обставин, вони почали це робити, коли оголосили підозру Чернишову... Можливо, просто співпадіння.
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21.07.2025 11:39 Відповісти
В 14 році було набу? До 14 року арешт якогось судді взагалі був подією року як з тим колядником.
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21.07.2025 12:42 Відповісти
ти дбл ? з тих будеш ,хто лайно у владу закидав
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21.07.2025 13:03 Відповісти
Скоріше за все відволікають увагу від чогось іншого.
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21.07.2025 12:16 Відповісти
Або наївний або дурник
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21.07.2025 11:51 Відповісти
Розформуйте цю клоунську, корупційну контору!
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21.07.2025 11:37 Відповісти
Яку саме з трьох?
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21.07.2025 12:36 Відповісти
НАБУ давно потрібно розігнать,а всіх його робітників в тюрягу,а не отпускать за кордон.Там кого затримали тільки одні ініціали говорять самі за себе,нема ні одного Українця.
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21.07.2025 13:32 Відповісти
Пішли відмазки - якшо працівник НАБУ сплавляє конопельку до рашки - це норм?
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21.07.2025 11:38 Відповісти
Конлпельеу не норм ...недопрацювання, а от важкі наркотики низької якості, та спирт денатурат то є норм і заслуговує подяку
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21.07.2025 11:44 Відповісти
Тобто той факт, що СБУ під час війни зайняте "розслідуванням участі окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах", ви старанно ігноруєте? Така антиукраїнська дія, що безумовно заслуговує на обшуки без судових ухвал.
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21.07.2025 11:50 Відповісти
Стріляйте на ураження!!
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21.07.2025 11:41 Відповісти
Зелене СБУ бореться з НАБУ Госдепа .
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21.07.2025 11:43 Відповісти
В США та Україні згадана установа відома, як Держдеп
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21.07.2025 12:12 Відповісти
Нє "дєрждеп " не звучить - саме "Госдеп "))
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21.07.2025 12:44 Відповісти
Це ж у РФ -"правонаступниці" СРСР, згадану установу називають "Госдєп"
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21.07.2025 13:47 Відповісти
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
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21.07.2025 11:47 Відповісти
А що шановні, хтось вирішив що можна безкарно відкрити справу на чоловіка подруги Олени Зеленської? Вони там зовсім подуріли, таких людей чіпати?!!
От тепер і НАБУ і САП по всій строгості беззаконня будуть відповідати перед САМИМ за таку наглість.
Вітаю усіх українців, з черговим етапом державності - відкритим і неприхованим переслідуванням усіх ворогів владної верхівки. Усіх, від журналістів до антикорупційних чиновників. Ще одна цеглина в уже видимий фундамент диктатури.
Втім......саме за це і голосували в 2019, чи не так, нешановні 73%? Все ще хочеться "похохотать"? Чи вже відпускає?
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21.07.2025 11:47 Відповісти
Ну, тепер є повод на кого все списати і розвалити справи
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21.07.2025 11:49 Відповісти
Дивно ... а Ванька Баканов досі на волі і свідчення не дає, як мацковитських агентів набрав на посади в СБУ.
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21.07.2025 11:54 Відповісти
Єдина незалежна від Єрмака структура зазнає атаку кишеньковим дбр.
Зєлю геть. Вибори.
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21.07.2025 11:55 Відповісти
Понабирали в НАБУ клоунів по об'яві
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21.07.2025 11:57 Відповісти
- у "співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора".
- Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
- Так іди. І не просто іди, а п***й н***й!
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21.07.2025 12:03 Відповісти
Вот так и начинаются гражданские войны.
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21.07.2025 12:07 Відповісти
.. гражданскіє войни ? З якого дива ?
Щас я так і побіжу на барикади , через маски-шоу СБУ в НАБУ , або НАБУ в СБУ .
Гадаю - суспільству глибоко начхати на гризню корумпованих правоохоронних органів між собою . Громадянської війни через це точно - ніякої не буде .
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21.07.2025 12:31 Відповісти
не суди по собі
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21.07.2025 13:08 Відповісти
А я по собі й не суджу . Ти коментарі тутешні читаєш ?
Всім пох .
Крім тебе може .
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21.07.2025 13:15 Відповісти
Детективів не провіряють при призначенні? Щось вся ця історія тхне зеленим лайном.
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21.07.2025 12:07 Відповісти
Це погана ситуація - усі проти усих. Хаос ...
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21.07.2025 12:24 Відповісти
схоже вся система гнила а не тільки ці дві контори,
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21.07.2025 12:27 Відповісти
... - до детектива застосували силу.
================================
А - яй - яй, мама мія.., та хіба ж так можна? Ітіть вашу....
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21.07.2025 12:35 Відповісти
Никакого толку от НАБУ, САП, НАЗК, ЦПК не заметила с момента их создания. Если хотят бороться с коррупцией -- с ней эффективно борются, а не создают кучу дармоедов.
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21.07.2025 12:49 Відповісти
А ви ж прям там сиділи і активно розслідували злочини центрів катування проти цивільних, правда? Ось тільки трошки залишалось до рішучого засудження кровожерливого брехливого режиму
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21.07.2025 13:08 Відповісти
Когда будут обыски в ДБР или офисе президента?
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21.07.2025 13:20 Відповісти
Зеленский проводит шмон в связи с шумихой около Шабунина.

Корупционер Зеленский борется против антикорупционого бюро руками СБУ
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21.07.2025 13:22 Відповісти
Понабирали сватів, кумів безголових дружбанів… Ніби й війни немає.
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21.07.2025 13:38 Відповісти
 
 