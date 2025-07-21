У 15 працівників НАБУ щонайменше 70 обшуків, до детектива застосували силу. СБУ може отримати інформацію, яка зірве наші розслідування, - НАБУ
Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, які проводяться працівниками СБУ та ОГП стосовно співробітників НАБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як наголошують у НАБУ, обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал.
"Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ.
"Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", - додають у НАБУ.
Окрім того, зазначається, що триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.
До детектива НАБУ застосували силу
"Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору", - зауважили у Бюро.
Кривонос перервав візит до Британії та повертається в Україну
На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну.
НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.
"Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", - резюмували у НАБУ.
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А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
От тепер і НАБУ і САП по всій строгості беззаконня будуть відповідати перед САМИМ за таку наглість.
Вітаю усіх українців, з черговим етапом державності - відкритим і неприхованим переслідуванням усіх ворогів владної верхівки. Усіх, від журналістів до антикорупційних чиновників. Ще одна цеглина в уже видимий фундамент диктатури.
Втім......саме за це і голосували в 2019, чи не так, нешановні 73%? Все ще хочеться "похохотать"? Чи вже відпускає?
Зєлю геть. Вибори.
- Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
- Так іди. І не просто іди, а п***й н***й!
Щас я так і побіжу на барикади , через маски-шоу СБУ в НАБУ , або НАБУ в СБУ .
Гадаю - суспільству глибоко начхати на гризню корумпованих правоохоронних органів між собою . Громадянської війни через це точно - ніякої не буде .
Всім пох .
Крім тебе може .
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А - яй - яй, мама мія.., та хіба ж так можна? Ітіть вашу....
Корупционер Зеленский борется против антикорупционого бюро руками СБУ