У 15 сотрудников НАБУ провели не менее 70 обысков, к детективу применили силу. СБУ может получить информацию, которая сорвет наши расследования, - НАБУ

По состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках, которые проводятся работниками СБУ и ОГП в отношении сотрудников НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечают в НАБУ, обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений.

"Основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называются участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором. Эти факты не являются взаимосвязанными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ.

"Она касается работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования", - добавляют в НАБУ.

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Кроме того, отмечается, что продолжается также плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ.

К детективу НАБУ применили силу

"Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления", - отметили в Бюро.

Кривонос прервал визит в Британию и возвращается в Украину

На момент начала указанных действий директор НАБУ находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Директор принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину.

НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику.

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"В то же время отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции", - резюмировали в НАБУ.