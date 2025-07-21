У 15 сотрудников НАБУ провели не менее 70 обысков, к детективу применили силу. СБУ может получить информацию, которая сорвет наши расследования, - НАБУ
По состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках, которые проводятся работниками СБУ и ОГП в отношении сотрудников НАБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечают в НАБУ, обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений.
"Основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называются участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором. Эти факты не являются взаимосвязанными", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ.
"Она касается работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования", - добавляют в НАБУ.
Кроме того, отмечается, что продолжается также плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ.
К детективу НАБУ применили силу
"Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления", - отметили в Бюро.
Кривонос прервал визит в Британию и возвращается в Украину
На момент начала указанных действий директор НАБУ находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Директор принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину.
НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику.
"В то же время отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции", - резюмировали в НАБУ.
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А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
От тепер і НАБУ і САП по всій строгості беззаконня будуть відповідати перед САМИМ за таку наглість.
Вітаю усіх українців, з черговим етапом державності - відкритим і неприхованим переслідуванням усіх ворогів владної верхівки. Усіх, від журналістів до антикорупційних чиновників. Ще одна цеглина в уже видимий фундамент диктатури.
Втім......саме за це і голосували в 2019, чи не так, нешановні 73%? Все ще хочеться "похохотать"? Чи вже відпускає?
Зєлю геть. Вибори.
- Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
- Так іди. І не просто іди, а п***й н***й!
Щас я так і побіжу на барикади , через маски-шоу СБУ в НАБУ , або НАБУ в СБУ .
Гадаю - суспільству глибоко начхати на гризню корумпованих правоохоронних органів між собою . Громадянської війни через це точно - ніякої не буде .
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А - яй - яй, мама мія.., та хіба ж так можна? Ітіть вашу....