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Новости Обыск в НАБУ
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У 15 сотрудников НАБУ провели не менее 70 обысков, к детективу применили силу. СБУ может получить информацию, которая сорвет наши расследования, - НАБУ

Обыски в НАБУ

По состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках, которые проводятся работниками СБУ и ОГП в отношении сотрудников НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечают в НАБУ, обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений.

"Основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называются участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором. Эти факты не являются взаимосвязанными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ.

"Она касается работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования", - добавляют в НАБУ.

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Кроме того, отмечается, что продолжается также плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ.

К детективу НАБУ применили силу

"Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления", - отметили в Бюро.

Кривонос прервал визит в Британию и возвращается в Украину

На момент начала указанных действий директор НАБУ находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Директор принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину.

НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику.

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"В то же время отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции", - резюмировали в НАБУ.

Автор: 

НАБУ (4256) обыск (1917) СБУ (20204) Офис Генпрокурора (2542)


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Топ комментарии
+15
Але за дивним збігом обставин, вони почали це робити, коли оголосили підозру Чернишову... Можливо, просто співпадіння.
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21.07.2025 11:39 Ответить
+11
А що шановні, хтось вирішив що можна безкарно відкрити справу на чоловіка подруги Олени Зеленської? Вони там зовсім подуріли, таких людей чіпати?!!
От тепер і НАБУ і САП по всій строгості беззаконня будуть відповідати перед САМИМ за таку наглість.
Вітаю усіх українців, з черговим етапом державності - відкритим і неприхованим переслідуванням усіх ворогів владної верхівки. Усіх, від журналістів до антикорупційних чиновників. Ще одна цеглина в уже видимий фундамент диктатури.
Втім......саме за це і голосували в 2019, чи не так, нешановні 73%? Все ще хочеться "похохотать"? Чи вже відпускає?
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21.07.2025 11:47 Ответить
+8
Дивно ... а Ванька Баканов досі на волі і свідчення не дає, як мацковитських агентів набрав на посади в СБУ.
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21.07.2025 11:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
болею за всех, сожрите друг-друга
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21.07.2025 11:36 Ответить
Сожрі своє лайно, закусивши бояру, кацапе.
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21.07.2025 11:45 Ответить
Трохи з зарізнення це робиться, але добре, що СБУі ОГП згадали свої прямі обов'язки. Є надія що законність і порядок воскреснуть.
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21.07.2025 11:36 Ответить
Але за дивним збігом обставин, вони почали це робити, коли оголосили підозру Чернишову... Можливо, просто співпадіння.
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21.07.2025 11:39 Ответить
Але за дивним збігом обставин, ЦЬОГО УСЬОГО! чомусь не робилось починаючи з чотирнадцятого, від слова ВЗАГАЛІ! мабуть не на часі було, так????
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21.07.2025 11:48 Ответить
В 14 році було набу? До 14 року арешт якогось судді взагалі був подією року як з тим колядником.
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21.07.2025 12:42 Ответить
набу дійсно не було, але була - Довіра Народу, та Сподівання на зміни, " Банду Геть!", пам'ятаєте?? котрі згодом зникли, на жаль.
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21.07.2025 12:51 Ответить
ти дбл ? з тих будеш ,хто лайно у владу закидав
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21.07.2025 13:03 Ответить
Скоріше за все відволікають увагу від чогось іншого.
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21.07.2025 12:16 Ответить
Або наївний або дурник
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21.07.2025 11:51 Ответить
Розформуйте цю клоунську, корупційну контору!
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21.07.2025 11:37 Ответить
Яку саме з трьох?
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21.07.2025 12:36 Ответить
Пішли відмазки - якшо працівник НАБУ сплавляє конопельку до рашки - це норм?
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21.07.2025 11:38 Ответить
Конлпельеу не норм ...недопрацювання, а от важкі наркотики низької якості, та спирт денатурат то є норм і заслуговує подяку
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21.07.2025 11:44 Ответить
Тобто той факт, що СБУ під час війни зайняте "розслідуванням участі окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах", ви старанно ігноруєте? Така антиукраїнська дія, що безумовно заслуговує на обшуки без судових ухвал.
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21.07.2025 11:50 Ответить
Стріляйте на ураження!!
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21.07.2025 11:41 Ответить
Зелене СБУ бореться з НАБУ Госдепа .
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21.07.2025 11:43 Ответить
В США та Україні згадана установа відома, як Держдеп
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21.07.2025 12:12 Ответить
Нє "дєрждеп " не звучить - саме "Госдеп "))
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21.07.2025 12:44 Ответить
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
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21.07.2025 11:47 Ответить
А що шановні, хтось вирішив що можна безкарно відкрити справу на чоловіка подруги Олени Зеленської? Вони там зовсім подуріли, таких людей чіпати?!!
От тепер і НАБУ і САП по всій строгості беззаконня будуть відповідати перед САМИМ за таку наглість.
Вітаю усіх українців, з черговим етапом державності - відкритим і неприхованим переслідуванням усіх ворогів владної верхівки. Усіх, від журналістів до антикорупційних чиновників. Ще одна цеглина в уже видимий фундамент диктатури.
Втім......саме за це і голосували в 2019, чи не так, нешановні 73%? Все ще хочеться "похохотать"? Чи вже відпускає?
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21.07.2025 11:47 Ответить
Ну, тепер є повод на кого все списати і розвалити справи
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21.07.2025 11:49 Ответить
Дивно ... а Ванька Баканов досі на волі і свідчення не дає, як мацковитських агентів набрав на посади в СБУ.
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21.07.2025 11:54 Ответить
Єдина незалежна від Єрмака структура зазнає атаку кишеньковим дбр.
Зєлю геть. Вибори.
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21.07.2025 11:55 Ответить
Понабирали в НАБУ клоунів по об'яві
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21.07.2025 11:57 Ответить
- у "співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора".
- Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
- Так іди. І не просто іди, а п***й н***й!
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21.07.2025 12:03 Ответить
Вот так и начинаются гражданские войны.
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21.07.2025 12:07 Ответить
.. гражданскіє войни ? З якого дива ?
Щас я так і побіжу на барикади , через маски-шоу СБУ в НАБУ , або НАБУ в СБУ .
Гадаю - суспільству глибоко начхати на гризню корумпованих правоохоронних органів між собою . Громадянської війни через це точно - ніякої не буде .
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21.07.2025 12:31 Ответить
Детективів не провіряють при призначенні? Щось вся ця історія тхне зеленим лайном.
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21.07.2025 12:07 Ответить
Це погана ситуація - усі проти усих. Хаос ...
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21.07.2025 12:24 Ответить
схоже вся система гнила а не тільки ці дві контори,
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21.07.2025 12:27 Ответить
... - до детектива застосували силу.
================================
А - яй - яй, мама мія.., та хіба ж так можна? Ітіть вашу....
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21.07.2025 12:35 Ответить
Никакого толку от НАБУ, САП, НАЗК, ЦПК не заметила с момента их создания. Если хотят бороться с коррупцией -- с ней эффективно борются, а не создают кучу дармоедов.
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21.07.2025 12:49 Ответить
 
 