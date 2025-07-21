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Новости Обыск в НАБУ Обыски в САП
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"По воле Зеленского черти из ГБР, СБУ и ОГП проводят демонтаж антикоррупционной инфраструктуры страны", - Каленюк

Обыски в НАБУ и САП Каленюк сделала заявление

В Центре противодействия коррупции предупредили об угрозе срыва евроинтеграционного движения Украины из-за давления на антикоррупционные органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила исполнительный директор Центра Дарья Каленюк.

"На наших глазах по приказу Ермака по воле Зеленского черти из ГПУ, ГБР и СБУ проводят демонтаж антикоррупционной инфраструктуры страны. В среднесрочной перспективе это означает срыв евроинтеграционного движения Украины", - подчеркнула она.

Обыски в НАБУ и САП Каленюк сделала заявление

В ЦПК заявили, что вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные либо на полное уничтожение антикоррупционных институции, либо превращение их в сателлитов Банковой.

"Такое массовое вмешательство в деятельность НАБУ и САП произошло непосредственно с санкции Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Кравченко, похоже, отрабатывает основную задачу, для которой его поставили на должность генпрокурора Ермак с Зеленским - уничтожение независимых антикоррупционных институтов, чтобы те не создавали проблем из-за расследования коррупции окружению президента", - добавили там.

Также читайте: "Агентура на Банковой начала демонтаж Украины изнутри", - Каленюк

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Все нарушения по делу Шабунина происходят с согласия или прямым руководством генпрокурора Кравченко, - Каленюк

Обыски в НАБУ и САП Каленюк сделала заявление
Обыски в НАБУ и САП Каленюк сделала заявление

Автор: 

НАБУ (4256) САП (2086) Каленюк Дарья (19)


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Топ комментарии
+22
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21.07.2025 13:37 Ответить
+16
Чим більше при владі зелений утирок,тим більше ймовірність зникнення України як держави.Казали люди-:"Думайте".У відповідь -:Дуже нє будь!Хоч поржем!"
Ржіть,якщо смішно!
Жріть,якщо є що!
І сріть далі,якщо ' чим!
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21.07.2025 13:40 Ответить
+15
Демонтаж антикорупціоної структури і всієї України провели у 2019 році безмозглі дегенерати,а зараз наслідки голосування молороського,безмозгого бидла.
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21.07.2025 13:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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21.07.2025 13:37 Ответить
Саме так. Вони попереджали, наполегливо працювали, вибудовували безальтернативність навіть не ховаючись.
Лише прикривалися "після війни".

Тепер, коли вони досягли своєї мети, єдине питання що лишилося: чи це фініш, чи ще лишилась можливість змін?
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21.07.2025 13:43 Ответить
Чим більше при владі зелений утирок,тим більше ймовірність зникнення України як держави.Казали люди-:"Думайте".У відповідь -:Дуже нє будь!Хоч поржем!"
Ржіть,якщо смішно!
Жріть,якщо є що!
І сріть далі,якщо ' чим!
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21.07.2025 13:40 Ответить
так🤡 зеленський головний чорт сам , ієрархія в ОПі серьозна ...влада Мамоністів окупувала Україну тихим сапом ,під шумок війни ,і нема вже нікого ,хто йому обломає роги ...чи в пятак настукають ...
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21.07.2025 13:43 Ответить
Антикорупційні органи - це шо - св"ященна корова - коли їх деякі члени займаються муйньою - то шо на це закривати очі?
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21.07.2025 13:42 Ответить
- тим більше , що толку від них = 0
Просто комусь , від годівниці , дуже не хочеться відлучатися
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21.07.2025 13:48 Ответить
"Священне" зешобло ліквідаторів України!
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21.07.2025 14:52 Ответить
Перед законом всі рівні - є рівніші
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21.07.2025 14:56 Ответить
Чернишов - рівніший. Дишло повертають в ОПЗЄ!
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21.07.2025 15:03 Ответить
Поки при владі агенти кремля в Україні- всі оці заяви, це **** жаби з гадюкою. А на фронті гинуть люди.....
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21.07.2025 13:42 Ответить
Люди і не на фронті теж гинуть. Від дій псів цих виродків
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21.07.2025 14:40 Ответить
Демонтаж антикорупціоної структури і всієї України провели у 2019 році безмозглі дегенерати,а зараз наслідки голосування молороського,безмозгого бидла.
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21.07.2025 13:42 Ответить
Слуги народу ті самі риги.
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21.07.2025 13:42 Ответить
Хуже. У тех хоть мозги были.
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21.07.2025 13:45 Ответить
Як і цпк. Чи ви думаєте вони народились на Майдані?
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21.07.2025 13:45 Ответить
Я, звісно, на тому кепсько розуміюся, але цікаво знати, відколи це в нас дорожньо-транпортні пригоди розслідує СБУ.
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21.07.2025 13:42 Ответить
Коли шановне СБУ займеться ,створеною в Україні злочинним угрупуванням яке ''кишить ''агентами Кремля і до якої входять агенти впливу рф-агенткозирь,агент баканов,агент шифір,агент шуурма,агент бойко..... І має кодову назву ''zeKvartalь''?
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21.07.2025 13:43 Ответить
так "СБУ проводять демонтаж антикорупційної інфрастуктури країни"
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21.07.2025 14:50 Ответить
Для тех, кто мечтает о смене Зеленского:

Единственный шанс - это организовать всеукраинский молебен и провести вокруг Банковой Крестный ход с просьбой к Господу вразумить В.Александровича оставить свой пост добровольно , уйти в монастырь и постричься в монахи. Всё остальные способы нереальны!
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21.07.2025 13:43 Ответить
Кацап ,перестань вживати наркоту😆😆😆 а то у тебе жорсткий пріход від передоза получився😆ти на 1000% з мАсовського сатаната😆там всі пріхожані 😆отримують пріход ,ловлять кайф від релігійного дурмана..Кінчекнй завязуй з наркотой!!!
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21.07.2025 14:10 Ответить
Та нє єдінствєний. Можна це і цивілізовано робити. Просто масово. Конкретні претензії, конкретні вимоги
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21.07.2025 14:41 Ответить
А ви крім слова "гранти" інше щось знаєте?Бо тільки ви його вживаєте.
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21.07.2025 14:02 Ответить
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21.07.2025 13:43 Ответить
🤣
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21.07.2025 13:45 Ответить
Шо ти тут забув,помилка природи?Катай за військовим кораблем,кацап.
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21.07.2025 13:48 Ответить
І чомусь, цьому заголовку, вірю найбільше...
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21.07.2025 13:44 Ответить
Чому ми не в Євросоюзі? А чому не в НАТО?
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21.07.2025 13:45 Ответить
Ну якщо Захід промовче, або бздоне тихо статейкою в НТ, то може нам туди і не потрібно?
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21.07.2025 13:46 Ответить
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21.07.2025 13:47 Ответить
Це фейк.
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21.07.2025 14:18 Ответить
Це просто картинка, Зеля веде свою боротьбу з корупцією, розмножуючи її.
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21.07.2025 15:00 Ответить
контрреволюція зеленського-тепер ми монархія
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21.07.2025 13:58 Ответить
Одні чорти пожирают інших. )
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21.07.2025 13:58 Ответить
Наивные. Это обычная команда "к ноге". Чтобы были послушными и не лезли куда не следует. Тоже самое происходило со всеми иными и ЦПК это не волновало.
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21.07.2025 13:58 Ответить
чим ці антикорупційні органи допомогли державі? шпигують на користь фсб, скирдують бабло в маєтках, жодного корупціонера не посадили на реальний термін.
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21.07.2025 14:05 Ответить
Між 1 та 2 турами виборів 2019 кацапи активно популяризували та рекламували ZEлідора, а обмін наших моряків, яких захопили у Керченській протоці спеціально відтягували на після виборів, щоб не дати моживості їх обміняти за каденції Порошенка, що могло додати йому рейтингу перед виборами. Ось москальські відеороліки квітня 2019 з рекламою ZEкандидата, де його розхвалюють і Охлобистін і Порєчєнков https://t.me/BerezaJuice/54298 і так звана "прокурорка" Криму Поклонська https://www.youtube.com/watch?v=2TOaoVYse18
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21.07.2025 14:11 Ответить
Ой тяжким і болісним буде кінець цього-"сцаря"
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21.07.2025 14:14 Ответить
Я щось не можу зрозуміти, що цією статтею хочуть донести. Що можна буди зрадником, мати бізнес з кацапами, але працювати в антикорупційному органі і це дає імунінтет?
це типа як жабуні "антикорупціонер" то йому можна закон порушувати і обшуку проводити не можна?
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21.07.2025 14:17 Ответить
Це звичайні маски-шоу від сбушників. Вони робили це при януковичі, тепер вони знову це роблять. Те, що вони когось там справді знайшли - це щоб ви менше ******* про неправомірність. Нелегітимний кабмін схавали, дискримінаційну мобілізацію схавали, вічного президента схавали, і це схаваєте
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21.07.2025 14:44 Ответить
маски не маски, а про мобілізацію і президента, розкажи но детальніше, може і війни у нас немає?
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21.07.2025 15:06 Ответить
Янукович теж думав, шо закручує гайки. А він зводив пружину.
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21.07.2025 14:19 Ответить
За Януковича існували незалежні ЗМІ. В Україні всі ЗМІ або під паркетними генералами, або під зєлємскім.
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21.07.2025 14:45 Ответить
Грантожери прокинулись )
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21.07.2025 14:21 Ответить
тут соревнование по обсерации Зе проходит, хотя о чем я, это регулярное явление сдеся.
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21.07.2025 14:29 Ответить
А десь там, далеченько на сході, точиться війна, ка@апи повільно захоплюють нові землі..волонтери збирають грошики, ЗСУ ще тримають фронт ( принаймі намагаються) дивлячись на цей шапіто в тилу та потихеньку *********
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21.07.2025 14:36 Ответить
Центр, аж цілий, протидії, трясця її матері, корупції... Протидіяли-протидіяли, та не напротидіяли. Тепер євроінтеграція під загрозою. Знущаєтесь? Тут державність під загрозою, бовдури.
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21.07.2025 14:47 Ответить
зєля сам чорт!
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21.07.2025 14:59 Ответить
НАБУ це не антикорупційна структура, цей імпотенська структура, що без толку проїдає бюджет.
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21.07.2025 15:34 Ответить
Терпим дальше
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21.07.2025 15:35 Ответить
Зеленский бориться за процвітання корупціїї в Україні !!!
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21.07.2025 15:42 Ответить
Тобто в сбу вистачає незадіяних заброньованих добре підготовлених бійців, що оце цілими днями проводити безпідставні обшуки? Скільки на прикидку, десь бригада набереться?
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21.07.2025 15:55 Ответить
одни кацапськи мрази сбу молодци так робить и дальше
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21.07.2025 16:20 Ответить
 
 