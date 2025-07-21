"По воле Зеленского черти из ГБР, СБУ и ОГП проводят демонтаж антикоррупционной инфраструктуры страны", - Каленюк
В Центре противодействия коррупции предупредили об угрозе срыва евроинтеграционного движения Украины из-за давления на антикоррупционные органы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила исполнительный директор Центра Дарья Каленюк.
"На наших глазах по приказу Ермака по воле Зеленского черти из ГПУ, ГБР и СБУ проводят демонтаж антикоррупционной инфраструктуры страны. В среднесрочной перспективе это означает срыв евроинтеграционного движения Украины", - подчеркнула она.
В ЦПК заявили, что вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные либо на полное уничтожение антикоррупционных институции, либо превращение их в сателлитов Банковой.
"Такое массовое вмешательство в деятельность НАБУ и САП произошло непосредственно с санкции Генерального прокурора Руслана Кравченко.
Кравченко, похоже, отрабатывает основную задачу, для которой его поставили на должность генпрокурора Ермак с Зеленским - уничтожение независимых антикоррупционных институтов, чтобы те не создавали проблем из-за расследования коррупции окружению президента", - добавили там.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Лише прикривалися "після війни".
Тепер, коли вони досягли своєї мети, єдине питання що лишилося: чи це фініш, чи ще лишилась можливість змін?
Ржіть,якщо смішно!
Жріть,якщо є що!
І сріть далі,якщо ' чим!
Просто комусь , від годівниці , дуже не хочеться відлучатися
Единственный шанс - это организовать всеукраинский молебен и провести вокруг Банковой Крестный ход с просьбой к Господу вразумить В.Александровича оставить свой пост добровольно , уйти в монастырь и постричься в монахи. Всё остальные способы нереальны!
це типа як жабуні "антикорупціонер" то йому можна закон порушувати і обшуку проводити не можна?