"З волі Зеленського чорти з ДБР, СБУ та ОГП проводять демонтаж антикорупційної інфрастуктури країни", - Каленюк

У Центрі протидії корупції попередили про загрозу зриву євроінтеграційного руху України через тиск на антикорупційні органи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила виконавча директорка Центру Дарʼя Каленюк.

"На наших очах за наказом Єрмака з волі Зеленського чорти з ГПУ, ДБР та СБУ проводять демонтаж антикорупційної інфраструктури країни. В середньостроковій перспективі це означає зрив євроінтеграційного руху України", - наголосила вона.

У ЦПК заявили, що питання існування і незалежності НАБУ й САП поставлять на рівень загроз нацбезпеки. Можливо це стане питанням РНБО і влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституції, або перетворення їх на сателітів Банкової.

"Таке масове втручання в діяльність НАБУ та САП відбулося безпосередньо за санкції Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Кравченко, схоже, відпрацьовує основне завдання, для якого його поставили на посаду генпрокурора Єрмак із Зеленським — знищення незалежних антикорупційних інституцій, щоб ті не створювали проблем через розслідування корупції оточенню президента", - додали там.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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