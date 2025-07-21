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Новини Обшук у НАБУ Обшуки в САП
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"З волі Зеленського чорти з ДБР, СБУ та ОГП проводять демонтаж антикорупційної інфрастуктури країни", - Каленюк

Обшуки в НАБУ та САП Каленюк зробила заяву

У Центрі протидії корупції попередили про загрозу зриву євроінтеграційного руху України через тиск на антикорупційні органи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила виконавча директорка Центру Дарʼя Каленюк.

"На наших очах за наказом Єрмака з волі Зеленського чорти з ГПУ, ДБР та СБУ проводять демонтаж антикорупційної інфраструктури країни. В середньостроковій перспективі це означає зрив євроінтеграційного руху України", - наголосила вона.

Обшуки в НАБУ та САП Каленюк зробила заяву

У ЦПК заявили, що питання існування і незалежності НАБУ й САП поставлять на рівень загроз нацбезпеки. Можливо це стане питанням РНБО і влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституції, або перетворення їх на сателітів Банкової.

"Таке масове втручання в діяльність НАБУ та САП відбулося безпосередньо за санкції Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Кравченко, схоже, відпрацьовує основне завдання, для якого його поставили на посаду генпрокурора Єрмак із Зеленським — знищення незалежних антикорупційних інституцій, щоб ті не створювали проблем через розслідування корупції оточенню президента", - додали там.

Також читайте: "Агентура на Банковій почала демонтаж України зсередини" , - Каленюк

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Всі порушення у справі Шабуніна відбуваються за згодою або прямим керівництвом генпрокурора Кравченка, - Каленюк

Обшуки в НАБУ та САП Каленюк зробила заяву
Обшуки в НАБУ та САП Каленюк зробила заяву

Автор: 

НАБУ (5131) САП (2252) Каленюк Дар’я (22)


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Топ коментарі
+18
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21.07.2025 13:37 Відповісти
+14
Чим більше при владі зелений утирок,тим більше ймовірність зникнення України як держави.Казали люди-:"Думайте".У відповідь -:Дуже нє будь!Хоч поржем!"
Ржіть,якщо смішно!
Жріть,якщо є що!
І сріть далі,якщо ' чим!
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21.07.2025 13:40 Відповісти
+12
Демонтаж антикорупціоної структури і всієї України провели у 2019 році безмозглі дегенерати,а зараз наслідки голосування молороського,безмозгого бидла.
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21.07.2025 13:42 Відповісти
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21.07.2025 13:37 Відповісти
Саме так. Вони попереджали, наполегливо працювали, вибудовували безальтернативність навіть не ховаючись.
Лише прикривалися "після війни".

Тепер, коли вони досягли своєї мети, єдине питання що лишилося: чи це фініш, чи ще лишилась можливість змін?
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21.07.2025 13:43 Відповісти
Чим більше при владі зелений утирок,тим більше ймовірність зникнення України як держави.Казали люди-:"Думайте".У відповідь -:Дуже нє будь!Хоч поржем!"
Ржіть,якщо смішно!
Жріть,якщо є що!
І сріть далі,якщо ' чим!
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21.07.2025 13:40 Відповісти
так🤡 зеленський головний чорт сам , ієрархія в ОПі серьозна ...влада Мамоністів окупувала Україну тихим сапом ,під шумок війни ,і нема вже нікого ,хто йому обломає роги ...чи в пятак настукають ...
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21.07.2025 13:43 Відповісти
Антикорупційні органи - це шо - св"ященна корова - коли їх деякі члени займаються муйньою - то шо на це закривати очі?
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21.07.2025 13:42 Відповісти
- тим більше , що толку від них = 0
Просто комусь , від годівниці , дуже не хочеться відлучатися
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21.07.2025 13:48 Відповісти
"Священне" зешобло ліквідаторів України!
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21.07.2025 14:52 Відповісти
Перед законом всі рівні - є рівніші
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21.07.2025 14:56 Відповісти
Чернишов - рівніший. Дишло повертають в ОПЗЄ!
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21.07.2025 15:03 Відповісти
Поки при владі агенти кремля в Україні- всі оці заяви, це **** жаби з гадюкою. А на фронті гинуть люди.....
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21.07.2025 13:42 Відповісти
Люди і не на фронті теж гинуть. Від дій псів цих виродків
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21.07.2025 14:40 Відповісти
Демонтаж антикорупціоної структури і всієї України провели у 2019 році безмозглі дегенерати,а зараз наслідки голосування молороського,безмозгого бидла.
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21.07.2025 13:42 Відповісти
Слуги народу ті самі риги.
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21.07.2025 13:42 Відповісти
Хуже. У тех хоть мозги были.
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21.07.2025 13:45 Відповісти
Як і цпк. Чи ви думаєте вони народились на Майдані?
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21.07.2025 13:45 Відповісти
Я, звісно, на тому кепсько розуміюся, але цікаво знати, відколи це в нас дорожньо-транпортні пригоди розслідує СБУ.
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21.07.2025 13:42 Відповісти
Коли шановне СБУ займеться ,створеною в Україні злочинним угрупуванням яке ''кишить ''агентами Кремля і до якої входять агенти впливу рф-агенткозирь,агент баканов,агент шифір,агент шуурма,агент бойко..... І має кодову назву ''zeKvartalь''?
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21.07.2025 13:43 Відповісти
так "СБУ проводять демонтаж антикорупційної інфрастуктури країни"
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21.07.2025 14:50 Відповісти
Для тех, кто мечтает о смене Зеленского:

Единственный шанс - это организовать всеукраинский молебен и провести вокруг Банковой Крестный ход с просьбой к Господу вразумить В.Александровича оставить свой пост добровольно , уйти в монастырь и постричься в монахи. Всё остальные способы нереальны!
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21.07.2025 13:43 Відповісти
Кацап ,перестань вживати наркоту😆😆😆 а то у тебе жорсткий пріход від передоза получився😆ти на 1000% з мАсовського сатаната😆там всі пріхожані 😆отримують пріход ,ловлять кайф від релігійного дурмана..Кінчекнй завязуй з наркотой!!!
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21.07.2025 14:10 Відповісти
Та нє єдінствєний. Можна це і цивілізовано робити. Просто масово. Конкретні претензії, конкретні вимоги
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21.07.2025 14:41 Відповісти
А ви крім слова "гранти" інше щось знаєте?Бо тільки ви його вживаєте.
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21.07.2025 14:02 Відповісти
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21.07.2025 13:43 Відповісти
🤣
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21.07.2025 13:45 Відповісти
Шо ти тут забув,помилка природи?Катай за військовим кораблем,кацап.
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21.07.2025 13:48 Відповісти
І чомусь, цьому заголовку, вірю найбільше...
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21.07.2025 13:44 Відповісти
Чому ми не в Євросоюзі? А чому не в НАТО?
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21.07.2025 13:45 Відповісти
Ну якщо Захід промовче, або бздоне тихо статейкою в НТ, то може нам туди і не потрібно?
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21.07.2025 13:46 Відповісти
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21.07.2025 13:47 Відповісти
Це фейк.
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21.07.2025 14:18 Відповісти
Це просто картинка, Зеля веде свою боротьбу з корупцією, розмножуючи її.
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21.07.2025 15:00 Відповісти
контрреволюція зеленського-тепер ми монархія
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21.07.2025 13:58 Відповісти
Одні чорти пожирают інших. )
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21.07.2025 13:58 Відповісти
Наивные. Это обычная команда "к ноге". Чтобы были послушными и не лезли куда не следует. Тоже самое происходило со всеми иными и ЦПК это не волновало.
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21.07.2025 13:58 Відповісти
чим ці антикорупційні органи допомогли державі? шпигують на користь фсб, скирдують бабло в маєтках, жодного корупціонера не посадили на реальний термін.
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21.07.2025 14:05 Відповісти
Між 1 та 2 турами виборів 2019 кацапи активно популяризували та рекламували ZEлідора, а обмін наших моряків, яких захопили у Керченській протоці спеціально відтягували на після виборів, щоб не дати моживості їх обміняти за каденції Порошенка, що могло додати йому рейтингу перед виборами. Ось москальські відеороліки квітня 2019 з рекламою ZEкандидата, де його розхвалюють і Охлобистін і Порєчєнков https://t.me/BerezaJuice/54298 і так звана "прокурорка" Криму Поклонська https://www.youtube.com/watch?v=2TOaoVYse18
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21.07.2025 14:11 Відповісти
Ой тяжким і болісним буде кінець цього-"сцаря"
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21.07.2025 14:14 Відповісти
Я щось не можу зрозуміти, що цією статтею хочуть донести. Що можна буди зрадником, мати бізнес з кацапами, але працювати в антикорупційному органі і це дає імунінтет?
це типа як жабуні "антикорупціонер" то йому можна закон порушувати і обшуку проводити не можна?
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21.07.2025 14:17 Відповісти
Це звичайні маски-шоу від сбушників. Вони робили це при януковичі, тепер вони знову це роблять. Те, що вони когось там справді знайшли - це щоб ви менше ******* про неправомірність. Нелегітимний кабмін схавали, дискримінаційну мобілізацію схавали, вічного президента схавали, і це схаваєте
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21.07.2025 14:44 Відповісти
маски не маски, а про мобілізацію і президента, розкажи но детальніше, може і війни у нас немає?
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Янукович теж думав, шо закручує гайки. А він зводив пружину.
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21.07.2025 14:19 Відповісти
За Януковича існували незалежні ЗМІ. В Україні всі ЗМІ або під паркетними генералами, або під зєлємскім.
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21.07.2025 14:45 Відповісти
Грантожери прокинулись )
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21.07.2025 14:21 Відповісти
тут соревнование по обсерации Зе проходит, хотя о чем я, это регулярное явление сдеся.
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21.07.2025 14:29 Відповісти
А десь там, далеченько на сході, точиться війна, ка@апи повільно захоплюють нові землі..волонтери збирають грошики, ЗСУ ще тримають фронт ( принаймі намагаються) дивлячись на цей шапіто в тилу та потихеньку *********
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21.07.2025 14:36 Відповісти
Центр, аж цілий, протидії, трясця її матері, корупції... Протидіяли-протидіяли, та не напротидіяли. Тепер євроінтеграція під загрозою. Знущаєтесь? Тут державність під загрозою, бовдури.
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21.07.2025 14:47 Відповісти
зєля сам чорт!
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21.07.2025 14:59 Відповісти
НАБУ це не антикорупційна структура, цей імпотенська структура, що без толку проїдає бюджет.
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21.07.2025 15:34 Відповісти
Терпим дальше
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21.07.2025 15:35 Відповісти
 
 