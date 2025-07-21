УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ Обшуки в САП
1 359 12

Головред Forbes Давиденко про обшуки в НАБУ: СБУ шукає шпигунів чи руйнує антикорупційний орган?

Обушки в НАБУ та САП Головред Forbes прокоментував

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокоментував обшук ив НАБУ та САП.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шпіонське кодло 2 ?

- Дочекатися відрядження керівництва НАБУ та САП

- Прийти з обшуками за 70+ адресами до детективів НАБУ та САП

- Викласти фото російських паспортів родичів і якоїсь коноплі по одному з підозрюваних (у чому?)

- Більшості інших "фігурантів" пред'явити незначні порушення – правила ПДР і таке інше

- Отримати доступ до справ і слідчих дій, у тому числі негласних розробок", - йдеться в повідомленні.

Давиденко ставить питання, "СБУ доблесно шукає шпіонів чи руйнація останнього незалежного антикороргану?".

Обушки в НАБУ та САП Головред Forbes прокоментував

Читайте: "З волі Зеленського чорти з ДБР, СБУ та ОГП проводять демонтаж антикорупційної інфрастуктури країни", - Каленюк

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: "Агентура на Банковій почала демонтаж України зсередини" , - Каленюк

Автор: 

Forbes (161) НАБУ (5131) САП (2252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Розігнати треба всю корумповану наволоч, якій муляють антикорупційні незалежні органи. І не тільки розігнати, але й посадити з конфіскацією.
показати весь коментар
21.07.2025 13:57 Відповісти
+1
Цей орган треба було розігнати нахрєн ще після "тактичних" шкарпеток по триста гривень.
показати весь коментар
21.07.2025 13:54 Відповісти
+1
Я вважаю шо шпігунів Парагі яки до того ж ще і прислуговують Ze.
показати весь коментар
21.07.2025 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей орган треба було розігнати нахрєн ще після "тактичних" шкарпеток по триста гривень.
показати весь коментар
21.07.2025 13:54 Відповісти
Розігнати треба всю корумповану наволоч, якій муляють антикорупційні незалежні органи. І не тільки розігнати, але й посадити з конфіскацією.
показати весь коментар
21.07.2025 13:57 Відповісти
Неможливо, гроші, після конфіскації буде занадто багато, тоді у ЄС можуть виникнути питання
показати весь коментар
21.07.2025 14:02 Відповісти
Я вважаю шо шпігунів Парагі яки до того ж ще і прислуговують Ze.
показати весь коментар
21.07.2025 13:56 Відповісти
Шо на цю канітєль скаже Безугла? - чого мовчимо?
показати весь коментар
21.07.2025 13:58 Відповісти
Ще не скинули що казати.
показати весь коментар
21.07.2025 14:00 Відповісти
Накінець, повод підказали, шпигунів шукають
показати весь коментар
21.07.2025 13:59 Відповісти
Знайшли одного ворога - дагестанця і на цій новині знищать всю систему НАБУ, бо вона єдина, яка не підконтрольна Офісу президента і зеленій мафії. Дискридитація пішла на найвищому рівні, але є маленьке "але"...зелені барани не запам'ятовують що таке ДБР, що таке НАБУ, їх головне ковбаса по 2.20 і поржать. Вони навіть не знають прізвищ прем'єр міністра та міністрів.
показати весь коментар
21.07.2025 14:07 Відповісти
Ну якщо вірити журналістці - Т Ніколаєнко , все ж таки мабуть - шукає шпигунів .!

...за даними слідства, "цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо". Джерело: https://censor.net/ua/b3564396

Йшов четвертий рік війни , зрадники колаборанти з прокацапської опзж - і досі мали значний вплив на антикорупційні органи України .
Занавєс .!!
показати весь коментар
21.07.2025 14:11 Відповісти
шпигуни в СБУ руйнують антикорупційний орган
показати весь коментар
21.07.2025 15:11 Відповісти
 
 