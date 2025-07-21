Головред Forbes Давиденко про обшуки в НАБУ: СБУ шукає шпигунів чи руйнує антикорупційний орган?
Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокоментував обшук ив НАБУ та САП.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шпіонське кодло 2 ?
- Дочекатися відрядження керівництва НАБУ та САП
- Прийти з обшуками за 70+ адресами до детективів НАБУ та САП
- Викласти фото російських паспортів родичів і якоїсь коноплі по одному з підозрюваних (у чому?)
- Більшості інших "фігурантів" пред'явити незначні порушення – правила ПДР і таке інше
- Отримати доступ до справ і слідчих дій, у тому числі негласних розробок", - йдеться в повідомленні.
Давиденко ставить питання, "СБУ доблесно шукає шпіонів чи руйнація останнього незалежного антикороргану?".
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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...за даними слідства, "цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо". Джерело: https://censor.net/ua/b3564396
Йшов четвертий рік війни , зрадники колаборанти з прокацапської опзж - і досі мали значний вплив на антикорупційні органи України .
Занавєс .!!