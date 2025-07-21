Головред Forbes Давиденко про обшуки в НАБУ: СБУ шукає шпигунів чи руйнує антикорупційний орган?

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокоментував обшук ив НАБУ та САП.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шпіонське кодло 2 ?

- Дочекатися відрядження керівництва НАБУ та САП

- Прийти з обшуками за 70+ адресами до детективів НАБУ та САП

- Викласти фото російських паспортів родичів і якоїсь коноплі по одному з підозрюваних (у чому?)

- Більшості інших "фігурантів" пред'явити незначні порушення – правила ПДР і таке інше

- Отримати доступ до справ і слідчих дій, у тому числі негласних розробок", - йдеться в повідомленні.

Давиденко ставить питання, "СБУ доблесно шукає шпіонів чи руйнація останнього незалежного антикороргану?".

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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