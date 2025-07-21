"Масові обшуки за фактами ДТП, що відбулися 2-4 роки тому, виглядають незрозумілими", - заява НАБУ
У НАБУ прокоментували повідомлення про підозру трьом своїм працівникам за фактами участі в дорожньо-транспортних пригодах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Бюро.
"Йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія). У кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та повідомили відповідні органи. Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.
Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ зазначили, що проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому та ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою виглядають незрозумілими.
"Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство.
Зазначимо, що процесуальні рішення мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності", - підсумували у Бюро.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У ДБР заявили, що трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру у скоєнні ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих.
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Але як так сталося що з "героїв" тих ДТП як з гуся вода? У самого супер пурер некорумпованого НАБУ з сертифікатом від ЦПК?
Оце незрозуміло...
- Чи хтось знає випадки коли після скоєння ДТП, з будь якими наслідками, до винуватця приходили з обшуком хоч додму хоч на роботу?
Максимум шо могли шукати то автомобіль яким вчинили ДТП перевірити на алкоголь чи наркоту..
Вітаю всіх дружніх владі корупціонерів з ОП, Кабміну, ВР та інших держструктур. Сьогодні на вашій вулиці свято!
Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила про обшук СБУ. У відомстві стверджують, що слідчі дії відбуваються без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.
Татаров сьогодні може відкорковувати пляшку Pеtrus чи 6-ти літрову пляшку Dom Perignon Rose Gold Methuselah. Бо сьогодні в його руках опинився справжній скарб і гачок, на якому буде намало "великої риби". А також багато хто з корупціонерів дізнається, що він був у фокусі антикорупційних органів та знищить всі докази чи взагалі "тихенько піде у ліс".
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.