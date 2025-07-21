"Масові обшуки за фактами ДТП, що відбулися 2-4 роки тому, виглядають незрозумілими", - заява НАБУ

У НАБУ прокоментували повідомлення про підозру трьом своїм працівникам за фактами участі в дорожньо-транспортних пригодах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Бюро.

"Йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія). У кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та повідомили відповідні органи. Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.



Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства", - йдеться в повідомленні.

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У НАБУ зазначили, що проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому та ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою виглядають незрозумілими.

"Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство.



Зазначимо, що процесуальні рішення мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності", - підсумували у Бюро.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У ДБР заявили, що трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру у скоєнні ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих.

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