Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО

За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.







Як зазначається, в одній з пригод правоохоронець виїжджаючи з другорядної дороги в м. Києві допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою. В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки.

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"В іншій пригоді правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження - численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у ДБР, у третій пригоді, правоохоронець, на службовому автомобілі, здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою.

В разі доведеності вини правоохоронців за вчиненні ними тяжкі злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.