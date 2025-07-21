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Новини Фото Обшук у НАБУ
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Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО

За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

ДТП з правоохоронцями
ДТП з правоохоронцями
ДТП з правоохоронцями

Як зазначається, в одній з пригод правоохоронець виїжджаючи з другорядної дороги в м. Києві допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою. В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки.

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"В іншій пригоді правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження - численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у ДБР, у третій пригоді, правоохоронець, на службовому автомобілі, здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою.

В разі доведеності вини правоохоронців за вчиненні ними тяжкі злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

НАБУ (5131) ДТП (4513) ДБР (3642) підозра (832)


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Топ коментарі
+3
Шоу починається.
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21.07.2025 14:04 Відповісти
+3
А де слуга гандона, який тихенько пішов у ліс? Він уже сидить у в'язниці? зачистка НАБУ для пташенят татарова-дєрмака. Авторитаризм уже прийшов
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21.07.2025 14:05 Відповісти
+3
А через борги за комуналку ДБР теж буде проводити обшуки?
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21.07.2025 14:07 Відповісти
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Шоу починається.
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21.07.2025 14:04 Відповісти
А де слуга гандона, який тихенько пішов у ліс? Він уже сидить у в'язниці? зачистка НАБУ для пташенят татарова-дєрмака. Авторитаризм уже прийшов
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21.07.2025 14:05 Відповісти
То суддя. Там вкксник (кооишній суддя)вирішив відморозитись і захистити вбивцю. Тому розгляд справи затягується.
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21.07.2025 14:40 Відповісти
А без ДБР їх шо не можна було притягнути до відповідальності - це шо пташки такого високого польоту?
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21.07.2025 14:07 Відповісти
Мало того, це справи 2021-го, 2023-го років. Активовані в один день. Сьогодні. Раніше якось чи то руки не доходили, чи не на часі було...
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21.07.2025 14:56 Відповісти
А через борги за комуналку ДБР теж буде проводити обшуки?
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21.07.2025 14:07 Відповісти
Це - розкрадання державної власності в умовах військового стану - загроза національній безпеці , а не хіхоньки-хахоньки вам. Тому - ДБР -суд - 20 років з конфіскацією
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21.07.2025 14:16 Відповісти
Цікаво: в ці 3 ДТП були вчора, чи позавчора?!..
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21.07.2025 14:11 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА

2019 год.
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21.07.2025 14:14 Відповісти
І що, для цього було робити подібний шмон? Як завжди, дебільне прикриття справжньої мети дійства - прибрати НАБУ до зелених брудних рук і відмазати корумпованих членів зеленої злочинної зграї!
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21.07.2025 14:13 Відповісти
Судячи по тому що ці ДТП набушникам посходили з рук - "зграї" там однакові...
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21.07.2025 14:19 Відповісти
Ще прибиральниць треба перевірити ,вони теж замішані .
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21.07.2025 14:14 Відповісти
Чому, одразу не притягались?
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21.07.2025 14:16 Відповісти
Очевидно неначасі було))))
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21.07.2025 14:25 Відповісти
Для одних закон для інших безкарність https://youtube.com/watch?v=di85KHew83k&si=yNtHcIcgCiipDJUk
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21.07.2025 14:19 Відповісти
Щось якось воно підозріло на фоні чернишова і йому подібних мабуть хочуть підімнуть під опу в.о. президента
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21.07.2025 14:32 Відповісти
Це результат призначеного аудити справ ОГП , які досі не потрапиои до суду.
Новий Генпрокурор вирішив перевірити все і прибрати всі гальма на шляху до суду. І це добре.
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21.07.2025 14:42 Відповісти
А яке гальмо не дає відправити до суду справи Баканова Татарова, які в СБУ похерили?
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21.07.2025 14:59 Відповісти
Не може бути!! Це "спецоперація" проти НАБУ....То провокатори сами кидалися під колеса,щоб створити медійну картинку!! А потім умовили лікарів ампутувати їм ноги та селезінки,щоб ще більше народ підбурити проти мужніх робітників НАБУ!!
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21.07.2025 15:10 Відповісти
Яким боком обшуки у НАБУ до дорожньо-транспортних злочинів їх співробітників, вчиненх в різні періоди часу? Чому цим опікується ДБР?
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21.07.2025 15:25 Відповісти
хвойди з дермово-татаровського ДБР, а як там справи (ну хоча би з цими відомими звьОздами Зєлі) з Тіхоушедшим в Лєс і чортом-ідіотом (тоже йуристом как і вошьдь) Баклановим?
- чи то нє ето?, ета - другоє?
- чи не на чОсі?.. бо дарагой таваріщ Зєлєнскій-Чєйгєвара з "йєжовим другом "чєчєнцев" Татаровим у прямому ефірі телелайнофону "душит гідру контррєволюції", которая мєшаєт зєлєнскім-підєрмачним жидь?
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21.07.2025 15:17 Відповісти
Вчора працівник прокуратури збив насмерть жінку
Хтось уже чув про обшуки в прокуратурі?
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21.07.2025 15:26 Відповісти
 
 