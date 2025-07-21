Сообщено о подозрении трем сотрудникам НАБУ за совершение ДТП, повлекшего за собой телесные повреждения потерпевшим, - ГБР. ФОТО
По материалам ГБР Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые совершили дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в одном из происшествий правоохранитель выезжая со второстепенной дороги в г. Киеве допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге. В результате столкновения автомобиль правоохранителя продолжая движение выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на случайного пешехода. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности.
"В другом происшествии правоохранитель, осуществляя движение на 61 км автодороги Киев-Одесса во время опережения попутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось и столкнулось с помещением здания АЗС. В результате столкновения пассажир его автомобиля получила тяжкие телесные повреждения - многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГБР, в третьем происшествии, милиционер, на служебном автомобиле, осуществляя движение на регулируемом перекрестке в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
По результатам досудебного расследования всем трем фигурантам заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, повлекших потерпевшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. По меньшей мере двум из них сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании их под стражей.
В случае доказанности вины правоохранителей за совершенные ими тяжкие преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.
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2019 год.
Новий Генпрокурор вирішив перевірити все і прибрати всі гальма на шляху до суду. І це добре.
Щодо обшуків, то треба років 20 попрацювати в вами перелічених органах, особливо слідчим, щоб усвідомити, що підстав для обшуку в кримінальних злочинах не одне поостирадло, бо кримінал удосконалює що хвили як ховати кінці в воду.
- чи то нє ето?, ета - другоє?
- чи не на чОсі?.. бо дарагой таваріщ Зєлєнскій-Чєйгєвара з "йєжовим другом "чєчєнцев" Татаровим у прямому ефірі телелайнофону "душит гідру контррєволюції", которая мєшаєт зєлєнскім-підєрмачним жидь?
В розслідуванні злочинів черговості не існує
Хтось уже чув про обшуки в прокуратурі?
- Чи хтось знає випадки коли після скоєння ДТП, з будь якими наслідками, до винуватця приходили з обшуком хоч додму хоч на роботу?
Терео мені цікаво, це його директорка ЦПК каленюк рекомендувала взяти на роботу? Сподіваюсь і на ці питання будуть відповіді, обов'язково. Як відомо вона була чоенкінєю яка обирала самих самих чесних в лави набу