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Новости Фото Обыск в НАБУ
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Сообщено о подозрении трем сотрудникам НАБУ за совершение ДТП, повлекшего за собой телесные повреждения потерпевшим, - ГБР. ФОТО

По материалам ГБР Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые совершили дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

ДТП с правоохранителями
ДТП с правоохранителями
ДТП с правоохранителями

Как отмечается, в одном из происшествий правоохранитель выезжая со второстепенной дороги в г. Киеве допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге. В результате столкновения автомобиль правоохранителя продолжая движение выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на случайного пешехода. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности.

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"В другом происшествии правоохранитель, осуществляя движение на 61 км автодороги Киев-Одесса во время опережения попутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось и столкнулось с помещением здания АЗС. В результате столкновения пассажир его автомобиля получила тяжкие телесные повреждения - многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГБР, в третьем происшествии, милиционер, на служебном автомобиле, осуществляя движение на регулируемом перекрестке в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

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По результатам досудебного расследования всем трем фигурантам заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, повлекших потерпевшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. По меньшей мере двум из них сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании их под стражей.

В случае доказанности вины правоохранителей за совершенные ими тяжкие преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

НАБУ (4256) ДТП (7716) ГБР (3123) подозрение (540)


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Топ комментарии
+6
А через борги за комуналку ДБР теж буде проводити обшуки?
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21.07.2025 14:07 Ответить
+5
Шоу починається.
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21.07.2025 14:04 Ответить
+4
А де слуга гандона, який тихенько пішов у ліс? Він уже сидить у в'язниці? зачистка НАБУ для пташенят татарова-дєрмака. Авторитаризм уже прийшов
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21.07.2025 14:05 Ответить
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Шоу починається.
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21.07.2025 14:04 Ответить
А де слуга гандона, який тихенько пішов у ліс? Він уже сидить у в'язниці? зачистка НАБУ для пташенят татарова-дєрмака. Авторитаризм уже прийшов
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21.07.2025 14:05 Ответить
То суддя. Там вкксник (кооишній суддя)вирішив відморозитись і захистити вбивцю. Тому розгляд справи затягується.
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21.07.2025 14:40 Ответить
А без ДБР їх шо не можна було притягнути до відповідальності - це шо пташки такого високого польоту?
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21.07.2025 14:07 Ответить
Мало того, це справи 2021-го, 2023-го років. Активовані в один день. Сьогодні. Раніше якось чи то руки не доходили, чи не на часі було...
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21.07.2025 14:56 Ответить
А через борги за комуналку ДБР теж буде проводити обшуки?
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21.07.2025 14:07 Ответить
Це - розкрадання державної власності в умовах військового стану - загроза національній безпеці , а не хіхоньки-хахоньки вам. Тому - ДБР -суд - 20 років з конфіскацією
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21.07.2025 14:16 Ответить
Цікаво: в ці 3 ДТП були вчора, чи позавчора?!..
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21.07.2025 14:11 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА

2019 год.
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21.07.2025 14:14 Ответить
І що, для цього було робити подібний шмон? Як завжди, дебільне прикриття справжньої мети дійства - прибрати НАБУ до зелених брудних рук і відмазати корумпованих членів зеленої злочинної зграї!
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21.07.2025 14:13 Ответить
Судячи по тому що ці ДТП набушникам посходили з рук - "зграї" там однакові...
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21.07.2025 14:19 Ответить
Ще прибиральниць треба перевірити ,вони теж замішані .
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21.07.2025 14:14 Ответить
Чому, одразу не притягались?
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21.07.2025 14:16 Ответить
Очевидно неначасі було))))
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21.07.2025 14:25 Ответить
Для одних закон для інших безкарність https://youtube.com/watch?v=di85KHew83k&si=yNtHcIcgCiipDJUk
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21.07.2025 14:19 Ответить
Щось якось воно підозріло на фоні чернишова і йому подібних мабуть хочуть підімнуть під опу в.о. президента
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21.07.2025 14:32 Ответить
Це результат призначеного аудити справ ОГП , які досі не потрапиои до суду.
Новий Генпрокурор вирішив перевірити все і прибрати всі гальма на шляху до суду. І це добре.
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21.07.2025 14:42 Ответить
А яке гальмо не дає відправити до суду справи Баканова Татарова, які в СБУ похерили?
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21.07.2025 14:59 Ответить
Це треба спитати в тих, хто відкрив на них справу. Справи є?
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21.07.2025 16:04 Ответить
Я ж пишу - за командою стовідсоткового прокурора Зєлєнского Вєнєдіктової передані справи по Татарову в СБУ, де і успішно похерені. Про це бачу не знаєте лиише ви. Скажіть чесно, ви з Марса прилетіли, були в комі, чи бухали останні 5 років?
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21.07.2025 16:12 Ответить
Зараз пошукаю. Я чула про це, але офіційних повідомлень не бачила
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21.07.2025 16:16 Ответить
Не може бути!! Це "спецоперація" проти НАБУ....То провокатори сами кидалися під колеса,щоб створити медійну картинку!! А потім умовили лікарів ампутувати їм ноги та селезінки,щоб ще більше народ підбурити проти мужніх робітників НАБУ!!
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21.07.2025 15:10 Ответить
Яким боком обшуки у НАБУ до дорожньо-транспортних злочинів їх співробітників, вчиненх в різні періоди часу? Чому цим опікується ДБР?
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21.07.2025 15:25 Ответить
А хто по вашому цим має опікуватись?
Щодо обшуків, то треба років 20 попрацювати в вами перелічених органах, особливо слідчим, щоб усвідомити, що підстав для обшуку в кримінальних злочинах не одне поостирадло, бо кримінал удосконалює що хвили як ховати кінці в воду.
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21.07.2025 16:06 Ответить
хвойди з дермово-татаровського ДБР, а як там справи (ну хоча би з цими відомими звьОздами Зєлі) з Тіхоушедшим в Лєс і чортом-ідіотом (тоже йуристом как і вошьдь) Баклановим?
- чи то нє ето?, ета - другоє?
- чи не на чОсі?.. бо дарагой таваріщ Зєлєнскій-Чєйгєвара з "йєжовим другом "чєчєнцев" Татаровим у прямому ефірі телелайнофону "душит гідру контррєволюції", которая мєшаєт зєлєнскім-підєрмачним жидь?
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21.07.2025 15:17 Ответить
Я як це заважає один одному?
В розслідуванні злочинів черговості не існує
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21.07.2025 16:08 Ответить
Вчора працівник прокуратури збив насмерть жінку
Хтось уже чув про обшуки в прокуратурі?
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21.07.2025 15:26 Ответить
Навіть вже чули що цей покидьок в сізо без права на заставу. Більше того, керівником групи по підтриманю обвинувачення є сам Генпрокурор.
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21.07.2025 16:09 Ответить
Прям...буде так само як з прокурорами інвалідами і пенсією в 40 років
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21.07.2025 17:48 Ответить
В мене питання до аудиторії:
- Чи хтось знає випадки коли після скоєння ДТП, з будь якими наслідками, до винуватця приходили з обшуком хоч додму хоч на роботу?
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21.07.2025 15:41 Ответить
Мені дивно, звідки така манія до маніпуляцій і змішування все в одну купу? Взагалі то обшуки на рабочих місцях проводили і з інших підстав, і зовсім недаремно. Крота фсб спіймаои в набу.
Терео мені цікаво, це його директорка ЦПК каленюк рекомендувала взяти на роботу? Сподіваюсь і на ці питання будуть відповіді, обов'язково. Як відомо вона була чоенкінєю яка обирала самих самих чесних в лави набу
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21.07.2025 16:14 Ответить
 
 