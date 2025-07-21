Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП, - джерело

Влада розпочала демонтаж антикорупційних інституцій в країні, а також кампанію по дискредитації НАБУ та САП.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Раніше співрозмовники видання попереджали, що влада почала кампанію з ліквідації незалежності НАБУ.

Як стверджує джерело, кампанія проти НАБУ стала відповіддю на розслідування проти ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Таким чином, зазначив співрозмовник, влада хоче позбавити антикорупційні органи можливості проводити незалежні слідчі дії (зокрема здійснювати прослуховування). Також метою позбавлення антикорупційних органів можливості вести справи проти представників партії влади та оточення президента Зеленського.

Читайте: Головред Forbes Давиденко про обшуки в НАБУ: СБУ шукає шпигунів чи руйнує антикорупційний орган?

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО