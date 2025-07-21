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Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ Обшуки в САП
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Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП, - джерело

Обшуки в НАБУ та САП Що це означає для країни

Влада розпочала демонтаж антикорупційних інституцій в країні, а також кампанію по дискредитації НАБУ та САП.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Раніше співрозмовники видання попереджали, що влада почала кампанію з ліквідації незалежності НАБУ.

Як стверджує джерело, кампанія проти НАБУ стала відповіддю на розслідування проти ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Таким чином, зазначив співрозмовник, влада хоче позбавити антикорупційні органи можливості проводити незалежні слідчі дії (зокрема здійснювати прослуховування). Також метою позбавлення антикорупційних органів можливості вести справи проти представників партії влади та оточення президента Зеленського.

Читайте: Головред Forbes Давиденко про обшуки в НАБУ: СБУ шукає шпигунів чи руйнує антикорупційний орган?

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5131) Зеленський Володимир (24788) САП (2252)


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Топ коментарі
+14
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21.07.2025 14:13 Відповісти
+11
Найгірше - що ці, хто підчиняється, мали б з ними боротися згідно Конституції, Присяги і посадових обов'язків.
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21.07.2025 14:11 Відповісти
+11
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21.07.2025 14:11 Відповісти
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Найгірше - що ці, хто підчиняється, мали б з ними боротися згідно Конституції, Присяги і посадових обов'язків.
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21.07.2025 14:11 Відповісти
клятий Порошенко!
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21.07.2025 14:09 Відповісти
Без його внеску не обійшлось
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21.07.2025 15:26 Відповісти
Де там Ніка Вєсьолая та інші? Що це за таке пишуть? Ану бігом пояснити, шо НАБУ і САП - то кацвпськч/байденовськч/західна агентура.
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21.07.2025 14:09 Відповісти
Корєнні в тебе зуби. Були. У 12 років.
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21.07.2025 14:12 Відповісти
Хто з вас старший за терміном служби ти, чи Вєсьолая? 😊 Це ж треба так напарника спалити! 😁
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21.07.2025 14:15 Відповісти
Свіжак ботяра,10 хв.Мустафу вже забанили,то тепер воно Айшат.
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21.07.2025 14:19 Відповісти
😂😂😂😂
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21.07.2025 14:28 Відповісти
В цій країні нема антикорупційних інституцій взагалі! Скрізь хабарники або зрадники ...
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21.07.2025 14:10 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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21.07.2025 14:29 Відповісти
А у тій?!🙃
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Это установка диктатуры под диктовку кремлядей.
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21.07.2025 14:11 Відповісти
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21.07.2025 14:11 Відповісти
Часом перечитуй, що тобі гугл-перекладач підсовує
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21.07.2025 15:10 Відповісти
Головне що не Порошенко.
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21.07.2025 14:12 Відповісти
Де Чернишова діли? - він так хотів міністром попрацювати
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21.07.2025 14:12 Відповісти
На фіга , тупі питання задавати, кум зе " нелоха" ,Чернишов , як і Баканов , татаров , під особистим дахом " найпотужнішого лідора "
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21.07.2025 14:19 Відповісти
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21.07.2025 14:13 Відповісти
І хто б сумнівався, що це робить єрмачня прикриваючись нікчемою зеленським!
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21.07.2025 14:15 Відповісти
" а какая разніца" ? зе&ермаки - сіамські близнюки ! " 🤢:" ермак со мной , не просто так," " я с ним пришел и с ним уйду"
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21.07.2025 14:22 Відповісти
... из жизни.
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21.07.2025 15:03 Відповісти
Аби ж то!
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21.07.2025 15:37 Відповісти
Не можна ліквідувати "самостійність" бо її ніколи і не було !
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21.07.2025 14:15 Відповісти
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21.07.2025 14:19 Відповісти
Зеленский може тільки почати від себе щось белькотіти незавчене, і збитись, так і не закінчивши речення. Це Єрмак рмак продовжує захоплювати владу.
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21.07.2025 14:21 Відповісти
Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564403

Зеленський та його манагери продовжили операцію по лівідації свого політичного майбутнього і впевнено збільшують свої потенційні строки за гратами
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21.07.2025 14:21 Відповісти
У них другие планы. И они пойдут абсолютно на все чтобы их реализовать. У Хведорыча хотя бы был Ростов как запасной аэродром.
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21.07.2025 14:30 Відповісти
тобто це зеленський заслав в набу цього шахрая магомедрасулова? Щоб знищити це на@бу зсередини.. Яка ж бубочка вумна, шахіст
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21.07.2025 14:22 Відповісти
Якщо він справді там з 2019 - то хто ж його туди заслав?
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21.07.2025 14:37 Відповісти
Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564403. Це ж зеленського звинувачують? Чі ні? Тобто він заслав крадіїв в набу
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21.07.2025 15:32 Відповісти
СБУ провело 80 обшуків. Така велика кількість та те що обшуки проводилися без ухвали суду , тобто ніяких фактів у ДБР не має щоб довести суддям необхідність обшуків, показує що Зеленський хоче знищити відносно незалежну від нього структуру. 80 обшуків це не про одного співробітника НАБУ, це про блокування работи всього НАБУ, бо при обшуках конфіскується вся інформація. Лише НАБУ проводило слідчі дії та викривала любих друзів Зеленського які крали та робили махінації
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21.07.2025 14:22 Відповісти
А кого-нибудь интересует "отдача" от НАБУ, так сказать, его "производительность"? Проще говоря, какой толк для Украины от этого "бюро"?
https://unn.ua/news/khto-zlyv-spravy-nabu-mizhnarodnyi-audyt-vyiavyv-provaly-vnutrishnoho-kontroliu-ta-vplyv-na-spravu-uhlavy
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21.07.2025 14:22 Відповісти
На росії теж такої думки!
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21.07.2025 15:13 Відповісти
💯👍так ! Зейло плює в очі всім , партнерам , цинічно і послідовно встановлює диктатуру НКВД
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21.07.2025 14:26 Відповісти
Ну для украинцев ничего не изменится, так как толку от этих НАБУ было ноль. А вот всех европейцев, которые молятся на Зеленского - борца с коррупцией это поставило на растяжку.
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21.07.2025 14:29 Відповісти
Только коллективный наезд со стороны Европы может временно остановить то что сейчас происходит. Без денег и оружия и гарантий личной безопасности им не удержаться. А нам нужно просто выстоять до конца активной фазы войны, когда рашка тоже от внутренних проблем не сможет воевать. Тогда освободится человеческий ресурс чтобы решать наши внутриполитические проблемы. Не могут сказать что верю на 100% - но другого выхода нет.
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21.07.2025 14:32 Відповісти
Мне лично все равно что с ними будет. НАБУ это просто ширма, типа, борятся с коррупцией.
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21.07.2025 14:33 Відповісти
Який "внутрішніх проблем"? Де ви там їх побачили? Хоч якась ознака?
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21.07.2025 14:36 Відповісти
Миллион признаков. 20% дефицита бюджета например. Это больше чем вся медицина, образование и наука.
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21.07.2025 14:49 Відповісти
Європейцям пох... хто у нас буде брати кредити, їм головне що ці кошти повернулись до них або у вигляді контрактів, до прикладу на їх автомобілі, як з автозаками, або у грошах корупціонерів що виїзджають потім до них на пенсію, щоб при зміні влади їх не подоїли.

Одиниці залишаються в Україні після відходу з посади і то лише тому, що надіються знову десь при кориті пригрітись. І це відбувається багато років, але захід в більшості випадків закриває очі, тому що так вигідно.
Така корумпованість вбиває у нас любу можливість технологічного виробництва, розумна молодь та спеціалісти в своїх галузях виїзджають до них жити і ми в результаті вигідний сусід з дешевою робочою силою та ресурсами.
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21.07.2025 14:58 Відповісти
Він не знищить НАБУ, він поставить туди того, кого треба
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21.07.2025 14:34 Відповісти
Ну да. Сделать их послушными.
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21.07.2025 14:36 Відповісти
Я заглянул на реддит в тему Украины - ни одной новости. Короче, не хотят рассказывать как в Украине устраивают маски-шоу. Нехорошо для имиджа.
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21.07.2025 14:48 Відповісти
Любителі боргів родінє отримують те, на що заслуговують. Включно з Шабуніним. Ви ментальна русня
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21.07.2025 14:33 Відповісти
Є набу нема набу є сап нема сап,яка різниця,якщо суди під єрмаком і зелиним надпотужним рехформатором і прохфесіоналом!Яка справа НАБУ з часів пороха і зе була доведена до кінця і топ чиновники сіли на довго?Поки не буде реформована судівська гілка влади по європейському варіанту,доти ніякий бізнес сюди гроші не повезе,європа помагає виключно через це що немає виходу,і не хоче щоб її люди сиділи в окопах,тут оманські чорти все прекрасно розуміють і користуються цим з повна...
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21.07.2025 14:41 Відповісти
Нагадайте хоч ОДНУ реформу або досягнення часів потужного Лідора?
Бажано рівня реформ і досягнень при Пороху (децентралізація, поліція, НАБУ-САП-ДБР-БЕБ, державні закупівлі ("Прозорро"),монетизація субсидій, безвіз,томос, оборонка).
Я не пригадаю...
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21.07.2025 14:48 Відповісти
Челы пришли во власть не для будущего Украины, а для настоящего для себя.
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21.07.2025 14:49 Відповісти
К сожалению вы не правы. В том числе и для будущего для себя.
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21.07.2025 14:54 Відповісти
Они амебы, которые мыслят хватательным рефлексом. Не надо льстить. Проблема в том, что украинцы думают что амебы это политики или государственники.
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21.07.2025 14:56 Відповісти
Проблема в том что амеба нажрется и уползет. Эти не уползут. Я бы готов был простить им все что они наделали только чтобы они собрали манатки и умотали в Израиль. Потому что для того чтобы их убрать потом...февраль 2014 покажется детским утренником.
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Повернути всю плісняву до України. Україна без ЄС та НАТО, то й пліснявим родичам там нічого робити.
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21.07.2025 14:49 Відповісти
Звичайно, в НАБУ та САП не ангели працюють, але якось брудно почалось.
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21.07.2025 14:55 Відповісти
Просто дали команду, вот они прошерстили все что могли найти и устроили облаву. Обычное дело.
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21.07.2025 14:57 Відповісти
Це залежить від того, чи отримають винні строки. Якщо ні - то це не боротьба з корупцією, а щось інше. // Але НАБУ і САП навряд чи виправдовують своє призначення, лише великі гроші в держави забирать...
Ось, будь ласка, я так і думала: "За 10 лет существования Бюро расходы на него составили более 10 млрд грн, тогда как сумма взысканий по решениям судов составляет около 800 млн грн" (з інтернету).
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21.07.2025 15:28 Відповісти
Нічого позитивного українцям від ЗЕлупленої влади очікувати неможливо. В принципі. Тому, що:

Нами не керують українці.

Ані етнічно, ані духом. У владі переважають:

космополіти, невігласи та манкурти, які ненавидять все українське

• представники меншин, всілякі кирдикбабаєви, які лобіюють зовнішні інтереси

• агенти впливу, які знищують національну ідентичність через закони, бюджети, ЗМІ

Ми маємо державу, в якій українець - не захищений, не представлений і не бажаний.

Це не дрібна помилка. Це злочин проти державотворчої нації.

Українці, прокидайтесь, бо проспимо українську Україну!!!
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21.07.2025 15:35 Відповісти
 
 