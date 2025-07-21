Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП, - джерело
Влада розпочала демонтаж антикорупційних інституцій в країні, а також кампанію по дискредитації НАБУ та САП.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Раніше співрозмовники видання попереджали, що влада почала кампанію з ліквідації незалежності НАБУ.
Як стверджує джерело, кампанія проти НАБУ стала відповіддю на розслідування проти ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.
Таким чином, зазначив співрозмовник, влада хоче позбавити антикорупційні органи можливості проводити незалежні слідчі дії (зокрема здійснювати прослуховування). Також метою позбавлення антикорупційних органів можливості вести справи проти представників партії влади та оточення президента Зеленського.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Зеленський та його манагери продовжили операцію по лівідації свого політичного майбутнього і впевнено збільшують свої потенційні строки за гратами
https://unn.ua/news/khto-zlyv-spravy-nabu-mizhnarodnyi-audyt-vyiavyv-provaly-vnutrishnoho-kontroliu-ta-vplyv-na-spravu-uhlavy
Одиниці залишаються в Україні після відходу з посади і то лише тому, що надіються знову десь при кориті пригрітись. І це відбувається багато років, але захід в більшості випадків закриває очі, тому що так вигідно.
Така корумпованість вбиває у нас любу можливість технологічного виробництва, розумна молодь та спеціалісти в своїх галузях виїзджають до них жити і ми в результаті вигідний сусід з дешевою робочою силою та ресурсами.
Бажано рівня реформ і досягнень при Пороху (децентралізація, поліція, НАБУ-САП-ДБР-БЕБ, державні закупівлі ("Прозорро"),монетизація субсидій, безвіз,томос, оборонка).
Я не пригадаю...
Ось, будь ласка, я так і думала: "За 10 лет существования Бюро расходы на него составили более 10 млрд грн, тогда как сумма взысканий по решениям судов составляет около 800 млн грн" (з інтернету).
Нами не керують українці.
Ані етнічно, ані духом. У владі переважають:
• космополіти, невігласи та манкурти, які ненавидять все українське
• представники меншин, всілякі кирдикбабаєви, які лобіюють зовнішні інтереси
• агенти впливу, які знищують національну ідентичність через закони, бюджети, ЗМІ
Ми маємо державу, в якій українець - не захищений, не представлений і не бажаний.
Це не дрібна помилка. Це злочин проти державотворчої нації.
Українці, прокидайтесь, бо проспимо українську Україну!!!