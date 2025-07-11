Влада почала кампанію з ліквідації незалежності НАБУ, - джерела

У засобах масової інформації та соціальних мережах публікуються матеріали, спрямовані на дискредитацію Національного антикорупційного бюро.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела.

За інформацією співрозмовників видання, причиною є кримінальні провадження, що викривають "слуг народу" та інших наближених осіб до Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.

Водночас у ЗМІ та соцмережах розпочали замовну інформаційну кампанію проти НАБУ.

Нардеп Сергій Власенко заявив, що Тимчасова слідча комісія ВР з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах розпочне перевірку ефективності роботи антикорупційних органів.

"З огляду на нещодавній аудит НАБУ, а також низку висвітлених ЗМІ останнім часом компрометуючих фактів, питань щодо ефективності, ТСК візьме в свою роботу і питання аналізу роботи НАБУ й САП. Для початку на одне із найближчих засідань запросимо Генерального прокурора і послухаємо його думку з приводу роботи всієї правоохоронної системи. ... Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти. Друге засідання комісії на наступному тижні", - зазначив він.

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