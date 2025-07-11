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Новини Тиск на НАБУ
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Влада почала кампанію з ліквідації незалежності НАБУ, - джерела

Влада дискредитує НАБУ у ЗМІ та соцмережах

У засобах масової інформації та соціальних мережах публікуються матеріали, спрямовані на дискредитацію Національного антикорупційного бюро.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела.

За інформацією співрозмовників видання, причиною є кримінальні провадження, що викривають "слуг народу" та інших наближених осіб до Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.

Водночас у ЗМІ та соцмережах розпочали замовну інформаційну кампанію проти НАБУ.

Нардеп Сергій Власенко заявив, що Тимчасова слідча комісія ВР з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах розпочне перевірку ефективності роботи антикорупційних органів.

"З огляду на нещодавній аудит НАБУ, а також низку висвітлених ЗМІ останнім часом компрометуючих фактів, питань щодо ефективності, ТСК візьме в свою роботу і питання аналізу роботи НАБУ й САП. Для початку на одне із найближчих засідань запросимо Генерального прокурора і послухаємо його думку з приводу роботи всієї правоохоронної системи. ... Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти. Друге засідання комісії на наступному тижні", - зазначив він.

Влада дискредитує НАБУ. Що відомо

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Влада дискредитує НАБУ у ЗМІ та соцмережах

Влада дискредитує НАБУ. Що відомо
Влада дискредитує НАБУ. Що відомо
Влада дискредитує НАБУ. Що відомо

Влада дискредитує НАБУ у ЗМІ та соцмережах
Влада дискредитує НАБУ у ЗМІ та соцмережах
Влада дискредитує НАБУ у ЗМІ та соцмережах
Влада дискредитує НАБУ у ЗМІ та соцмережах

Автор: 

НАБУ (5125) дискредитація (12)


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Топ коментарі
+8
Зелена диктатура прикрилася війною. Як зручно.
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11.07.2025 13:42 Відповісти
+6
І при цьому 50% українців вважають, що ми йдемо на шляху до демократії, а всіх незгодних називають зрадниками або ворожими агентами. Дивно все це(
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11.07.2025 13:50 Відповісти
+3
Так з таким підходом потрібно і поліцію розпустити і СБУ і Тим більше ДБР.
Давай, Вовік, жгі, рядові зебілята вже розкрили роти і вуха настрополили.
Давай, про " лунній трактор", щось для плєбсу
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11.07.2025 13:46 Відповісти
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11.07.2025 13:40 Відповісти
Ура
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11.07.2025 13:41 Відповісти
Зелена диктатура прикрилася війною. Як зручно.
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11.07.2025 13:42 Відповісти
Так з таким підходом потрібно і поліцію розпустити і СБУ і Тим більше ДБР.
Давай, Вовік, жгі, рядові зебілята вже розкрили роти і вуха настрополили.
Давай, про " лунній трактор", щось для плєбсу
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11.07.2025 13:46 Відповісти
Вуха ростуть з Охвісу(сараю ЗЕлі).Трійця Єрмак-Зеленський-Татаров-все від них виходить.Потім виконавці типу шмигалі,стефанчуки,арахамії,корнієнки і інші шістки.
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11.07.2025 13:49 Відповісти
Точніше від пархатого пахана каламойші, щось всі забули хто керує країною і повірили що він десь там сидить
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11.07.2025 14:24 Відповісти
І при цьому 50% українців вважають, що ми йдемо на шляху до демократії, а всіх незгодних називають зрадниками або ворожими агентами. Дивно все це(
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11.07.2025 13:50 Відповісти
дивно чому не 73 відсотки бо саме стільки в 2019-у проголосували за кандидата який відкрито на всю країну і світ порівнював державу Україну зі старою повією з дешевих порнофільмів
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11.07.2025 14:51 Відповісти
Чому на мові рашенкорпорейшен?
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11.07.2025 13:54 Відповісти
Перед тим, як підхопити схвалення тези про замовну компанію проти НАБУ, пропоную згадати скільки корупціонерів і якого рівня те набу посадило. Не тілесні рухи у вигляді обшукІв, внесення якихось підозр, а реальних посадок. І не треба розповідати, що садить у нас суд. Бо якщо те набу шило справу трухлявими нитками, то і у суді та справа буксуватиме роками. Ну і на додаток - скільки коштів на набу витрачено. Починаючи із тактичних шкарпеток по триста гривень...
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11.07.2025 14:03 Відповісти
розпустимо НАБУ і тоді заживемо, так?
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11.07.2025 14:13 Відповісти
Швидше за все житимемо як жили. Хіба що витрат на добре оплачуваних нероб буде менше. А на оборону більше.
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11.07.2025 14:40 Відповісти
Спочатку потрібно відмінити спецпенсії, це куди важливіше
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11.07.2025 14:50 Відповісти
Ти що з глузду з'їхав, це зробити даже теоретично не можливо, бо рішення по цьому питанню приймають інваліди від ВРУ, спецслужб, суддів і т.д. і хто з них піде проти себе. Для них даже пенсії перераховують автоматично, а остальниє тільки через суд, з оплатою адвокатам
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11.07.2025 15:14 Відповісти
нагадайте, коли набу було незалежним?
нагадайте, яка ефективність набу в період з 2019 по 2025?
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11.07.2025 14:04 Відповісти
я тобі нагадаю, що створення набу було однією з умов для безвізу!
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11.07.2025 14:16 Відповісти
тобто, набу створили не для ефективності боротьби, а як фікцію для буржуїв?
тоді, які питання?
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11.07.2025 15:06 Відповісти
Взагалі усе, що брехали про Порошенко
виявилось правдою про зеленського.
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11.07.2025 14:07 Відповісти
при этом самой большой проблемой в Украине граждане считают коррупцию топ-чинуш. ой..
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11.07.2025 14:09 Відповісти
я також помітив, що у провладних телеграм помийках, щодня почали з являтися висери про НАБУ
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11.07.2025 14:09 Відповісти
Зеля хоче двіжухі
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11.07.2025 15:08 Відповісти
 
 