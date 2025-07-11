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Власть начала кампанию по ликвидации независимости НАБУ, - источники
В средствах массовой информации и социальных сетях публикуются материалы, направленные на дискредитацию Национального антикоррупционного бюро.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники.
По информации собеседников издания, причиной являются уголовные производства, разоблачающие "слуг народа" и других приближенных лиц к Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.
В то же время в СМИ и соцсетях начали заказную информационную кампанию против НАБУ.
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+7 Gary Grant
показать весь комментарий11.07.2025 13:42 Ответить Ссылка
+5 nezlamno1984potuzno
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+2 Наталья Истомина
показать весь комментарий11.07.2025 13:46 Ответить Ссылка
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Давай, Вовік, жгі, рядові зебілята вже розкрили роти і вуха настрополили.
Давай, про " лунній трактор", щось для плєбсу
нагадайте, яка ефективність набу в період з 2019 по 2025?
тоді, які питання?
виявилось правдою про зеленського.