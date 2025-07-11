Власть начала кампанию по ликвидации независимости НАБУ, - источники

В средствах массовой информации и социальных сетях публикуются материалы, направленные на дискредитацию Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники.

По информации собеседников издания, причиной являются уголовные производства, разоблачающие "слуг народа" и других приближенных лиц к Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.

В то же время в СМИ и соцсетях начали заказную информационную кампанию против НАБУ.

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