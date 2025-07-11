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Власть начала кампанию по ликвидации независимости НАБУ, - источники

Власть дискредитирует НАБУ в СМИ и соцсетях

В средствах массовой информации и социальных сетях публикуются материалы, направленные на дискредитацию Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники.

По информации собеседников издания, причиной являются уголовные производства, разоблачающие "слуг народа" и других приближенных лиц к Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.

В то же время в СМИ и соцсетях начали заказную информационную кампанию против НАБУ.

Также читайте: НАБУ должна получить возможность независимого прослушивания до конца 2026 года, - Кривонос

Власть дискредитирует НАБУ в СМИ и соцсетях

Власть дискредитирует НАБУ. Что известно
Власть дискредитирует НАБУ. Что известно
Власть дискредитирует НАБУ. Что известно

Автор: 

НАБУ (4246) дискредитация (10)


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Топ комментарии
+7
Зелена диктатура прикрилася війною. Як зручно.
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11.07.2025 13:42 Ответить
+5
І при цьому 50% українців вважають, що ми йдемо на шляху до демократії, а всіх незгодних називають зрадниками або ворожими агентами. Дивно все це(
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11.07.2025 13:50 Ответить
+2
Так з таким підходом потрібно і поліцію розпустити і СБУ і Тим більше ДБР.
Давай, Вовік, жгі, рядові зебілята вже розкрили роти і вуха настрополили.
Давай, про " лунній трактор", щось для плєбсу
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11.07.2025 13:46 Ответить
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11.07.2025 13:40 Ответить
Ура
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11.07.2025 13:41 Ответить
Зелена диктатура прикрилася війною. Як зручно.
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11.07.2025 13:42 Ответить
Так з таким підходом потрібно і поліцію розпустити і СБУ і Тим більше ДБР.
Давай, Вовік, жгі, рядові зебілята вже розкрили роти і вуха настрополили.
Давай, про " лунній трактор", щось для плєбсу
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11.07.2025 13:46 Ответить
Наталья Истомина - бот медведчука.
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11.07.2025 13:58 Ответить
Вуха ростуть з Охвісу(сараю ЗЕлі).Трійця Єрмак-Зеленський-Татаров-все від них виходить.Потім виконавці типу шмигалі,стефанчуки,арахамії,корнієнки і інші шістки.
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11.07.2025 13:49 Ответить
Точніше від пархатого пахана каламойші, щось всі забули хто керує країною і повірили що він десь там сидить
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11.07.2025 14:24 Ответить
І при цьому 50% українців вважають, що ми йдемо на шляху до демократії, а всіх незгодних називають зрадниками або ворожими агентами. Дивно все це(
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11.07.2025 13:50 Ответить
дивно чому не 73 відсотки бо саме стільки в 2019-у проголосували за кандидата який відкрито на всю країну і світ порівнював державу Україну зі старою повією з дешевих порнофільмів
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11.07.2025 14:51 Ответить
Чому на мові рашенкорпорейшен?
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11.07.2025 13:54 Ответить
Перед тим, як підхопити схвалення тези про замовну компанію проти НАБУ, пропоную згадати скільки корупціонерів і якого рівня те набу посадило. Не тілесні рухи у вигляді обшукІв, внесення якихось підозр, а реальних посадок. І не треба розповідати, що садить у нас суд. Бо якщо те набу шило справу трухлявими нитками, то і у суді та справа буксуватиме роками. Ну і на додаток - скільки коштів на набу витрачено. Починаючи із тактичних шкарпеток по триста гривень...
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11.07.2025 14:03 Ответить
розпустимо НАБУ і тоді заживемо, так?
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11.07.2025 14:13 Ответить
Швидше за все житимемо як жили. Хіба що витрат на добре оплачуваних нероб буде менше. А на оборону більше.
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11.07.2025 14:40 Ответить
Спочатку потрібно відмінити спецпенсії, це куди важливіше
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11.07.2025 14:50 Ответить
нагадайте, коли набу було незалежним?
нагадайте, яка ефективність набу в період з 2019 по 2025?
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11.07.2025 14:04 Ответить
я тобі нагадаю, що створення набу було однією з умов для безвізу!
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11.07.2025 14:16 Ответить
тобто, набу створили не для ефективності боротьби, а як фікцію для буржуїв?
тоді, які питання?
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11.07.2025 15:06 Ответить
Взагалі усе, що брехали про Порошенко
виявилось правдою про зеленського.
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11.07.2025 14:07 Ответить
при этом самой большой проблемой в Украине граждане считают коррупцию топ-чинуш. ой..
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11.07.2025 14:09 Ответить
я також помітив, що у провладних телеграм помийках, щодня почали з являтися висери про НАБУ
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11.07.2025 14:09 Ответить
Зеля хоче двіжухі
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11.07.2025 15:08 Ответить
 
 