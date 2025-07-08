НАБУ должна получить возможность независимого прослушивания до конца 2026 года, - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро должно получить независимое прослушивание фигурантов дел до конца 2026 года.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Дорожной картой трансформаций, которую утвердило правительство, предусмотрено обеспечение автономного прослушивания для НАБУ. Этот пункт должен быть реализован СБУ и НАБУ совместно до конца 2026 года. Этот вопрос чувствительный, он касается многих технических моментов, построения соответствующей инфраструктуры для независимой прослушки", - отметил Кривонос.

По его словам, Бюро сейчас выполняет свою часть задачи, которую надеются завершить в течение года. Параллельно свою часть работы должна выполнить и Служба безопасности Украины.

"Мы конструктивно общаемся на эту тему с главой Службы безопасности, он способствует, чтобы этот вопрос двигался вперед. Пока очевидных, искусственных преград с их стороны нет", - добавил директор НАБУ.

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