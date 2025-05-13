Кривонос назвал причины утечки данных из НАБУ: человеческий фактор, широкий круг участников следствия и технологическое вмешательство

Утечки данных из НАБУ действительно имеют место, это связано с тремя факторами.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, первым Кривонос назвал человеческий фактор. Он может произойти как и из-за случайной невнимательности или нарушения процедуры в правоохранительном органе, так и из-за недобросовестного поведения сотрудников внутри органа.

"В большой институции полностью исключить такие риски невозможно, но мы системно работаем над тем, чтобы их минимизировать", - отметил директор НАБУ, который уже второй раз сталкивается с историей утечек в бюро за время своей каденции.

Вторым Кривонос указал риск утечки из-за привлечения широкого круга участников следствия.

"В досудебных расследованиях участвуют не только детективы, но и эксперты, Госфинмониторинг, госаудиторы, банки и другие органы, куда мы направляем запросы. Никто не может гарантировать, что на каком-то этапе данные не утекут", - констатировал он.

Также читайте: После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей

Третьим фактором директор НАБУ назвал технологическое вмешательство, чем собственно и было вмешательство в Единый реестр судебных решений адвокатской компании Дмитрия Борзых, и как выяснилось, является отнюдь не исключением для правоохранительной системы.

Кривонос отметил, что между человеческим и технологическими истоками есть серьезная разница и это совершенно другой масштаб.

"Мы работаем с влиятельными фигурами, которые имеют собственные службы безопасности и умеют защищать свои данные. Добывать информацию в такой среде - серьезный вызов, требующий высокой квалификации и творческого подхода детективов", - прокомментировал он дело Борзых.

Директор НАБУ также опроверг заявления, что едва ли не у всех фигурантов их дел есть "свои люди в НАБУ".

"Один из фигурантов на своей предыдущей работе действительно пересекался с детективами НАБУ, но это не значит, что у него есть с ними контакт. Если посмотреть шире, то у нас много бывших сотрудников полиции, СБУ, налоговой милиции. Эти люди имеют опыт и могут знать фигурантов. Бывают случаи, когда детективы сами заявляют о конфликте интересов, если среди фигурантов оказываются их бывшие коллеги. Тогда мы выводим их из следственной группы, чтобы избежать утечки. Но доказательств влияния организатора преступлений, совершенных группой адвокатов, на процессы в НАБУ нет", - утверждает Кривонос.

Он также добавил, что если бы у кого-то в НАБУ действительно были "свои люди", то адвокатским конторам не пришлось бы создавать сложные системы доступа к реестру с привлечением хакеров. Хотя ситуация, когда сотрудники бюро таки передают информацию третьим лицам не исключена вовсе.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.