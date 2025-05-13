Кривонос назвал причины утечки данных из НАБУ: человеческий фактор, широкий круг участников следствия и технологическое вмешательство
Утечки данных из НАБУ действительно имеют место, это связано с тремя факторами.
Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Как отмечается, первым Кривонос назвал человеческий фактор. Он может произойти как и из-за случайной невнимательности или нарушения процедуры в правоохранительном органе, так и из-за недобросовестного поведения сотрудников внутри органа.
"В большой институции полностью исключить такие риски невозможно, но мы системно работаем над тем, чтобы их минимизировать", - отметил директор НАБУ, который уже второй раз сталкивается с историей утечек в бюро за время своей каденции.
Вторым Кривонос указал риск утечки из-за привлечения широкого круга участников следствия.
"В досудебных расследованиях участвуют не только детективы, но и эксперты, Госфинмониторинг, госаудиторы, банки и другие органы, куда мы направляем запросы. Никто не может гарантировать, что на каком-то этапе данные не утекут", - констатировал он.
Третьим фактором директор НАБУ назвал технологическое вмешательство, чем собственно и было вмешательство в Единый реестр судебных решений адвокатской компании Дмитрия Борзых, и как выяснилось, является отнюдь не исключением для правоохранительной системы.
Кривонос отметил, что между человеческим и технологическими истоками есть серьезная разница и это совершенно другой масштаб.
"Мы работаем с влиятельными фигурами, которые имеют собственные службы безопасности и умеют защищать свои данные. Добывать информацию в такой среде - серьезный вызов, требующий высокой квалификации и творческого подхода детективов", - прокомментировал он дело Борзых.
Директор НАБУ также опроверг заявления, что едва ли не у всех фигурантов их дел есть "свои люди в НАБУ".
"Один из фигурантов на своей предыдущей работе действительно пересекался с детективами НАБУ, но это не значит, что у него есть с ними контакт. Если посмотреть шире, то у нас много бывших сотрудников полиции, СБУ, налоговой милиции. Эти люди имеют опыт и могут знать фигурантов. Бывают случаи, когда детективы сами заявляют о конфликте интересов, если среди фигурантов оказываются их бывшие коллеги. Тогда мы выводим их из следственной группы, чтобы избежать утечки. Но доказательств влияния организатора преступлений, совершенных группой адвокатов, на процессы в НАБУ нет", - утверждает Кривонос.
Он также добавил, что если бы у кого-то в НАБУ действительно были "свои люди", то адвокатским конторам не пришлось бы создавать сложные системы доступа к реестру с привлечением хакеров. Хотя ситуация, когда сотрудники бюро таки передают информацию третьим лицам не исключена вовсе.
Утечка данных из НАБУ
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.
Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
зелений дегенерат кривонос директор набу, жаліється журналістам, шо бездарне чмо, яке не може налагодити роботу на підприємстві, та не контролює своїх підлеглих.
що ще?
Там система «шведського столу».
Освіта
-У 2005 році закінчив Національний аграрний університет у Києві за спеціальністю «агрономія».
-Наприкінці 2015 року обійняв посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС, де працював до 2016 року.
-З 2020 року по 2021 рік був головою громадської організації «Офіс простих рішень та результатів».
-11 червня 2024 року за два тижні після публікації фактів про його підлеглого Гізо Углаву та витоки матеріалів розслідування з НАБУ та 4 дні після сюжету журналістів Bihus.info[33] директор НАБУ Кривонос відповів на звинувачення журналістів:[34][35][36]
"За фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування".
хто перший встав (здав, злив/продав), той найгарніше вдягнувся
але була б інша проблема, нікому було б працювати....
Нічего лічнага, чіста бізнес.
Питання - нахера придумали цю контору - риторичне.