Кривонос назвав причини витоку даних з НАБУ: людський чинник, широке коло учасників слідства та технологічне втручання

Витоки даних із НАБУ дійсно мають місце, це пов'язано з трьома чинниками.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос.

Як зазначається, першим Кривонос назвав людський чинник. Він може статись як і через випадкову неуважність чи порушення процедури в правоохоронному органі, так і через недобросовісну поведінку співробітників всередині органу.

"У великій інституції повністю виключити такі ризики неможливо, але ми системно працюємо над тим, щоб їх мінімізувати", - зазначив директор НАБУ, який вже вдруге стикається із історією витоків у бюро за час своєї каденції.

Другим Кривонос вказав ризик витоку через залучення широкого кола учасників слідства.

"У досудових розслідуваннях беруть участь не лише детективи, а й експерти, Держфінмоніторинг, держаудитори, банки та інші органи, куди ми надсилаємо запити. Ніхто не може гарантувати, що на якомусь етапі дані не витечуть", - констатував він.

Третім чинником директор НАБУ назвав технологічне втручання, чим власне і було втручання в Єдиний реєстр судових рішень адвокатської компанії Дмитра Борзих, і як з’ясувалось, є аж ніяк не винятком для правоохоронної системи.

Кривонос зазначив, що між людським та технологічними витоками є серйозна різниця і це абсолютно інший масштаб.

"Ми працюємо із впливовими фігурами, які мають власні служби безпеки та вміють захищати свої дані. Добувати інформацію в такому середовищі - серйозний виклик, що вимагає високої кваліфікації й творчого підходу детективів", - прокоментував він справу Борзих.

Директор НАБУ також заперечив заяви, що чи не у всіх фігурантів їхніх справ є "свої люди в НАБУ".

"Один із фігурантів на своїй попередній роботі справді перетинався з детективами НАБУ, та це не означає, що в нього є з ними контакт. Якщо подивитися ширше, то в нас багато колишніх співробітників поліції, СБУ, податкової міліції. Ці люди мають досвід і можуть знати фігурантів. Трапляються випадки, коли детективи самі заявляють про конфлікт інтересів, якщо серед фігурантів опиняються їхні колишні колеги. Тоді ми виводимо їх зі слідчої групи, щоб уникнути витоку. Але доказів впливу організатора злочинів, скоєних групою адвокатів, на процеси в НАБУ немає", - стверджує Кривонос.

Він також додав, що якби у когось в НАБУ дійсно були "свої люди", то адвокатським конторам не довелося б створювати складні системи доступу до реєстру із залученням хакерів. Хоча ситуація, коли співробітники бюро таки передають інформацію третім особам не виключена зовсім.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.