УКР
Після скандалу з витоком даних НАБУ оцінить систему захисту викривачів

Національне антикорупційне бюро України проведе аналіз чинної системи захисту викривачів, її сильних сторін та недоліків, можливостей для вдосконалення та адаптування до міжнародних стандартів та нормативно-правових актів ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Як зазначається, з цією метою за підтримки Управління ООН з наркотиків і злочинності Національне бюро співпрацюватиме з Вімом Вандекеркховим, провідним міжнародним експертом у сфері стандартизації захисту викривачів та безпосереднім розробником системи управління інформуванням.

"Ціллю аналізу є покращення механізмів реагування на можливі порушення прав викривачів, підняття рівня довіри потенційних викривачів до уповноважених осіб Національного бюро, а також забезпечення високих стандартів захисту для тих, хто повідомляє про протиправні дії або бездіяльність інших осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, оцінювання є актуальним у контексті реагування на останні події щодо тиску на викривачів, які мали місце у Національному бюро.

"Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо забезпечити безпечніше середовище для викривачів у Національному бюро та підвищити ефективність його роботи", - додають у НАБУ.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

НАБУ витік Углава Гізо
Коментарі
+2
Постійні скандали , постійний *****
Невже трудно здогадатись запросити до України спеців, де таких пробоїв нема. ? Ну не вигадає влада лисапед , якщо не навчиться у виробника. Невже не ясно
тобто комусь у владі на користь скандали - тому і не вчаться у досвідчених сусідів.
Могли б запросити словаків до співпраці( мова практично едина) .
У словаків багато успіхів в ціх справах . А вони теж запрошували до себе европейців , коли відривались від совку
08.10.2024 12:38
+2
хтось взагалі намагався прорахувати економічну доцільність діяльності всіх антикоррупційних структур в Україні? скільки коштів витрачається на утримання і скільки надходить в бюджет... якщо баланс від'ємний - сенс їх існування? принаймні, в теперішньому вигляді...
08.10.2024 12:44
+1
Чудасія! НАБУ "доросла" до SWOT-аналізу!
"аналіз чинної системи захисту викривачів, її сильних сторін та недоліків, можливостей для вдосконалення" Джерело:
08.10.2024 12:35
Та то хтось розумний просто гарно прес-реліз написав (робити насправді ніхто нічого не буде).
08.10.2024 14:23
Мабуть так. Але автор прес-релізу довго на посаді не втримається - "сильно умний".
09.10.2024 18:01
Та мабуть новачок якийсь, "не рубає фішку", і босс мабуть був у відпустці, що пропустив таку писанину. Нічого ,обтешеться, скоро перестане умнічать.
09.10.2024 18:04
Та вигадали вони лісапєт. Тільки колеса квадратні..чому Ви дивуєтесь? В зе!владі всі процеси не заради досягнення результату, а процеси заради процесів. Тобто, щоб більше зарити грошей, бо офшори просють бабла.
08.10.2024 12:51
хтось взагалі намагався прорахувати економічну доцільність діяльності всіх антикоррупційних структур в Україні? скільки коштів витрачається на утримання і скільки надходить в бюджет... якщо баланс від'ємний - сенс їх існування? принаймні, в теперішньому вигляді...
08.10.2024 12:44 Відповісти
А хіба ці "структури" створювались заради якоїсь там "доцільності"? Та ще й "економічної"!
09.10.2024 18:05
Яка там система? ОПа руками Зелі на камери нагороджує "викривачів", щоб другим не кортіло повторювати.
08.10.2024 13:32
Треба терміново запросити Безуглу для консультацій,як спеціаліста....широкого профілю з усіх питань...Таємниця гарантована!!
08.10.2024 15:58
 
 