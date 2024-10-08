Після скандалу з витоком даних НАБУ оцінить систему захисту викривачів
Національне антикорупційне бюро України проведе аналіз чинної системи захисту викривачів, її сильних сторін та недоліків, можливостей для вдосконалення та адаптування до міжнародних стандартів та нормативно-правових актів ЄС.
Як зазначається, з цією метою за підтримки Управління ООН з наркотиків і злочинності Національне бюро співпрацюватиме з Вімом Вандекеркховим, провідним міжнародним експертом у сфері стандартизації захисту викривачів та безпосереднім розробником системи управління інформуванням.
"Ціллю аналізу є покращення механізмів реагування на можливі порушення прав викривачів, підняття рівня довіри потенційних викривачів до уповноважених осіб Національного бюро, а також забезпечення високих стандартів захисту для тих, хто повідомляє про протиправні дії або бездіяльність інших осіб", - йдеться у повідомленні.
Крім того, оцінювання є актуальним у контексті реагування на останні події щодо тиску на викривачів, які мали місце у Національному бюро.
"Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо забезпечити безпечніше середовище для викривачів у Національному бюро та підвищити ефективність його роботи", - додають у НАБУ.
Витік даних з НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
